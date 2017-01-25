Прогноз кассовых сборов в России на 26–29 января

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРИТЯЖЕНИЕ
|WDSSPR
|1170
|400 000 000
|6 762 468
|341 880
|-
|2
|ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
|CPP
|1191
|120 000 000
|2 028 740
|100 756
|-60
|3
|БАЛЕРИНА
|VLG
|1153
|55 000 000
|929 839
|47 702
|-
|4
|НЕВЕСТА
|CRP
|1000
|45 000 000
|760 778
|45 000
|-55
|5
|ЛА-ЛА ЛЕНД
|CP
|550
|35 000 000
|591 716
|63 636
|-35
|6
|ПОЧЕМУ ОН?
|FOX
|600
|22 000 000
|371 936
|36 667
|-64
|7
|МОЛЧАНИЕ
|CP
|340
|17 000 000
|287 405
|50 000
|-
|8
|ВИКИНГ
|CP
|500
|16 000 000
|270 499
|32 000
|-61
|9
|СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
|CP
|595
|14 000 000
|236 686
|23 529
|-
|10
|2+1
|MG
|300
|13 000 000
|219 780
|43 333
|-30
|737 000 000
|12 459 848
На этой неделе успешность уикенда для кинотеатров будет целиком зависеть от одной новинки – российской фантастической картины ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR). Тем не менее, сомнений относительно высокого старта фильма сейчас в общем-то нет. Прокатчиком была проведена большая и разнообразная маркетинговая кампания, которая началась за несколько месяцев до релиза. Предыдущие оригинальные работы Федора Бондарчука пользовались неизменным успехом у зрителей – 9 РОТА, ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ и СТАЛИНГРАД привлекали более 3,5 млн зрителей. Последний фильм в октябре 2013 года собрал на старте 510 млн рублей в России (525 млн в РФ + СНГ), установив на тот момент рекорд среди отечественных фильмов. В апреле 2016 года ЭКИПАЖ освоил в первый уикенд уже 465 млн рублей (501 млн в РФ + СНГ).
Так или иначе, первый уикенд все равно не даст ответа на то, как отреагирует на фантастику (жанр, предназначенный в первую очередь для молодежи и киноманов) взрослый зритель. Он, как известно, не спешит идти в кино в первые же дни. СТАЛИНГРАД и ЭКИПАЖ, напомним, увеличили свои стартовые сборы более чем в три раза.
На семейную публику будет работать мультфильм БАЛЕРИНА (VLG). В минусы проекта можно отнести ориентированность в основном на девочек, а также отсутствие привлекательных для детей животных. Тем не менее, рекламная кампания проекта включала многие федеральные каналы, а роспись у проекта получилось одной из лучших в истории «Вольги» (без учета ГОЛОДНЫХ ИГР). В свое время МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ собрал в преддверии новогодних каникул 45 млн рублей на старте, ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ – 63 млн, а РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ – 38 млн.
В первую десятку по итогам проката, скорее всего, попадут еще две новинки уикенда: драма Мартина Скорсезе МОЛЧАНИЕ, а также французская комедия СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ. Оба фильма выпускает «Централ Партнершип». Если первый из них целенаправленно работает на своего избирательного зрителя (впрочем, выпуск только с субтитрами может и их отпугнуть), то у второго зацепок для молодежной аудитории, в отличие от SUPERНЯНЬ, практически нет.
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25.01.2017 Автор: Андрей Белый