Прогноз кассовых сборов в России на 26–29 января

На этой неделе успешность уикенда для кинотеатров будет целиком зависеть от одной новинки – российской фантастической картины ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR). Тем не менее, сомнений относительно высокого старта фильма сейчас в общем-то нет. Прокатчиком была проведена большая и разнообразная маркетинговая кампания, которая началась за несколько месяцев до релиза. Предыдущие оригинальные работы Федора Бондарчука пользовались неизменным успехом у зрителей – 9 РОТА, ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ и СТАЛИНГРАД привлекали более 3,5 млн зрителей. Последний фильм в октябре 2013 года собрал на старте 510 млн рублей в России (525 млн в РФ + СНГ), установив на тот момент рекорд среди отечественных фильмов. В апреле 2016 года ЭКИПАЖ освоил в первый уикенд уже 465 млн рублей (501 млн в РФ + СНГ).

Так или иначе, первый уикенд все равно не даст ответа на то, как отреагирует на фантастику (жанр, предназначенный в первую очередь для молодежи и киноманов) взрослый зритель. Он, как известно, не спешит идти в кино в первые же дни. СТАЛИНГРАД и ЭКИПАЖ, напомним, увеличили свои стартовые сборы более чем в три раза.

На семейную публику будет работать мультфильм БАЛЕРИНА (VLG). В минусы проекта можно отнести ориентированность в основном на девочек, а также отсутствие привлекательных для детей животных. Тем не менее, рекламная кампания проекта включала многие федеральные каналы, а роспись у проекта получилось одной из лучших в истории «Вольги» (без учета ГОЛОДНЫХ ИГР). В свое время МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ собрал в преддверии новогодних каникул 45 млн рублей на старте, ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ – 63 млн, а РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ – 38 млн.

В первую десятку по итогам проката, скорее всего, попадут еще две новинки уикенда: драма Мартина Скорсезе МОЛЧАНИЕ, а также французская комедия СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ. Оба фильма выпускает «Централ Партнершип». Если первый из них целенаправленно работает на своего избирательного зрителя (впрочем, выпуск только с субтитрами может и их отпугнуть), то у второго зацепок для молодежной аудитории, в отличие от SUPERНЯНЬ, практически нет.

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25.01.2017 Автор: Андрей Белый