Прогноз кассовых сборов в России на 26–29 января


Справится ли «Притяжение» со «Сталинградом»?

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРИТЯЖЕНИЕ WDSSPR 1170 400 000 000 6 762 468 341 880 -
2 ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО CPP 1191 120 000 000 2 028 740 100 756 -60
3 БАЛЕРИНА VLG 1153 55 000 000 929 839 47 702 -
4 НЕВЕСТА CRP 1000 45 000 000 760 778 45 000 -55
5 ЛА-ЛА ЛЕНД CP 550 35 000 000 591 716 63 636 -35
6 ПОЧЕМУ ОН? FOX 600 22 000 000 371 936 36 667 -64
7 МОЛЧАНИЕ CP 340 17 000 000 287 405 50 000 -
8 ВИКИНГ CP 500 16 000 000 270 499 32 000 -61
9 СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ CP 595 14 000 000 236 686 23 529 -
10 2+1 MG 300 13 000 000 219 780 43 333 -30
  737 000 000 12 459 848  

На этой неделе успешность уикенда для кинотеатров будет целиком зависеть от одной новинки – российской фантастической картины ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR). Тем не менее, сомнений относительно высокого старта фильма сейчас в общем-то нет. Прокатчиком была проведена большая и разнообразная маркетинговая кампания, которая началась за несколько месяцев до релиза. Предыдущие оригинальные работы Федора Бондарчука пользовались неизменным успехом у зрителей – 9 РОТА, ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ и СТАЛИНГРАД привлекали более 3,5 млн зрителей. Последний фильм в октябре 2013 года собрал на старте 510 млн рублей в России (525 млн в РФ + СНГ), установив на тот момент рекорд среди отечественных фильмов. В апреле 2016 года ЭКИПАЖ освоил в первый уикенд уже 465 млн рублей (501 млн в РФ + СНГ).

Так или иначе, первый уикенд все равно не даст ответа на то, как отреагирует на фантастику (жанр, предназначенный в первую очередь для молодежи и киноманов) взрослый зритель. Он, как известно, не спешит идти в кино в первые же дни. СТАЛИНГРАД и ЭКИПАЖ, напомним, увеличили свои стартовые сборы более чем в три раза.

На семейную публику будет работать мультфильм БАЛЕРИНА (VLG). В минусы проекта можно отнести ориентированность в основном на девочек, а также отсутствие привлекательных для детей животных. Тем не менее, рекламная кампания проекта включала многие федеральные каналы, а роспись у проекта получилось одной из лучших в истории «Вольги» (без учета ГОЛОДНЫХ ИГР). В свое время МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ собрал в преддверии новогодних каникул 45 млн рублей на старте, ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ – 63 млн, а РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ – 38 млн.

В первую десятку по итогам проката, скорее всего, попадут еще две новинки уикенда: драма Мартина Скорсезе МОЛЧАНИЕ, а также французская комедия СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ. Оба фильма выпускает «Централ Партнершип». Если первый из них целенаправленно работает на своего избирательного зрителя (впрочем, выпуск только с субтитрами может и их отпугнуть), то у второго зацепок для молодежной аудитории, в отличие от SUPERНЯНЬ, практически нет.

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25.01.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

19—22.01
ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
CPP
318 999 810
1191
318 999 810
НЕВЕСТА
CRP
102 548 960
1110
102 548 960
ПОЧЕМУ ОН?
FOX
69 374 047
902
233 241 468
ЛА-ЛА ЛЕНД
CP
58 003 936
679
171 077 717
ВИКИНГ
CP
41 789 500
860
1 481 010 441
КРЕДО УБИЙЦЫ
FOX
38 728 379
1170
965 785 668
ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ
NKI
25 330 862
1105
794 819 278

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