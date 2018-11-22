Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 ноября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА
|WDSSPR
|1300
|480 000 000
|7 058 824
|369 231
|-
|2
|ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА
|CAO
|1500
|330 000 000
|4 852 941
|220 000
|-59
|3
|АПГРЕЙД
|EXP
|900
|65 000 000
|955 882
|72 222
|-
|4
|БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ
|FOX
|500
|55 000 000
|808 824
|110 000
|-49
|5
|ВДОВЫ
|FOX
|650
|38 000 000
|558 824
|58 462
|-
|6
|НАЦИЯ УБИЙЦ
|CP
|800
|22 000 000
|323 529
|27 500
|-
|7
|ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА
|UPI
|500
|8 000 000
|117 647
|16 000
|-
|998 000 000
|14 676 471
После очень успешных уикендов обычно идет падение кассовых сборов и посещаемости в кинотеатрах, однако сейчас вполне возможно, что рынок второй раз подряд преодолеет планку в 1 млрд рублей за уикенд. Поддержать ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ (CAO) в кинопрокате намерен РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (WDSSPR). В 2012 году первый РАЛЬФ освоил всего лишь 462 млн рублей за все время проката. Однако сиквел можно и нужно рассматривать как самостоятельное произведение, вокруг которого ажиотаж очень высок. Картины вполне может превзойти финальные сборы предшественника уже в первый же уикенд.
Поддержать начинания анимации смогут несколько крепких середнячков. Среди них, например, АПГРЕЙД (EXP), который замахнулся на лучший старт в истории компании «Экспонента». Несмотря на наличие пиратской версии фильма у фильма очень сильные онлайн-показатели по ожиданиям. ВДОВЫ (FOX) же могут похвастаться лучшей росписью среди новинок второго эшелона.
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22.11.2018 Автор: Андрей Белый