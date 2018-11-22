Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 ноября

После очень успешных уикендов обычно идет падение кассовых сборов и посещаемости в кинотеатрах, однако сейчас вполне возможно, что рынок второй раз подряд преодолеет планку в 1 млрд рублей за уикенд. Поддержать ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ (CAO) в кинопрокате намерен РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (WDSSPR). В 2012 году первый РАЛЬФ освоил всего лишь 462 млн рублей за все время проката. Однако сиквел можно и нужно рассматривать как самостоятельное произведение, вокруг которого ажиотаж очень высок. Картины вполне может превзойти финальные сборы предшественника уже в первый же уикенд.

Поддержать начинания анимации смогут несколько крепких середнячков. Среди них, например, АПГРЕЙД (EXP), который замахнулся на лучший старт в истории компании «Экспонента». Несмотря на наличие пиратской версии фильма у фильма очень сильные онлайн-показатели по ожиданиям. ВДОВЫ (FOX) же могут похвастаться лучшей росписью среди новинок второго эшелона.

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22.11.2018 Автор: Андрей Белый