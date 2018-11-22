Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 ноября


«Ральф» против «Грин-де-Вальда»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА WDSSPR 1300 480 000 000 7 058 824 369 231 -
2 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА CAO 1500 330 000 000 4 852 941 220 000 -59
3 АПГРЕЙД EXP 900 65 000 000 955 882 72 222 -
4 БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ FOX 500 55 000 000 808 824 110 000 -49
5 ВДОВЫ FOX 650 38 000 000 558 824 58 462 -
6 НАЦИЯ УБИЙЦ CP 800 22 000 000 323 529 27 500 -
7 ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА UPI 500 8 000 000 117 647 16 000 -
  998 000 000 14 676 471  

После очень успешных уикендов обычно идет падение кассовых сборов и посещаемости в кинотеатрах, однако сейчас вполне возможно, что рынок второй раз подряд преодолеет планку в 1 млрд рублей за уикенд. Поддержать ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ (CAO) в кинопрокате намерен РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (WDSSPR). В 2012 году первый РАЛЬФ освоил всего лишь 462 млн рублей за все время проката. Однако сиквел можно и нужно рассматривать как самостоятельное произведение, вокруг которого ажиотаж очень высок. Картины вполне может превзойти финальные сборы предшественника уже в первый же уикенд.

Поддержать начинания анимации смогут несколько крепких середнячков. Среди них, например, АПГРЕЙД (EXP), который замахнулся на лучший старт в истории компании «Экспонента». Несмотря на наличие пиратской версии фильма у фильма очень сильные онлайн-показатели по ожиданиям. ВДОВЫ (FOX) же могут похвастаться лучшей росписью среди новинок второго эшелона.

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22.11.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

15—18.11
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА
CAO
840 362 019
1623
840 362 019
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ
FOX
113 890 994
900
813 609 717
СМОЛФУТ
CAO
28 940 847
885
635 716 938
ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ
WDSSPR
25 540 709
1138
140 331 693
ОВЕРЛОРД
CPP
18 327 945
1411
126 264 369
УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН
WDSSPR
9 862 190
1013
204 010 925
ОЦЕПЕНЕВШИЕ ОТ СТРАХА
CPRG
8 647 469
250
8 647 469
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