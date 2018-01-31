Прогноз кассовых сборов на 1–4 февраля 2018 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СЕЛФИ
|WDSSPR
|1000
|170 000 000
|3 025 988
|170 000
|-
|2
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|CP
|1100
|140 000 000
|2 491 990
|127 273
|-32
|3
|КОРОЧЕ
|CPP
|1100
|110 000 000
|1 957 992
|100 000
|-
|4
|БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ
|FOX
|1200
|90 000 000
|1 601 994
|75 000
|-60
|5
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2
|VLG
|1000
|60 000 000
|1 067 996
|60 000
|-39
|6
|ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ
|FOX
|311
|40 000 000
|711 997
|128 617
|-
|7
|ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР
|NKI
|1000
|35 000 000
|622 998
|35 000
|-
|8
|ZOMBOЯЩИК
|CRP
|1300
|27 000 000
|480 598
|20 769
|-76
|9
|ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ
|CPF
|200
|15 000 000
|266 999
|75 000
|-
|10
|АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
|WDSSPR
|400
|13 000 000
|231 399
|32 500
|-77
|700 000 000
|12 459 950
В прошедший уикенд третья часть БЕГУЩЕГО В ЛАБИРИНТЕ прервала серию из трех побед подряд ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ. Тем не менее, в предстоящую четырехдневку российское кино вновь должно возглавить чарт. Вопрос только в том, кто это будет – новинка СЕЛФИ или все то же ДВИЖЕНИЕ?
СЕЛФИ (WDSSPR) не только по автору первоисточника, но и по своей целевой аудитории похож на дилогию ДУХLESS. Первая часть франшизы собрала в свой стартовый уикенд 161 млн рублей в РФ+СНГ, сборы второй возросли уже до 231 млн рублей в РФ+СНГ. Своей детективной составляющей и атмосферой проект также напоминает фильмы ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ (112 млн) и ИСЧЕЗНУВШАЯ (128 млн в РФ+СНГ). В Москве и Санкт-Петербурге лояльность зрителей к экранизациям Сергея Минаев довольна высока (что показали сборы ДУХLESS), но успеха проекта во многом будет зависеть от того, как фильм примет публика в регионах.
КОРОЧЕ (СРР) выглядит очень ярко и забавно по промо-материалам, что сыграет свою положительную роль на старте. Однако здесь главным опасением является возможный «сарафан» фильма – зрители получат не совсем то, что они ожидают. Тем не менее, комедия целится на результат, превышающий показатели СПАСАТЕЛЕЙ МАЛИБУ (93 млн) или ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (77 млн).
Приятно удивить должен и номинант на премию «Оскар» ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ (Fox). По крайней мере, предварительные продажи билетов у фильма очень сильные. Да и сам проект предлагает не только драму, но и изрядную долю юмора. Впрочем, повторить стартовые цифры ФОРМЫ ВОДЫ, возможно, не удастся из-за меньшей росписи в кинотеатрах. На внимание избирательной публики больших городов также претендует картина ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (CPF), однако первым выбором у нее все же будут ТРИ БИЛБОРДА.
На внимание семейной аудитории будут, по сути, только два релиза: идущие уже третью неделю ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 (VLG) и новинка ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР (NKI). Подобная конкурентная обстановка может положительно сказаться на результатах обоих проектов.
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31.01.2018 Автор: Андрей Белый