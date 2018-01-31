Прогноз кассовых сборов на 1–4 февраля 2018 года

В прошедший уикенд третья часть БЕГУЩЕГО В ЛАБИРИНТЕ прервала серию из трех побед подряд ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ. Тем не менее, в предстоящую четырехдневку российское кино вновь должно возглавить чарт. Вопрос только в том, кто это будет – новинка СЕЛФИ или все то же ДВИЖЕНИЕ?

СЕЛФИ (WDSSPR) не только по автору первоисточника, но и по своей целевой аудитории похож на дилогию ДУХLESS. Первая часть франшизы собрала в свой стартовый уикенд 161 млн рублей в РФ+СНГ, сборы второй возросли уже до 231 млн рублей в РФ+СНГ. Своей детективной составляющей и атмосферой проект также напоминает фильмы ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ (112 млн) и ИСЧЕЗНУВШАЯ (128 млн в РФ+СНГ). В Москве и Санкт-Петербурге лояльность зрителей к экранизациям Сергея Минаев довольна высока (что показали сборы ДУХLESS), но успеха проекта во многом будет зависеть от того, как фильм примет публика в регионах.

КОРОЧЕ (СРР) выглядит очень ярко и забавно по промо-материалам, что сыграет свою положительную роль на старте. Однако здесь главным опасением является возможный «сарафан» фильма – зрители получат не совсем то, что они ожидают. Тем не менее, комедия целится на результат, превышающий показатели СПАСАТЕЛЕЙ МАЛИБУ (93 млн) или ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (77 млн).

Приятно удивить должен и номинант на премию «Оскар» ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ (Fox). По крайней мере, предварительные продажи билетов у фильма очень сильные. Да и сам проект предлагает не только драму, но и изрядную долю юмора. Впрочем, повторить стартовые цифры ФОРМЫ ВОДЫ, возможно, не удастся из-за меньшей росписи в кинотеатрах. На внимание избирательной публики больших городов также претендует картина ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (CPF), однако первым выбором у нее все же будут ТРИ БИЛБОРДА.

На внимание семейной аудитории будут, по сути, только два релиза: идущие уже третью неделю ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 (VLG) и новинка ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР (NKI). Подобная конкурентная обстановка может положительно сказаться на результатах обоих проектов.

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31.01.2018 Автор: Андрей Белый