Прогноз кассовых сборов на 1–4 февраля 2018 года


Российское кино возвращается на вершину проката

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СЕЛФИ WDSSPR 1000 170 000 000 3 025 988 170 000 -
2 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ CP 1100 140 000 000 2 491 990 127 273 -32
3 КОРОЧЕ CPP 1100 110 000 000 1 957 992 100 000 -
4 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ FOX 1200 90 000 000 1 601 994 75 000 -60
5 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 VLG 1000 60 000 000 1 067 996 60 000 -39
6 ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ FOX 311 40 000 000 711 997 128 617 -
7 ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР NKI 1000 35 000 000 622 998 35 000 -
8 ZOMBOЯЩИК CRP 1300 27 000 000 480 598 20 769 -76
9 ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ CPF 200 15 000 000 266 999 75 000 -
10 АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ WDSSPR 400 13 000 000 231 399 32 500 -77
  700 000 000 12 459 950  

В прошедший уикенд третья часть БЕГУЩЕГО В ЛАБИРИНТЕ прервала серию из трех побед подряд ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ. Тем не менее, в предстоящую четырехдневку российское кино вновь должно возглавить чарт. Вопрос только в том, кто это будет – новинка СЕЛФИ или все то же ДВИЖЕНИЕ

СЕЛФИ (WDSSPR) не только по автору первоисточника, но и по своей целевой аудитории похож на дилогию ДУХLESS. Первая часть франшизы собрала в свой стартовый уикенд 161 млн рублей в РФ+СНГ, сборы второй возросли уже до 231 млн рублей в РФ+СНГ. Своей детективной составляющей и атмосферой проект также напоминает фильмы ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ (112 млн) и ИСЧЕЗНУВШАЯ (128 млн в РФ+СНГ). В Москве и Санкт-Петербурге лояльность зрителей к экранизациям Сергея Минаев довольна высока (что показали сборы ДУХLESS), но успеха проекта во многом будет зависеть от того, как фильм примет публика в регионах.

КОРОЧЕ (СРР) выглядит очень ярко и забавно по промо-материалам, что сыграет свою положительную роль на старте. Однако здесь главным опасением является возможный «сарафан» фильма – зрители получат не совсем то, что они ожидают. Тем не менее, комедия целится на результат, превышающий показатели СПАСАТЕЛЕЙ МАЛИБУ (93 млн) или ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (77 млн).

Приятно удивить должен и номинант на премию «Оскар» ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ (Fox). По крайней мере, предварительные продажи билетов у фильма очень сильные. Да и сам проект предлагает не только драму, но и изрядную долю юмора. Впрочем, повторить стартовые цифры ФОРМЫ ВОДЫ, возможно, не удастся из-за меньшей росписи в кинотеатрах. На внимание избирательной публики больших городов также претендует картина ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (CPF), однако первым выбором у нее все же будут ТРИ БИЛБОРДА.

На внимание семейной аудитории будут, по сути, только два релиза: идущие уже третью неделю ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 (VLG) и новинка ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР (NKI). Подобная конкурентная обстановка может положительно сказаться на результатах обоих проектов.

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31.01.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

25—28.01
БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ
FOX
247 738 613
1360
247 738 613
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
CP
213 025 680
1388
2 703 079 548
ZOMBOЯЩИК
CRP
115 081 589
1534
115 081 589
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2
VLG
104 723 502
1358
215 263 576
АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
WDSSPR
63 433 228
1004
363 738 859
ФОРМА ВОДЫ
FOX
32 904 721
538
101 574 019
ДЕВУШКА В ТУМАНЕ
CPRG
11 673 000
202
11 673 000
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