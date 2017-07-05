Прогноз кассовых сборов в России на 6–9 июля


Новый «Человек-паук» в старой команде

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ WDSSPR 1200 380 000 000 6 377 979 316 667 -
2 ГАДКИЙ Я 3 UPI 1300 200 000 000 3 356 831 153 846 -60
3 ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ CPP 1000 44 000 000 738 503 44 000 -66
4 СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ CRP 1000 32 000 000 537 093 32 000 -
5 МУМИЯ UPI 500 10 000 000 167 842 20 000 -54
6 ТАЧКИ 3 WDSSPR 800 9 000 000 151 057 11 250 -64
7 СИНЯЯ БЕЗДНА VLG 500 9 000 000 151 057 18 000 -52
8 2:22 PRD 400 9 000 000 151 057 22 500 -46
9 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ WDSSPR 250 8 000 000 134 273 32 000 -41
10 ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» EXP 400 7 000 000 117 489 17 500 -
  708 000 000 11 883 182  

В этот сезон блокбастеров франшизы ведут себя по-разному. ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ били рекорды, СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ – существенно увеличили бокс-офис предшественника, тогда как ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ, ТРАНСФОРМЕРЫ и ГАДКИЙ Я прошли хуже ожиданий. ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (WDSSPR) тоже можно считать частью франшизы, вот только какой. Если считать от НОВОГО ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА, то здесь, скорее всего, ожидается рост бокс-офиса. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ освоило на старте 307 млн рублей в России. Зато ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ заработал в первый уикенд уже 552 млн рублей. Новинка, видимо, выступит где-то посередине между этими проектами. Картина своими промо-материалами целится в молодежную аудиторию, что может сыграть как в плюс, так и в минус – возрастной рейтинг 16+ все же не позволяет сильно развернуться.

В августе 2015 года отлично себя проявила картина НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ, которая собрала более 90 млн рублей в России и СНГ. СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (CRP) намерен привлечь ту же самую аудиторию. Впрочем, сделать это, возможно, будет не так просто в конкуренции со студийным проектом и в отсутствие массовых школьных походов. Тем не менее, в стартовый уикенд новинка может выступить даже лучше.

Также на попадание в первую десятку может рассчитывать слэшер ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (EXP).

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05.07.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

29.06—02.07
ГАДКИЙ Я 3
UPI
555 485 450
1518
555 485 450
ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
CPP
140 086 654
1477
790 173 822
ТАЧКИ 3
WDSSPR
28 056 603
1341
575 483 387
МУМИЯ
UPI
24 238 147
797
936 496 725
СИНЯЯ БЕЗДНА
VLG
20 070 768
588
20 070 768
2:22
PRD
16 829 700
463
16 829 700
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
WDSSPR
14 882 407
321
2 276 506 374

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