Прогноз кассовых сборов в России на 6–9 июля

В этот сезон блокбастеров франшизы ведут себя по-разному. ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ били рекорды, СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ – существенно увеличили бокс-офис предшественника, тогда как ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ, ТРАНСФОРМЕРЫ и ГАДКИЙ Я прошли хуже ожиданий. ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (WDSSPR) тоже можно считать частью франшизы, вот только какой. Если считать от НОВОГО ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА, то здесь, скорее всего, ожидается рост бокс-офиса. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ освоило на старте 307 млн рублей в России. Зато ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ заработал в первый уикенд уже 552 млн рублей. Новинка, видимо, выступит где-то посередине между этими проектами. Картина своими промо-материалами целится в молодежную аудиторию, что может сыграть как в плюс, так и в минус – возрастной рейтинг 16+ все же не позволяет сильно развернуться.

В августе 2015 года отлично себя проявила картина НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ, которая собрала более 90 млн рублей в России и СНГ. СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (CRP) намерен привлечь ту же самую аудиторию. Впрочем, сделать это, возможно, будет не так просто в конкуренции со студийным проектом и в отсутствие массовых школьных походов. Тем не менее, в стартовый уикенд новинка может выступить даже лучше.

Также на попадание в первую десятку может рассчитывать слэшер ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (EXP).

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов в России на 29 июня – 2 июля

05.07.2017 Автор: Андрей Белый