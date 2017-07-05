Прогноз кассовых сборов в России на 6–9 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|WDSSPR
|1200
|380 000 000
|6 377 979
|316 667
|-
|2
|ГАДКИЙ Я 3
|UPI
|1300
|200 000 000
|3 356 831
|153 846
|-60
|3
|ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
|CPP
|1000
|44 000 000
|738 503
|44 000
|-66
|4
|СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
|CRP
|1000
|32 000 000
|537 093
|32 000
|-
|5
|МУМИЯ
|UPI
|500
|10 000 000
|167 842
|20 000
|-54
|6
|ТАЧКИ 3
|WDSSPR
|800
|9 000 000
|151 057
|11 250
|-64
|7
|СИНЯЯ БЕЗДНА
|VLG
|500
|9 000 000
|151 057
|18 000
|-52
|8
|2:22
|PRD
|400
|9 000 000
|151 057
|22 500
|-46
|9
|ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
|WDSSPR
|250
|8 000 000
|134 273
|32 000
|-41
|10
|ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС»
|EXP
|400
|7 000 000
|117 489
|17 500
|-
|708 000 000
|11 883 182
В этот сезон блокбастеров франшизы ведут себя по-разному. ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ били рекорды, СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ – существенно увеличили бокс-офис предшественника, тогда как ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ, ТРАНСФОРМЕРЫ и ГАДКИЙ Я прошли хуже ожиданий. ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (WDSSPR) тоже можно считать частью франшизы, вот только какой. Если считать от НОВОГО ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА, то здесь, скорее всего, ожидается рост бокс-офиса. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ освоило на старте 307 млн рублей в России. Зато ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ заработал в первый уикенд уже 552 млн рублей. Новинка, видимо, выступит где-то посередине между этими проектами. Картина своими промо-материалами целится в молодежную аудиторию, что может сыграть как в плюс, так и в минус – возрастной рейтинг 16+ все же не позволяет сильно развернуться.
В августе 2015 года отлично себя проявила картина НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ, которая собрала более 90 млн рублей в России и СНГ. СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (CRP) намерен привлечь ту же самую аудиторию. Впрочем, сделать это, возможно, будет не так просто в конкуренции со студийным проектом и в отсутствие массовых школьных походов. Тем не менее, в стартовый уикенд новинка может выступить даже лучше.
Также на попадание в первую десятку может рассчитывать слэшер ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (EXP).
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05.07.2017 Автор: Андрей Белый