Прогноз кассовых сборов в России на 10–13 мая 2018 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ
|WDSSPR
|1184
|380 000 000
|6 030 789
|320 946
|-63
|2
|ТАКСИ 5
|CP
|1000
|90 000 000
|1 428 345
|90 000
|-
|3
|СОБИБОР
|CRP
|1400
|50 000 000
|793 525
|35 714
|-52
|4
|ТРЕНЕР
|CP
|1000
|30 000 000
|476 115
|30 000
|-42
|5
|СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ
|CRP
|1000
|22 000 000
|349 151
|22 000
|-38
|6
|АНОН
|PRD
|800
|20 000 000
|317 410
|25 000
|-
|7
|ИСТЕРИЯ
|MG
|500
|11 000 000
|174 575
|22 000
|-
|8
|ПАПА-МАМА ГУСЬ
|FOX
|800
|10 000 000
|158 705
|12 500
|-51
|613 000 000
|9 728 615
Установившие стартовый рекорд МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR) и на второй неделе проката никому не уступят лидирующую позицию. Более того, отсутствие фильма в праздничный день, скорее всего, создаст небольшой эффект отложенного спроса и положительно скажется на результате картины в предстоящий уикенд. Предыдущая часть, ЭРА АЛЬТРОНА, потеряла на второй неделе всего лишь 58% кассовых сборов, но на тот период как раз пришлись праздники.
Среди новинок явным фаворитом является французская экшн-комедия ТАКСИ 5 (CP), как по формату росписи, так и по маркетинговым активностям. Четвертая часть франшизы в далеком 2007 году освоила на старте 156 млн рублей (с учетом СНГ), однако в продолжении произошли ключевые изменения в актерском составе, что несколько снижает заинтересованность зрителей. Подобное, например, уже наблюдалось с ПЕРЕВОЗЧИКОМ.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов в России на 3–6 мая 2018 года
09.05.2018 Автор: Андрей Белый