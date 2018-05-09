Прогноз кассовых сборов в России на 10–13 мая 2018 года

Установившие стартовый рекорд МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR) и на второй неделе проката никому не уступят лидирующую позицию. Более того, отсутствие фильма в праздничный день, скорее всего, создаст небольшой эффект отложенного спроса и положительно скажется на результате картины в предстоящий уикенд. Предыдущая часть, ЭРА АЛЬТРОНА, потеряла на второй неделе всего лишь 58% кассовых сборов, но на тот период как раз пришлись праздники.

Среди новинок явным фаворитом является французская экшн-комедия ТАКСИ 5 (CP), как по формату росписи, так и по маркетинговым активностям. Четвертая часть франшизы в далеком 2007 году освоила на старте 156 млн рублей (с учетом СНГ), однако в продолжении произошли ключевые изменения в актерском составе, что несколько снижает заинтересованность зрителей. Подобное, например, уже наблюдалось с ПЕРЕВОЗЧИКОМ.

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09.05.2018 Автор: Андрей Белый