Прогноз кассовых сборов в России на 10–13 мая 2018 года


«Мстители» сохранят первое место

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ WDSSPR 1184 380 000 000 6 030 789 320 946 -63
2 ТАКСИ 5 CP 1000 90 000 000 1 428 345 90 000 -
3 СОБИБОР CRP 1400 50 000 000 793 525 35 714 -52
4 ТРЕНЕР CP 1000 30 000 000 476 115 30 000 -42
5 СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ CRP 1000 22 000 000 349 151 22 000 -38
6 АНОН PRD 800 20 000 000 317 410 25 000 -
7 ИСТЕРИЯ MG 500 11 000 000 174 575 22 000 -
8 ПАПА-МАМА ГУСЬ FOX 800 10 000 000 158 705 12 500 -51
  613 000 000 9 728 615  

Установившие стартовый рекорд МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR) и на второй неделе проката никому не уступят лидирующую позицию. Более того, отсутствие фильма в праздничный день, скорее всего, создаст небольшой эффект отложенного спроса и положительно скажется на результате картины в предстоящий уикенд. Предыдущая часть, ЭРА АЛЬТРОНА, потеряла на второй неделе всего лишь 58% кассовых сборов, но на тот период как раз пришлись праздники.

Среди новинок явным фаворитом является французская экшн-комедия ТАКСИ 5 (CP), как по формату росписи, так и по маркетинговым активностям. Четвертая часть франшизы в далеком 2007 году освоила на старте 156 млн рублей (с учетом СНГ), однако в продолжении произошли ключевые изменения в актерском составе, что несколько снижает заинтересованность зрителей. Подобное, например, уже наблюдалось с ПЕРЕВОЗЧИКОМ.

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09.05.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

03—06.05
МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ
WDSSPR
1 141 670 313
1362
1 146 916 902
СОБИБОР
CRP
106 517 170
1575
106 517 170
ТРЕНЕР
CP
52 942 561
1694
788 175 031
СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ
CRP
36 021 257
1643
223 207 276
ПАПА-МАМА ГУСЬ
FOX
20 263 991
886
42 179 466
ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ
UPI
19 983 805
777
137 719 598
ОСТРОВ СОБАК
FOX
12 464 958
414
12 464 958
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