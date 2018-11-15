Прогноз кассовых сборов в России на 15–18 ноября

Нынешний уикенд фактически будет уикендом одного фильма. На долю ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА (САО) может прийтись более 80% всех сборов. Впрочем, переживать за бокс-офис сиквела не приходится. Картина идет на самый высокий результат. Предыдущая часть собрала в свой первый уикенд 652 млн рублей на территории России. Отличный «сарафан» предшественника поспособствует росту кассы новинки, на что также должен повлиять и выход на первые роли (в том числе в маркетинге) Джонни Деппа. Высокий ажиотаж виден и по предварительным продажам. Выручка с них в нынешнем году уступает только сиквелу МСТИТЕЛЕЙ.

Не лишним будет напомнить, что лучший старт в России среди релизов студии Warner Bros. принадлежит ОТРЯДУ САМОУБИЙЦ (748 млн рублей), на втором месте – ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ (712 млн рублей). А общий рекорд у тех же МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (1031 млн рублей).

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15.11.2018 Автор: Андрей Белый