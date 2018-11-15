Прогноз кассовых сборов в России на 15–18 ноября


На какие рекорды способны «Фантастические твари»?

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА CAO 1600 800 000 000 11 764 706 500 000 -
2 БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ FOX 900 120 000 000 1 764 706 133 333 -41
3 СМОЛФУТ CAO 1000 30 000 000 441 176 30 000 -45
4 ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ WDSSPR 980 30 000 000 441 176 30 612 -63
5 ОВЕРЛОРД CPP 1200 19 000 000 279 412 15 833 -70
6 УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН WDSSPR 600 12 000 000 176 471 20 000 -65
7 СОНАТА NKI 400 8 000 000 117 647 20 000 -
8 НЕСОКРУШИМЫЙ FOX 300 7 500 000 110 294 25 000 -58
9 ХОЛОДНАЯ ВОЙНА CP 200 7 000 000 102 941 35 000 -
  1 033 500 000 15 198 529  

Нынешний уикенд фактически будет уикендом одного фильма. На долю ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА (САО) может прийтись более 80% всех сборов. Впрочем, переживать за бокс-офис сиквела не приходится. Картина идет на самый высокий результат. Предыдущая часть собрала в свой первый уикенд 652 млн рублей на территории России. Отличный «сарафан» предшественника поспособствует росту кассы новинки, на что также должен повлиять и выход на первые роли (в том числе в маркетинге) Джонни Деппа. Высокий ажиотаж виден и по предварительным продажам. Выручка с них в нынешнем году уступает только сиквелу МСТИТЕЛЕЙ.

Не лишним будет напомнить, что лучший старт в России среди релизов студии Warner Bros. принадлежит ОТРЯДУ САМОУБИЙЦ (748 млн рублей), на втором месте – ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ (712 млн рублей). А общий рекорд у тех же МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (1031 млн рублей).

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15.11.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

08—11.11
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ
FOX
216 858 673
1055
633 273 197
ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ
WDSSPR
89 634 227
1138
89 634 227
ОВЕРЛОРД
CPP
65 918 499
1407
87 297 065
СМОЛФУТ
CAO
56 034 644
1483
600 970 945
УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН
WDSSPR
38 376 677
1187
190 144 735
ВЕНОМ
WDSSPR
18 970 485
431
2 143 736 303
НЕСОКРУШИМЫЙ
FOX
17 965 832
789
246 622 555
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