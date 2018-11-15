Прогноз кассовых сборов в России на 15–18 ноября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА
|CAO
|1600
|800 000 000
|11 764 706
|500 000
|-
|2
|БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ
|FOX
|900
|120 000 000
|1 764 706
|133 333
|-41
|3
|СМОЛФУТ
|CAO
|1000
|30 000 000
|441 176
|30 000
|-45
|4
|ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ
|WDSSPR
|980
|30 000 000
|441 176
|30 612
|-63
|5
|ОВЕРЛОРД
|CPP
|1200
|19 000 000
|279 412
|15 833
|-70
|6
|УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН
|WDSSPR
|600
|12 000 000
|176 471
|20 000
|-65
|7
|СОНАТА
|NKI
|400
|8 000 000
|117 647
|20 000
|-
|8
|НЕСОКРУШИМЫЙ
|FOX
|300
|7 500 000
|110 294
|25 000
|-58
|9
|ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
|CP
|200
|7 000 000
|102 941
|35 000
|-
|1 033 500 000
|15 198 529
Нынешний уикенд фактически будет уикендом одного фильма. На долю ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА (САО) может прийтись более 80% всех сборов. Впрочем, переживать за бокс-офис сиквела не приходится. Картина идет на самый высокий результат. Предыдущая часть собрала в свой первый уикенд 652 млн рублей на территории России. Отличный «сарафан» предшественника поспособствует росту кассы новинки, на что также должен повлиять и выход на первые роли (в том числе в маркетинге) Джонни Деппа. Высокий ажиотаж виден и по предварительным продажам. Выручка с них в нынешнем году уступает только сиквелу МСТИТЕЛЕЙ.
Не лишним будет напомнить, что лучший старт в России среди релизов студии Warner Bros. принадлежит ОТРЯДУ САМОУБИЙЦ (748 млн рублей), на втором месте – ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ (712 млн рублей). А общий рекорд у тех же МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (1031 млн рублей).
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15.11.2018 Автор: Андрей Белый