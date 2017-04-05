Прогноз кассовых сборов в России на 6–9 апреля

После трех подряд уикендов со сборами более 900 млн рублей, а также учитывая окончание школьных каникул, в российском кинопрокате неминуемо наступит спад. Однако и на этой дате найдется свой явный лидер – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (BZL). Главной задачей перед дистрибьютором все это время было привлечение молодого зрителя. И во многом от ее решения зависит результат картины. В случае положительного исхода можно рассчитывать на существенное улучшение цифр ЛЕДОКОЛА и повторение посещаемости ЛЕГЕНДЫ №17. На взрослого же зрителя картина должна работать безотказно, тем более последний большой российский фильм, ориентированный на эту же аудиторию, выходил более двух месяцев назад. При этом космической драме на старте выделили почти на треть больше сеансов, чем, например, ЛЕДОКОЛУ и на одном уровне с ПРИТЯЖЕНИЕМ.

На взрослого зрителям ориентирована и другая новинка уикенда – УЙТИ КРАСИВО (CAO). Это может немного ограничить потенциал картины. Проект видится смесью фильмов STARПЕРЦЫ и КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ, но апеллирует к аудитории первого из них.

Российская картина ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ (NKI), наоборот, работает исключительно на молодежную и подростковую аудиторию, которая смотрела, например, НЕУЛОВИМЫХ или НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ.

Шансы попасть в десятку сильнейших по итогам уикенда есть также у хоррора БАЙБАЙМЭН (VLG), главными ориентирами для которого являются СЛЕНДЕР и БАБАДУК, а также драма ПОСЛЕДСТВИЯ (LUX) с Арнольдом Шварценнегером в главной роли.

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05.04.2017 Автор: Андрей Белый