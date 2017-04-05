Прогноз кассовых сборов в России на 6–9 апреля


«Время первых» выходит на кинопрокатную орбиту

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ BZL / FOX 1200 280 000 000 5 009 841 233 333 -
2 БОСС-МОЛОКОСОС FOX 1000 100 000 000 1 789 229 100 000 -69
3 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ CPP 1100 90 000 000 1 610 306 81 818 -66
4 УЙТИ КРАСИВО CAO 600 60 000 000 1 073 537 100 000 -
5 ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ FOX 680 48 000 000 858 830 70 588 -50
6 СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ WDSSPR 1100 40 000 000 715 692 36 364 -60
7 ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ NKI 700 30 000 000 536 769 42 857 -
8 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ UPI 385 18 000 000 322 061 46 753 -56
9 ПОСЛЕДСТВИЯ LUX 500 15 000 000 268 384 30 000 -
10 БАЙБАЙМЭН VLG 450 15 000 000 268 384 33 333 -
  696 000 000 12 453 033  

После трех подряд уикендов со сборами более 900 млн рублей, а также учитывая окончание школьных каникул, в российском кинопрокате неминуемо наступит спад. Однако и на этой дате найдется свой явный лидер – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (BZL). Главной задачей перед дистрибьютором все это время было привлечение молодого зрителя. И во многом от ее решения зависит результат картины. В случае положительного исхода можно рассчитывать на существенное улучшение цифр ЛЕДОКОЛА и повторение посещаемости ЛЕГЕНДЫ №17. На взрослого же зрителя картина должна работать безотказно, тем более последний большой российский фильм, ориентированный на эту же аудиторию, выходил более двух месяцев назад. При этом космической драме на старте выделили почти на треть больше сеансов, чем, например, ЛЕДОКОЛУ и на одном уровне с ПРИТЯЖЕНИЕМ.

На взрослого зрителям ориентирована и другая новинка уикенда – УЙТИ КРАСИВО (CAO). Это может немного ограничить потенциал картины. Проект видится смесью фильмов STARПЕРЦЫ и КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ, но апеллирует к аудитории первого из них.

Российская картина ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ (NKI), наоборот, работает исключительно на молодежную и подростковую аудиторию, которая смотрела, например, НЕУЛОВИМЫХ или НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ.

Шансы попасть в десятку сильнейших по итогам уикенда есть также у хоррора БАЙБАЙМЭН (VLG), главными ориентирами для которого являются СЛЕНДЕР и БАБАДУК, а также драма ПОСЛЕДСТВИЯ (LUX) с Арнольдом Шварценнегером в главной роли.

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05.04.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

30.03—02.04
БОСС-МОЛОКОСОС
FOX
350 161 395
1282
1 254 724 124
ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ
CPP
275 910 004
1292
275 910 004
СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ
WDSSPR
108 397 358
1273
143 406 232
ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ
FOX
98 583 773
726
98 583 773
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
WDSSPR
59 953 725
921
798 032 037
ЖИВОЕ
WDSSPR
57 624 700
1117
291 130 727
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
UPI
45 928 810
454
45 928 810

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