Прогноз кассовых сборов в России на 6–9 июня


«Темный Феникс» затмит «Рокетмена»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС FOX 1500 300 000 000 4 621 784 200 000 -
2 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 UPI 1670 220 000 000 3 389 308 131 737 -50
3 АЛАДДИН WDSSPR 1000 105 000 000 1 617 624 105 000 -49
4 РОКЕТМЕН CPP 1000 55 000 000 847 327 55 000 -
5 ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ CAO 1600 40 000 000 616 238 25 000 -74
6 ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ CAO 700 10 000 000 154 059 14 286 -55
7 ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ PNR 500 10 000 000 154 059 20 000 -
  740 000 000 11 400 401  

Последние три части ЛЮДЕЙ ИКС (включая ЛОГАНА) неизменно собирали в российском кинопрокате более 300 млн рублей в первый уикенд. Сохранить тенденцию намерены и ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС (Fox). Правда, сделать это сейчас будет крайне сложно – история Хью Джекмана закончилась, а новинка не предлагает чего-то нового, за что можно было зацепиться случайному зрителю. К тому же, рейтинг кинокритиков оказался самым низким во франшизе, да и предварительные продажи новинки почти на треть уступают показателям АПОКАЛИПСИСА.

О фильме РОКЕТМЕН (СРР) в последнюю неделю рассказали практически все СМИ. Вот только плохой пиар на этот раз действительно может быть – на слуху у обычного зрителя остается, что фильм «порезан», а его высокое качество, несмотря на цензуру, отойдет на второй план. Впрочем, и до этого сравнения с БОГЕМСКОЙ РАПСОДИЕЙ с кассовой точки зрения были неуместны.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов в России на 30 мая – 2 июня

06.06.2019 Автор: БК

Сборы

30.05—02.06
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
UPI
474 616 733
1858
737 270 476
АЛАДДИН
WDSSPR
235 978 483
1581
817 381 134
ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ
CAO
156 041 043
1723
156 041 043
ДЖОН УИК 3
CP
23 075 858
781
450 628 113
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
CAO
23 039 672
1178
467 672 100
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО
WDSSPR
13 441 198
905
80 860 641
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ
UPI
7 250 281
242
380 266 530
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 