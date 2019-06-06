Прогноз кассовых сборов в России на 6–9 июня

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС
|FOX
|1500
|300 000 000
|4 621 784
|200 000
|-
|2
|ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
|UPI
|1670
|220 000 000
|3 389 308
|131 737
|-50
|3
|АЛАДДИН
|WDSSPR
|1000
|105 000 000
|1 617 624
|105 000
|-49
|4
|РОКЕТМЕН
|CPP
|1000
|55 000 000
|847 327
|55 000
|-
|5
|ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ
|CAO
|1600
|40 000 000
|616 238
|25 000
|-74
|6
|ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
|CAO
|700
|10 000 000
|154 059
|14 286
|-55
|7
|ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ
|PNR
|500
|10 000 000
|154 059
|20 000
|-
|740 000 000
|11 400 401
Последние три части ЛЮДЕЙ ИКС (включая ЛОГАНА) неизменно собирали в российском кинопрокате более 300 млн рублей в первый уикенд. Сохранить тенденцию намерены и ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС (Fox). Правда, сделать это сейчас будет крайне сложно – история Хью Джекмана закончилась, а новинка не предлагает чего-то нового, за что можно было зацепиться случайному зрителю. К тому же, рейтинг кинокритиков оказался самым низким во франшизе, да и предварительные продажи новинки почти на треть уступают показателям АПОКАЛИПСИСА.
О фильме РОКЕТМЕН (СРР) в последнюю неделю рассказали практически все СМИ. Вот только плохой пиар на этот раз действительно может быть – на слуху у обычного зрителя остается, что фильм «порезан», а его высокое качество, несмотря на цензуру, отойдет на второй план. Впрочем, и до этого сравнения с БОГЕМСКОЙ РАПСОДИЕЙ с кассовой точки зрения были неуместны.
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06.06.2019 Автор: БК