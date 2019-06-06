Прогноз кассовых сборов в России на 6–9 июня

Последние три части ЛЮДЕЙ ИКС (включая ЛОГАНА) неизменно собирали в российском кинопрокате более 300 млн рублей в первый уикенд. Сохранить тенденцию намерены и ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС (Fox). Правда, сделать это сейчас будет крайне сложно – история Хью Джекмана закончилась, а новинка не предлагает чего-то нового, за что можно было зацепиться случайному зрителю. К тому же, рейтинг кинокритиков оказался самым низким во франшизе, да и предварительные продажи новинки почти на треть уступают показателям АПОКАЛИПСИСА.

О фильме РОКЕТМЕН (СРР) в последнюю неделю рассказали практически все СМИ. Вот только плохой пиар на этот раз действительно может быть – на слуху у обычного зрителя остается, что фильм «порезан», а его высокое качество, несмотря на цензуру, отойдет на второй план. Впрочем, и до этого сравнения с БОГЕМСКОЙ РАПСОДИЕЙ с кассовой точки зрения были неуместны.

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06.06.2019 Автор: БК