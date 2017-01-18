Прогноз кассовых сборов в России на 19–22 января

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
|CPP
|1100
|300 000 000
|5 069 280
|272 727
|-
|2
|НЕВЕСТА
|CRP
|1000
|100 000 000
|1 689 760
|100 000
|-
|3
|ВИКИНГ
|CP
|800
|58 000 000
|980 061
|72 500
|-53
|4
|ЛА-ЛА ЛЕНД
|CP
|693
|50 000 000
|844 880
|72 150
|-37
|5
|ПОЧЕМУ ОН?
|FOX
|817
|43 000 000
|726 597
|52 632
|-60
|6
|КРЕДО УБИЙЦЫ
|FOX
|1000
|35 000 000
|591 416
|35 000
|-73
|7
|ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ
|NKI
|800
|25 000 000
|422 440
|31 250
|-45
|8
|МОНСТР-ТРАКИ
|CPP
|600
|20 000 000
|337 952
|33 333
|-51
|9
|2+1
|MG
|410
|18 000 000
|304 157
|43 902
|-28
|10
|ЗАКОН НОЧИ
|CAO
|834
|16 000 000
|270 362
|19 185
|-60
|665 000 000
|11 236 904
Российский кинопрокат в последние месяцы набрал очень высокие обороты. 12 недель подряд общие кассовые сборы не опускаются ниже отметки в 600 млн рублей, а рубеж в 500 млн рублей преодолевается уже 16 недель подряд. Не станет исключением и предстоящий уикенд, поскольку ожидания от новинок очень высокие.
Безусловным лидером чарта станет картина ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО (СРР). Картина продает масштабное и красивое зрелище с большим количеством экшна и юмора, что на нашем рынке работает безотказно. У нее лучше роспись в кинотеатрах (практически каждый третий сеанс принадлежит этому проекту), а масштабная телевизионная реклама началась более чем за месяц до старта. Большие ставки на фильм подтверждает и высокий уровень предпродаж. До показателей последних частей ФОРСАЖА новинке вряд ли удастся добраться, но в любом случае старт должен быть заметно лучше, чем, например, у НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ или NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ.
Высокие ожидания в индустрии и по НЕВЕСТЕ (CRP). Фильм как минимум претендует на лучший старт среди российских ужастиков – сейчас на вершине этого чарта держится ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (62,5 млн рублей в РФ), вышедшая в сентябре 2015 года. У новинки нет известного бренда в основе, но привлекательность для женской аудитории существенно выше. По сравнению с ПИКОВОЙ ДАМОЙ у новинки также примерно на треть лучше роспись.
Шансы пробиться в десятку есть также у российской картины РАЙ (WDSSPR). Впрочем, для этого ей надо будет повторить успех ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ (17,3 млн рублей в первый уикенд в РФ + СНГ). В отличие от двух других новинок уикенда основное внимание к картине Андрея Кончаловского будет сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге.
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18.01.2017 Автор: Андрей Белый