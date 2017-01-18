Прогноз кассовых сборов в России на 19–22 января


«Три Икса» и «Невеста» возглавят кинопрокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО CPP 1100 300 000 000 5 069 280 272 727 -
2 НЕВЕСТА CRP 1000 100 000 000 1 689 760 100 000 -
3 ВИКИНГ CP 800 58 000 000 980 061 72 500 -53
4 ЛА-ЛА ЛЕНД CP 693 50 000 000 844 880 72 150 -37
5 ПОЧЕМУ ОН? FOX 817 43 000 000 726 597 52 632 -60
6 КРЕДО УБИЙЦЫ FOX 1000 35 000 000 591 416 35 000 -73
7 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ NKI 800 25 000 000 422 440 31 250 -45
8 МОНСТР-ТРАКИ CPP 600 20 000 000 337 952 33 333 -51
9 2+1 MG 410 18 000 000 304 157 43 902 -28
10 ЗАКОН НОЧИ CAO 834 16 000 000 270 362 19 185 -60
  665 000 000 11 236 904  

Российский кинопрокат в последние месяцы набрал очень высокие обороты. 12 недель подряд общие кассовые сборы не опускаются ниже отметки в 600 млн рублей, а рубеж в 500 млн рублей преодолевается уже 16 недель подряд. Не станет исключением и предстоящий уикенд, поскольку ожидания от новинок очень высокие.

Безусловным лидером чарта станет картина ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО (СРР). Картина продает масштабное и красивое зрелище с большим количеством экшна и юмора, что на нашем рынке работает безотказно. У нее лучше роспись в кинотеатрах (практически каждый третий сеанс принадлежит этому проекту), а масштабная телевизионная реклама началась более чем за месяц до старта. Большие ставки на фильм подтверждает и высокий уровень предпродаж. До показателей последних частей ФОРСАЖА новинке вряд ли удастся добраться, но в любом случае старт должен быть заметно лучше, чем, например, у НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ или NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ.

Высокие ожидания в индустрии и по НЕВЕСТЕ (CRP). Фильм как минимум претендует на лучший старт среди российских ужастиков – сейчас на вершине этого чарта держится ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (62,5 млн рублей в РФ), вышедшая в сентябре 2015 года. У новинки нет известного бренда в основе, но привлекательность для женской аудитории существенно выше. По сравнению с ПИКОВОЙ ДАМОЙ у новинки также примерно на треть лучше роспись.

Шансы пробиться в десятку есть также у российской картины РАЙ (WDSSPR). Впрочем, для этого ей надо будет повторить успех ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ (17,3 млн рублей в первый уикенд в РФ + СНГ). В отличие от двух других новинок уикенда основное внимание к картине Андрея Кончаловского будет сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге.

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18.01.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

12—15.01
КРЕДО УБИЙЦЫ
FOX
141 913 400
1268
885 537 855
ВИКИНГ
CP
125 128 070
1103
1 404 432 082
ПОЧЕМУ ОН?
FOX
119 105 462
902
119 105 462
ЛА-ЛА ЛЕНД
CP
83 532 178
777
83 532 178
ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ
NKI
46 779 853
1420
763 395 263
МОНСТР-ТРАКИ
CPP
42 915 389
829
212 472 514
ЗАКОН НОЧИ
CAO
41 027 493
849
41 027 493

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