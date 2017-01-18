Прогноз кассовых сборов в России на 19–22 января

Российский кинопрокат в последние месяцы набрал очень высокие обороты. 12 недель подряд общие кассовые сборы не опускаются ниже отметки в 600 млн рублей, а рубеж в 500 млн рублей преодолевается уже 16 недель подряд. Не станет исключением и предстоящий уикенд, поскольку ожидания от новинок очень высокие.

Безусловным лидером чарта станет картина ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО (СРР). Картина продает масштабное и красивое зрелище с большим количеством экшна и юмора, что на нашем рынке работает безотказно. У нее лучше роспись в кинотеатрах (практически каждый третий сеанс принадлежит этому проекту), а масштабная телевизионная реклама началась более чем за месяц до старта. Большие ставки на фильм подтверждает и высокий уровень предпродаж. До показателей последних частей ФОРСАЖА новинке вряд ли удастся добраться, но в любом случае старт должен быть заметно лучше, чем, например, у НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ или NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ.

Высокие ожидания в индустрии и по НЕВЕСТЕ (CRP). Фильм как минимум претендует на лучший старт среди российских ужастиков – сейчас на вершине этого чарта держится ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (62,5 млн рублей в РФ), вышедшая в сентябре 2015 года. У новинки нет известного бренда в основе, но привлекательность для женской аудитории существенно выше. По сравнению с ПИКОВОЙ ДАМОЙ у новинки также примерно на треть лучше роспись.

Шансы пробиться в десятку есть также у российской картины РАЙ (WDSSPR). Впрочем, для этого ей надо будет повторить успех ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ (17,3 млн рублей в первый уикенд в РФ + СНГ). В отличие от двух других новинок уикенда основное внимание к картине Андрея Кончаловского будет сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге.

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18.01.2017 Автор: Андрей Белый