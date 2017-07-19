Прогноз кассовых сборов с 20 по 23 июля 2017 года

Так же, как и предыдущий, предстоящий уикенд вряд ли порадует рынок большими сборами. Общая касса первой десятки рискует оказаться самой низкой с весны, хотя новинок в кинотеатрах будет предостаточно. Однако количество никак не перерастает в качество: прокату по-прежнему будет не хватать мощных блокбастеров, а претендующий на это звание ДЮНКЕРК (CAO) в одиночку кардинально исправить ситуацию не сможет. Зарубежные военные драмы до сего момента революционно высоких результатов в российском прокате не показывали, однако у ДЮНКЕРКА есть все шансы стать фильмом-событием и стартовать лучше предшественников по жанру. В пользу высокого результата говорят имя режиссера Кристофера Нолана, чья фан-база велика даже в нашей стране, и мощная рекламная кампания.

Парад новинок от независимых дистрибьюторов возглавит УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ (MG), который способен стартовать даже лучше недавнего сиквела УИДЖИ. Картина хорошо расписана в крупных сетях, сделавших ставку на аудиторию, истосковавшуюся по подобному голливудскому жанровому кино. А вот другой крупной новинке от независимого дистрибьютора – экшну ОВЕРДРАЙВ (VLG) – придется чуть сложнее: после получения рейтинга 16+ его целевая аудитория в кинотеатрах частично пересекается с аудиторией ДЮНКЕРКА.

Семейную аудиторию с маленькими детьми наверняка привлечет ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА (LUX) – мультфильм с неплохим для независимого проекта качеством анимации, к тому же снятый по популярной детской книге. Жителям больших городов также предлагается новая французская комедия БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ (CPRG), способная привлечь в залы тех, кому когда-то понравилась комедия БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА того же дистрибьютора.

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19.07.2017 Автор: Артур Чачелов