Прогноз кассовых сборов с 20 по 23 июля 2017 года


Один за всех «Дюнкерк»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЮНКЕРК CAO 1100 230 000 000 3 874 010 209 091 -
2 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА FOX 1185 95 000 000 1 600 135 80 169 -65
3 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ WDSSPR 900 53 000 000 892 707 58 889 -60
4 ГАДКИЙ Я 3 UPI 1000 50 000 000 842 176 50 000 -53
5 УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ MG 800 38 000 000 640 054 47 500 -
6 ОВЕРДРАЙВ VLG 800 24 000 000 404 245 30 000 -
7 ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА LUX 550 13 000 000 218 966 23 636 -
8 БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ CPRG 250 3 500 000 58 952 14 000 -
9 СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ CRP 400 3 000 000 50 531 7 500 -67
10 БЛОКБАСТЕР VLG 330 2 500 000 42 109 7 576 -55
  512 000 000 8 623 884  

Так же, как и предыдущий, предстоящий уикенд вряд ли порадует рынок большими сборами. Общая касса первой десятки рискует оказаться самой низкой с весны, хотя новинок в кинотеатрах будет предостаточно. Однако количество никак не перерастает в качество: прокату по-прежнему будет не хватать мощных блокбастеров, а претендующий на это звание ДЮНКЕРК (CAO) в одиночку кардинально исправить ситуацию не сможет. Зарубежные военные драмы до сего момента революционно высоких результатов в российском прокате не показывали, однако у ДЮНКЕРКА есть все шансы стать фильмом-событием и стартовать лучше предшественников по жанру. В пользу высокого результата говорят имя режиссера Кристофера Нолана, чья фан-база велика даже в нашей стране, и мощная рекламная кампания.

Парад новинок от независимых дистрибьюторов возглавит УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ (MG), который способен стартовать даже лучше недавнего сиквела УИДЖИ. Картина хорошо расписана в крупных сетях, сделавших ставку на аудиторию, истосковавшуюся по подобному голливудскому жанровому кино. А вот другой крупной новинке от независимого дистрибьютора – экшну ОВЕРДРАЙВ (VLG) – придется чуть сложнее: после получения рейтинга 16+ его целевая аудитория в кинотеатрах частично пересекается с аудиторией ДЮНКЕРКА.

Семейную аудиторию с маленькими детьми наверняка привлечет ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА (LUX) – мультфильм с неплохим для независимого проекта качеством анимации, к тому же снятый по популярной детской книге. Жителям больших городов также предлагается новая французская комедия БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ (CPRG), способная привлечь в залы тех, кому когда-то понравилась комедия БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА того же дистрибьютора.   

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19.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Сборы

13—16.07
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА
FOX
301 824 400
1318
301 824 400
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
WDSSPR
149 274 593
1373
775 681 777
ГАДКИЙ Я 3
UPI
117 833 341
1504
1 242 295 103
ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
CPP
12 350 610
654
931 045 678
СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
CRP
9 264 024
1038
40 843 111
ЧЕРНАЯ ВОДА
CP
8 590 659
755
8 590 659
БЛОКБАСТЕР
VLG
5 860 917
370
5 860 917

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