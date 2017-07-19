Прогноз кассовых сборов с 20 по 23 июля 2017 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЮНКЕРК
|CAO
|1100
|230 000 000
|3 874 010
|209 091
|-
|2
|ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА
|FOX
|1185
|95 000 000
|1 600 135
|80 169
|-65
|3
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|WDSSPR
|900
|53 000 000
|892 707
|58 889
|-60
|4
|ГАДКИЙ Я 3
|UPI
|1000
|50 000 000
|842 176
|50 000
|-53
|5
|УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ
|MG
|800
|38 000 000
|640 054
|47 500
|-
|6
|ОВЕРДРАЙВ
|VLG
|800
|24 000 000
|404 245
|30 000
|-
|7
|ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА
|LUX
|550
|13 000 000
|218 966
|23 636
|-
|8
|БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ
|CPRG
|250
|3 500 000
|58 952
|14 000
|-
|9
|СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
|CRP
|400
|3 000 000
|50 531
|7 500
|-67
|10
|БЛОКБАСТЕР
|VLG
|330
|2 500 000
|42 109
|7 576
|-55
|512 000 000
|8 623 884
Так же, как и предыдущий, предстоящий уикенд вряд ли порадует рынок большими сборами. Общая касса первой десятки рискует оказаться самой низкой с весны, хотя новинок в кинотеатрах будет предостаточно. Однако количество никак не перерастает в качество: прокату по-прежнему будет не хватать мощных блокбастеров, а претендующий на это звание ДЮНКЕРК (CAO) в одиночку кардинально исправить ситуацию не сможет. Зарубежные военные драмы до сего момента революционно высоких результатов в российском прокате не показывали, однако у ДЮНКЕРКА есть все шансы стать фильмом-событием и стартовать лучше предшественников по жанру. В пользу высокого результата говорят имя режиссера Кристофера Нолана, чья фан-база велика даже в нашей стране, и мощная рекламная кампания.
Парад новинок от независимых дистрибьюторов возглавит УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ (MG), который способен стартовать даже лучше недавнего сиквела УИДЖИ. Картина хорошо расписана в крупных сетях, сделавших ставку на аудиторию, истосковавшуюся по подобному голливудскому жанровому кино. А вот другой крупной новинке от независимого дистрибьютора – экшну ОВЕРДРАЙВ (VLG) – придется чуть сложнее: после получения рейтинга 16+ его целевая аудитория в кинотеатрах частично пересекается с аудиторией ДЮНКЕРКА.
Семейную аудиторию с маленькими детьми наверняка привлечет ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА (LUX) – мультфильм с неплохим для независимого проекта качеством анимации, к тому же снятый по популярной детской книге. Жителям больших городов также предлагается новая французская комедия БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ (CPRG), способная привлечь в залы тех, кому когда-то понравилась комедия БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА того же дистрибьютора.
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19.07.2017 Автор: Артур Чачелов