Сэлма Агрба: «Мы планируем закупать для российского рынка сравнительно дорогой контент»

Дистрибьютор Magic Film Company начал свою работу буквально три месяца назад, совместно с компанией All Media выпустив в прокат российскую приключенческую мелодраму ДВОЕ. На текущий момент самым успешным проектом прокатчика стал мультфильм РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, который заработал 4,4 млн рублей. Мы поговорили с генеральным директором компании Сэлмой Агрба о том, чего ожидать рынку от нового игрока, а также узнали, что он готов предложить партнерам и, главное, зрителям.

Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в новую компанию?

После более шести лет в компании WDSSPR пришло время мне делать новый карьерный шаг. Я бесконечно благодарна всем своим коллегам из WDSSPR – опыт работы с ними помог мне почувствовать в себе достаточно сил, чтобы возглавить Magic Film Company. Так как я занималась росписью и находилась в тесном контакте с федеральными киносетями, этот шаг по расширению своего функционала мне показался наиболее логичным и закономерным.

Ваше видение российского кинобизнеса как-то изменилось после столь резкого перехода от крупнейшего мейджора к работе в маленькой прокатной компании?

Вы знаете, конечно, работа у мейджора номер один и работа в небольшой независимой компании – это две большие разницы. Не скажу, что мы сталкиваемся с какими-то непреодолимыми трудностями, но нужно понимать, что мы просто находимся в разных весовых категориях, и у каждого свои критерии успеха.

Какова общая бизнес-стратегия развития Magic Film Company? Какими конкретно фильмами вы планируете работать? Есть ли контент, на котором вы намерены специализироваться?

На сегодняшний день наша основная цель – сформировать сильный пакет релизов с высоким коммерческим потенциалом, над этим мы ведем непрерывную работу. Четких жанровых предпочтений и строгой специфики у нас нет. Мы исходим из того, что зрителя привлекает любой жанр, если это достойный продукт. Поэтому мы поставили своей целью создание разножанрового пакета, все проекты в котором должны иметь одну главную черту – быть хорошими, качественными фильмами, привлекающими зрителей в кинотеатры. Мы не готовы раскрывать свои бюджеты на покупки, но могу сказать, что точно не ориентируемся на контент, который стоит, грубо говоря, ниже среднего. Мы изначально нацелены на достойный продукт, и в дальнейшем планируем закупать на наш рынок сравнительно дорогой контент. Уже сейчас у нас есть несколько купленных на стадии сценариев проектов, в том числе с известными актерами, которые даже у опытных прокатчиков считаются достаточно недешевыми. Безусловно, хотелось бы найти свою ЗЕЛЕНУЮ КНИГУ, эдакий «священный Грааль» для любого независимого прокатчика. Возможно, она у нас уже есть. Думаю, что немного позже смогу рассказать вам про некоторые наши покупки – сделки по ним находятся на финальной стадии.

Как в вашем пакете появился ТАНЕЦ С САБЛЯМИ?

Получив предложение от продюсеров поработать фильмом ТАНЕЦ С САБЛЯМИ, который рассказывает историю создания мирового шедевра, мы с радостью воспользовались этой возможностью. ТАНЕЦ С САБЛЯМИ ожидал довольно ограниченный прокат, мы его согласовали на эксклюзивных условиях с объединенной сетью «Кино Okko». Это наш основной партнер на этом релизе, который активно поддерживал его своими маркетинговыми ресурсами.

Насколько плотно вы планируете работать с российскими фильмами?

Мы очень позитивно относимся к возможности сотрудничества с отечественными производителями. У нас есть большое желание развивать это направление. За последнее время качество российских картин значительно выросло, и они стали более востребованными. Не может не радовать, что освещается больше патриотических тем, и это интересно зрителю. Надеюсь, что в течение этого года мы выпустим несколько отечественных проектов. Мы приглашаем к сотрудничеству всех российских продюсеров и рассчитываем найти среди них много будущих партнеров.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших ближайших релизах.

Cреди релизов, которые мы готовим к выпуску в ближайшее время, есть комедийный хоррор ИДИ К ПАПОЧКЕ с Элайджей Вудом, выпуск которого запланирован на февраль, по нему мы уже начали достаточно серьезную маркетинговую кампанию и обзавелись крупными промопартнерами. Также мы представим романтическую мелодраму 10 СВИДАНИЙ с Кристиной Риччи в главной роли и детское фэнтези про школу волшебства ЧУДО-ДЕТКИ. НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ. Оба этих проекта мы выпустим этой весной и уверены в их успешном прокате.

Какие отношения у вас складываются с представителями кинотеатров?

Кинотеатры очень позитивно отреагировали на появление нашей компании, мы уже плотно сотрудничаем как с крупными федеральными сетями, так и с независимыми площадками, и надеемся на дальнейшую плодотворную работу. Опять-таки, в этом вопросе я очень благодарна WDSSPR, за годы работы там мне удалось получить колоссальный опыт, в том числе и в области партнерских отношений с кинотеатрами.

Как вы оцениваете ситуацию в независимом сегменте рынка на текущий момент? Согласны ли с тем, что он несколько перенасыщен – как игроками, так и контентом?

Конечно, независимым компаниям приходится сталкиваться с бóльшими сложностями, чем мейджорам, но и в этой нише, безусловно, можно достичь успеха. На сегодняшний день есть много коммерчески успешных проектов, выпущенных независимыми дистрибьюторами. Я не вижу проблемы в большом количестве предлагаемого на рынке контента. Думаю, у зрителя всегда должен быть хороший выбор. Что касается перенасыщения игроками, то этот момент хорошо ощущается в процессе закупок, когда нескольким компаниям интересен один проект, но любой рынок предполагает здоровую конкуренцию.

Планируете ли вы работать на вторичных рынках? Будете ли сотрудничать на эксклюзивных условиях с онлайн-кинотеатрами?

Мы определенно планируем работать со вторичными рынками и покупаем все картины с соответствующими правами. Возможность эксклюзивного онлайн-проката мне кажется весьма привлекательной, думаю, в ближайшем будущем мы попробуем оценить такой вариант на практике. Я уверена, что этот рынок в России будет стремительно развиваться в ближайшие годы, даже на сегодняшний день популярность онлайн-кинотеатров сильно увеличилась в сравнении с тем, что было пару лет назад.

Насколько нынешние цены, по которым они покупают контент, устраивают правообладателей? В какую сторону эти цены, по-вашему, будут двигаться дальше? Как вы вообще оцениваете перспективы российского онлайн-рынка?

Вопрос цены, безусловно, напрямую связан с качеством и потенциалом контента, но в целом онлайн-площадки предлагают весьма достойные условия работы, и в будущем цены, безусловно, будут расти. Наш первый релиз в онлайне состоялся 6 февраля, это картина ПРЕДАТЕЛЬ режиссера Марко Беллоккьо, кинотеатральный прокат которой уже состоялся. С нетерпением ждем результатов от онлайн-площадок.

Планируете ли вы принять участие в апрельском форуме «Российский кинобизнес»?

Мы обязательно примем участие в ближайшем кинорынке и расскажем там о наших грядущих проектах. Мы очень позитивно относимся к идее организации такой презентации, очень хочется заявить о себе на индустриальном мероприятии, чтобы о нас узнало как можно больше независимых партнеров.

17.02.2020 Автор: Никита Никитин