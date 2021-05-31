Олег Березин: «Мы исходим из предпосылки, что доля Голливуда в дальнейшем продолжит снижаться»

С 5 по 7 июня в Сочи пройдет очередной конвент, организованный Ассоциацией владельцев кинотеатров – AVKshow «Синемаскоп». Профессиональный слет заявлен как встреча представителей сегмента кинопоказа с целью разработки стратегий и тактик развития бизнеса кинотеатров в высококонкурентных условиях рынка. Кроме кинопоказчиков, к участию обещают привлечь специалистов из смежных индустрий – девелоперов, представителей ресторанного бизнеса и сетевых форматов общепита, экспертов сферы гостеприимства и консалтинга. Несмотря на насыщенную деловую часть, AVKshow не позиционируется как альтернатива привычным Кинорынкам, но в то же время необычный форум заполняет в рабочем графике июньский слот, опустевший после переезда «Кинотавра» на сентябрь.

Чего стоит ждать от AVKshow?

Мероприятие задумывалось в особом формате, который никоим образом не отменяет Кинорынки и прочие традиционные встречи. Данный формат –это разговор кинотеатров друг с другом о своем будущем. Где они себя видят через пять лет, какими видят себя владельцы кинотеатров, по каким трендам развивается мир, как люди станут ходить в кино и какие именно фильмы будут смотреть. Это разговор про наше место в будущем. AVKshow не будет Кинорынком – у нас не предполагается презентаций. Это не выставка «Кино Экспо» – на AVKshow не будет стендов. Повторюсь, это будет разговор кинотеатров друг с другом внутри своего круга. И далеко не все, о чем пойдет этот разговор, мы хотим публичить. Больше всего это будет напоминать закрытые сессии АВК. Но обращаю внимание, что принять участие могут не только члены АВК, а любые владельцы кинотеатров или руководители сетей и их команды. Это общеиндустриальная история для кинотеатров.

Нам важно поговорить о своей целевой программе с позиции индустрии. Несколько лет назад мы обсуждали как цель удвоение посещаемости. Но, возможно, это не идеальная цель. И нам надо стремиться к удвоению объемов бизнеса, росту кассовых сборов, увеличению доходов от комплементарных услуг. Если через пять лет мы хотим оказаться в определенной точке, а мир тогда будет вот таким, то что нужно сделать нам, чтобы вписаться? Каким путем потребуется прийти в желаемую точку? Об этом и хотим поговорить.

Каким будет состав участников?

В первую очередь мы зовем владельцев площадок и топ-менеджеров, руководителей сетей коммерческих кинотеатров, в том числе тех, кто пока не вступил в АВК. Во-вторых, наше мероприятие предназначено для управляющих, директоров кинотеатров, специалистов по маркетингу и взаимодействию со зрителями, для руководителей сферы общепита. Владелец кинотеатра может взять с собой до трех своих сотрудников, по одному на каждое рабочее направление. При этом сотрудник кинотеатра, если с ним не едет владелец площадки или топ-менеджер, самостоятельно приехать на AVKshow не сможет.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о структуре мероприятия.

Мы решили организовать три параллельных трека – «Управление», «Общепит» и «Маркетинг». Они будут пересекаться между собой лишь отчасти. Понятно, что многим хочется побывать везде, но с практической точки зрения это маловыполнимо. Однако у нас будет и совместная работа участников разных треков. К примеру, запланирован один большой блок про ценообразование. Он посвящен динамическому ценообразованию, анализу больших данных, предиктивной аналитике. Данный трек меньше касается вопросов общепита, но затрагивает интересы управленцев и маркетологов, и на этих блоках участники обоих треков будут находиться вместе.

При этом ни один нормальный человек не может без ущерба для себя три дня подряд по восемь часов безостановочно впитывать информацию, поэтому у нас предусмотрены и каждодневная утренняя йога, и вечерние мероприятия в первые два дня. А на обед будет выделено целых два часа. Нам важно дать людям возможность пообщаться. Помимо всех дискуссий, многим очень важно что-то обсудить между собой. И им нужны место, время и атмосфера для этого общения.

Чем заявленные «пленарные заседания» отличаются от деловых треков?

Это совместные заседания, где все три деловых трека объединяются. Например, дискуссия с продюсерами, которую мы готовим, будет общая, так как всем интересно узнать, каким станет кино через пять лет. Мы хотим позвать молодых ребят-продюсеров, которые через три-четыре года начнут задавать тренды на рынке. Мы знаем о многих состоявшихся продюсерах, мы знаем тех, кто еще только мечтает ими стать, но мы хотим позвать тех, кто уже о себе заявил, но еще молод, скажем так, в своем видении.

Понятно, что кино, его содержание и форма, будет меняться. Мы хотим понять, к каким форматам оно придет через пять лет – будет ли это screenlife, на чем настаивает Бекмамбетов, или какой-то интерактив, или кинозалы окажутся оккупированными сверхгигантскими экранами и соответствующим контентом. Чем фильм для кинотеатра может или будет отличаться от фильма для онлайна? Все мы чувствуем, что это разные форматы, но насколько? Речь о каком-то экшне с батальными сценами или о чем-то еще? Какие жанры работают именно на большом экране, а какие – нет? Обо всем этом будет интересно поговорить.

То есть среди участников будут все же не только представители кинотеатров?

Да, наш формат – делегаты от кинотеатров и гости: спикеры, трендсеттеры, визионеры из других областей человеческой деятельности. И среди них – продюсеры. Сейчас нас особенно интересует непосредственное взаимодействие с ними. Мы исходим из предпосылки, что доля Голливуда в дальнейшем продолжит снижаться. И дело не только в общем политическом настрое, но и, скажем так, в ментальном изменении общества. Можно смело прогнозировать, что значительная часть наших зрителей через пять лет будет отторгать тот или иной голливудский фильм. Ценности существенной части нашей широкой аудитории начнут не совпадать с ценностями, которые будет транслировать голливудская продукция. Мы также ожидаем усиление давления государства на западные платформы, так что их доля также будет снижаться. Через пять лет мы можем прийти к ситуации, подобной той, которая уже давно наблюдается на телевидении, где мы практически не видим зарубежного контента.

В подобных условиях отечественные кинопродюсеры станут основными поставщиками кинотеатрального контента, на котором мы все вместе зарабатываем деньги. Продюсеры не только старшего, но и среднего поколения (те, кого мы называем «молодые продюсеры») уже прошли этап становления, поэтому как раз сейчас настало время поговорить с ними о том, какое кино стоит делать через пять лет, каким оно должно быть. И как должны измениться кинотеатры, если мы хотим оставаться основными бизнес-партнерами для продюсеров и по-прежнему показывать актуальное кино. Возможно, дискуссии получатся разновекторные, но выводы по их итогам каждый из участников сможет сделать самостоятельно.

Вы упомянули трендсеттеров и визионеров из различных областей человеческой деятельности. Представителей каких других смежных отраслей бизнеса вы зовете на AVKshow?

Мы хотим привлечь к разговору представителей, например, индустрии гостеприимства, которые уже прошли похожий путь – узнать у менеджеров сетевых отелей, как они научились организовывать свою работу там, где они продают услуги. Не товары, с этим все понятно (склад-товар-учет-пришло-ушло), а именно услуги. Как сделать так, чтобы московский офис был уверен, что во Владивостоке девушка на ресепшне улыбается и правильно взаимодействует с клиентом, продавая ему услугу. Как это контролировать, как ее обучать и прочее. Идея в том, чтобы приглашать людей из других индустрий и подпитываться их опытом, который можно перенести на работу кинотеатров.

Недавно у нас была дискуссия о кинотеатрах у дома, которые вроде как создают конкуренцию наиболее распространенному сегодня виду заведения кинопоказа – кинотеатру в торговом центре. На первый взгляд, зачем затрагивать эту тему? Зритель и так не хочет никуда ехать, а тут он просто в домашних тапочках может прийти посмотреть кино. Но с точки зрения развития индустрии это важная история, и ее нужно обсуждать. Поэтому мы хотим позвать ребят, которые занимаются урбанистикой, и поговорить с ними о том, как они видят развитие городов, особенно новых. Вспомните Иннополис под Казанью или город Южный под Питером. Представьте себе микрорайон, где проживает 200 тысяч человек. Пока у них нет кинотеатра, и никто не знает, какой именно им нужен. Но вот у них возникнет кинотеатр у дома, их домашний центр притяжения. За счет этого формируются соседские сообщества. На это сегодня появился запрос в обществе. Люди больше не хотят просто жить в своей квартирке, они хотят общаться с соседями. Если вы заметили, люди стали здороваться в лифте, чего очень долго не было в крупных городах. Это также связано с тем, где мы хотим оказаться через пять лет.

Также первый день у нас начнется с того, что различные предприниматели расскажут не про свой бизнес как таковой, а про мотивацию заниматься бизнесом – это очень важно слышать. Что человека заставляет заниматься бизнесом и что-то именно предпринимать в наше время, в нашей стране, в наших условиях, ведь гораздо проще куда-то устроиться менеджером и просто получать зарплату? Но люди все равно идут и что-то придумывают, рискуют. Мне самому интересно послушать личные мотивации, что в наше время драйвит человека заниматься бизнесом. И это очень важно для тех, кто размышляет для себя, тем ли делом они занимаются.

Мы хотим выйти из коробочки. HoReCa, авиакомпании, аренда машин – у каждой индустрии есть свои «фишки», выработанные годами. Их интересно изучить, позаимствовать идеи. Например, мы хотим поговорить о кинотеатрах как интерактивных хабах – это история о том, как заработать на зрителе, пока он находится в фойе. Это время чего-то стоит, и его можно использовать. Сейчас зритель все реже покупает в фойе даже билет. В лучшем случае он заглянет в бар. Плюс есть понимание, что все переходит в «цифру». Хочется понять, что здесь работает, а что – нет. Но это как раз из разряда тем, которые мы не хотим публичить. Не в наших интересах, чтобы на YouTube появился ролик про то, как кинотеатр зарабатывает на зрителях, пока они находятся в фойе (смеется).

Вы продолжаете делиться с соратниками международным опытом. Судя по программе AVKshow, теперь вы обратились к Индии?

Да, изучаем международный опыт. Понятно, что Индия – это отдельная кинематографическая держава, которая по кассовым сборам идет вровень с Китаем. И это индустрия, которая развивается по совершенно отличным от наших моделям. В плане подходов к организации кинотеатров, например. Я с удивлением узнал, что у них, например, кино демонстрируется с перерывами. При этом они смотрят только свое кино, и смотрят его в условиях регулируемых цен. Понятно, что это го- раздо более крупный рынок в плане численности, чем Россия. Но нам интересно понять, каким образом этот рынок устроен и что у него есть пока непривычного, что у нас может впоследствии сработать. Ведь это инду- стрия, которая научилась жить без Голливуда.

Поделитесь, пожалуйста, организационной конкрети- кой. Где все будет проходить, куда заселяться, сколько стоит?

Заселяться можно где угодно, хоть в Адлере, просто будет неудобно тратить тридцать минут на дорогу туда и обратно. Все основные мероприятия будут идти в конференц-зонах отеля Golden Tulip Rosa Khutor (это примерно где Красная Поляна, в горах) плюс часть событий пройдет в шаговой доступности от отеля. Но будет и пара выездных мероприятий. В частности, участники трека «Маркетинг» во второй день натянут спортивную обувь и пойдут по «тропе знаний», а в походе будут креативить под руководством опытных маркетологов. Но это тоже нужно, потому что наша задача – спровоцировать людей на размышления, а не просто накачать их информацией за три дня конференции. Трек «Общепит» в третий день выдвигается на «практику» в действующий кинотеатр. В общем, просто отсидеться в конференц-зале со смартфоном в руках не получится!

Что касается цен, то все можно найти на сайте http://avk.show. Есть отдельные цены для руководите- лей кинотеатров и отдельные – для сотрудников, ко- торых они берут с собой. Плюс для членов АВК будет своя градация скидок. То есть у нас есть регистрацион- ный сбор, а проезд и размещение – все это уже за свой счет.

Важно отметить наш пул партнеров, которые помогают нам провести AVKshow. Наш платиновый партнер – «Деловая Русь», наши золотые партнеры – компании Christie и Dolby. И есть тройка серебряных партнеров – «Киноплан», «Техника+» и «Невафильм Cinemas».

Как идет набор участников?

Уже зарегистрировалось свыше ста участников, а наш целевой показатель – не более 180 человек. Такая цифра взята с учетом того, что человек двадцать точно приедут и скажут, что они «случайно» приехали и просто «забыли» об этом нам сообщить, так всегда бывает. Двести человек – это супермаксимум, учитывая имеющиеся в нашем распоряжении рабочие площади.

Каким вы видите будущее индустриальных конвентов в скором времени? По-вашему, будущее именно за подобными инновационными форматами? Кинорынки постепенно отходят в прошлое?

Нет, не обязательно. Кто-то наверняка продолжит проводить их в традиционном формате. Незадолго до локдауна ассоциация дистрибьюторов размышляла о проведении собственного профессионального мероприятия. Прокатчиков интересует проблематика контента в широком смысле – фильмы, сюжеты, форматы росписи. Своя повестка есть у и ассоциации продюсеров – производство, рибейты, экспорт продукции, импорт услуг и так далее. У кинотеатров своя повестка, о чем я и рассказываю. Мы уже обсуждали с Дмитрием Казуто идею объединить все три направления на «Кино Экспо». Причем объединить публично – данное мероприятие могло бы быть открытым. Мне показалось интересным попробовать сделать показы фильмов на «Кино Экспо» с участием создателей в публичном формате, когда любой зритель мог бы купить на них билет. И тогда это, с одной стороны, заработает как своеобразный фестиваль, а с другой – как некая фокус-группа, тест-показ для фильмов. Это была бы реализация на практике девиза форума CinemaCon, трудно переводимого на русский язык: Celebrating cinema going! Получилось бы некое событие, обращенное к зрителю, стимулирующее посещение кинотеатров. Но «Кино Экспо» осенью, а сейчас всех владельцев и руководителей коммерческих кинотеатров мы ждем в Сочи, в горах, на курорте «Роза Хутор» с 5 по 7 июня!

31.05.2021 Автор: Никита Никитин