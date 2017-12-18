Константин Буслов: «Не только в России, но и во всем мире бум хорроров и триллеров»

Интервью было впервые опубликовано в ЭБК №45 от 17 ноября 2017 года.

Российский кинопрокат переживает моду на хорроры, о чем мы уже неоднократно писали на страницах БК. Очередной жанровый эксперимент, проект КОНВЕРТ, стартовал в кинотеатрах 30 ноября. Об особенностях этого релиза, обязательных составляющих успешного фильма ужасов и сложностях отечественного кинопроизводства мы поговорили с продюсером картины Константином Бусловым.

С момента выхода вашего прошлого проекта АВАНТЮРИСТЫ прошло три года. Насколько, по-вашему, рынок успел измениться за это время?

На самом деле у меня не было перерыва в работе, просто так сложилось, что несколько моих проектов по тем или иным причинам не смогли дойти до экранов. Это, среди прочих, и большой сериал для «России 1», который мы вынуждены были остановить на завершенной стадии подготовки ввиду невозможности снимать на Украине, и пилот для ТНТ, который я делал по заказу «ГудСториМедиа». К сожалению, такое случается. Что касается изменений на рынке – не скажу, что все сильно поменялось. Но очевидно, что больше зрителей стало ходить на российское кино, особенно в этом году заметен подъем. Еще одна тенденция – не только в России, но и во всем мире бум хорроров и триллеров. Видимо, в людях накапливается много негативной энергии или агрессии, которую нужно куда-то выплескивать, и многие находят выход через такого рода «отдушины» (смеется).

Поэтому и вы решили пойти в данном направлении, берясь за КОНВЕРТ?

Не совсем так. Я всегда отталкиваюсь от истории, а не от жанра. Мне очень понравился сценарий Ильи Куликова. Это не простая пугалка-пустышка, там есть философский посыл, притчевость, если хотите, даже мораль. Хоррор – это всего лишь атмосфера.

Вы выступаете на проекте как продюсер. Имея режиссерский опыт, не хотели бы и снимать сами?

Для меня это полноценный продюсерский дебют в том смысле, что это первый проект, который я делаю один, самостоятельно. Как постановщик снимать эту картину я не стал, потому что очень щепетильно отношусь к режиссуре, это большая ответственность прежде всего. В данном случае я понимал, что не настолько хорошо знаю жанр и тут нужен человек с опытом.

У нас пока только один режиссер считается опытным в этом жанре – Святослав Подгаевский, работавший над ПИКОВОЙ ДАМОЙ и НЕВЕСТОЙ, и, насколько мы понимаем, вы именно с ним начинали снимать КОНВЕРТ, но затем постановщик сменился.

У нас действительно фактически нет режиссеров, которые умели бы снимать этот жанр. И даже самые успешные проекты, ПИКОВАЯ ДАМА и НЕВЕСТА, являются скорее продюсерскими, чем режиссерскими. Я не хотел бы комментировать, почему у нас не сложилось с постановщиком – так уж получилось. В любом случае, если речь идет не об авторском сегменте, кино – это продюсерский проект. Потому что именно продюсер находит историю, средства, окончательно утверждает актеров, мучается с поиском режиссера, дает ему свободу в трактовке сценария, ведь, как правило, режиссер адаптирует сценарий под свое видение истории. Продюсер отвечает за все, и самое главное – он не может бросить проект, как, например, режиссер, который, перескочив с одного незаконченного фильма на другой, попросту оказывается не готов, и затем, осознав это в процессе съемок, может заявить: «Извините, не смог, увольте меня, я снимаю себя из титров». Продюсеру в любом случае нужно довести все до конца, потому что он отвечает деньгами перед инвесторами или государством. И самое главное – он должен сделать так, чтобы потом не было стыдно за кино. Любыми способами. Доснять, переснять, перемонтировать – все что угодно, но фильм должен быть качественным прежде всего с профессиональной точки зрения. Это лицо продюсера. Вот у меня такой подход. И мне за КОНВЕРТ не стыдно.

Параллельно вы занимаетесь разработкой еще одного фильма ужасов, сиквела ПИКОВОЙ ДАМЫ.

Да, правообладатель проекта Сергей Ершов предложил мне принять участие в этой картине, меня история затянула, и я включился в ее разработку. Сейчас мы упорно работаем над сценарием, снимать начнем, наверное, уже в марте.

Первая часть этой франшизы стала настоящим прорывом для российского хоррора. На вас ложится серьезная ответственность – не разочаровать поклонников первого фильма. Чем вы будете их удивлять в продолжении?

Над сиквелом работает уже совершенно новая команда. Мы стараемся сделать кино на порядок качественнее первого фильма. В основе останется городская легенда о Пиковой даме, но при написании сценария мы опираемся на опыт самых успешных американских хорроров – таких как ОНО. В жанровую оболочку помещаем серьезный сюжет, в котором поднимаются общечеловеческие темы. Мы делаем историю, которая будет интересна не только 16-летним подросткам, но и их родителям, потому что покажем узнаваемые молодежные проблемы и конфликты между поколениями. И, конечно, новый фильм будет более дорогим и зрелищным.

Для нашего кинематографа хоррор – это все еще новая ниша. Есть ли у вас уже понимание, из каких элементов складывается успешный фильм ужасов?

Аудитории, где бы она ни была – в России, в Америке или в Европе, всегда нужно одно: режиссер должен сделать так, чтобы зритель «проваливался» в историю от начала и до финальных титров. Есть масса жанровых составляющих, которые вызывают страх, и, конечно, мы заимствуем многие, в том числе и технические приемы у Голливуда – никакой новой формулы нет. Очень важным элементом является звук – саунд-дизайн, музыка, создающая атмосферу. Жанр пока молодой и делать его должны молодые насмотренные режиссеры, это мое мнение, конечно. Лишь бы не пошла волна низкопробных недорогих проектов, которые оттолкнут аудиторию. Ведь многие ринулись снимать хорроры, думая, что можно дешево их делать и зарабатывать. Но с малым бюджетом снять хорошее кино для широкого зрителя все равно не получится, хоть ты убейся. Если, конечно, мы говорим о качестве.

Считается, что этот жанр имеет также и хорошие перспективы на международном рынке.

Во всяком случае, есть пример НЕВЕСТЫ, которую очень успешно продавала Planeta Inform. У нас КОНВЕРТ на American Film Market продавался неплохо для своего сегмента – Япония купила, Китай, Малайзия, Индонезия. В целом наибольший интерес проявляют азиаты. На международные фестивали приглашают, что тоже очень приятно. Но надо учитывать: чтобы быть успешным на мировом рынке, нужно брать универсальную историю, без национальных культурных кодов. Понятно, что в Америку попасть с русскоязычным жанровым фильмом практически невозможно, но есть Азия, Латинская Америка, фестивали. Впрочем, мы все равно ориентируемся в первую очередь на наш, российский прокат.

Как бы вы оценили состояние нашего кинопроката? Можно ли его уже рассматривать как индустрию?

Скажем так: индустрия пока зарождается, развивается. Есть примеры очень успешных проектов, чьи бокс-офисы перевалили за миллиард. Да, некоторые из них оказались убыточными, но есть ряд дорогих картин, которые окупили свои бюджеты сторицей. Если сравнивать количество таких проектов в динамике прошлых лет, то рост, несомненно, есть. Зритель потихоньку пошел на русские фильмы, так что все предпосылки для развития индустрии, бесспорно, присутствуют.

Развитие индустрии в нашей стране сегодня нельзя представить без господдержки. Насколько, по-вашему, эта система эффективна?

Конечно, эффективна, без нее никак. Но сама система распределения вызывает много вопросов. Кто-то говорит, что это правильно, что есть мэйджоры, кто-то – что неправильно, третьи говорят: слава богу, что независимым хоть что-то дают. Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Я считаю, что было бы очень здорово, если государство давало бы льготы в налогообложении частным инвесторам, желающим вкладывать в кино. Тогда большой бизнес пошел бы в нашу отрасль очень активно, и государству не пришлось бы все тянуть на себе.

Государство тоже не хочет тянуть все на себе и пытается найти дополнительные средства в том числе и за счет прокатчиков. Что вы думаете по поводу возможных пошлин – будь то 5 миллионов рублей за прокатное удостоверение или процентные отчисления, которые могут лечь на дистрибьюторов? Насколько это поможет развитию кинобизнеса?

Я считаю, что это неправильно, эти меры приведут к тому, что независимое кино полностью исчезнет. Это убьет небольшие компании, которые дают возможность смотреть авторские и фестивальные картины. Я категорически против таких законов. Другой механизм нужен. Запреты – это все в сторону «совка». Давайте еще квоты введем на американский контент. Запретим. Ограничим. И что? Начнут закрываться кинотеатры, в них станут продавать ширпотреб – мы это уже проходили. Как я сказал ранее, нужно активнее привлекать частные инвестиции, давать налоговые льготы, хотя бы на определенный период. Это позволит бизнесу вкладывать больше денег в национальное кино, оно станет качественнее, и его начнут больше смотреть. Ну и количество кинотеатров нужно увеличивать.

Расскажите, пожалуйста, про свои дальнейшие планы. Собираетесь ли вы вернуться к режиссуре?

Конечно, я обязательно продолжу снимать как режиссер. Мы сейчас готовим несколько новых проектов. В частности, полнометражный байопик и большой сериал для телеканала «Россия 1». Но пока не буду обсуждать детали, уже зарекся это делать. Как говорится, хочешь рассмешить Бога – расскажи о своих планах.

18.12.2017 Автор: Мария Позина