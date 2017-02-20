Гевонд Андреасян: ««Защитники» сняты по американской модели, но это фильм о нас с вами»

ЗАЩИТНИКИ – российский экшн о советских супергероях, беспрецедентны по своей концепции. Рекламная кампания ленты, фактически начавшаяся около года назад с появлением первого тизера, выходит на финишную прямую. Братья Андреасян и без того известны своим кропотливым, целеустремленным и убедительным маркетингом, однако в этот раз, по всей видимости, они собрались во что бы то ни стало превзойти самих себя. Зажгут даже Останкинскую башню. БК расспросил продюсера Гевонда Андреасяна о продвижении фильма и сверился с ним в плане эстимейтов.

Кажется, будто у вас с предстоящим релизом многое на кону. В другом смысле, нежели с ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ, который тоже был особенным проектом, но сопоставимо по силе. Что для вас ЗАЩИТНИКИ?

Для всех нас – компании Renovatio Владимира Полякова и для меня с Сариком – на сегодняшний день ЗАЩИТНИКИ являются самым масштабным, амбициозным и ожидаемым зрителями проектом.

Недавно вы выпустили финальный трейлер, и в нем был указан рейтинг 12+, хотя раньше везде заявлялось, что у ЗАЩИТНИКОВ будет 6+. В связи с чем произошли эти изменения?

В процессе работы над фильмом мы проводили различные тесты и опросы, прочитали огромное количество комментариев в Интернете и пришли к выводу, что фильм нужно делать чуть более взрослым – для 12+. После этого были внесены изменения в работу над компьютерной графикой. Никакой особой жестокости не добавилось. Но шестилетнего ребенка некоторые сцены все же могут напугать. Нам кажется, что это правильное решение, которое даже может увеличить кассу. С одной стороны, 12+ – это семейная аудитория. С другой стороны, у подростков и взрослых людей будет понимание, что это не детская сказка.

Один мужчина в комментариях к трейлеру писал, что хотел пойти на фильм с 10-летней дочкой. Как ему быть сейчас?

Я думаю, что 10-летнему ребенку фильм посмотреть можно, а вот младше – на усмотрение родителей. Глобально в фильме нет ничего страшного: мы избежали сцен секса и жестокости. Есть намеки на любовь, привязанность, но все эти моменты сделаны очень тонко. Вообще, мы пристально следим за тем, что люди пишут в комментариях. Оставляя за скобками 95 процентов, 5 процентов – это разумные мнения. Ты читаешь первую тысячу отзывов, вторую, записываешь дельные замечания. Потом идешь в монтажку, к специалистам по компьютерной графике и говоришь, чтобы они это учитывали.

С чем связан такой ваш отклик на то, что пишут в Сети? Кажется, это не самое частое явление для российского кино.

Мы – первопроходцы. Наверное, ко второй-третьей части, когда у нас уже будет хватать опыта, мы станем меньше ошибаться и больше верить в свои силы. Взять хотя бы эпизод с боем Лера на парковке. Между собой мы очень долго спорили, как его монтажно решить. Но в итоге пришли к тому, что надо выбросить в Сеть и посмотреть, что скажет зритель. В итоге сцена кардинально отличается от первой версии. Просто потому, что мы прочитали всю адекватную критику и нашли верное направление. Большим западным студиям чуть проще – на них работает несколько тысяч специалистов по компьютерной графике и каждую сцену они рисуют значительно быстрее, что увеличивает качество фильма в разы. Ведь специфика такая, что если что-то пошло не так, весь шот надо перерисовывать заново. А у нас в стране есть, дай бог, пара сотен специалистов. Но если вся наша индустрия продолжит развиваться и дальше в этом направлении, то и профессионалов будет становиться все больше и больше. Мы все проходим этот путь.

А будет ли этот опыт дорабатывания как-то использоваться во время производства следующих частей?

Все ошибки, которые мы совершили, работая над первой частью, конечно, постараемся впредь не повторять. Их было достаточно, особенно технических. И с этим ничего не поделаешь. В следующих частях мы хотим избавиться от излишнего пафоса, потому что подобных фильмов и так хватает. В производстве хотим окончательно перейти к схеме съемок в два блока – это позволит избежать досъемок и исправить какие-то недочеты в рамках производственного процесса и бюджета. Плюс это позволит значительно раньше приступить к CGI и получить рекламные материалы достойного качества в кратчайшие сроки. Например, когда мы делали первый тизер-трейлер, у нас еще не было пролетов над Москвой. И нам пришлось в этот тизер подложить гугл-карту, поскольку ждать было уже нельзя – надо было прикрепляться к фильмам. Мы подложили, понимая, что публика это не пропустит и будет нас ругать. Но пришла пора выходить, зритель ждал ролик, о чем говорит и 10 миллионов просмотров только в одном аккаунте.

Зритель еще опасается, что в трейлерах вы показали весь экшн и все сцены с медведем…

Это не так. Медведя в фильме очень много, он – полноценный герой. И, как показало время, самый любимый и ожидаемый персонаж. Не хотелось бы спойлерить, но медведь в нашем проекте в первую очередь ученый, а не глупый качок. И как бы это стереотипно ни звучало, но медведь – это символ России. А вообще, мы делали основной акцент именно на экшн, не считая, конечно, самой истории, основанной на наших ментальных и культурных кодах.

Кстати, как в фильме обыгрываются стереотипы о нашей стране и супергероях – в большей степени иронично или же трепетно, любовно и с уважением?

Безусловно, в фильме есть юмор, основанный именно на стереотипах. Но мы это делаем трепетно и с любовью. Ленту купили уже 80 с лишним стран, это двойная ответственность, мы не имеем морального права выставлять нашу страну на посмешище. Но уникальность нашего фильма в том, что, помимо юмора, в нем есть драма. У Бэтмена есть драма – грубо говоря, его нельзя назвать веселым убийцей. Вот и у наших персонажей есть потери, они не до конца рады, что стали супергероями. Кроме того, в картине заложена национальная философия, поэтому мы надеемся, что ЗАЩИТНИКИ нашим людям будут ближе, чем, скажем, герои американских комиксов. Хан, Арсус, Лер, Ксения поступают так же, как это сделал бы любой другой человек в нашей стране. Да, ЗАЩИТНИКИ сняты по американской модели, это линейная история, но каждая сцена решена креативно. И это фильм о нас с вами. Ни в одной западной ленте вы не найдете аналогов. Согласитесь, что когда американцы снимают о России, это получается достаточно карикатурно. А мы попытались этого избежать, совместив ментальную составляющую, так называемые стереотипы, с классической супергероикой.

Привлекались ли к работе над компьютерной графикой иностранные специалисты?

У Никиты Аргунова (Креативный продюсер ЗАЩИТНИКОВ. – Прим. ред.) есть зарубежные специалисты, которые помогали в работе над медведем. Все остальное делалось в России. Со специалистами по графике есть еще вот какая проблема. После МАФИИ человек пять собрали себе шоурил и переехали за границу. И сейчас мне Никита говорит: «Я боюсь, что после ЗАЩИТНИКОВ человек 30 уедет». Но мы ведь не можем их остановить. Там налаженная индустрия, там платят зарплату в пять раз больше. Мозги жестко утекают. Нужна мотивация. Мы им сейчас говорим, что после ЗАЩИТНИКОВ будет работа над КОМОЙ, потом – над БРЕМЕНСКИМИ МУЗЫКАНТАМИ, что они постоянно будут заняты, просим не уходить... Такая утечка – это очень больно для всей индустрии.

В плане привлечения старшего поколения будет ли показателен для вас результат ПРИТЯЖЕНИЯ, ориентированного, как и ваша картина, в больше степени на молодежь?

Да, мы делаем акцент на взрослых, но в первую очередь ориентируемся на кинотеатральное ядро аудитории. Честно сказать, я безумно жду успеха ПРИТЯЖЕНИЯ. И иногда шучу, что, может быть, больше Федора Сергеевича хочу, чтобы у его фильма были касса и прекрасный «сарафан». Эта картина вышла меньше чем за месяц до нашей, и от нее многое зависит. Я желаю коллегам самых больших высот, потому что если они поднимут доверие к фантастическому и российскому кино, это будет очень хорошо. Простой зритель, кстати, не различает кинопроизводителей. Некоторые, видя логотип Фонда кино в титрах, думают, что это кинокомпания. Мы все делаем одно дело, и для публики мы все вместе представляем российскую киноиндустрию. В этом году у нас ПРИТЯЖЕНИЕ, ЗАЩИТНИКИ, САЛЮТ-7, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ – все большие фильмы. Если пресса будет настроена на поддержку именно такого кино, говоря, что это прорыв (а я надеюсь, что это будут прорывы, ведь, кроме своего фильма, пока ничего не смотрел), а не станет муссировать ленты, которые не получились, это будет правильно для нашего общего развития. Ведь в Америке ежегодно снимают несколько тысяч фильмов. До нас доходит 300 лучших, из которых 150 все равно вызывают вопросы, несмотря на всю лояльность к американскому кино. Мне кажется, нам нужен такой же фильтр, пусть даже внутренний. И очень нужна поддержка наших СМИ, акцент на большие фильмы, чтобы хотя бы начать менять негативное мнение о российском кино, сформированное именно журналистами и блогерами.

Герои фильма уже обрели народную любовь в Интернете: очень много фан-арта, мемов, один из пабликов «ВКонтакте» даже запустил хэштег #khansome (обыгрывающий имя Хан и английское прилагательное handsome – красивый). Вы вообще рассчитывали на такую славу и готовили как-то к этому актеров?

Ничего из этого мы не планировали. Про нас сейчас пишут издания, в которые за 100 тысяч долларов не зайдешь. Это вообще не вопрос денег. Наш фильм попал в разряд трендового кино, которое обсуждается массовым зрителем за пределами страны. Что касается актеров, то у нас проходил всенародный кастинг, мы получили больше тысячи анкет, было очень много претендентов. Но для нас, помимо прочего, было важно найти умных и образованных актеров. Десятилетний ребенок полюбит героя не только за то, что он машет мечами, но и потому, что он остроумный и грамотный. Это наш осознанный выбор. По моему мнению, наша четверка подобрана идеально. Замените одного из актеров – все рухнет. Они не только хорошие, крепкие артисты, но и амбициозные, интересные люди, которые занимаются саморазвитием. И я думаю, зритель это почувствует не только в фильме, но и в дальнейшем, когда начнется общение вне экрана. Они уже имеют своих поклонников, им пишут не только из России, но и из других стран, рисуют фан-арты, делают косплеи. Недавно нам прислал постер итальянский художник, причастный к созданию комиксов по ЧЕРЕПАШКАМ-НИНДЗЯ, он нарисовал наших героев просто потому, что они ему понравились. Это то, чего раньше не было. Нас во всем мире сравнивают с большими голливудскими студиями, пишут статьи на тему: «Покажите это кто-нибудь Marvel и DC. Может, они тоже смогут снимать большое кино за маленькие деньги». Для них наш фильм – это что-то новое и интересное, новый колорит, новые локации. У них вызывает восторг то, что нашему зрителю зачастую кажется заезженным, стереотипным.

Планируете ли вы региональное дифференцирование персонажей во время продвижения в Казахстане и Армении? И будет ли что-то на Украине с учетом нынешней ситуации?

На Украине не будет проката. Когда мы писали сценарий и начинали съемки, политическая ситуация была спокойной. Потом случились все эти события. Некоторые партнеры даже стали предлагать сделать Ксению белоруской... Я надеюсь, что ситуация разрешится в лучшую сторону, ведь мы – один народ. В Казахстане – да, большие ожидания от фильма. Во-первых, потому что исполнитель роли Хана Санжар Мади – уважаемый, хороший актер. Во-вторых, мы с Сариком в прошлом – граждане Казахстана. В ЗАЩИТНИКАХ есть и армянин, его играет французский актер армянского происхождения. И мы надеемся, что армяне, казахи придут в кино и в своих странах, и в России. А в новых частях появятся другие национальные герои. У нас огромная многонациональная страна, а все вместе мы – один народ. Хочется, чтобы от нашего фильма был такой вот объединяющий эффект.

У вас очень разнообразный маркетинг: с одной стороны – компьютерная игра, футболки, напитки, с другой – проекция на Останкинской башне и граффити. Что из этого для вас явилось экспериментом? И какой объем рекламы планируется на телевидении?

Помимо прямой рекламы, которой будет очень много, к нам лояльны центральные телеканалы – весь холдинг ВГТРК, СТС, ТНТ. Наш маркетинговый бюджет составляет 150 миллионов рублей. Те, кто занимается фильмами, понимают, насколько это большая цифра. Есть огромное количество кросс-промо и нестандартных решений по продвижению: брендирование автомобилей, граффити, компьютерные и VR-игры. Разрабатывается и в ближайшее время появится в магазинах мерчендайз. Ведется активная работа в соцсетях – мы получили лояльность и поддержку и от «Одноклассников», и от «ВКонтакте». Отдельно хочу поблагодарить кинотеатры и сети – очень многие запросили у нас брендированные кепки и футболки, чтобы одеть в них свой персонал. Скоро выйдет музыкальный клип Елены Темниковой и рэпера ST на песню «Сумасшедший русский», для чего создавалась отдельная, не вошедшая в фильм компьютерная графика. Кстати, снимал клип Никита Аргунов. Стоит задача сделать этот фильм событием как для подростков, так и для старшей аудитории. Активностей очень много, и они уже приносят свои плоды – о нашей картине говорят буквально все.

Об эстимейтах вы ранее уже рассказывали. В данный момент о какой цифре идет речь?

Мы ориентируемся на сборы фильма ВИЙ, потому что эта картина также была выпущена без глобальной поддержки телеканалов. Мы надеемся достичь этих цифр. И делаем все на максимуме возможностей.

Как тогда в такой ситуации вы просчитываете риски?

Конечно, у нас в голове есть минимумы и максимумы. Но ЗАЩИТНИКИ, как бы цинично это ни звучало, не могут провалиться по одной банальной причине: очень мощные международные продажи. Мы сейчас так смело тратим деньги на маркетинг, потому что продажи по миру обеспечивают надежный тыл. Причем мы ни за кем не бегали, никого не уговаривали, а наоборот, выбирали сами, устраивались торги. Когда такое было, чтобы за российское кино байеры из других стран спорили, устраивая аукционы? Иностранцы видят в нашей ленте возможность хорошо заработать. Надеюсь, что и российские кинотеатры придерживаются такого же мнения.

Учитывая последние изменения прокатной сетки февраля, как вы ощущаете себя на дате?

То, что ВЕЛИКУЮ СТЕНУ перенесли, это плохо, поскольку роспись не резиновая. Но надеюсь, это решение не сильно повлияет на наш выход. Во-первых, фильм есть в Интернете в HD-качестве. Во-вторых, это все же китайское кино, хотя и с голливудским актером.

Как вы думаете, из-за ЗАЩИТНИКОВ будут предприниматься меры по изменению февральской сетки?

Не думаю, что нужно что-то предпринимать, как-то шуметь и требовать изменений. Наш прокатчик – компания «Каропрокат» – уверил нас, что на этой дате мы фавориты с большим отрывом от всех. Хочу пожелать удачи ВУРДАЛАКАМ, наверное, другой даты для них и не было. Впереди у нас большие голливудские фильмы, но я надеюсь, что за первый уикенд наш проект докажет свою состоятельность и останется в прокате надолго. Но вообще, я уже не раз говорил, что было бы правильно, если бы голливудские фильмы выходили на своих мировых датах. Тогда все российские производители смогут планировать собственные релизы без неожиданных сюрпризов.

Раз мы уже затронули тему сиквела, его ведь вы планируете снимать в копродукции с Китаем. Как продвигаются ваши переговоры с Поднебесной?

Китайцы хотят участвовать в проекте, а вот мы пока в раздумьях. Хотим дождаться обратной связи от зрителя и понять, не помешают ли китайские герои нашей концепции. Плюс мы ждем, когда закончатся съемки ПУТЕШЕСТВИЯ В КИТАЙ, чтобы поговорить с Алексеем Петрухиным и узнать, какие имеются подводные камни. Пока же у нас есть две версии сценария – китайская и российская. Осталось принять решение и двигаться дальше.

Уже известна дата выхода первых ЗАЩИТНИКОВ в Китае?

Точной даты еще нет, скорее всего фильм выйдет в апреле. Мы не сможем долго сдерживать появление «пиратки» в Интернете.

А на каких территориях фильм выходит одновременно с Россией?

Одновременно он выходит в Сингапуре, Таиланде, Болгарии, Германии, Индии и на Тайване. Нам самим интересно, что из этого получится.

На зимнем Кинорынке вы говорили, что переходите на бренд «Большое кино». С чем это связано? И куда в таком случае денется Enjoy Movies?

Мы хотим выстроить правильно позиционирование наших брендов. Enjoy Movies напрямую связан с комедиями, а под брендами Renovatio и «Большое кино» мы с продюсером Владимиром Поляковым выпускаем блокбастеры. То есть мы ни в коем случае не отказываемся от Enjoy Movies, просто разводим компании по жанрам.

Какие проекты в этом году вы планируете заявлять в Фонде кино?

В первую очередь мы заявим проект КОМА, потому что это знаковый для индустрии фильм. Планируем показать отснятые осенью материалы, чтобы комиссия точно поняла, что это за картина. Плюс заявим ЗАЩИТНИКОВ 2 и БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ.

20.02.2017 Автор: Дмитрий Некрасов