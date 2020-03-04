Анна Курбатова: «Три-четыре драфта – это нормально для сценария прокатного фильма»

Анна Курбатова, сценарист и продюсер фильмов ПРОВОДНИК, ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ и СПАСИТЕ КОЛЮ!, производством которых занимается «Мотор Фильм Студия», открыла компанию по сценарному продюсированию Smart Film Screenwriting Development lab#1. Агентство пишет и редактирует сценарии, а также ищет идеи для них. Анна рассказала БК о том, что предполагает сценарное продюсирование и какие есть проблемы со сценариями в России.

Расскажите, пожалуйста, о вашей компании Smart Film Screenwriting Development. Какие задачи она выполняет?

Я уже давно работаю в кино. Последние семь лет выступала в качестве сценариста и креативного продюсера. Как и многие коллеги, вижу одну из основных проблем российского кинобизнеса – отсутствие качественных сценариев и интересных свежих идей. Я долго разбиралась в этой ситуации, стараясь понять, в чем заключается проблема и как ее решить. В итоге пришла к выводу, что у нас совершенно отсутствует системное сценарное производство. Именно поэтому я создала компанию, которая занимается «поставкой» сценарных материалов – сценарным продюсированием. Пока в России этого никто не делает. Есть агентства, которые предлагают сценаристов и режиссеров, но они не отвечают за качество материалов. Мы же предоставляем сценарии высокого качества, соответствующие запросу и целям продюсера. За последний год – первый для нашей компании – мы запустили три прокатных фильма. И это только начало. Сейчас работаем еще над пятью полнометражными сценариями и шестью сериалами. В планах – сценарное производство еще нескольких проектов.

Расскажите, пожалуйста, о запущенных картинах.

В конце прошлого года мы завершили съемки фильма ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (РИЛ ТОК). Сейчас в процессе съемок находится комедия СПАСИТЕ КОЛЮ! с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Летом мы готовимся снимать фильм для подростков ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА, получивший поддержку минкульта. Первый мой прокатный фильм ПРОВОДНИК вышел в 2018 году – с него все начиналось.

Как выстроена работа компании?

В моей команде талантливые авторы, шоураннеры и редакторы. Прежде всего мы генерируем идеи! Кроме этого, мы обрабатываем огромное количество заявок и сценариев, которое к нам приходит. Главное наше правило – очень внимательно относиться к материалам, не упустить какие-то стόящие идеи. Я люблю молодых авторов, которые еще недостаточно профессиональны, но мыслят свободнее. Даже если сценарий или заявка слабоваты, но есть идея или интересные персонажи, что-то, за что можно зацепиться, мы тратим много сил, чтобы сценарий вытянуть. Еще очень важно отвечать сценаристам, давать им адекватную обратную связь. Когда авторы знают, что их материалы прочитают и ответят, они готовы присылать свои работы нам в первую очередь. Наш подход мы назвали open-minded – мы открыты, доброжелательны, ценим работу сценаристов и их доверие. Параллельно изучаем зарубежные форматы, кое-что готовимся сейчас купить. Работаем и с издательствами – очень много интересных историй можно найти в литературе, поэтому мы купили права на экранизацию двух книг. Также есть молодые ребята-студенты, которые читают иностранную литературу на языках оригинала. Еще я привлекла студентов-историков – они просто кладезь интересных малоизвестных фактов, достойных экранизации. Для дальнейшей разработки идей или экранизации книг я собираю группу авторов, точнее всего подходящих для работы

в нужном жанре и формате.

Каковы ваши амбиции по развитию компании Smart Film?

Сейчас у нас в разработке находятся пять сценариев фильмов и шесть сериалов. Но это не предел! При наличии достаточных инвестиций от партнеров, готовых вкладываться в развитие собственного сценарного производства, эти объемы могли бы быть как минимум в два раза больше. Всем понятно, что будущее за платформами, поэтому мне хотелось бы сотрудничать с ними, и я уже предлагала свои услуги ivi, Okko и Megogo. Пока они справляются силами своих собственных креативных продюсеров и редакторов, но объемы необходимого контента растут, и я уверена, что в скором времени мы будем объединять усилия. Тем не менее уже сейчас ivi выступила соинвестором фильма СПАСИТЕ КОЛЮ!, а компания Megogo полностью выкупила кинотеатральные права на проект ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ. Так что мы уже успешно работаем. Но мои амбиции – сотрудничество с одной из платформ в качестве постоянного партнера.

Вот вы сказали, что нет хороших сценариев и вы пытались понять, в чем дело. В итоге ответили ли вы для себя на вопрос, в чем ключевая и самая распространенная проблема со сценариями в России?

Основная проблема, на мой взгляд, – в сознании сценаристов еще в тот момент, когда они поступают учиться. Большинство мыслят себя творцами, а не специалистами, которые пришли овладевать профессией. Учат часто тоже в этом ключе. Другая проблема в том, что телевидение, которое сейчас довольно быстро умирает, в какой-то степени загубило сознание и руку многих профессиональных авторов. Даже самые опытные из них не могут выйти из рамок телевизионного мышления и создавать истории, которые сейчас нужны – актуальные, интересные и смелые. В этом отношении я, как и говорила, стремлюсь сотрудничать с молодыми сценаристами и вытягивать из них свежие идеи, а уже дорабатывать их с более профессиональными людьми. Еще немаловажную роль играет недоверие продюсеров к сценаристам – это наша «национальная традиция». Часто заказчики платят деньги авторам, получают материал, а потом сами же начинают его калечить. Во взаимоотношениях между сценаристами и продюсерами в целом много проблем. Я общаюсь и с теми, и с другими, и с обеих сторон слышу обвинения в непрофессионализме. Но Профессионалы есть! Я поняла, что в основном не налажена система продуктивной коммуникации: авторам трудно пробиться со своими идеями к продюсерам, потому что они обязаны пройти первую ступень – редакторов, а это обычно один-два человека, которые физически не могут обработать огромный поток материалов, ведь нужно прочитать и осмыслить сотни заявок. Люди устают, и в итоге им проще отказаться от интересного, но ложного замысла, чем дорабатывать его до желаемого результата. При этом, на мой взгляд, большому количеству редакторов не хватает управленческих навыков. В целом отсутствие качественных сценариев – это большой комплекс проблем, в частности, и технических. Я постаралась учесть даже их и создала специальную CRM-систему, которая систематизирует и серьезно облегчает работу, позволяет не терять материалы и связь с авторами.

Вы также занимаетесь скрипт-докторингом. Насколько вообще серьезен функционал скрипт-доктора в наших реалиях – может ли он все переписать или все же работает с исправлением надстройки, а не фундамента?

Соответственно задачам. Бывает в сценарии интересный сеттинг или бойкие диалоги, но нет конструкции, стержня. Тогда нужно выстраивать структуру, определять вектор и все ему подчинять. Иногда понимаешь, что структура есть, все как бы работает, но при этом «не летает», нет живых диалогов и каких-то интересных решений сцен. Тогда нужно с этой частью работать. В принципе, я считаю, что скрипт-доктор должен все уметь. Вопрос в его полномочиях и поставленных перед ним задачах.

Первым вашим полнометражным проектом стал хоррор ПРОВОДНИК, затем – музыкальная остросюжетная мелодрама ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (РИЛ ТОК), сейчас идут съемки комедии СПАСИТЕ КОЛЮ! Вы сценарист и продюсер этих картин. Насколько легко совмещать эти профессии?

Я выступаю в качестве креативного продюсера и шоураннера и не представляю, как можно разделять создание фильма на написание сценария, съемки и постпродакшн. Свои сценарии я не могу просто отпустить – это как ребенка бросить. Самое главное – найти режиссера, который понимает и чувствует историю, который этого «ребенка» воспитает. Кроме того, я считаю, что сценарист всегда должен присутствовать на площадке, потому что в процессе съемок часто возникают вопросы, которые он должен решить. Артисты работают над своими ролями и вносят предложения, очень важна работа художников и оператора, позже подключаются монтажер, композитор и еще много людей, которые вносят свой вклад в фильм. И чтобы работа большого количества талантливых людей создала единый образ, нужен контроль креативного продюсера и сценариста в том числе. Поэтому тут дело не в совмещении, а в последовательности своей работы – написал сценарий, дальше иди создавай фильм, так как сценарием производство картины не ограничивается.

Как вы реагируете, когда в сценарий вмешиваются актеры и режиссеры?

Все приходит с опытом. Было тяжело с ПРОВОДНИКОМ. Это мой первый полнометражный сценарий, и у меня не было достаточной уверенности в себе – многое в итоге в некотором роде «разворовали». Не из злого умысла, просто когда ты сам не понимаешь важных нюансов (не придумал мир, не до конца понял всех персонажей, не достроил их отношения), это все начинают додумывать за тебя другие. И вот это проблема. Чтобы этого избежать, нужно очень критично относиться к тексту сценария и научиться оппонировать самому себе, стать самым суровым критиком собственного материала. Поэтому сейчас, когда мы снимаем по сценариям, в которых я абсолютно уверена, никакого «разворовывания» не происходит. Наоборот, все работают в команде и делают свое дело. Режиссер, артисты, оператор превращают сценарий в фильм, именно такой, каким я его и представляла. Мы сейчас снимаем комедию СПАСИТЕ КОЛЮ!, и тут все персонажи настолько продуманы, замотивированы и логично прописаны, что актеры их только улучшают и совершенно не выпадают ни из образов, ни из истории. Мне не приходится что-то отстаивать в борьбе. Просто нужно уметь это донести через текст.

Как вам удалось заполучить на главную роль в СПАСИТЕ КОЛЮ! Дмитрия Нагиева?

Благодаря интересному материалу. Мы писали сценарий, представляя в главной роли Дмитрия Владимировича, сразу отправили ему первую версию и быстро получили ответ. Он увидел в истории то, что мы туда закладывали – это не примитивная или, не дай бог, пошлая комедия, а добрая, глубокая история о взаимоотношениях отцов и детей, а точнее, отцов и дочерей, в которой мы опираемся на примеры самых любимых классических комедий. Герой Дмитрия – такой отец для всех: очень правильный, сильный мужчина, который бесконечно опекает всех вокруг себя, но при этом несколько перегибает палку. Эта роль понравилась Дмитрию. Мы меняем его образ, уходя от чисто комического амплуа в более лирическую, драматическую плоскость. Я очень благодарна Дмитрию за то, что он согласился с нами работать.

Съемки ТЕНИ ЗВЕЗДЫ уже закончились. Как вы оцениваете фильм на этом этапе?

Изначально картина называлась РИЛ ТОК, и мне кажется, это больше соответствовало фильму. Мне меньше нравится название, придуманное прокатчиком. Но все делают свою работу – они полностью выкупили кинотеатральные права на проект, и это их ответственность и риски. Мы доверяем нашим партнерам. На мой взгляд, картина получилась. Мы волновались за музыку, потому что впервые делали музыкальный фильм, но нам очень повезло – Володя Афанасьев (рэпер Нигатив) написал прекрасные треки, все сразу сложилось. В проекте снялись замечательные актеры: Павел Прилучный, Саша Черкасова-Служитель, Юля Франц блестяще воплотили образы героев.

Жора Крыжовников часто говорит о том, что российским сценаристам не хватает ремесленных навыков – в частности, умения выстроить историю, удерживать внимание зрителей и формировать у них эмоциональный отклик. Согласны ли вы с этим?

Абсолютно согласна, так и есть. Нам не хватает именно ремесленников. Мне повезло, я училась во ВГИКе у прекрасных мастеров Юрия Ивановича Рогозина и Александра Михайловича Пронина, им с большим трудом, но все же удалось научить меня ремеслу, хотя я всегда относилась к профессии довольно прагматично. Но в целом во ВГИКе сценаристов совсем не учат тому, как организован съемочный процесс. В итоге это непонимание отражается на бумаге.

Сколько времени вы работаете над сценарием одного фильма и сколько в среднем бывает драфтов?

Если говорить о прокатных фильмах, то, к примеру, первый вариант сценария СПАСИТЕ КОЛЮ! мы написали за три месяца, ТЕНИ ЗВЕЗДЫ – за два. Первые драфты были сырыми, но дали ясную основу. После я переписала ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ почти полностью, хотя история при этом не изменилась, только форма. А СПАСИТЕ КОЛЮ! претерпел две глобальные переписки. Одна связана со сценарием как таковым – с сюжетом и персонажами, а вторая – с тем, что фильм должен был быть летним, а стал зимним. Сценарий ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА мы написали за полтора месяца, чтобы успеть к подаче в минкульт. Поддержку мы получили. Я бы там больше вообще ничего не меняла, но Лена Хазанова, режиссер картины, просит внести некоторые корректировки. Будем работать! Я считаю, что три-четыре драфта – это нормально для сценария прокатного фильма. Если драфтов больше, значит, либо сценарист не понимает, о чем пишет, либо продюсер все время меняет задачу – это не здорово. В процессе затянувшихся переделок можно выплеснуть то, с чего и ради чего все начиналось, так тоже бывает. Помимо трех-четырех драфтов, конечно, еще могут быть правки диалогов, работа с «усмешнителем», последующая работа с режиссером, но это уже не глобальные изменения.

Николай Куликов говорит о том, что пишет сценарий фильма по два года, а у комедии Я ХУДЕЮ вообще было семнадцать драфтов.

Николай Куликов – большая звезда. Видимо, он работает так, но мне подобная схема не подходит. Я считаю, что семнадцать драфтов – это результат отсутствия взаимопонимания то ли между сценаристами, то ли между сценаристом, режиссером и продюсером. Возможно, были другие причины, но в моем понимании семнадцать драфтов – не повод для гордости, а совсем наоборот. Что касается двух лет, то я тоже не понимаю, как можно так долго работать. Я привыкла гореть историей, болеть ею, работать постоянно, а за два года я бы сдулась. Если четко сформулировать для себя то, о чем ты пишешь, то три месяца упорной работы для первого драфта сценария полнометражного фильма – вполне достаточный срок. В целом я отношусь к работе над сценарием как к производству товара. Понятно, что нельзя делать это без интереса и страсти, но это не бесконтрольный творческий процесс, который может растягиваться на огромные сроки.

В зарубежном кино проводятся исследования того, что волнует зрителя и о чем он хотел бы увидеть кино. Как вы выбираете истории?

Безусловно, нужно считывать тенденции и общие настроения общества, поскольку мы делаем кино не для себя, а для людей. Мы несколько лет назад, когда выпускали ПРОВОДНИКА, ориентировались на популярность хорроров. Они хорошо проходили в прокате, значит, людям хотелось их смотреть. Сейчас желания зрителей очевидно изменились. Соответственно, мы делаем ставку на комедии, драмеди и семейное кино. Нужно смотреть, что вообще происходит в мире. Я слежу за всеми полнометражными релизами и сериалами, отслеживаю проекты, которые имеют успех у публики, и пытаюсь понять причину этого успеха или, наоборот, провала. Сейчас можно выделить тенденцию на востребованность комедии. Люди хотят позитива, устав от негативных вещей в жизни.

В то же время сейчас в прокате очень успешно идет мелодрама ЛЕД 2, которая при всей мрачности и сложности истории очень популярна у зрителей. В чем вы видите причины успеха этого фильма?

Я еще не смотрела ЛЕД 2, но знаю сюжет в общих чертах, и мне не кажется, что это мрачный фильм. В картине есть серьезная драматическая составляющая, однако история все равно дает надежду. Да, сквозь слезы, но ЛЕД не вгоняет зрителя в депрессию. ЛЕД – большое кино с прекрасными артистами. Свою роль сыграло еще и то, что это франшиза.

Какие темы в целом наиболее востребованы в производстве сценариев?

Единственная тема для всех сценариев – это человеческие отношения. Даже если история про роботов, гангстеров или космос, она должна касаться людей, быть понятной на инстинктивном уровне. Взаимоотношения людей – это вечная тема.

Какими чертами, на ваш взгляд, должен обладать хороший сценарий?

В хорошем сценарии должна быть четкая структура, точно прописанные персонажи, яркий понятный конфликт, развитие отношений между героями, а главное – тема. Без этого нет драматургии.

Как, на ваш взгляд, удержать внимание зрителя?

Удержать внимание зрителей можно, управляя эмоциями, проводя от слез к смеху, от испуга и напряжения к расслаблению. Нужно сначала посмеяться, потом поплакать. На одной эмоции тяжело долго удерживать внимание. Эта манипуляция – тоже неотъемлемая часть хорошего сценария.

Как создать отличного главного героя?

Нужно чтобы герой был достоверным, но при этом занятным и необычным. Необходимо наблюдать за окружающими людьми, интересоваться ими, пытаться их понять и постоянно «воровать», потому что для создания крутого героя надо брать те черты, которые действительно есть в людях, а потом их немного утрировать, выделять доминанту персонажа. Например, герой Дмитрия Нагиева в СПАСИТЕ КОЛЮ! очень достоверный – это любящий отец, который перегнул палку, опекая свою дочь. Доминанта персонажа доведена практически до абсурда, что делает его интересным. Он во многом списан с моего папы, даже есть реальные его реплики, хотя он, конечно, никогда из ружья по мои ухажерам не палил.

Какие российские фильмы с хорошими, на ваш взгляд, сценариями вы можете выделить?

Из последних проектов мне нравятся сценарии фильмов АРИТМИЯ, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ (очень качественная адаптация), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, ЛЕД, НОЧНАЯ СМЕНА, КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ. Со сценаристом ВИТЬКИ ЧЕСНОКА Лешей Бородачевым мы учились в параллельных группах во ВГИКе. По мне, немного тяжеловатое кино, но это крутой Лешин стиль. У ЖИЛИ-БЫЛИ тоже прекрасный сценарий.

А у ХОЛОПА, который с бешеным успехом отработал в прокате, на ваш взгляд, хороший сценарий?

Критиковать успешные фильмы коллег мне не кажется правильным, так как они вложили огромное количество труда и получили заслуженный успех. Но в сценарии, на мой взгляд, не хватает двух важных структурных поворотов в отношениях героя с девушкой и в совершении настоящего поступка, который его изменит.

В чем вы в целом видите причины успеха прокатных фильмов, которые даже с несовершенными сценариями собирают неплохую кассу?

Бывают разные причины. Время выхода фильма – всегда решающий фактор. Реклама, понятное дело. Востребованность жанра. Каст, конечно же. Имя режиссера. По большому счету, сценарий вообще не имеет никакого отношения к сборам.

Что вы думаете об эксклюзивных контрактах, которые кинематографисты заключают со студиями? Как это повлияет на рынок?

Эти кинематографисты востребованы и за них борются, хотят перекупить – это прекрасно. На рынок такие контракты никак не повлияют, а только на самих кинематографистов. На мой взгляд, они становятся заложниками, теряют возможность выбирать. А свобода для творческого человека жизненно необходима. Но все зависит от их отношений со студиями, видимо, всех это устраивает.

Еще из последних новостей – Тимур Бекмамбетов запустил фильм о летчике Михаиле Девятаеве в том числе в вертикальном формате экрана. Как вы оцениваете такой формат кинопроизводства?

Мы снимаем сейчас в Ленинградской области, а по соседству как раз Павел Прилучный снимается в этом фильме. Благодаря инстаграму Паши я слежу за этими съемками. Большое крупнобюджетное кино в вертикальном формате я себе не очень представляю даже технически, поэтому интересно, как это будет реализовано. С проектами, снятыми для просмотра в вертикальном формате на экране телефона, в целом все понятно – он уже прочно закрепился в наших привычках смотрения из-за сториз. У меня есть несколько разработанных под этот формат сценариев короткометражных серий для платформ длиной до восьми минут. Там даже нет сквозных героев. Это просто разрозненные истории, связанные общей темой, которые зритель может начать смотреть с любого момента и любой серии, пока едет в такси или в очереди сидит. Мне кажется, вертикальное смотрение ориентировано на что-то короткое. Как можно вертикально посмотреть целый фильм, покажет опыт коллег.

04.03.2020 Автор: Рая Башинская