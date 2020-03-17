Вера Кутергина: «Наша цель – обеспечить достойным маркетингом прокат фильмов Megogo»

В феврале компания Megogo Distribution объявила о создании подразделения по выпуску российских фильмов в прокат − Megogo Studios. В структуру новой компании будут входить отдел кинопроката и отдел маркетинга. Первым проектом прокатчика станет авантюрная комедия НОМЕР ОДИН. БК поговорил с главой подразделения Верой Кутергиной о причинах создания отдельной компании, ее задачах и возможностях нового дистрибьютора.

С чем связана необходимость создания отдельного прокатного подразделения Megogo для выпуска российского контента?

В первую очередь эта необходимость вызвана с запуском и производством фильмов, которым с недавнего времени занялась Megogo. Помимо того, что компания сама снимает кино, она еще и может принимать участие в других проектах как сопродюсер. Так как российские картины в отличие от западных требуют к себе более внимательного подхода в плане продвижения, в силу наличия собственного производства у нас есть возможность запускать маркетинг прямо с начала съемок. Именно поэтому Megogo посчитала возможным создание отдельного подразделения для российских фильмов. Также компания готова работать с привлеченными проектами, если они будут нам интересны.

В чем заключается этот более внимательный подход к продвижению российских релизов?

Российское кино достаточно сложно выходит на своего зрителя. Я надеюсь, у нас будет преимущество, так как наша команда по маркетингу является одной из самых профессиональных по части раскрутки отечественных фильмов. Не могу сказать, что мы внедрим какие-то новые схемы, но тем не менее будем очень индивидуально подходить к каждому проекту.

Подобных прецедентов в российском прокате еще не было. Почему вы решили пойти таким путем?

Примеры разделения зарубежного и российского кино есть. Стоит вспомнить компании «Каропрокат» и «Каро Премьер», уже давно работающие так на нашем рынке. Но у «Каропроката» промокампаниями занимаются продюсеры фильмов, выпускаемых в прокат. Наша Megogo Studios будет заниматься выпуском полностью – со своим отдельным маркетингом.

Вы сказали, что не будете частить. Какое количество релизов в год кажется вам оптимальным?

10–12 релизов в год. На наш взгляд это самое оптимальное количество фильмов для стартовой работы нашей компании.

Какова стратегия развития компании и какие задачи вы ставите перед собой в первую очередь?

Наша основная цель – обеспечить достойным маркетингом прокат фильмов, произведенных с участием Megogo. 19 марта мы выпускаем авантюрную комедию НОМЕР ОДИН с Филиппом Янковским, Андреем Федорцовым, Дмитрием Власкиным и Ксенией Собчак. Как компания мы стартуем именно этим фильмом. Сейчас определили новую дату для следующего проекта, ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА, – 30 апреля. Это молодежный триллер о ребятах, волею случая попавших в зону отчуждения. И дальше идут два наших основных фильма: 28 мая выходит ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ с Павлом Прилучным, ранее известная как РИЛ ТОК, и на 11 июня запланирован релиз картины СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ с Андреем Бурковским, Павлом Чинаревым и Аглаей Тарасовой. Осенью мы выпустим БУЛКИ с Кристиной Асмус, Марком Богатыревым, Юлией Топольницкой и Валентиной Мазуниной. Даты пока нет, так как фильм еще снимается. На Новый год мы планируем выпустить комедию про похождения пластического хирурга под рабочим названием ДОКТОР СВИСТОК.

В целом чем маркетинг российских фильмов будет отличаться от продвижения остальных проектов Megogo Distribution? На какие инструменты будет делаться основной упор?

Понятно, что при работе с российскими релизами мы можем запускать продвижение сразу на этапе производства. Это делает возможным более плотное творческое сотрудничество маркетинга со съемочным процессом, появляются варианты интеграций стратегических маркетинговых решений фильма. Мы будем стараться системно подходить к проектам и придумывать решения, которые отвечали бы индивидуальным задачам каждого. Универсальных шаблонов здесь нет, планируем делать упор на креативные материалы.

Первым релизом станет НОМЕР ОДИН. Как будет проходить промокампания фильма?

НОМЕР ОДИН – это сплав интригующей истории, хорошего юмора и замечательного актерского состава. Промокампания уже запущена, в частности, будет большой охват в диджитал-рекламе. По фильму был большой трейлеринг, его ролики шли перед картинами ХОЛОП, ВТОРЖЕНИЕ, ЛЕД 2, ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». 24 февраля состоялась премьера нового трейлера в соцсети «ВКонтакте». Разработаны и запущены новые характер-постеры. По городам-миллионникам развернута массированная рекламная кампания, которая включает в себя размещение различных роликов фильма и анимированных афиш. Это делается точечно, с учетом росписи проекта – в районе торговых центров с кинотеатрами, где будет демонстрироваться картина. Также идет работа с местными телевизионными каналами. Локальные группы на местах привлекают внимание зрителей. Наш партнер «Авторадио» традиционно устраивает предпоказы с розыгрышами билетов по городам. Все это – центральная реклама, трейлеринг по основным сетям, работа по городам – дает нам уверенность в том, что зритель узнает о фильме и придет на него в кино.

Владимир Артеменко говорил о блокбастерном потенциале СМЕРТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ, но такие амбиции требуют соответствующих вложений в маркетинг. Насколько вы готовы вкладываться в продвижение подобных проектов?

Со СМЕРТЕЛЬНЫМИ ИЛЛЮЗИЯМИ все серьезно, потому что мы действительно возлагаем на этот проект большие надежды. Мы уверены в фильме, потому что такого в российском кино еще не было, да и в мировом тоже, хотя нас и пытаются сравнивать с ИЛЛЮЗИЯМИ ОБМАНА. Наше кино – не просто кино, а некое шоу. У зрителя будет возможность следить не только за хитросплетениями и интригами, которыми фильм изобилует, но и одновременно быть участниками происходящей на экране иллюзии. Сопродюсером картины выступил Сергей Сафронов. Кроме обычных инструментов, для продвижения проекта появится канал «Иллюзий» на платформе Megogo, где будет показан ряд программ «Иллюзии без обмана» с братьями Сафроновыми. И с основной кампанией по рекламе фильма, помимо бюджета, который я пока не берусь озвучить, у нашего маркетинга разрабатывается стратегия, но ее мы пока держим в тайне. Постараемся, чтобы все срослось и «выстрелило»... Не холостыми (смеется). Подробнее о проекте мы расскажем на форуме «Российский кинобизнес» в апреле.

Как будет проходить презентация – отдельно от Megogo Distribution или вместе? Какие материалы вы покажете?

Наши презентации будут проходить в один день – 13 апреля, но отдельно друг от друга. Megogo Distribution представит свои проекты, а потом Megogo Studios покажет материалы по двум своим основным фильмам – ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ и СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ.

Почему вы приняли решение переименовать РИЛ ТОК в довольно безликую ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ?

Во-первых, «рил ток» – такой мем, который доступен и понятен совсем молодой аудитории. А наше кино ориентировано на зрителей от 20-ти до 35 лет, и онисовершенно спокойны к этой фразе. Во-вторых, название РИЛ ТОК привлекает к фильму внимание исключительно мальчиковой и мужской аудитории, а в нем есть и романтическая линия, поэтому мы хотели бы увидеть в залах не только мужчин, но и девушек. Также женщин-телохранителей исторически называли «тенью».

Вы сказали, что будете прокатывать фильмы Megogo и проекты других студий. Какой российский контент вам в целом интересен и как вы будете его привлекать?

Нам интересно в большей степени коммерческое кино, но мы открыты для предложений и по артовым проектам. Как мы все знаем, они тоже могут собирать кассу.

Российские проекты теперь интересны всем прокатчикам. Как с этой точки зрения вы оцениваете конкуренцию на рынке? Она ощущается или у вас нет недостатка в предложении?

Имея собственное производство, мы чувствуем себя уверенно. Конкуренция есть конкуренция, здесь дело в условиях, которые можем предложить мы. При привлечении проектов у Megogo есть ряд значимых преимуществ перед другими компаниями. Во-первых, мы можем приобрести эксклюзивные интернет-права себе на платформу. Во-вторых, можем дистрибутировать все остальные виды прав, как в России, так и за ее пределами, или вообще сразу купить их. Ну и, в-третьих, наша компания может инвестировать в сам фильм, входя в сопродюсеры, на разных этапах его создания.

Какие самые распространенные проблемы с маркетингом российских фильмов вы можете выделить?

Российские проекты редко становятся первым выбором зрителей, поэтому мы вынуждены работать со скептическим отношением аудитории. Эту задачу решают большие успешные отечественные релизы, но при выпуске небольших картин за зрителя приходится бороться. Также высока конкуренция с зарубежными проектами, особенно в отношении хай-концептов: то, что российское кино делает в первый раз, зачастую уже было реализовано иностранными коллегами. Это распространенная проблема и для триллеров, и для научной фантастики. Наш рынок, конечно, двигается в сторону создания конкурентоспособных, самобытных и оригинальных проектов, но пока только двигается.

Как вы оцениваете первый опыт проката российских фильмов Megogo Distribution – ЛЬВА ЯШИНА и КАЛАШНИКОВА?

Megogo Distribution выпустила эти два фильма очень грамотно. Они выходили на достаточно тяжелых датах – там были большие зарубежные проекты. Тем не менее роспись достигла 1570 и 1380 экранов соответственно. Обе картины хорошие, но не очень простые для проката. И результат по сборам я считаю очень достойным.

Будете ли вы каким-то образом сотрудничать с Megogo Distribution при выпуске фильмов?

У нас совершенно разные отделы по маркетингу и по букингу. При этом мы работаем под одним общим юридическим лицом, с одной бухгалтерией и документооборотом. Мы коллеги, входим в один холдинг и как минимум будем сотрудничать по части трейлеринга наших фильмов.

Каковы ваши амбиции в качестве прокатчика?

Имея здоровые амбиции (а без них не была бы создана компания), Megogo Studios стремится к тому, чтобы стать одной из самых успешных компаний в нашем бизнесе, выпускать качественное и кассовое кино, быть надежным партнером.

17.03.2020 Автор: Рая Башинская