Андрей Левин: «На показах «Zомбоящика» люди смеялись и крестились»

В 2008 году компания Comedy Club Production представила публике свой первый кинопроект САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ, ставший самой кассовой комедий года с бокс-офисом в 673 млн рублей (РФ + СНГ). В течение трех лет, с разной степенью успешности и противоречивым «сарафаном», было выпущено еще три релиза – два продолжения вышеназванной ленты и НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ. После чего наступила продолжительная пауза. В январе 2018-го компания возвращается в кинопрокат с проектом ZOMBOЯЩИК, который, по заявлениям его создателей, станет событием в комедийном жанре. Чтобы выяснить, что особенного в новом фильме и почему был взят столь длительный тайм-аут в кино, БК поговорил с генеральным директором Comedy Club Production и продюсером фильма ZOMBOЯЩИК Андреем Левиным.

Вы продвигаете ZOMBOЯЩИК как нестандартный комедийный проект. В чем его нестандартность? Как возникла идея картины?

Проект родился в недрах Comedy Club Production с идеи про кино без сюжетной линии, без главного героя, без серьезной драматургии и при этом с максимальным количеством юмора. По сути, ZOMBOЯЩИК – это набор очень классных и очень смешных скетчей. Никто еще не решался на такие эксперименты, по крайней мере, на российском кинорынке. Все, кто видел отрывки фильма, говорили нам потом: «Ребята, вы сошли с ума! Мы вас обожаем!»

В принципе, похожий контент ваша компания с успехом производит для телевидения. Насколько, по-вашему, такой формат подходит для большого экрана?

Я уверен, что этот эксперимент имеет право на жизнь. Более того, возможно, именно мы подтолкнем индустрию к созданию нового жанра и другого отношения к «потреблению» кино. Наш проект действительно может перевернуть представление людей о походе в кинотеатр, и им не придется тратить время на поиск интересного фильма и чтение рецензий. Все станет более быстрым, доступным. Ты захотел вечером получить заряд позитива – сходил в кинотеатр, посмотрел смешное кино, с прекрасным настроением отправился домой, принял душ и лег спать. Если у тебя не было дальнейших планов, конечно (смеется).

А зачем вообще выходить из дома, если можно с тем же успехом посмотреть смешные ролики в Сети?

Да, на YouTube и по телевизору тоже можно посмотреть смешные ролики. Но только разница в качестве. Над ZOMBOЯЩИКОМ работало более 200 авторов, которые написали материал на несколько часов, из него мы отобрали самое лучшее, самое смешное. Все, что вы видите в соцсетях и на видеохостингах, как правило, снято на камеру телефона и рассчитано на сиюминутное потребление. Мы же представляем качественное развлечение, которое при этом сделано в привычном для молодой аудитории коротком и легком формате.

Вы тестировали зрительские реакции на фильм, проводили фокус-группы? Какие результаты они показали?

Да, конечно, мы проводили фокус-группы. Люди на них смеялись и крестились (смеется). У них оставались крайне положительные ощущения по итогам показов. Чем еще хорош формат ZOMBOЯЩИКА? Каждый в этом фильме находит юмор для себя. Скетчи смонтированы таким образом, что градус смешного постепенно повышается, и это производит лавинный эффект: в какой-то момент ты просто не можешь себя контролировать и начинаешь хохотать вместе со всем залом. Это кино не для снобов – оно вырывает тебя из привычных рамок, заставляет посмотреть на все сферы жизни через призму юмора. Можно сказать, это фарс на тему нашей реальности. У нас на показах не было людей, которые остались равнодушными. Все фокус-группы веселились от души. Просили посмотреть еще раз. Это, кстати, очень показательно. Ведь из-за высокой концентрации скетчей какие-то моменты и шутки ты начинаешь лучше понимать со второго раза. Мне кажется, что в этом заложен прекрасный потенциал на повторное смотрение. Я лично видел этот фильм раз 40, если не 50, и есть сценки, над которыми я все еще продолжаю смеяться.

Как вы планируете привлекать аудиторию в кинотеатры? Как будут задействованы ресурсы «Газпром-медиа»?

Планируем применять шантаж, похищение детей и ближайших родственников – для этого будут задействованы все ресурсы холдинга «Газпром-медиа» (смеется). Если серьезно, то мы, конечно, будем работать по всем направлениям. Нас поддерживают все ресурсы, входящие в состав холдинга: телеканалы ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, «Пятница!», 2 х 2, радиостанции NRG, Comedy Radio, «Юмор FM», большое количество диджитал-платформ. Кроме того, мы задействуем личные аккаунты актеров фильма и канала ТНТ в социальных сетях, суммарно это больше 60 миллионов подписчиков, что составляет треть населения страны. У нас необычное кино, и продвигать его мы будем необычно. Все материалы будут носить развлекательно-афишный характер, во всей нашей промокампании будет присутствовать хулиганский, странный и, может быть, дурацкий юмор. На нашей вечеринке в рамках зимнего Кинорынка мы уже вывели в свет нашего Zomboмена – человека с телевизором на голове. У нас большое количество партнеров по кросс-промо, вместе с которыми мы планируем устраивать нестандартные акции. Мы постараемся если не шокировать, то хорошенько повеселить людей, продвигая ZOMBOЯЩИК. В регионах будем использовать директивный маркетинг, сотрудничать с местными радиостанциями, телеканалами, есть идеи премьер и пресс-туров. Обещаю, мы еще всех удивим.

У Comedy Club Production уже был весьма яркий опыт в кино с выпуском франшизы САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ и комедии НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ. Однако с момента последнего релиза прошло несколько лет. Можно сказать, что эта пауза в кино была вызвана разочарованием в результатах проката, или просто не попадались интересные проекты?

Да нет, у нас не было никакого разочарования. Просто последние годы у нас идет гипертрофированный рост с точки зрения телевизионного контента. Сумасшедший бум – как минимум на 50 процентов в год! И, скажу честно, кино в наши ближайшие планы и бюджеты просто не входило. ZOMBOЯЩИК – это ребенок, который появился по любви. Нельзя сказать, что мы специально делали перерыв в кинопроизводстве, а тут вдруг решили что-то снять – это просто стечение обстоятельств. Подобрались правильные авторы, продюсеры, специалисты по промо и пиару. Когда были сняты первые скетчи, все согласились, что это круто, это надо делать. И понеслось.

Насколько вам пригодился опыт, наработанный на выпуске первых кинопроектов?

Это так давно было. За это время мир перевернулся в сторону диджитала, что, конечно, абсолютно изменило подходы к продвижению. Больше не нужно такого количества наружной рекламы, чтобы донести информацию до конечного потребителя. Число подписчиков звезд, которые у нас снимались, повторюсь, более 60 миллионов человек. Соответственно, эффективность одного контакта через соцсеть, бьющую точно в нашу целевую аудиторию, гораздо выше, чем у огромного билборда на Киевском шоссе. Поэтому если мы и используем прошлый опыт, то только в плане маркетинга. С точки зрения продукта и инструментов для промо мы сегодня находимся уже в другом веке.

Как, по-вашему, успел измениться рынок кинопоказа за это время?

Мне кажется, что появляется все меньше проходных фильмов, потому что аудитория, а особенно молодая, становится более разборчивой. У людей уже есть опыт в получении предварительной информации – они хотят понимать заранее, на что идут. Благодаря диджитализации они имеют доступ к рекламным материалам в Сети, по которым понимают, нравятся им картинка и история или нет. Соответственно, уже посмотрев кино, зрители могут тут же запостить свой отзыв в Сети. Тут же возникает, что называется, хайп или цифровое «сарафанное радио». Сегодня обмануть зрителя с помощью очень крутого маркетинга становится все сложнее, поэтому мы в первую очередь верим в свой контент. Но и большие усилия вкладываем в промокампанию – именно она приведет к нам зрителей, которые точно не останутся разочарованными. Мы постараемся подарить всем хорошее настроение, поможем восстановиться после новогодней интоксикации и, надеюсь, вместе с нашими партнерами разбогатеем благодаря ZOMBOЯЩИКУ. Если все будет хорошо, сразу сделаем вторую часть.

22.01.2018 Автор: Мария Позина