Сергей Липов: «Мы не хотим делать «Киноальянс» номер два, в котором было много участников, но никакие вопросы не решались»

Не так давно в России появился Клуба кинопредпринимателей – организация, призванная стать более действенным аналогом «Киноальянса». О первоочередных задачах объединения кинопоказчиков БК расспросил одного из ее организаторов, владельца кинотеатра «Эпицентр» в Красноярске Сергея Липова.

Вы, как и прежде, заинтересованы в объединении лишь собственников кинотеатров?

В первую очередь в нашу организацию могут вступить собственники кинотеатров, но в мае на встрече в Краснодаре обсуждался вопрос присутствия в клубе также и руководителей компаний в том случае, если владелец бизнеса делегирует им подобные полномочия.

На сегодняшний день насколько представительна ваша организация?

Точную цифру участников не могу назвать, но думаю, что порядка сотни собственников готовы подключиться к нашему сообществу.

Удалось ли привлечь представителей федеральных сетей? Олег Березин в интервью БК после первого слета клуба говорил, что есть определенные договоренности с некоторыми из них.

Свой интерес высказала краснодарская сеть «Монитор». Все привыкли сидеть и ждать, что кто-то другой сделает, а мы, если что, потом подключимся. Наша ассоциация изначально создана из инициативных людей, мы не хотим делать «Киноальянс» номер два, в котором было много участников, но только никакие вопросы не решались.

Что нужно, чтобы вступить в вашу организацию? Потребуются ли финансовые вложения со стороны потенциальных участников?

Предполагается, что у нас будет действовать клубная система. Чтобы попасть в нее, новому участнику нужны будут рекомендации двух членов клуба. А окончательное решение будет принимать уже руководство организации, так называемый совет. Взносы не планируется, если только не потребуются средства на решение каких-либо общих задач.

Понятно, что цель вашей организации – защита интересов ее участников, владельцев кинотеатров. Какого уровня проблемы вы планируете решать? Насколько ваша организация будет включаться в частные истории (кто-то не договорился об аренде или возник конфликт с РАО)?

В основном мы, конечно, планируем решать общие вопросы, которые касаются всех. Но также мы помогаем и с частными случаями. Это скорее имеет совещательный, консультативный характер. У нас есть группы в соцсетях, в которых участники делятся своим опытом решения тех или иных вопросов – к примеру, взаимодействия с РА О, судебными инстанциями, с другими государственными или проверяющими структурами.

Если говорить об общих вопросах, то что сегодня больше всего беспокоит независимые кинотеатры?

Одна из основных проблем – это взаимоотношения кинотеатров и дистрибьюторов. Пакетная роспись, организация тайных проверок, что в понимании показчиков не совсем правильно. Сегодня все площадки подключены к системам ЕАИС и comScore, но при этом все равно дистрибьюторы могут обвинить кинотеатр в неправильной отчетности, ссылаясь на тайную проверку, и потребовать возместить убытки. В ином случае прокатчик перестает работать с показчиком.

И что в такой ситуации будет делать объединение?

Наша организация создается для диалога с другими игроками рынка. Это не надо понимать в том плане, что мы сейчас соберемся и будем пытаться давить на всех своей массой, судиться и так далее. Нет, в наши задачи входит формирование общих интересов сообщества, которые мы будем доносить до государства, до дистрибьюторов, до проверяющих органов и прочее.

Можно ли сказать, что создание вашей организации вызвано ухудшением положения независимых кинотеатров на рынке в последнее время?

Думаю, да. Я на рынке с 2000 года и наблюдаю, как менялось взаимоотношение между прокатчиками и кинотеатрами. Если раньше дистрибьюторы нас просили взять тот или иной фильм, то сейчас это делается скорее в приказном порядке. Они выставляют свои условия, а ты если хочешь, с ними соглашаешься, не хочешь – не надо. Потому что рынок растет, и если 10–20 кинотеатров не будут показывать какое-то кино, то дистрибьютор от этого сильно не пострадает. А если независимый кинотеатр, который находится в большом городе в окружении конкурентов, вдруг не станет показывать блокбастер, то он потеряет своего зрителя, и безвозвратно. И, конечно, нам приходится идти на те условия, которые выдвигает прокатчик.

Если говорить конкретно о вашем кинотеатре «Эпицентр» в Красноярске, какие проблемы сегодня стоят перед вами, как вы их преодолеваете?

Наверное, главная проблема – это как раз конкурентное окружение, которое иногда играет не по правилам. Например, «Синема Парк» в прошлом году демпинговал, продавали все билеты по 100 рублей. Мы, кстати, подобные вопросы тоже будем поднимать внутри нашей ассоциации.

Насколько Красноярск насыщен в плане кинотеатров?

Я считаю, что недостатка кинотеатров в Красноярске нет, но предполагаю, что у нас будут еще открываться новые площадки. Не хотелось бы, чтобы они мешали уже существующим. Для этого, в частности, мы планируем создать законодательную инициативу, согласно которой для открытия кинотеатра потребуется определенное согласование с соответствующими органами, которые будут решать, где можно строить, а где – нельзя. Потому что бывает и такое: работает частный кинотеатр несколько лет, а тут вдруг государство стало раздавать субсидии, и напротив появляется муниципальный зал, буквально в 50 метрах. По сути, два кинотеатра друг друга топят, никто не зарабатывает. Муниципальному-то все равно, он на бюджете, а частник страдает.

«Эпицентр» – трехзальный кинотеатр. Исходя из сегодняшних реалий рынка, трех залов хватает, чтобы уместить весь репертуар?

Мы сейчас планируем открыть четвертый зал. Он будет повышенной комфортности, на 50 мест. Я считаю, этого количества залов вполне достаточно. Другое дело, что сегодня кинотеатры должны превращаться из мест, где можно только посмотреть новое кино, в культурные центры, что позволит расширить аудиторию. Мы, например, организовали программу «100 лекций для школьников», в рамках которой еженедельно бесплатно показываем детям старые советские фильмы и таким образом прививаем им любовь к нашему кино. Еще мы устраиваем специальные показы для взрослой публики. Например, у нас премьера фильма ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ по последнему сценарию Петра Тодоровского. На такие показы приходят совершенно иные зрители. Я слышу, как некоторые из них говорят: «Я в кинотеатре последний раз был двадцать лет назад». Показывать одни блокбастеры – это тупиковая ветвь развития.

В одном из интервью другому профильному изданию вы говорили, что не исключаете варианта, что в будущем вообще не будет посредника между показчиком и производителем контента.

Я считаю, что все к этому идет. Это как с Uber, где нет диспетчера. Так и в прокате не будет посредника. Дистрибьюторы же не вкладываются в кинотеатры, в строительство, в оборудование. Так почему они нам диктуют условия работы? Пусть занимаются продвижением, маркетингом контента, а не учат, как показывать фильмы.

Как вы видите это на практике?

Вполне возможно, что кинотеатры будут брать кино не на условиях разделения доходов, а выкупать фильм по минимальной гарантии.

Вы считаете эту схему более выгодной для кинотеатра?

Хуже это будет или лучше – неизвестно. Но, допустим, я купил копию МЕЧА КОРОЛЯ АРТУРА, хочу – показываю одним сеансом, хочу – пятью. В этом случае я могу предоставлять своим зрителям тот репертуар, который им интересен. Я как бизнесмен готов рисковать своими деньгами. При этом мы откажемся от устаревшей схемы, завязанной на человеческом факторе, когда все решает региональный букер, с которым у тебя могут сложиться хорошие отношения, а могут и не сложиться. И тогда возникают ситуации, когда меня заставляют взять восемь сеансов, а в соседнем трехзальнике этот же фильм стоит на четырех. Я спрашиваю: «Почему так?», а мне отвечают: «Потому что они так договорились». Это же неправильно. Чтобы сломать эту систему, нужна настоящая революция на рынке. Нужно понимание между игроками. А в России, к сожалению, все построено на силе. Есть у тебя сила, ты можешь решать свои вопросы, если нет – тебя никто и слушать не будет. Поэтому и встал вопрос объединения кинотеатров. Ведь если выступлю только я, мне скажут: не хочешь – не работай. А когда приходит масса людей и говорит, что их что-то не устраивает, к ним уже прислушаются. Есть же пример с ВРЕМЕНЕМ ПЕРВЫХ. Сети пришли и сказали: мы не будем работать фильмом, если вы передвинете ФОРСАЖ, и министерство культуры пошло им навстречу. Если у нас будет организация, представляющая, допустим, 15 процентов рынка, то, наверное, с нами станут разговаривать и появится какой-то толк от этого.

10.07.2017 Автор: Мария Позина