Наталья Мокрицкая: «В визуальном плане «Черновик», надеюсь, не уступит «Притяжению»»

Один из многообещающих проектов 2018 года – экранизация романа Сергея Лукьяненко ЧЕРНОВИК. БК поговорил с продюсером картины Натальей Мокрицкой о кассовых ожиданиях, планах по продвижению и необходимости государственной протекции.

Отрасль подводит итоги 2017 года, и очевидно, что для российского кино они более чем позитивные. Как вы оцениваете победы отечественного кинопрома? Можно ли сказать, что речь уже идет не об отдельных успешных проектах, а о новом качественном уровне национального кинематографа?

Я считаю, что действительно произошел качественный скачок российского кино, и это очень радует. В первую очередь это происходит благодаря системному подходу, который проводит государство. Если ведется планомерная работа, то рано или поздно она начнет давать результаты.

Хочется надеяться, что в 2018-м рекорды продолжатся, и, конечно, один из наиболее заметных российских будущих релизов – ЧЕРНОВИК. На какой стадии находится проект в настоящее время?

Фильм находится в активном постпродакшне, ведутся финальные работы. К сожалению, как обычно все доделывается в последний момент. Наверное, это русский менталитет – сколько бы ни было времени, все равно все происходит впритык.

На Кинорынке был показан тизер фильма, по которому пока что достаточно сложно понять масштабность проекта – представлена драматическая часть истории, но не так много зрелищности.

Это очень амбициозный и масштабный проект, в котором будет много компьютерной графики и спецэффектов. В визуальном плане ЧЕРНОВИК, надеюсь, не уступит ПРИТЯЖЕНИЮ, поклонницей которого я являюсь. В фильме будет достаточно экшна, но, безусловно, мы делаем упор на эмоциональность и драматичность ситуаций. Я считаю, что наш зритель любит это, любит сопереживать, разбираться, зрелище в чистом виде нам не так интересно. Мне кажется, мы вправе рассчитывать на приличные результаты и интерес публики – история Сергея Лукьяненко, уровень актерских работ, драматического материала и визуального воплощения этого заслуживают.

Можете ли вы уже поделиться деталями кампании продвижения? И как строится ваше взаимодействие с прокатчиком?

У нас замечательный прокатчик – Sony Pictures. Я ему очень доверяю, знаю, что там работают очень опытные и грамотные специалисты. У нас полное взаимопонимание, мы работаем совместно. Могу сказать, что рекламный бюджет у нас достаточно большой, кампания планируется очень симпатичная и интересная, но подробности и ключевых партнеров мы объявим немного позже.

Как вы относитесь к протекционистской государственной линии по отношению к отечественным фильмам при помощи передвижек иностранных релизов?

Я считаю, что если государство вкладывает деньги в производство фильма, то оно вправе ждать возврата средств, а также добиваться для него лучших условий, и если для этого надо сдвинуть по сетке иностранные проекты, то сделать и это. Аналогичное происходит и за рубежом, если нужно поддержать национальное кино. Другой вопрос, что это надо делать тактично и заблаговременно. Но в целом я тут абсолютно на стороне государства. Условно фильму ФОРСАЖ 9 не может помешать сдвиг на неделю или две от релиза в США. Почему он непременно должен выходить в дату американской премьеры? Если на этой же дате стоит большая российская картина, которая может вернуть потраченные на нее государственные деньги, я считаю, что ее интересы должны быть в приоритете. Но, повторюсь, действовать нужно на уровне законодательства и заранее, чтобы никого не подставлять.

То есть теоретически вы готовы прибегнуть к помощи государства, если посчитаете, что работе вашей картины могут помешать голливудские блокбастеры?

Не знаю, буду ли я это делать, но теоретически я готова. Выпуская БИТВУ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ, мы не воспользовались предложением государства сдвинуть ФОРСАЖ 7, который стартовал на второй неделе проката нашего проекта. И я до сих пор об этом жалею, потому что то количество сеансов, которое у него забрали под ФОРСАЖ, безусловно, повлияло на бокс-офис. И повторюсь, что речь в таких случаях идет не о личном обогащении, а о поддержке отрасли.

У вас в этом году должна выйти еще одна картина, ПОДБРОСЫ Ивана И. Твердовского. На какой стадии находится этот проект? Есть ли уже понимание по выпуску его в прокат?

Это картина также находится на стадии постпродакшна. Надеюсь, фильм будет готов к апрелю-маю. Это авторский проект, очень интересный, острый, как и все работы Ивана Твердовского. Думаю, мы точно не разочаруем любителей артхаусного кино. Но информации о выходе в прокат пока нет.

В прошлом году, помимо подъема коммерческого российского кино, прошла целая волна резонансных авторских лент, в частности, НЕЛЮБОВЬ и АРИТМИЯ, которые к тому же и кассу приличную собрали. Вы чувствуете, что российский зритель стал больше откликаться на артхаус?

Если бы действительно рос интерес, тогда эти фильмы покупались бы телеканалами и имели широкий прокат. Пока что я этого не наблюдаю. Наоборот, авторское кино превращается в музейное, оно интересует только фестивальную публику и очень узкий сегмент, проживающий в основном в столичном регионе. Вы назвали только два фильма, а снимается у нас гораздо больше. И потом, АРИТМИЯ – это не чисто авторское кино, это качественный арт-мейнстрим, а НЕЛЮБОВЬ – это Андрей Звягинцев, это наше все. Звягинцев – выдающийся автор, единственный российский режиссер, которого номинируют на «Оскар» и на «Золотой глобус». Еще не хватало, чтобы и его фильмы не собирали. А остальные – нет. Но другой вопрос, что отечественные авторские фильмы, за редким исключением, и не обязательно смотреть на большом экране, в них нет аттракциона. И требовать, чтобы зритель шел в кинотеатр на это кино за 500 рублей, странно. Нужно развивать цифровые платформы, которые позволят монетизировать эти работы, хотя бы частично возвращать бюджеты. Мне, например, очень нравится картина ДОВЛАТОВ, вот давайте посмотрим, как она будет работать.

Расскажите, пожалуйста, про будущие проекты, над которыми также сейчас работаете.

У нас в работе два авторских проекта – МИРРА режиссера Дениса Шабаева, который я надеюсь в ближайшее время представить публике, а также мы разрабатываем очень интересную картину по книге Анны Старобинец. Уже начали работу над продолжением ЧЕРНОВИКА, которое будет называться ЧИСТОВИК. И развиваем еще один большой коммерческий проект, ЭПРОН, приключенческую историю про поиски золота, события которой происходят в прошлом веке.

В прошлом году вы анонсировали также участие в совместном российско-китайском проекте про известного разведчика.

Это проект в настоящее время заморожен по причине смерти продюсера с китайской стороны. Мы сейчас ждем новостей из Китая и надеемся, что там найдут способы закончить картину.

Как вы оцениваете систему государственной финансовой поддержки кинопроизводства? Насколько она эффективна и справедлива в распределении средств?

Мне кажется, что схема поддержки коммерческих проектов, которую выстроил Фонд кино, вполне рабочая. Во всяком случае, я уверена, что если фильм обладает определенной ценностью, его поддержат. В фонде работают экспертные советы, состоящие из вполне профессиональных людей, которые действительно хотят, чтобы отрасль встала на ноги. Да, не всегда все получается, бывают провалы, но от этого никто не застрахован. Наверное, недостатки есть в любой системе, но главное – мы видим результаты, и они позитивные.

Вы видите для себя возможность обходиться без государственных денег, привлекая частные инвестиции?

Нет, это невозможно. У нас на ЧЕРНОВИКЕ половину бюджета закрыл Фонд кино, остальное – деньги инвесторов. Но это очень тяжело, приходится собирать бюджет по три года. А потом очень тяжело эти деньги возвращать. Так что без государственных средств все просто заглохнет. Это касается и авторское кино, которое государство обязано поддерживать для развития собственной культуры и национального киноязыка, и больших коммерческих проектов.

26.02.2018 Автор: Мария Позина