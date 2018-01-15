Дмитрий Нартов: «Сам по себе кинопоказ сегодня балансирует на нулевой отметке»

В конце ноября одна из крупнейших российских киносетей, «Киномакс», анонсировала свои планы по расширению. В течение ближайших трех лет компания намерена открыть около ста новых залов, в том числе три – в формате IMAX. Если заявленное осуществится, «Киномакс» станет второй по величине сетью в стране, уступая лишь недавно возникшему союзу «Синема Парка» и «Формулы Кино». Чтобы разузнать более подробно о стратегии развития компании, недавно также сменившей директора по репертуарному планированию, БК поговорил с ее генеральным директором Дмитрием Нартовым, заодно обсудив с ним общие настроения на рынке, отраслевые конфликты интересов и перспективы кинобизнеса в целом.

Под конец 2017 года сеть «Киномакс» стала одним из основных ньюсмейкеров на рынке – амбициозные планы по расширению, кадровые перестановки. Можно ли сказать, что вы готовитесь к глобальному обновлению или перезагрузке?

Я работаю в «Киномакс» уже почти семь лет. Если вы посмотрите на историю компании, то заметите, что она развивается планомерно, открывая от одного до трех кинотеатров в год. В настоящее время мы заявляем о планах в течение трех лет запускать по три новые площадки ежегодно. Возможно, нам удастся ускорить темпы, но по большому счету о резких скачках речь не идет. Что касается кадровых перемен, то у нас новый директор по кинопрокату. На это место пришла Елена Захарова, которая сменила Геннадия Ходоса. Геннадий Львович проработал в компании более десяти лет, стоял у ее истоков, и мы очень благодарны ему за многолетний труд и вклад в ее развитие. В свою очередь Елена Захарова имеет двадцатилетний опыт работы в киноиндустрии. Она начинала свою карьеру в кинотеатре «Кодак-Киномир», с 2003-го по 2011 годы возглавляла отдел репертуарного планирования сети Kinostar De Lux, до сентября 2017-го занимала должность директора по кинопоказу и репертуарному планированию «КАРО». В «Киномакс» Елена будет отвечать за репертуарное планирование и коммерческую рекламу от прокатных компаний.

И все же с приходом кризиса все киносети, включая вашу, притормозили строительство новых площадок. Можно ли сказать, что сейчас пошел процесс реабилитации рынка, что экономическая ситуация позволяет девелоперам и операторам сетей разморозить свои отложенные проекты, вернуться к прежним темпам развития?

Действительно, какие-то из заявленных проектов были в наших планах достаточно давно. По тем или иным причинам их строительство было заморожено, а сейчас они реанимируются. Какие-то проекты совершенно новые. В городах появляются площадки, которые более интересны, чем те, где мы сейчас находимся. Где-то договоры аренды подошли к завершению, и арендодатели не рассматривают изменение условий в соответствии с текущей окружающей экономикой. Не всегда их можно убедить, что цены на билеты не растут, что в кинотеатрах нет инфляции, которая происходит в других потребительских сферах, и мы не можем продолжать работать по ставкам, которые были прописаны несколько лет назад. В таких случаях мы выходим из невыгодного сотрудничества, заходим в новые торговые центры, понимая, что сможем открыть в них более современные кинозалы, создать более комфортные условия для зрителей. Не могу сказать, что экономическая ситуация стала лучше. Скорее она стала более прогнозируема в ближайшей перспективе – люди и бизнес к ней приспосабливаются.

Помимо увеличения числа экранов, в каких еще направлениях идет развитие сети «Киномакс»? Стоит ли ожидать кардинальных имиджевых изменений?

Сеть давно уже претерпела глобальные имиджевые изменения. К моему сожалению, из-за масштабной работы по улучшению сервиса и развитию технологий мы притормозили пиар бренда «Киномакс». Сейчас предпринимается ряд мероприятий, чтобы это исправить. Мы активно занимаемся внедрением премиальных форматов. Развиваем сотрудничество с IMAX, являемся ключевым партнером компании D-Box на российском рынке, активно работаем с Dolby Atmos. Помимо этого, расширяем собственный сервис, развивая зоны комфорта и онлайн-обслуживание. У нас три собственные агрегированные площадки по продаже билетов онлайн – сайт (который не так давно мы полностью обновили), его мобильная версия и мобильное приложение, и я считаю, что в этом направлении мы одни из лучших на рынке.

Какая доля билетов в вашей сети сегодня продается онлайн?

Мы продаем онлайн почти 20 процентов билетов и стремимся эту долю повышать, потому что это оптимизирует работу внутри самого кинотеатра. Хочу отметить, что мы не ограничиваемся лишь услугой онлайн-продажи, изначально стараемся сделать сервис законченным для наших гостей. Мы уже давно работаем с системой SmartPass, позволяющей зрителям с электронными билетами бесконтактно пройти в кинозал. Но также учитываем интересы тех гостей, которые по-прежнему хотят иметь тактильные ощущения от покупки билета – для такой категории мы оставили терминалы и классические кассы.

Как вы оцениваете ситуацию с наценкой на услугу онлайн-продажи, которую ввел Rambler и которая стала причиной конфликтов объединенной сети с дистрибьюторами?

Я считаю решение о наценке в том виде, в котором оно было реализовано, неправильным. Меня это развращает. Если мэйджоры и другие дистрибьюторы не предпримут меры, мы могли бы включить услугу наценки за онлайн-сервис мгновенно. Условия на рынке должны быть равными для всех игроков. Мы боремся за каждую долю процента, а тут все так просто объясняется… Думаю, что компромисс будет найден в ближайшее время.

В целом вы ощущаете, что обстановка на рынке претерпела изменения с момента возникновения объединенной сети?

В плане конкуренции мы ничего нового для себя не заметили в связи с ее возникновением. Сама по себе объединенная сеть никоим образом не пугает. Вызывает опасение сосредоточение в одних руках программных комплексов, управляющих доставкой контента и кинопоказом. Не секрет, что владельцу новой сети сегодня принадлежат и доля «Киноплана», и «UCS-Премьера», и колоссальная база данных Rambler. На российском рынке появился мощный вертикальный интегрированный холдинг, позволяющий полностью управлять процессом кинопоказа. Но только на эти программные комплексы подсажено большинство игроков, и мы видим в этой ситуации определенные риски.

Какие еще глобальные проблемы существуют сегодня на рынке кинопоказа? По-вашему, какие факторы тормозят его рост?

Сам по себе кинопоказ балансирует на нулевой отметке. Если бы не продажи в барах, кино было бы практически нерентабельным. Почему это происходит и зрители плохо ходят в кинотеатры? Реальные доходы населения падают, что бы нам ни говорили из телека. Мы, в свою очередь, не можем повышать цены на билеты – уже практически год не меняем расценки. В свое время мы обсуждали все эти проблемы и в Минкультуры, и в Минэкономразвития. Нужна реальная поддержка государства для развития кинопоказа в региональных городах с населением менее 300 тысяч человек. Повторюсь, реальная. Не только кредит из расчета 5 миллионов рублей на зал с требованием показывать 50 процентов российского кино. Нужны низкие ставки, налоговые льготы на период окупаемости. Тогда бизнес сможет удерживать соответствующие цены для зрителя.

Что касается ценовой политики, то у «Киномакс» достаточно давно сложился имидж киносети, активно играющей с низкими ценами для привлечения зрителей. Вы планируете продолжать эту тактику?

Это совершенно неверное представление. Средняя стоимость билета в «Киномакс» выше, чем во всех региональных городах. Мы никогда не демпинговали. Мы просто очень скрупулезно походим к дифференциации цен. Утром на первые сеансы для тех счастливчиков, кто решил рано встать и прибежать в кино, у нас действительно низкая цена – 100 рублей. Но это лучше, чем зал будет стоять пустой. На эти сеансы приходят пенсионеры и студенты, которые никогда не купят билеты за 200 рублей. Но мы не демпингуем, как это делают наши партнеры, продавая билеты по 50 рублей. Для нас важнее соблюсти соотношение цены и качества. Уже не первый раз слышу утверждение, что мы развиваемся за счет низких цен. Ничего подобного! Я вам больше скажу: у одного из наших сетевых конкурентов сейчас практически во всех городах цены ниже, чем у нас. В свое время они упустили момент – понятно, что когда ты один в городе, то можешь позволить себе монопольно держать высокие цены, но когда появляется конкуренция, ты вынужден считаться с тем, что происходит вокруг. И сейчас им приходится что-то предпринимать, чтобы повысить посещаемость.

Помимо приятных цен, чем еще сегодня возможно заманивать зрителей в кинотеатры? Меняются ли их вкусовые предпочтения в контенте?

Наша репертуарная политика, с одной стороны, довольно консервативна, с другой – очень подвижна. Из наиболее заметных предпочтений – зритель скучает по хорошему российскому кино. И мне кажется, продюсеры нащупали наконец-то темы, которые интересны зрителям всех возрастных категорий. Я могу только приветствовать это развитие. Последний квартал 2017 года просто взорвал кассовые сборы по российским релизам. Нашим кинематографистам на этих примерах нужно научиться понимать аудиторию, исследовать ее, прогнозировать ожидания, и тогда российское кино будет играть огромную роль в развитии индустрии.

Какую роль в развитии индустрии могут сыграть новые технологии? Вы уже упомянули ваш активный интерес к IMAX. Что вы думаете относительно перспектив VR в кино? Есть ли в ваших планах развитие этого направления?

VR, несомненно, интересен, за этим форматом огромное будущее. Но на данный момент мы ограничиваемся тем, что предоставляем площадки субарендаторам, предлагающим зрителям различные VR-развлечения – от обычных компьютерных игр до настоящих аттракционов с полным погружением. Самостоятельно пока в эту историю мы не заходим, потому что все, что предлагается, еще находится в зачаточном состоянии. Да, очень интересна концепция VR-проекта, который развивает IMAX, но это тоже пока очень сырая история. Мы посмотрим, что из этого получится дальше. Мы не стремимся быть пионерами во всех направлениях. Достаточно того, что мы были первыми во внедрении многих программных продуктов и на своем опыте понимаем, что это всегда очень сложно, затратно и требует колоссальных усилий. Иногда хочется быть вторыми. В инновациях, если ты не уверен на сто процентов, что проект «выстрелит», лучше действительно подождать и посмотреть, что получится у других. Главное – не прозевать нужный момент, когда стоит включиться в игру.

Насколько, по-вашему, технологические новшества и финансовые вливания в кинотеатральную индустрию способны удерживать аудиторию от искушения онлайн-кинотеатров, предлагающих просмотр контента в любом месте, в любое время и зачастую по более низким ценам?

Я думаю, что в какой-то момент онлайн-кинотеатры начнут массово забирать у нас зрителя. Уже сейчас небольшие студии даже не пытаются попасть на экраны кинотеатров, а сразу продают права на свои проекты VoD-сервисам. Дальше так же будут действовать и мэйджоры. Меня как показчика очень беспокоит сокращение временных окон между окончанием кинопроката и открытием продаж в онлайн-кинотеатрах. Бывает, что ты хотел бы продлить релиз, но не можешь, потому что он уже появился в Интернете.

VoD-игроки при этом утверждают, что их аудитория не пересекается с кинотеатральной и ранние холдбэки никак не сказываются на посещаемости киноплексов.

Не могу согласиться. Короткие окна приучают людей не торопиться в кинотеатры. Я даже по себе это замечаю. Понимаю, что, не посмотрев кино на большом экране, чуть позже смогу найти его на Okko, или на Apple TV, или на Ivi.ru. Поэтому я против сокращения окон и активно приветствую любые антипиратские инициативы государства. Я думаю, что до полного ухода кино в онлайн еще далеко. И кинотеатры еще долго будут радовать зрителя своей субкультурой кинопросмотра.

15.01.2018 Автор: Мария Позина