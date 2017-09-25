Алексей Пиманов: «В продвижении нашей картины принимают участие самые известные ньюсмейкеры – от Трампа до Порошенко»

Интервью было опубликовано в печатном БК №7-8, 2017

В отличие от США, киноиндустрия в России практически не занимается освещением громких политических событий. Одним из редких примеров высказывания на острую тему предстоит стать фильму КРЫМ, который выходит в прокат 28 сентября. С какой целью создавалась эта лента и насколько злободневность материала помогает или мешает продвижению, БК попросил рассказать режиссера и продюсера проекта Алексея Пиманова, заодно обсудив с ним насущные проблемы рынка и российских кинопроизводителей.

На Кинорынке в Сочи вы сказали, что не смогли полностью показать фильм, потому что работа над ним еще ведется. На какой стадии сейчас находится картина?

Да, действительно, мы решили, что будет неправильным показывать этот фильм в незавершенном виде. Нам оставалось доснять одну сцену. Сейчас проект полностью готов.

Значит, вы уже можете активно переключаться на не менее важную задачу – продать кино зрителю. Что будет входить в рекламную кампанию проекта?

Рекламная кампания у нас мощная. Мы заключили договор с Первым каналом на максимально возможную поддержку – это будут и межпрограммные ролики, и интеграция в телевизионные программы. На телевидении мы также работаем с ТНТ и СТС. Помимо всего прочего, мы организовали масштабную наружную рекламу по всей стране. Постеры фильма можно увидеть на рекламных носителях в крупных городах и населенных пунктах, на автовокзалах, магистралях, железнодорожном транспорте, в метро. Что касается дополнительной информационной поддержки, то мы активно сотрудничаем с радио и Интернетом. Вообще, у нас много креативных идей. И если мы их реализуем – будем плотно присутствовать в информационном поле. Но я пока не могу ничего раскрыть. Кроме того, мы изначально располагаем серьезным преимуществом. Обычно в первой части рекламной кампании раскручивается бренд и название проекта. В нашем случае это не нужно. Можно сказать, что в продвижении нашей картины принимают участие самые известные ньюсмейкеры – от Трампа до Порошенко. С экранов телевидения только и звучит: «Крым, Крым, Крым». Должен сказать, что сегодня за этим словом стоит не только географический объект, но и огромный пласт эмоций, понятий, человеческих судеб.

Но согласитесь, реакция на это слово у российских граждан неоднозначная.

Вы знаете, я очень долго работаю на телевидении и привык ориентироваться на широкую аудиторию, а не на узкую прослойку людей из «Фейсбука» или других социальных сетей. Так вот, к теме Крыма, учитывая всю ее сложность и болезненность, по всем социологическим опросам положительно относится более 90 процентов наших граждан. Этот фильм я делал для них.

Как вы позиционируете проект? Насколько в продвижении будет задействована политика?

С самого начала мы старались уйти от политики. Наше кино не про то, что на Майдане – плохие, а в Крыму – хорошие. Главная задача рекламной кампании – донести до зрителя, что это не плакат, не агитка. Это трогательная, щемящая человеческая история. Это кино про то, как русские офицеры, настоящие мужики встали на защиту мирных людей и не дали их убить. Это кино о том, что наши народы не должны друг друга ненавидеть. Мы рассказываем историю современных Ромео и Джульетты (он – из Севастополя, она – из Киева), которые, оказавшись в страшных предлагаемых обстоятельствах, стараются сохранить свою любовь. Поэтому слоган нашей картины: «Любовь сильнее ненависти». Это кино будет также интересно и тем, кто любит экшн. Фильм изобилует масштабными съемками. Мы снимали на основе реальных событий, и несколько сцен буквально воссоздают исторические эпизоды с неизвестными до этого подробностями.

Эти сцены создавались по рассказам очевидцев?

Я вам больше скажу: у нас даже снимались реальные участники крымских событий, севастопольцы. В частности, Геннадий Яковлев – актер, исполнивший роль отца главного героя. Когда он смотрел уже полностью собранное кино, то в момент кульминации заплакал. Сегодня все судят про Крым по каким-то новостям, репортажам. А вы поговорите с людьми, которые там живут. Они мне рассказывали: «Мы думали, что у нас будет война, что у нас будет ад, как сейчас происходит в Донецке. И когда пришли русские военные, чтобы нас защитить, вы даже не представляете, что мы пережили в тот момент». Вот эти настоящие эмоции мы пытались донести в нашем кино. Поверьте, там нет никакой пропаганды, я на это не стал бы тратить два года своей жизни. И меня очень радует, когда зрители, посмотревшие фильм, в конце начинают плакать, говоря: «Это совсем не то, что мы ожидали».

А что ожидаете вы как продюсер от проката? Можете поделиться эстимейтами?

Вы можете сделать вывод о наших ожиданиях по росписи – у нас более 1400 экранов. Конкретные эстимейты заранее озвучивать не хочу.

Как бы вы сегодня в целом оценили состояние российской киноиндустрии? Какие ключевые проблемы вы можете выделить?

Я вижу, что у нас есть очень много потенциально сильных режиссеров, которые могли бы снимать не хуже, чем в Голливуде. Но бюджеты наших фильмов несравнимы с большим американским кино. И, конечно, профессионал понимает, что выше головы, к сожалению, не прыгнешь. Вторая проблема – мы почему-то стали бояться говорить про себя хорошее. Режиссерам выгоднее снимать чернуху, чтобы картину взяли на фестиваль. И эта тенденция меня волнует. Я не говорю, что нужно делать КУБАНСКИХ КАЗАКОВ или советские агитационные фильмы. Речь о том, что надо любить тех, кто рядом с тобой живет. А люди уже устали видеть о себе с экрана только плохое. Но самая больная проблема нашей индустрии – финансовая. К огромному сожалению, объем нашего рынка ничтожно маленький – он не позволяет окупать бюджеты. Отсюда бесконечные очереди в Фонд кино и минкульт.

По-вашему, эта ситуация может как-то измениться в ближайшее время? Какие вы видите решения? Выход на международный рынок может помочь?

Нет, выходить на международный рынок у нас не получится. И не потому что мы кино плохое делаем, а потому что в мире все давно жестко поделено. Мы можем только аплодировать, как в Голливуде давят конкурентов. Нам нужно развивать собственный рынок. И государству надо больше вкладывать деньги не в производство, а строить кинотеатры, убивать в Интернете «пиратку». Это очень важно. Например, мой фильм МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ посмотрело в Сети уже более 10 миллионов человек. Если каждый хотя бы по доллару мне заплатил, я получил бы бюджет в 600 миллионов рублей на следующее кино. Опять же, я с огромным уважением отношусь к голливудским дистрибьюторам – они суперпрофессионалы. Но у меня возникает вопрос: если вы здесь не вкладываете деньги в кинопроизводство, занимаетесь только прокатом, собираете кассу и уходите – может, будет правильно, если вы часть дохода будете перечислять в Фонд кино на развитие национального кинематографа той территории, где вы зарабатываете? Но как только ты об этом начинаешь говорить, то становишься врагом для очень многих игроков на рынке. И я их понимаю – у каждого свой бизнес. Однако нам нужно решать все эти вопросы или поставить крест на собственном кино и сказать: спасибо, до свидания! Добро пожаловать в Голливуд, Болливуд и европейские студии.

Надеемся, до такого не дойдет. Поделитесь, пожалуйста, своими дальнейшими планами по кинотеатральным и телевизионным проектам.

На телевидении мы сейчас запускаем несколько больших сериалов. Один из них будет по книге Эдуарда Хруцкого «Зло». События картины происходят в 80-е годы. И еще два многосерийных телевизионных фильма – про шпионов. Не так давно у нас состоялась премьера сериала «Власик. Тень Сталина». Что касается полного метра, то мы работаем над драмой о Великой Отечественной войне ТАНКИСТЫ. Мы уже успели показать кино людям из министерства культуры, и, что меня очень порадовало, они сказали: таких съемок боев в нашем кино они еще не видели. Выпустим фильм к 23 февраля. Также я сейчас заканчиваю сценарий авантюрной истории про княжну Тараканову, знаменитую самозванку, которая претендовала на российский престол при Екатерине Второй. Это 18-й век, интриги, шпаги – мне очень хочется снять это кино. У нас уже даже есть предварительная договоренность о совместном производстве с американцами, во всяком случае, они высказали свой интерес. Но главное сейчас – выпустить КРЫМ. Для меня это очень сложный проект – признаюсь, я эмоционально просто выпотрошен, потому что это огромная ответственность, это целая жизнь на фантастическом эмоциональном круговороте, когда ты все пропускаешь через себя.

25.09.2017 Автор: Мария Позина