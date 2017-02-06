Ирина Прокофьева: «Кризис кризисом, но жизнь продолжается, и зрелище никто никогда не отменит»

Заместитель генерального директора по репертуарному планированию сети «Синема Стар» Ирина Прокофьева не смогла принять участие в нашем предновогоднем опросе представителей крупнейших киносетей, который был опубликован в последнем номере БК 2016 года. И мы решили воспользоваться случаем, чтобы побеседовать с этим опытнейшим специалистом по репертуарному планированию в начале 2017-го – о «новогодней битве», проблемах российского кино, изменении зрительских предпочтений и планах сети «Синема Стар» на будущее.

Конечно, хочется начать беседу с «новогодней битвы». Как вы оцениваете ее итоги? Насколько январские каникулы порадовали вас сборами?

В целом мы очень довольны, потому что у нас по сравнению с прошлым годом есть даже небольшой прирост в плане сборов. Мы смогли предоставить зрителю очень много разнообразного контента, и, судя по посещаемости кинотеатров, я понимаю, что публика осталась удовлетворена.

А что скажете по раскладу «битвы»? Насколько было ожидаемо столь мощное лидерство ВИКИНГА? Ведь накануне проката часть показчиков высказывалась довольно скептически по поводу этой картины.

По большому счету «битвы», конечно, никакой и не было. Расклад позиций по фильмам был предсказуемым, у меня не возникало никаких сомнений в мощности ВИКИНГА. Это зрелищный фильм, в плане маркетинга вопросов не было, потому что там работали профессионалы, которые нас никогда не подводили. И, безусловно, Первый канал очень сильно поддерживал проект. Мы ждали больших сборов, так все и вышло.

С одной стороны, мощный маркетинг, отличные сборы, а с другой – достаточно много негативных отзывов.

О релизе надо говорить языком цифр, а не отзывов. Когда отрицательные отзывы, но при этом в кинотеатр идет такое количество людей и касса фильма уходит за миллиард, мы не можем сказать о каком-то негативе. Если проект плохой, люди не будут тратить на него свои деньги. Другой вопрос, что восприятие кино очень индивидуально, кому-то может нравиться, кому-то – нет. Но то количество зрителей, которые пришли на ВИКИНГА, говорит само за себя – проект заинтересовал.

Но, согласитесь, были случаи, что фильмы с хорошей кассой, но отрицательными отзывами потом печально влияли на имидж последующих российских картин. Насколько сегодня, по-вашему, велика проблема предубеждения к отечественному кино?

Я не думаю, что есть предвзятость к российскому кино. Просто зачастую не хватает грамотного маркетинга. Нужно завлечь публику. И продюсер, и кинокомпании должны понимать, что в основном у нас в кинотеатры ходит молодая аудитория, и на нее нужно ориентироваться. Ведь великолепный же фильм ДУЭЛЯНТ. Мне он очень понравился, хорошо сделан, но, видимо, какой-то просчет был в продвижении. Почему народ не пошел – мы все задаем себе этот вопрос. Что касается будущего, то у меня оптимистичные взгляды. Мы все – люди очень осторожные, боимся давать прогнозы. Но, в принципе, то, что сейчас происходит, меня радует – стали больше снимать хороших, мощных картин. Отдаю дань уважения команде Федора Бондарчука – его проект выходил в конце января, а рекламная кампания началась уже перед Новым годом. Наверное, даже те, кто не смотрит телевизор регулярно, успели увидеть ролики ПРИТЯЖЕНИЯ. В свою очередь Гевонд Андреасян больше работает с Интернетом. Я недавно посидела в соцсетях, там все пестрит ЗАЩИТНИКАМИ. За этими проектами стоят опытные профессионалы, которые всегда придумывают много интересных маркетинговых ходов, поэтому, я думаю, все будет хорошо.

Насколько, по-вашему, тогда необходимы искусственные меры по популяризации отечественного кинематографа, которые периодически предлагает и вводит министерство культуры? В частности, уже больше года прошло с момента подписания крупнейшими сетями добровольного соглашения о 20-процентной квоте российского кино. Как вы можете оценить результаты этой инициативы?

С точки зрения популяризации отечественного кино в целом я считаю, что создание хороших фильмов приведет к росту количества зрителей. При этом есть ряд картин, которые просто не надо выпускать на широкие экраны, потому что они телевизионного формата. Но почему-то у нас считают, что все фильмы должны выходить в кинопрокат. Вот с этим нужно бороться. Что касается соглашения о 20 процентах – не понимаю, что с ним так носятся. Мы – люди бизнеса. Наша цель – чтобы у нас в кинотеатрах было как можно больше зрителей. Если народ идет на российский фильм, то мы с удовольствием его показываем. И эти 20 процентов у нас всегда и выходили. Естественно, показатели колеблются, потому что летом мало нашего кино выпускается, процент падает, но зато осень и весна – всегда подъем. И такое происходит постоянно, ничего не изменилось.

Насколько, по-вашему, вмешательство государства в график релизов способно благотворно повлиять на сборы отечественного продукта?

Когда государство не вмешивалось, мы же работали, и абсолютно спокойно. Если фильмы мощные, хорошие, если они заинтересовали зрителя, то он пойдет и посмотрит. Новый год это нам сейчас показал. Вышли российские релизы ЕЛКИ, ВИКИНГ, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА и ТРИ БОГАТЫРЯ. И никаким образом им не помешали ни КРЕДО УБИЙЦЫ, ни ПАССАЖИРЫ. А когда релизы «скачут», как сейчас, очень сложно работать. Если раньше мы заблаговременно делали расписание, то сейчас это просто невозможно, потому что мы не знаем, какой фильм завтра сменит дату. То студии переставляют, то теперь еще и минкульт. Если сейчас взять февраль, то в первую половину месяца практически по два-три фильма выходят на неделе. Но зато с 16 февраля и дальше – по 8-9 релизов. Мы как показчики хотим предоставить широкий выбор, и, естественно, вынуждены будем сокращать сеансы, чтобы уместить все картины. Я, честно говоря, не знаю, кто принимает такие решение, но это неправильно – расчищая место для одного фильма, другие ставить все скопом. Будем надеяться, что методом проб и ошибок все-таки будет найдено верное решение этого вопроса.

Какие еще проблемы кинопоказа в настоящее время вы бы отметили?

Проблема основная – привлечь как можно больше зрителей в кинотеатры. Это очень сложно, но мы стараемся. Вторая сложность – это пиратство. Что-то надо предпринимать с тем, что в Сети появляются фильмы, которые еще даже не вышли в прокат. Это очень мешает.

Насколько, по-вашему, кризис сказывается на посещаемости и предпочтении пиратскому контенту?

Кризис кризисом, но жизнь продолжается, и зрелище никто никогда не отменит. Если кино хорошее, то зритель идет. Единственное, что мы ощутили – резко сократилась продолжительность прокатной жизни фильма. Если раньше крупный релиз мог стоять у нас 5-6 недель, то сейчас такого уже, к сожалению, нет. Пожалуй, кроме анимации. Она все еще может долго держаться, ЗВЕРОПОЛИС у нас шел, по-моему, 6 недель. Но в целом прокат сократился практически до одной недели. Люди перестали приходить на один и тот же фильм по несколько раз. Многие больше не могут себе это позволить, даже если картина очень понравилась.

В связи с этим вы вносите коррективы в ценовую политику сети?

Да, конечно, мы постоянно этим занимаемся. Особенно это касается региональных кинотеатров. Мы очень внимательно изучаем уровень зарплат, благосостояния людей в том или ином городе. Поэтому цены в Москве у нас сильно отличаются от цен в кинотеатрах Орла, Вологды и так далее. Я склоняю кинокомпании к тому, что должны быть акции, когда люди с низким уровнем достатка имели бы возможность посетить кинотеатр по сниженной стоимости. У нас в сети существует киновторник, когда цена билета падает где-то на 30%. И это очень хорошо работает, в эти дни даже дневные сеансы заполняются.

Сокращается ли спрос на разнообразие репертуара? Можно ли сказать, что люди теперь выбирают только большие релизы-события, а жанровое или артовое кино уходит из кинотеатров?

Жанровое и артовое кино всегда будет – на фильмы Джармуша не перестанут ходить. Просто надо понимать, что сегодня в двух-, трех- или пятизальниках сложно выделить время под такой контент. Продукта выходит много, и почему я должна отдавать праймовый сеанс под кино, на которое придет пятнадцать человек? Я не могу себе этого позволить с точки зрения бизнеса. Другое дело – многозальники, где есть возможность выделить экранное время для специфичного кино, которое интересно узкой аудитории. Это должны учитывать кинокомпании и не выпускать средние релизы тиражом в пятьсот копий, когда достаточно двухсот.

Видимо, сегодня все стараются каким-то образом побольше заработать. Экономические сложности сказываются на отношениях с прокатчиками? Можно ли сказать, что борьба за экранное время и за зрителя стала более жесткой?

Не могу сказать, что у нас взаимоотношения изменились. Я нахожусь в конструктивном диалоге со всеми прокатчиками. Конечно, у нас могут возникать рабочие споры, но это часть процесса. Главное, что мы всегда находим компромиссы.

Иногда, начитавшись комментариев в Интернете, возникает ощущение, что во всяком случае независимые кинотеатры сегодня страдают от неадекватных требований дистрибьюторов по росписи, от пакетных сделок и прочего.

Я считаю, что все эти вопросы возникают лишь от недостатка профессионализма. Независимо от того, один у тебя кинотеатр или сеть, компромисс всегда можно найти. Да, это достаточно сложная работа. Но мы делаем одно дело: дистрибьютор выпускает кино, мы его показываем, поэтому в любом случае все сводится к диалогу между правообладателем и владельцем кинотеатра.

Поделитесь напоследок ближайшими планами сети «Синема Стар»?

Не буду скромничать, планов у нас громадье (смеется). Наша сеть молодая, развивающаяся, и мы очень активно растем. Перед самым Новым годом, 29 декабря, мы открыли кинотеатр «Европарк» в Москве на Рублевке. В следующем году планируем открыть еще две площадки в столице и две – в регионах. Помимо этого, мы продолжаем реконструкцию и модернизацию старых кинотеатров. Так что амбиций у нас много. Конечно, все зависит от команды, и, слава богу, у нас сейчас сформировалось такое сильное ядро, что нам очень комфортно работать вместе и двигаться вперед.

06.02.2017 Автор: Мария Позина