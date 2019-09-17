Карен Шахназаров: «Себя во главе национального кинопрокатчика я не вижу»

Этим летом в прямом эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» министр культуры Владимир Мединский предложил директору «Мосфильма» Карену Шахназарову поучаствовать в создании кинопрокатчика, который, по идее министра, должен обеспечить дистрибуцию российских фильмов, поддержанных государством. «Мы ждем от вас предложений по национальному кинодистрибьютору», – обратился Мединский к Шахназарову. Спустя два месяца директор «Мосфильма» в интервью БК проясняет свою позицию: замысел он считает правильным, но сам участвовать в его реализации не готов. По его мнению, нацпрокатчик должен быть выбран государством из числа уже существующих игроков рынка.

Когда министр высказал идею о национальном кинопрокатчике, сложилось впечатление, что она стала для вас неожиданностью. Это так?

Да нет, отчего же. Идея здравая. Но я министру тогда сразу же сказал, что государству в эту сферу лезть не нужно. Нет никакой необходимости в том, чтобы этот прокатчик был государственным. А вот передать частному дистрибьютору права на фильмы, которые созданы с участием бюджетных денег – почему бы и нет? Особенно это будет полезным для картин, которые испытывают трудности с выходом в прокат. Таких полно. Это большая часть фильмов, которые поддерживает, например, министерство культуры. Думаю, у этих картин может найтись зритель. Почему не нужно создавать госкомпанию? Потому что государственное предприятие – это всегда бюрократия и непонимание процессов, которые важны для рынка кинодистрибуции. Прокат – это живое дело, его нужно регулировать рыночными методами.

Но выглядело будто Мединский предлагает создать эту компанию чуть ли не на базе «Мосфильма» с вами во главе.

Видимо, в эфир это уже не попало, но я тогда ответил, что такая компания должна быть создана на базе уже существующего крупного прокатчика. И насколько я помню, министр с этим согласился. «Мосфильм» никогда за всю историю своего существования не занимался дистрибуцией фильмов. Поэтому себя я во главе подобной структуры не вижу, каждый должен заниматься своим делом. Этот вопрос вне моей компетенции, я его подробно не прорабатывал и не собираюсь прорабатывать. Другое дело, что я могу высказать свое мнение.

Почему, по-вашему, новый дистрибьютор должен быть выбран из числа уже имеющихся игроков?

Потому что у давно и успешно работающих компаний уже отлажены все бизнес-процессы и есть пакеты картин, наличие которых позволяет им на тех или иных условиях договариваться с кинотеатрами. Национальный прокатчик должен будет включить в свой пакет российское кино, потому что пакетами фильмы продавать, как известно, проще. Сейчас у нас продюсер зачастую вынужден сам всеми силами пристраивать свои картины, он в буквальном смысле бегает и ищет дистрибьютора. И готов согласиться на не самые выигрышные варианты, потому что других просто нет. С национальным прокатчиком необходимость в этом бы отпала.

Какое место вы видите для этого прокатчика на уже сложившемся рынке? Сегодня в России почти три десятка дистрибьюторов, большинство из них работают с отечественным кино. Получается, крупный дистрибьютор, которого выберет государство, отнимет у них эту возможность?

Думаю, неправильно сосредотачивать в руках национального прокатчика все сливки российского кинематографа. С нашими потенциально кассовыми картинами, как показывает практика, успешно могут работать несколько крупных компаний. В первую очередь нацдистрибьютор должен пристроить в кинотеатры сложные проекты с неоднозначным потенциалом. То есть те, которые остались без внимания других крупных игроков. Но вообще сейчас российскому кино, за исключением нескольких проектов каждый год, при существующей системе сложно попасть в по-настоящему широкий прокат – такой же, какой есть у крупных голливудских релизов, которые выходят куда чаще. Как правило, за отечественными релизами, получающими максимально возможную роспись, стоят крупные телеканалы, которые организуют мощную рекламную кампанию. А абсолютное большинство российских картин выходит скромно, их выпускают для галочки – мол, мы в духе времени патриотично работаем с нашим кино. А на самом деле ставят на два утренних сеанса и через неделю – до свидания.

Но не говорят ли не самые блестящие показатели субсидированных Фондом кино площадок, которые по договору должны отдавать российским фильмам 50% сеансов, о том, что спрос на российские картины у аудитории в целом удовлетворен? И о том, что автоматическое увеличение количества российских фильмов в прокате просто никому не нужно?

А я давно предупреждал, что идея с этими кинотеатрами ни к каким позитивным результатам не приведет. Потому что любое квотирование в условиях открытого рынка способно сработать только в том случае, если у тебя достаточно качественного контента, который нравится зрителю. А поскольку отечественная киноиндустрия производит меньше 100 картин в год, становится понятно, что успешный исход при сложившихся обстоятельствах нереалистичен. Простая логика показывает, что из этих 100 картин только 25–30 годны для выпуска в прокат. И вы предлагаете этим количеством картин работать весь год? Это просто невозможно. Я считаю, что субсидированием кинотеатров и квотированием помочь российскому кино невозможно.

А чем тогда возможно?

Я много раз говорил о том, что необходимо ограничить приток американского кино на наш рынок.

Разве это не обратная сторона того же квотирования?

Нет, это тот путь, по которому идут индийцы и китайцы. И благодаря этому они создали мощные киноиндустрии. Китай производит 700 фильмов в год – невиданные для нас цифры. И происходит это за счет того, что на их рынок очень сложно прорваться. Но я не предлагаю так квотировать, как это делают в Китае.

Что же вы в таком случае предлагаете?

Смотрите, в российский прокат в 2017 году вышло порядка 300 американских картин. Это чрезмерно много. Ограничьте американцев 50 фильмами. А оставшиеся 250 прокатных удостоверений раздайте французским, итальянским, латиноамериканским и азиатским картинам.

Но если представить, что такая мера заработала, то в первую очередь она ударит по независимым картинам и арт-хитам из США, тогда как блокбастеры по-прежнему будут чувствовать себя прекрасно и зарабатывать основную массу денег.

Но ведь в США не производят 50 блокбастеров в год. 50 – это достаточно разумная цифра. Но пусть даже их будет 100, все равно мы выровняем ситуацию. Потому что сейчас неамериканское кино практически не имеет доступа на наш рынок. А если ограничения вступят в силу, они вынудят прокатчиков искать качественный контент в других странах. Это разнообразит и оздоровит наш рынок, разовьет у зрителя вкус и в конечном счете сыграет в плюс нашему кино, которое будет существовать в конкурентной, но менее агрессивной среде.

Но наш зритель сейчас все-таки имеет возможность достаточно регулярно смотреть европейские и азиатские проекты. И касса большинства из них не может сравниться с американскими аналогами – аудитория вполне рыночно голосует рублем за продукцию США.

Понимаете, тут нужно определиться, чего мы хотим. Если полностью открытого рынка, который растет исключительно за счет увеличивающейся популярности голливудских блокбастеров – это одно дело. Тогда ничего делать не нужно, пусть все будет как есть, Голливуд радостно заполнит все ниши. Но коль скоро перед национальным кинематографом стоит задача составить голливудским картинам конкуренцию на внутренней арене, без уравнивания весовых категорий не обойтись. Вы не найдете ни одного примера абсолютно открытого рынка, на котором доминирует национальное кино – всюду есть те или иные ограничения относительно американской продукции. Две наиболее мощные кинематографии мира – те же Китай и Индия – во многом благодаря этим ограничениям стали такими. Стоит, кстати, вспомнить, что все остальные рынки у нас в стране не настолько открытые. Например, за ввоз иностранных автомобилей нужно платить пошлину. И ничего, все живы.

Некоторое время назад вы высказали идею, что государству неплохо бы финансировать дубляж российских фильмов на иностранные языки, чтобы увеличить их популярность за рубежом. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

Я считаю, что сегодня продвижение российского кино в широкий прокат за рубежом практически невозможно. Но мы на «Мосфильме» можем наблюдать, что интерес к отечественной продукции у иностранного зрителя есть. Как известно, мы стали первой студией в стране, которая на основе собственной библиотеки создала бесплатный общедоступный онлайн-кинотеатр и открыла свой канал на YouTube. В какой-то момент мы даже стали на этом зарабатывать – за счет поступлений от рекламы, которые за последний год увеличились в два раза. Но дело даже не в этих деньгах. Часть картин у нас выложена с субтитрами – в основном, конечно, с английскими. И мы довольно быстро увидели результат. Да, основная аудитория фильмов живет в странах бывшего Советского Союза – больше половины из 30 миллионов просмотров в месяц приходится на жителей России и Украины. Однако примерно 30% зрителей – из других стран. Так, в июле в США мосфильмовские картины на нашем канале на YouTube посмотрели больше 500 тысяч раз. А в Великобритании – больше 160 тысяч просмотров. Я понимаю, что значительная часть этих просмотров приходится на эмигрантов. Но даже по комментариям под видео мы понимаем, что есть среди них и немалая доля тех, кто родился в Америке и Англии. И пусть их 30–40%, но это все равно очень много, речь идет о сотнях тысяч зрителей. То есть Интернет сегодня дает российскому кино хорошие шансы продвигаться на иностранные рынки. Но если дублировать фильмы, их иностранная аудитория может вырасти еще больше – с субтитрами ведь кино любят смотреть далеко не все зрители. Если продюсеры готовы передать государству часть прав на зарубежную онлайн-дистрибуцию своих фильмов, это вполне можно сделать за счет бюджета. Тем более дубляж – это не такое дорогое удовольствие, 150 миллионов рублей вполне хватит на 100 картин. Выйдет, кстати, эффективнее, чем поддержка многочисленных зарубежных недель российского кино. Потому что все эти фестивали – это, конечно, хорошо. Но это максимум 500–600 зрителей. А Интернет дает шанс достучаться до миллионов.

У «Мосфильма» самая мощная и современная производственная база в России. Однако студия, по-видимому, не имеет больших амбиций в смысле массированного производства собственного кино. Почему так?

«Мосфильм» существует за счет собственного оборотного капитала. Мы хоть и государственное предприятие, но из бюджета не берем ни копейки. Напротив, регулярно приносим прибыль. Однако эти деньги не позволяют нам снимать много и часто. Мы ведь не часть крупного холдинга, который может позволить себе крупные риски. Поэтому мы точечно делаем не самые дорогие в производстве проекты, которые по тем или иным причинам интересны нам самим. Когда сам зарабатываешь деньги, относишься к ним немножко по-другому – предельно аккуратно. Такое отношение позволяет нам сосредоточиться на том, за счет чего студия и живет в новейшее время – строительстве новых павильонов, оказании услуг на стадии продакшна и постпродакшна. И меня полностью удовлетворяет, как идет работа и развитие студии по этим направлениям.

17.09.2019 Автор: Александр Нечаев