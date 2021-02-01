Илья Стюарт: «В прошлом году Россия превратилась в более очевидное место для международного кинопроизводства»

Компания Hype Film, в этом году отмечающая десять лет с момента основания, в 2021-м готовит к выпуску ряд проектов – «народную» комедию РОДНЫЕ, военную драму УРОКИ ФАРСИ, фантастическую драму ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ Кирилла Серебренникова и полнометражный дебют Игоря Поплаухина НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ. При этом внушительная часть проектов компании снимается в копродукции с международными партнерами. Мы поговорили с продюсером Hype Film Ильей Стюартом о том, как привлекать к производству зарубежные продюсерские компании, что сейчас происходит с фильмами студии и каким он видит постковидное будущее киноиндустрии.

Поздравляем вас с десятилетием Hype Film! Какие итоги вы можете подвести?

Звучит как большой срок, но на самом деле в этом году исполняется десять лет всей нашей группе компаний, которую мы создали в 2011-м с моим партнером Мурадом Османном и в которую также входят студия по производству рекламы для телевидения, digital production и компания по управлению талантами. Сама кинокомпания Hype Film фактически занимается кино чуть более пяти лет, и этому факту часто удивляются. Мне кажется, мы уже не воспринимаемся многими коллегами как новички на рынке кино, и это, наверное, наше главное достижение на сегодняшний день, потому что в широком смысле частью индустрии и кинематографического сообщества мы ощутили себя довольно давно и быстро. Но я горжусь, что наша молодая компания лишь в начале своего пути – при том, что уже сделано так много. Лично для меня одним из самых важных показателей, что мы движемся в нужном направлении, стало то, что многие режиссеры и операторы масштабных картин начали свой путь именно в стенах Hype, работая над нашими первыми рекламными роликами и музыкальными видео для известных исполнителей. Это, например, режиссер СПУТНИКА Егор Абраменко, режиссер фильмов ЛЕД и МАЙОР ГРОМ Олег Трофим, Ладо Кватания, чей полнометражный дебют КАЗНЬ сейчас находится в производстве на нашей студии. А также талантливые операторы, художники-постановщики и многие другие профессионалы кинопроизводства. Честь и гордость, что мы растем и развиваемся вместе с выдающимся поколением кинематографистов. И мы будем продолжать фокусироваться на развитии новых имен и на ярких дебютах. Например, сейчас у нас в работе полнометражный дебют Игоря Поплаухина НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ, съемки картины прошли в 2020 году, сейчас активная стадия пост продакшн. Через десять лет хотелось бы, чтобы это поколение покорило и международный рынок – и многие из них уже на верном пути к этому.

На Алтае сейчас снимается БЕШЕНСТВО. Расскажите, пожалуйста, чем вас привлек этот проект? Какие у вас ожидания от него?

БЕШЕНСТВО придумал один из продюсеров проекта Павел Буря, который после совместной работы над фильмом ЛЕТО стал партнером кинокомпании Hype Film. Сценарий основан на его личном опыте и наблюдениях и написан одним из самых ярких авторов нашей индустрии Алексеем Казаковым, также ставшим продюсером картины. С ним в тандеме мы уже сделали фильм РОДНЫЕ. Примечательно, что с точки зрения жанра это новая территория для режиссера Дмитрия Дьяченко, одного из самых успешных российских постановщиков на сегодняшний день. Очень любопытно, когда яркие творческие единицы покидают зону комфорта. При этом, кроме мощной драматической составляющей, фильм будет еще и настоящим аттракционом для зрителя.

Вы говорили, что Hype Film стремится снимать разноплановое жанровое кино. Какие проекты вам интересно продюсировать?

Мы продолжаем искать здоровый баланс между авторским кино и исключительно жанровыми проектами с точки зрения бизнеса, но лично для меня идеальная ситуация – когда одно не исключает другое. Невозможно назвать фильм РОДНЫЕ по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова, по-настоящему больших авторов, чисто жанровым кино. Территория «народной» комедии – одна из самых сложных в кино, на мой взгляд. Авторы обязаны чувствовать не только правила жанра, но и улавливать «цайтгайст», дух времени для разных поколений. При выборе проекта в любом из направлений для меня будет доминировать только один, самый важный критерий – сценарий, его качество и оригинальность. Хочется рассказывать новые, свежие и самые разные истории, и только ради этого мы занимаемся кино.

РОДНЫХ, наверное, можно назвать вашим самым неожиданным экспериментом. Какие у вас ожидания от проката картины?

Безусловно, это первый фильм студии в таком направлении. РОДНЫЕ – народное кино, которое, я верю, затронет сразу несколько поколений и никого не оставит равнодушным. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в процесс выпуска, но динамика и результативность российских релизов в новогодние праздники внушает оптимизм. В очередной раз убеждаюсь: ничто не победит кинотеатры и магию коллективного просмотра.

Интересно, что в период с февраля по апрель запланирован выход трех российских комедий о соотечественниках на отдыхе – РАШН ЮГ, РОДНЫЕ и СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ. Как вы думаете, почему разные продюсерские компании заинтересовались одной темой?

Жанр народной комедии – один из самых сложных и самых востребованных не только в нашей стране. С точки зрения продюсеров финансовые риски относительно небольшие, а кассовые сборы самых успешных примеров часто конкурируют со сборами зрелищных блокбастеров. Что касается фильмов про семью, то лично мне кажется, особенно в связи с событиями прошлого года, что этот тренд очевиден и естественен. После картины РОДНЫЕ, выйдя из кинотеатров, вам точно захочется сразу позвонить своим близким.

К совсем другой категории картин относятся УРОКИ ФАРСИ совместного производства России, Беларуси и Германии. Как получилось, что сначала фильм выдвинули на соискание «Оскара» от Беларуси, а потом дисквалифицировали?

Искренне считаю, что мы можем и должны делать кино для любого зрителя и на любом языке вне зависимости от того, в какой стране находится наш офис. УРОКИ ФАРСИ – яркий пример подхода, который игнорирует индустриальные стандарты и негласные правила. И индустрия, в том числе международная, пока не всегда готова к таким решениям. Наш партнер «Беларусьфильм» добился выдвижения картины на соискание «Оскара» после того, как стало ясно, что национальный комитет принял решение не выдвигать ни один фильм в этом году. Но все очень гордятся и картиной, и участием в ней, поэтому было принято решение подать заявку. Насколько мне известно, чисто формально фильм соответствовал всем критериям Американской киноакадемии. Но это всегда субъективный процесс, поэтому уже в самой академии было принято решение, что творческого участия Беларуси слишком мало. Точного понимания, какая необходима пропорция, к сожалению, не существует, и с этим ежегодно сталкиваются кинематографисты разных стран, особенно европейских, где очень развит сложный копродукционный подход. Кино снято на немецком языке талантливым украинским режиссером и сделано российскими продюсерами на территории Беларуси с главами департаментов из этой страны, потому что это было необходимо для результата с творческой точки зрения. Я рад, что в этом году картину увидят зрители всего мира. К этому времени уже состоялись релизы на некоторых европейских территориях, а до конца года фильм выйдет и в США.

При этом вы не пытались инициировать выдвижение УРОКОВ ФАРСИ на «Оскар» от России. Почему?

Уже на Венецианском кинофестивале было очевидно, какая картина должна претендовать от России. Это блестящая работа Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, за успех которой лично я буду очень болеть. В США права на прокат приобрела студия Neon, выпускавшая ПАРАЗИТОВ, поэтому фильм находится в очень хороших руках и имеет все шансы как минимум на номинацию. Кончаловский – важнейший российский режиссер, и тут не может быть второго мнения.

Фильм выходит в марте, спустя больше года после офлайн-фестиваля в Берлине. Насколько сложно выпускать авторскую картину без фестивального продвижения?

Без фестивалей нашей индустрии просто не существует. Вся экосистема зависит не только от важнейших ежегодных Кинорынков, но и от фестивального зрителя. Картины и их путь к аудитории рождаются на фестивалях, благодаря «сарафану» и оценкам лидеров мнений. Сами смотры также зачастую ими и являются, не только для индустрии и международных дистрибьюторов, но и для обычного зрителя. УРОКИ ФАРСИ очень ярко начали свой путь и были одной из самых успешных среди зрителей премьер на Берлинском кинофестивале. Конечно, пандемия нанесла нам большой удар, но благодаря вечной актуальности темы фильма мы верим в продолжение нашего пути в 2021 году. Благодаря Берлину проект продан на все ключевые территории – это более чем пятьдесят стран. Где-то уже начался прокат, где-то он состоится в ближайшие месяцы, в том числе в России.

Наверное, во многом заинтересовать иностранных партнеров получилось за счет исполнителей главных ролей – Ларса Айдингера и Науэля Переса Бискаярта. Как вам удалось привлечь их в проект?

Международная киноиндустрия работает по принципу package, упаковывания проектов. И УРОКИ ФАРСИ не исключение. Благодаря именам режиссеров и актеров чаще всего финансируется кино, осуществляются предпродажи на основе их востребованности и, соответственно, продаваемости. Но это именно комбинация всех аспектов – сценарий, режиссер, актеры. И задача продюсера – как раз «упаковать» это все для потенциальных партнеров. Когда совместно с режиссером Вадимом Перельманом мы приняли решение делать фильм на немецком, кастинг-директор Ася Смекалова сразу же предложила Вадиму на главные роли самых ярких европейских артистов. Мы довольно быстро получили отклик на сценарий от многих, так как не только в российской индустрии, но и в мире недостаток хорошего материала является проблемой. Ну а Ларс и Науэль – наверное, одни из самых ярких актеров своего поколения, и я верю, что у них впереди большая карьера.

Еще один ваш фильм, МИР ГРЯДУЩИЙ, получил «Голубого льва» на Венецианском кинофестивале в прошлом году. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в состав продюсеров этого проекта?

Возвращаясь к уже затронутой теме, прежде всего мы обращаем внимание на сценарий и на оригинальные истории, которые никто еще никогда не рассказывал. Благодаря тому, что мы уже некоторое время интегрированы в международную киноиндустрию, у нас образовались довольно тесные рабочие отношения с разными продюсерами, разделяющими нашу идеологию и принципы. Мы друг другу предлагаем участие в проектах, когда это кажется нам органичным. МИР ГРЯДУЩИЙ поразил нас на уровне сценария и мы были вдохновлены предыдущей картиной режиссера Моны Фастволд. Безусловно, нас заинтересовал первоклассный актерский состав – в особенности невероятные Кэтрин Уотерстон и Ванесса Кирби, которые еще могут за эту картину получить не одну награду. Благодаря международным копродукциям мы можем делиться опытом и выстраивать долгосрочные крепкие союзы, что очень вдохновляет. Работа с одними из самых титулованных продюсеров в мире Killer Films, компанией Кейси Аффлека Sea Change Media и нашими постоянными французскими партнерами Charades – хороший пример такого кейса. В этом тандеме мы продолжаем обсуждать уже и новые проекты.

Насколько в целом западным кинематографистам интересно сотрудничество с российскими продюсерами?

Существует ошибочное мнение, что это закрытый рынок, но вся европейская индустрия уже давно действует и развивается благодаря межнациональным коллаборациям. Создавать независимое кино не так просто. Особенно в условиях высокой конкуренции, появившейся сейчас благодаря росту стриминговых платформ. И чем больше единомышленников собралось вокруг одной идеи, тем выше шансы донести ее до широкого зрителя. Весь международный рынок работает только по этому принципу. Я очень рад огромной работе, проделанной «Роскино» и Евгенией Марковой в отношении открытия занавеса над этой частью индустрии. На своем опыте могу смело заявить, что в Европе и в США очень активно интересуются российскими режиссерами и контентом в целом, готовы выстраивать длинные отношения именно с продюсерами из России для того, чтобы не разрушать уже сложившиеся тандемы.

Производство УРОКОВ ФАРСИ и недавняя новость о том, что Кантемир Балагов будет снимать для HBO пилот сериала вместе с Крэйгом Мэйзином кажутся поворотными для индустрии событиями. Рассматриваете ли вы их как личные успехи отдельных людей или достижение всей индустрии?

Конечно, это важный успех для индустрии, прекрасно иллюстрирующий мою предыдущую мысль. Голливудская система – машина по поиску талантов по всему миру, а ведущие агентства WME, UTA, ICM и CAA, как раз занимавшиеся этой сделкой с HBO и последние несколько лет фокусирующиеся на российских кинематографистах, играют ключевую роль в продвижении этих талантов. Такие истории успеха очень важны по обе стороны океана, и необходимо продолжать выстраивать мосты между нашими авторами и зарубежными рынками. Ведь на других рынках российские режиссеры и продюсеры так или иначе представляют Россию. И я, например, наблюдаю, как с каждым таким успешным кейсом скептицизм в наш адрес уменьшается.

В целом тема войны и холокоста часто возникает в ваших проектах – УРОКИ ФАРСИ, затем МЕНГЕЛЕ Серебренникова, также запланирован режиссерский дебют автора романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Почему именно эта тема вас так привлекает?

Нас привлекают мощные истории, ранее не рассказанные на большом экране, или новые ракурсы на уже известные сюжеты. МЕНГЕЛЕ будет абсолютно авторским кино, основанным на уникальнейшей книге, европейском бестселлере. Тут мы рады следовать за таким же уникальным видением Кирилла Семеновича. Эту книгу пытались экранизировать одни из самых известных режиссеров в мире, но выбор правообладателей пал именно на Кирилла Серебренникова. Дебют Джонатана Литтелла, детали которого мы пока не раскрываем, будет абсолютно оригинальной историей, никак не связанной с его романом «Благоволительницы». Книгу я считаю современным произведением искусства и важнейшим событием в мировой литературе.

Каким должен быть проект, чтобы заинтересовать зарубежных партнеров?

Качественный сценарий и режиссер с видением – первое, на что обращают внимание западные коллеги. При этом существует иллюзия, что интерес вызывают лишь режиссеры, уже сумевшие заявить о себе на престижных фестивалях. К полнометражному дебюту режиссера Ладо Кватании КАЗНЬ нам удалось привлечь партнеров во Франции и США, компании Pulsar Content и XYZ Films, на уровне талантливого сценария и концепции фильма, а также понятного жанра. А поделившись первыми материалами на виртуальных Кинорынках в прошлом году, мы смогли договориться о прокате на нескольких ключевых территориях. При этом картина все еще находится в производстве. Каким бы очевидным уже ни казался этот пример, но «Чернобыль» HBO показал, что в России существует океан нерассказанных, захватывающих и абсолютно универсальных историй с потрясающей фактурой. И у зрителей на эти истории есть большой спрос. Фильм СПУТНИК, созданный нами в партнерстве с нашими друзьями из Art Pictures и «Водорода», также был дебютом Егора Абраменко и имел большой международный резонанс, возглавив американский iTunes в самый разгар пандемии. Единственный жанр, традиционно не пользующийся популярностью на международных рынках и у копродукционных партнеров – комедия, так как юмор слишком привязан к особенностям языка, культуры и очень редко экспортируется.

Для ХОЗЯИНА Юрия Быкова вы нашли партнеров из Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. Но насколько это универсальный проект? Не сугубо ли российская эта история?

Быков – один из самых важных и известных российских режиссеров в мире, и каждая его картина становится событием. А во Франции его фильмы имели еще и коммерческий успех среди синефильской аудитории. Кроме того, темы всех его картин я считаю абсолютно доступными и универсальными, с понятными для всех конфликтами и героями. Netflix не просто так сняли сериал 7 Seconds, ремейк фильма МАЙОР. С Мексикой у России вообще очень много общего, и наш мексиканский партнер Николас Селис, продюсер фильма РОМА Альфонсо Куарона, прочитав сценарий, отметил, что это один из лучших текстов, которые он видел за последние годы. В наших странах очень похожая проблематика, как ни странно, и ситуации в сценариях Юры очень резонируют с ними. Любопытно, что фильм ГОРЬКО! как раз стал редким примером успешного экспорта российской комедии, и именно в Мексику были проданы права на ремейк.

Вы были среди тех продюсеров, которые в пандемию выпустили фильм на онлайн-платформах, минуя прокат. Такую же стратегию сейчас выбирают даже крупнейшие голливудские студии. На ваш взгляд, это временные явления или глобальные стратегические изменения? Что будет дальше с кинопрокатом, по вашему мнению?

На мой взгляд, это, конечно, временное и вынужденное решение. Не устаю повторять, что кинотеатральный прокат будет оставаться важной частью нашей жизни, и мы продолжим создавать фильмы с прицелом на него. Решения некоторых голливудских студий, как известно, вызвали огромное сопротивление важнейших и системообразующих режиссеров, борющихся за статус-кво. Безусловно, за время пандемии в мировой индустрии поднялись важные вопросы, в частности, про кинотеатральное окно, и вся система будет проверена на прочность. Вероятнее всего ускорение существующих тенденций и дальнейший рост стриминговых платформ. В итоге у продюсеров будет больше возможностей для реализации проектов и больше вариантов дистрибуции контента. С уверенностью можно сказать, что для продюсеров наступают интересные времена.

Что происходило с вашими копродукционными проектами в прошлом году во время пандемии?

Нам удалось доснять почти все фильмы, которые у нас были в производстве во время пандемии, хоть это и оказалось непростой задачей в связи с возникшими ограничениями и мерами безопасности. Все наши партнеры лишь радовались этому, так как во многих странах, особенно в США, снимать во время пандемии просто невозможно. В первую очередь из-за того, что страховые компании отказываются страховать съемки, а это является неотъемлемой частью кинопроизводства на западе. Как ни странно, по моим ощущениям, пандемия сблизила нас с партнерами еще больше. Этим летом мы планируем реализовать в России два больших международных проекта. К нашей удаче Россия стала более очевидным местом для производства благодаря как минимум имеющейся здесь возможности снимать кино, да еще и с нашим конкурентоспособным ценообразованием. С появлением рабочей системы рибейтов, за которую продолжается борьба, мы будем очень привлекательным и органичным партнером для многих зарубежных коллег.

Какие возможности вам удалось извлечь из коронакризиса?

Одной из долгосрочных стратегий нашей киностудии продолжает оставаться работа на зарубежном рынке. Как минимум из-за отмены международных Кинорынков и вынужденной изоляции в начале пандемии казалось, что с этими планами придется повременить. Но случилось обратное, и мы наблюдали невероятное сплочение киноиндустрии благодаря мгновенной адаптации к удаленной работе через Zoom и прочие инструменты. Такая реакция на возникшие ограничения очень вдохновляет и еще раз доказывает силу искусства и киноиндустрии, а также лидерские качества ее ключевых игроков. Нам удалось договориться о нескольких проектах с партнерами в Европе и в США, не покидая своих домов. Если раньше добиться встречи, к примеру, с главами студий или режиссером из первых списков казалось невозможным, то сегодня все осознают свою уязвимость и становятся более открыты к партнерству и коллаборации. Оказалось, что все мы соседи. И границы на самом деле проницаемые.

На ваш взгляд, какие качества позволяют продюсерской компании из России производить международное кино?

Мы активно инвестируем в девелопмент проектов в международном направлении, уже несколько лет так или иначе присутствуем на всех ключевых рынках и интегрированы в сообщество независимых европейских продюсеров. За эти годы со многими из них мы уже стали не только партнерами, но и друзьями. Благодаря этому мы начинаем чувствовать свой вес и уже не ощущаем себя чужими людьми в индустрии. Конечно, этому сильно способствовали успехи на международной арене Кирилла Серебренникова с фильмами УЧЕНИК и ЛЕТО. Одним из главных приоритетов нашей студии мы видим в реализации следующих совместных и очень амбициозных задумок, новостями о которых мы надеемся поделиться уже в этом году.

Как вы оцениваете перспективы проведения Каннского кинофестиваля в этом году? Обсуждается ли дальнейший перенос релиза ПЕТРОВЫХ В ГРИППЕ из-за изменения сроков смотра?

Канны обязаны состояться в этом году, пропуск в два года нанесет уже почти фатальный удар всей индустрии. Без Каннского кинофестиваля и Кинорынка не существует индустрии независимого кино, и организаторы смотра, насколько мне известно, настроены решительно. Судя по динамике роста доступности вакцины в европейских странах, к лету есть все шансы, что фестиваль в том или ином виде состоится. Мы пока определяемся со стратегией по релизу ПЕТРОВЫХ В ГРИППЕ, но могу точно сказать, что эту картину важно смотреть на большом экране. В первую очередь перенос релиза в прошлом году был связан с невозможностью показать фильм именно таким образом. В 2021-м при поддержке наших постоянных партнеров Sony Pictures мы выпустим картину в прокат в России.

Вы планируете продюсировать сериал о Тарковском, который будет снимать Кирилл Серебренников. Насколько сериальное направление вам интересно сейчас?

Как человек, имеющий отношение к созданию контента, я очень радуюсь возможностям, появившимся благодаря стремительному росту стриминг-сервисов. Прежде всего с точки зрения именно сторителлинга и возможности рассказать историю разными способами и в длинном формате. Вдохновляет пример «Чернобыля» на HBO или «Неортодоксальной» на Netflix, которые воспринимаются скорее как фильмы из четырех или пяти частей, чем сериал в традиционном понимании. Или «Конец ***ного мира» с сериями примерно по 20 минут. Это еще один повод для радости продюсеров и режиссеров, ищущих пути для реализации своих идей. Никаких правил, по сути, больше нет. Всем нужны мощные истории. Мы уже несколько лет наблюдаем, как платформы приглашают больших авторов и дают им полную творческую свободу. Конечно, нам очень интересно и понятно это направление.

У вас сложилось плодотворное сотрудничество с Кириллом Серебренниковым и чуть было не сложилось с Андреем Звягинцевым. Возможно ли возобновление партнерства с ним?

Думаю, что нет.

Что вас удивило в последнее время в индустрии?

Меня удивило и одновременно очень обрадовало, что в прошлом году региональное кино прозвучало на всю индустрию и что происходит децентрализация российского кинематографа. Я давно наблюдаю этот тренд в нашей работе с молодыми режиссерами в рекламе и теперь радуюсь этому в кино. Не могут не удивлять результаты прошедшей «новогодней битвы». И это после такого тяжелого года, когда неоднократно казалось, что поводов для радости остается мало. Очень рад за коллег. Лично я с большим оптимизмом смотрю на будущее нашей индустрии и буду верить в силу кино до конца.

01.02.2021 Автор: Рая Башинская