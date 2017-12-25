Леонид Верещагин: «Наша цель заключается в том, чтобы судьба «Движения вверх» сложилась не хуже «Легенды №17» и «Экипажа»»

Интервью было впервые опубликовано в песатном БК №12–1 за декабрь 2017 – январь 2018 года.

Предстоящий Новый год не обойдется без большого российского кино, которое должно привлечь в кинотеатры зрителей от мала до велика. На этот раз таким проектом станет ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ от студии ТРИТЭ, канала «Россия 1» и компании «Централ Партнершип». О своем новом детище БК подробно рассказал генеральный директор ТРИТЭ, продюсер Леонид Верещагин.

Вы – председатель экспертного совета Фонда кино. 2017 год уже стал рекордным по сборам российского кино. Сейчас в том числе и на попечительском совете фонда, и в прессе обсуждаются варианты того, какое кино лучше всего поддерживать в производстве. Как вы считаете, имеет ли смысл сосредотачиваться лишь на больших проектах?

Да, действительно, этот год рекордный, по его итогам кассовые сборы российских фильмов превысят прошлогодние почти на 50%. Уже второй год подряд отечественное кино показывает рекордный прирост. Это в том числе и результат грамотной государственной поддержки, целенаправленной работы руководства отрасли и Фонда кино. Исходя из целей и задач господдержки, Фонд кино старается придерживаться практики по поддержке фильмов с серьезным зрительским потенциалом. Как видим, это приносит свои плоды. К концу года ожидается больше 12 миллиардов рублей общего бокс-офиса российских картин и серьезное увеличение доли отечественного кино – в районе 22%. По данным вашего же издания, на сегодня в 2017 году в прокат вышло 100 отечественных картин. Первая десятка собрала 54%, первая двадцатка – 75%, а остальные восемьдесят фильмов не собрали, стало быть, практически ничего. Значит, государство работает в правильном направлении, поддерживая крупные релизы. Но это вовсе не означает, что не должно быть картин с меньшими бюджетами, не должно быть авторских работ, дебютов. У нового фильма Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ есть шанс в гонке за «Оскар», не говоря уже о том, что лента уже взяла множество международных призов. Это все важно для престижа российского кино. Поэтому на попечительском совете Фонда кино говорили о расширении государственной поддержки, об усовершенствовании ее механизмов, чтобы те успехи, которые уже появились, закрепить и двигаться дальше.

Продюсеры любят повторять, что выходить вслед за очередным успешным отечественным фильмом проще, мол, каждая новая победа укрепляет веру в наш кинематограф – как демонстраторов, так и зрителей. Накануне премьеры ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ ощущаете ли вы, что стало проще вести диалог с кинотеатрами?

Думаю, что на фоне успеха вера представителей кинотеатрального сообщества в наши фильмы в целом укрепилась. Однако все равно каждый раз при большом релизе нужно их убеждать, что у тебя масштабный проект, что это качественный продукт, что зрители на него пойдут. Поэтому мы с нашими партнерами – телеканалом «Россия 1» и компанией ЦПШ – приняли решение показать на декабрьском Кинорынке фильм целиком, как мы это делали и с ЛЕГЕНДОЙ №17, и с ЭКИПАЖЕМ.

А как вам кажется, лояльность зрителей тоже возросла?

Несмотря на возросший интерес, по-моему, мы еще не до конца преодолели скептицизм, не вошли в то состояние рынка и интереса к отечественному кино, какое было, например, в середине нулевых после успехов фильмов Первого канала, когда стало модным ходить на российское кино. Надеюсь, что следующий год будет в этом отношении переломным, и наша картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ тоже внесет в это свой вклад.

Больше качественных российских фильмов, выше сборы и, как следствие, сильнее конкуренция. Как в целом вы оцениваете текущую конкуренцию среди нашего кино и, в частности, в Новый год – на дате ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ?

Мы знаем, что в 2017 году уже вышло 100 российских фильмов, то есть ровно столько же, сколько и в 2016-м. Просто в октябре мы наблюдали концентрацию крупных российских релизов – вышли и САЛЮТ-7, и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, и МАТИЛЬДА. И возросло число именно качественных отечественных картин, с технической точки зрения крепко сделанных, которые обращают на себя внимание. Что касается конкуренции на дате выхода ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ, на мой взгляд, в это время должны выходить сугубо большие картины с мощной рекламной поддержкой. Поэтому то, как сейчас складывается конкуренция на дате релиза, нас вполне устраивает.

Как вам кажется, с чем большому российскому кино тяжелее конкурировать – с другим отечественным фильмом или же с голливудской продукцией?

Конкуренция – условие нашего существования в индустрии, но она же – и мощный стимул для развития. И то, что мы говорим о возросшем качестве российского кино, во многом результат этой конкуренции. Поэтому, кстати, индустрия в целом всегда выступает против искусственных ограничительных мер. Вспомните, когда выходили ЛЕГЕНДА №17 и ЭКИПАЖ, мы стояли рядом с голливудскими блокбастерами. Но если фильм нравится зрителю, затрагивает какие-то эмоциональные струны, он все равно соберет свою кассу. Объем рынка позволяет зарабатывать на одном временном отрезке нескольким даже самым большим релизам. Или вот то, что сейчас мы наблюдали: конкурировали три мощнейшие российские картины, и две из них – САЛЮТ-7 и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ – собрали очень много. Поэтому главное, чтобы кино было качественным и попадало в аудиторию.

В связи со всем этим какие проблемы в отрасли нам надо еще решить?

Сейчас, мне кажется, учитывая наметившиеся явно положительные тенденции, важно, во-первых, не менять основные правила игры, потому что продюсеры, дистрибьюторы и кинотеатры очень чувствительны к подобного рода изменениям. Мы только что говорили про появление большого количества картин с очень хорошими сборами. Но ведь все эти картины получали финансирование не в этом, а в прошлом году, который был объявлен Годом кино. Напомню, что по инициативе министерства культуры все финансирование отрасли в 2016-м было безвозвратным. Это и дало возможность продюсерам крупных проектов смелее рисковать. Ведь высокобюджетные фильмы-события (профессионалы меня поймут) наиболее подвержены финансовому риску. Поэтому я подумал бы о том, чтобы перераспределить возвратное и невозвратное финансирование таким образом, чтобы возвратные деньги шли фильмам-франшизам, успешным комедиям, а невозвратные в основном уходили на большие, а следовательно, более рискованные проекты.

Вернемся к ДВИЖЕНИЮ ВВЕРХ. Почему было принято решение о выходе фильма под Новый год? Для вас уже дважды счастливой оказывалась середина апреля, а история, которая рассказывается в фильме, совсем не новогодняя.

Действительно, есть фильмы, которые логичнее выпускать в соответствующую дату, когда общественное внимание приковано к определенным вехам, историческим событиям. Но в целом люди ходят в кино независимо от даты. Что касается праздников, то хорошее кино вполне совпадает с приподнятым, праздничным настроением. Заметьте, что многие фильмы, выходившие в новогодние каникулы (ХОББИТ, АВАТАР, ДНЕВНОЙ ДОЗОР, ВИКИНГ), никак не ассоциируются с Новым годом. Но это выдающиеся картины, получившие высокую оценку и зрителей, и профессионалов. Дело еще и в том, что вместе с компаниями «Кинослово» и «ДК Энтертейнмент» наша студия ТРИТЭ Никиты Михалкова совместно с телеканалом «Россия 1» осуществляет производство фильма ТРЕНЕР Данилы Козловского. Это современная картина про отечественный футбол. Учитывая, что в следующем июне в нашей стране пройдет чемпионат мира по этому виду спорта, ту дату, конец апреля, которая действительно всегда приносила нам успех, мы решили оставить для ТРЕНЕРА. А к ДВИЖЕНИЮ ВВЕРХ планируем подклеить трейлер ТРЕНЕРА, чтобы картины работали друг на друга.

Расскажите, пожалуйста, историю создания ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ. Как пришла идея, почему вам показался перспективным именно этот исторический материал?

Зрителям очень понравилась ЛЕГЕНДА №17, вышедшая в 2013 году. Многие предлагали сделать сиквел, развить тему хоккея. Стало понятно, что публике интересны национальные истории с большой победой. В это самое время в поле зрения нашей студии попала автобиография великого баскетболиста Сергея Белова «Движение вверх», написанная им в соавторстве с Александром Коноваловым, возглавлявшим Российскую ассоциацию студенческого баскетбола. Оказалось, что ассоциация давно выступает с инициативой производства художественного фильма, посвященного знаменитой победе советской сборной над американцами в финале Олимпийских игр в Мюнхене, и даже уже располагает проектом синопсиса картины. Книга, в основе которой – биография Сергея Белова и одна из ярчайших побед в истории мирового спорта, оказалась настолько увлекательной, что мы заказали Николаю Куликову, сценаристу, с которым работали на фильмах ШПИОН, ЛЕГЕНДА №17, ЭКИПАЖ, оригинальный сценарий, а картине решили дать название книги – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Идею с воодушевлением поддержали и в министерстве культуры, и в Фонде кино. К работе над фильмом подключились и наши с Никитой Сергеевичем Михалковым давние партнеры – канал «Россия 1» во главе с Антоном Златопольским и компания ЦПШ во главе с Павлом Степановым.

В комментариях к трейлерам картины интернет-пользователи отмечают удивительное сходство ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ и ЛЕГЕНДЫ № 17. Занятно, что когда полтора года назад мы беседовали с вами об ЭКИПАЖЕ, те же комментаторы в Сети сравнивали ЭКИПАЖ с ЛЕГЕНДОЙ. Что вы думаете обо всех этих сравнениях? В новом фильме нет ни режиссера Николая Лебедева, ни главного героя в исполнении Данилы Козловского. Получается, существует продюсерский почерк? Вообще, что такое для вас продюсерский проект?

Почерк у любой картины в конечном счете всегда режиссерский. Но, конечно же, все три фильма являются большими продюсерскими проектами. Для меня продюсерский проект – это не только когда продюсер приходит к режиссеру с какой-то идеей и не только когда он занимается финансированием и организацией творческого и производственного процессов, не только большой бюджет и колоссальная ответственность. Это когда продюсер до такой степени увлечен идеей, что фильм становится частью его жизни, когда продюсер работает с автором, полируя сценарий до последней запятой. Кстати, многие актеры и члены съемочной группы, работавшие на ДВИЖЕНИИ ВВЕРХ, удивлялись, когда видели на титульной странице сценария цифру 22 – это был номер последней версии. Это когда ты знаешь и помнишь каждый кадр и в материале, и в монтаже. Это когда искренне хочешь во всем помочь режиссеру, когда вместе с ним бьешься за утверждение тех актеров, которые в конечном счете и определяют судьбу фильма. Это когда тебе повезло, и вы с режиссером – единомышленники, которые могут спорить до бесконечности, но всегда находят общее решение. Это когда у тебя есть продюсерская воля довести все задуманное до конца. Здесь, пользуясь случаем, хочу еще раз сказать огромное спасибо за талант и терпение Николаю Лебедеву, с которым у нас именно так все удачно сложилось на ЛЕГЕНДЕ №17 и на ЭКИПАЖЕ, ставшими уже народными хитами. С Антоном Мегердичевым мы работали впервые, и нам еще предстоит узнать, какой будет судьба нашей картины, но уже его отношение к делу, его работоспособность вызывают огромное уважение. А то, как в картине сделаны экшн-сцены, я уверен, будет держать зрителя в напряжении. Я неизменно благодарен Никите Сергеевичу Михалкову и Антону Златопольскому, моим товарищам и партнерам по продюсерскому коллективу, в котором у каждого есть свой маневр, своя зона ответственности, где мы друг друга понимаем даже не с полуслова и полувзгляда, а энергетически чувствуем на расстоянии. А есть еще и команды студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, канала «Россия 1» и ЦПШ – высококлассные профессионалы, специалисты, которым по плечу задача любой сложности. Вот это все вместе и есть продюсерский проект.

И все же новой картине не избежать скепсиса как минимум со стороны кинотеатров, мол, баскетбол в нашей стране менее популярен, чем хоккей.

Этот тезис, безусловно, правдив, но я думаю, что представители кинотеатров, которым мы целиком покажем картину на Кинорынке, свой скепсис развеют, потому что как ЛЕГЕНДА №17 – фильм не про хоккей, так и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ – фильм не про баскетбол. Спорт здесь является системой координат, внутри которой развиваются человеческие истории. Очень надеюсь, что зрители будут ими увлечены. А баскетбол на самом деле оказался крайне киногеничным видом спорта – он очень стремительный, очень выигрышный, там есть физический контакт гигантов, есть контакт с кольцом, контакт с мячом. Приступая к созданию картины, мы об этом даже не подозревали. На самом деле и хоккей, и баскетбол, и бокс – любой вид спорта лучше всего смотреть на стадионах. В кино мы ходим совершенно для другого. Но мы, безусловно, обратим на этот аспект внимание в нашей рекламной кампании.

На чем строится рекламная кампания? Каким образом вы планируете привлекать молодежь?

На что ходит молодежь? На зрелищный проект, где есть соответствующий масштаб съемок, компьютерная графика, где наряду со знаменитыми актерами есть молодые привлекательные герои, где есть хорошо рассказанная человеческая история, затрагивающая эмоциональные центры. Все это в полной мере присутствует в ДВИЖЕНИИ ВВЕРХ, и я убежден, что фильм станет привлекательным для зрителей всех возрастов.

Расскажите, пожалуйста, поподробнее о технологических достоинствах картины. Был ли возможен на этом фильме формат IMAX или 3D?

Технология здесь уникальна с точки зрения съемок самого баскетбола. Мы пошли по тому же пути, который уже опробовали на ЛЕГЕНДЕ №17. Прежде всего нам необходимо было пригласить профессиональных игроков, чтобы с их помощью выстроить всю хореографию баскетбольных сцен. За их постановку отвечал Александр Белов – сын Сергея Белова, сам мастер спорта и баскетбольный тренер. Именно он набирал профессиональных игроков и работал с ними, несколько раз летал в США и отбирал американских актеров, играющих в баскетбол. Он тренировал и наших артистов, превращая их в баскетболистов. Это была огромная работа, с которой Александр справился блестяще. После почти года тренировок, когда баскетбольные навыки наших актеров превратились в более или менее стабильную игру, мы начали снимать. И дальше уже в монтаже пытались все это совместить таким образом, чтобы не было швов. Что касается формата IMAX, то в данном случае, как и ЛЕГЕНДЕ № 17, ни IMAX, ни 3D не нужны.

Судя по тому, что вы рассказываете, складывается ощущение, что ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ – очередной большой российский фильм, при производстве которого пришлось сталкиваться с ранее не решавшимися в нашей отрасли задачами. Какие вызовы стояли перед вами при создании этой картины?

Абсолютно верно. Баскетбол в последний раз у нас снимали сорок лет назад. Был такой фильм 1975 года ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ. Так что для нас это был колоссальный вызов с технической точки зрения, с точки зрения производства компьютерной графики. Специалистам компании CG Factory и Александру Горохову, с которым мы вместе с Николаем Лебедевым работали на ЭКИПАЖЕ, удалось сделать 3D-реконструкцию легендарного «Баскетболхалле» – стадиона в Мюнхене. Он не сохранился в первозданном виде, и специалисты CG Factory воссоздавали архитектурные решения по историческим снимкам. Смогли сделать и трехмерные модели других исторических стадионов с использованием технологии трехмерного сканирования. Команда под руководством Александра Горохова создала уникальную систему клонирования массовки, которая позволяет рассаживать фотореалистичных персонажей на крупностях – от среднего плана до сверхобщих. Наконец, мы смогли создать сложнейший эпизод финального броска, снятый на двух разных съемочных площадках со скоростью 500 кадров в секунду и собранный воедино. Ну и, конечно, колоссальным вызовом был беспрецедентный характер самих баскетбольных съемок – так баскетбол, я думаю, в мире еще никто не снимал. То, как снял фильм оператор-постановщик Игорь Гринякин, с которым мы работали на ВИКИНГЕ, лично у меня вызывает восторг и восхищение. Он уникальным образом погрузил нас в самый центр этой очень скоростной игры. Основная драма происходит внутри площадки, точнее, на кромке мяча. Он за секунды пролетает десятки метров, переходит от игрока к игроку. Камера не имеет права опоздать, она обязана быть раньше всех там, где происходит действие. Ее надо было научить летать быстрее мяча. Финальный матч – это кульминация. У каждого игрока есть секунда. Прыжок Сергея Белова, пас Ивана Едешко, характер Александра Белова, скорость Коркии и Саканделидзе, мощь Палаускаса. Триста спортивных элементов, репетировали шесть месяцев. Гринякин вместе с режиссером-постановщиком разрезал на секунды всю игру и придумал для каждого мгновения свой ракурс. На площадке всегда было шесть камер и, соответственно, шесть операторских команд. Камера А – «паук», она отвечает за скорость и географию каждого спортивного элемента. Это сложное техническое устройство, которое позволяет лететь над игроками. Камера В – «стедикам, или долли на дутиках с управляемой головой», она всегда шестой игрок на поле. Ее задача – быть внутри действия. Камера С – «крупный план», она отвечает за глаза актера и с точки зрения характеров знает больше, чем все остальные. Камера D – «противник», она снимает того, кто мешает нам победить. Камера E – «райдкам», она отвечает за рост и ракурс. Проезжая под ногами актеров, она отвечает за динамику и логику каждого элемента. Камера F – «рапид», ее задача – остановить время. Для того чтобы связать все шесть камер в единый организм, использовалась синхронизирующая аппаратура Q-take, которая позволяет собрать в один цифровой поток все сигналы с площадки. 800 киловатт теплого света, подвешенных под потолком стадионов, дали возможность снимать в высоком разрешении 4К. Игорь с командой совместили световые потоки разного цвета для живого ощущения времени. Технологии сегодняшнего дня дали возможность снять олимпийскую игру 1972 года, еще вчера это было невозможно. Все только что описанное тоже относится к категории большого продюсерского проекта.

Вспоминая ЭКИПАЖ и ЛЕГЕНДУ № 17, можно отметить, что и там, и там романтическая история была вспомогательной – сделанной как будто лишь для того, чтобы был хоть какой-то манок для женской аудитории. Это такая обязательная программа для любого большого кино?

С моей точки зрения для зрительского успеха картины очень важно, чтобы в фильме был ярко выраженный, понятный зрителю герой, чтобы у него были внятные цели и задачи, чтобы его поведение, все его поступки и изменения, происходящие с ним, вызывали живой зрительский отклик. Зритель должен ассоциировать себя с этим героем, примерять на себя его мысли и действия. Конечно же, должны быть любовная линия, юмор и мощная зрелищная кульминация. Убежден, что все это в полной мере присутствует в нашей картине.

При этом эстимейты у вас скорее ближе к ЭКИПАЖУ, нежели к ЛЕГЕНДЕ?

Делать прогнозы кассовых сборов всегда очень сложно. Поэтому вместе с надеждой на хорошие сборы наша цель заключается в том, чтобы судьба ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ сложилась не хуже, чем у ЛЕГЕНДЫ №17 и ЭКИПАЖА, которые стали народными хитами, о чем однозначно свидетельствуют рейтинги телевизионных показов и количество просмотров в сети Интернет. Завершая тему прогнозов, могу сказать лишь одно: мы сделали все, что могли, теперь слово за зрителем.

25.12.2017 Автор: Мария Вогт