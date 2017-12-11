Тимур Вайнштейн: «На ТВ все меняется медленно и чудес не бывает»

Миру кино Тимур Вайнштейн известен такими продюсерскими проектами, как БАРМЕН, СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ! и ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ. При этом у него многолетний опыт работы на телевидении, что в итоге и привело его на позицию генерального продюсера НТВ – канала, который в последнее время достаточно агрессивно продвигает себя как на внутреннем рынке, так и на международном уровне. На октябрьском MIPCOM в Каннах мы побеседовали с главой НТВ о взаимоотношениях между кино и телевидением.

Вы пришли на канал в декабре 2015-го и заявили о его масштабном реформировании. Насколько успешно, на ваш взгляд, продвигается этот процесс? Что уже удалось, а что до сих пор не получилось сделать? Какие задачи поставили перед вами акционеры, какие цели решили преследовать вы сами?

Задачи, которые ставились, очень просты: остановить многолетнее падение канала, которое к тому моменту длилось три года, начать наращивать долю и исправить имидж. Именно этому всему и была посвящена наша реновация. Что нам удалось? Уже сегодня можно говорить, что мы остановили падение и начали расти. В этом году растем очень прилично. Что особенно важно, потому что было, наверное, самым сложным, – мы смогли нарастить молодую аудиторию 14–44. Процента на три, тогда как два других больших федеральных канала за это время потеряли каждый где-то около 10 процентов этой аудитории. Более того, теперь еженедельно в субботу и воскресенье с 9-ти до 16 часов НТВ – лидер в аудитории 14–44 за счет того, что мы придумали четкую стратегию и усилили этот слот лайф-стайл-проектами. Наш канал вообще был зачинателем таких историй, как «Квартирный вопрос» и подобных. Вечера субботы и воскресенья мы разнообразили проектами, которыми очень гордимся, в том числе «Ты супер!» и «Секрет на миллион», который стал серьезным хитом прошлого сезона, о нем все говорят, хотя ему уже год – это большая редкость для еженедельной программы. А в будни нам удалось найти хороший формат под названием «Место встречи», который показывает совершенно феноменальные результаты. В будни аудитория у нас более мужская и более возрастная. Она вообще у всех в это время более возрастная, а у нас еще достаточно много мужчин. Поэтому такой формат, как «Место встречи», смотрят хорошо. Ну и, конечно, мы очень активно работаем над сериалами для прайма. В последнее время пошли проекты, которые запустила новая команда. Например, замечательный «Пес», наш любимый, две недели выигрывал по доле у Первого и «России» среди сериалов. Нам кажется, что во всяком случае в той стратегии, которая была запланирована, мы движемся в правильном направлении. Телевидение достаточно инертно, на нем все меняется медленно и чудес не бывает, но нам очень нравится то, что уже происходит с каналом.

В этом году НТВ первым из федеральных каналов представил широкой профессиональной аудитории новый сезон. Невооруженным взглядом было видно, что канал делает немалую ставку на сериальный контент. Говорят, что для канала производится чуть ли не 120 новых сериалов. Так ли это?

Любой федеральный канал, который еженедельно показывает сериалы, нуждается в библиотеке, так называемой полке, которой можно было бы пользоваться при необходимости. Когда я пришел на НТВ, на полке канала было 20 часов сериалов – это одна-две недели эфира. Кого-то заявленные нами цифры могут удивлять, но вы должны понимать, что эти 120 сериалов (а я действительно говорил это со сцены и отказываться от названной цифры не собираюсь) находятся на разной стадии производства – от написания сценария до уже сданных на канал. Мы сейчас в ускоренном режиме набираем библиотеку для того, чтобы чувствовать себя спокойно. Повторюсь, это очень важно для любого федерального канала. Важно, что это не потребовало дополнительных бюджетов – мы живем по средствам, просто перераспределили утвержденный бюджет. Правильные сериалы – это в том числе серьезное лицо канала и весомый вклад в среднюю долю.

Насколько дорогие эти сериалы? И каким жанрам вы отдаете предпочтение?

Стоимость сериалов совершенно разная. Скажем так: если брать общую массу, то в среднем она или такая же, или меньше, чем на каналах-конкурентах. Мы ни в коем случае не работаем вне рынка. А что касается жанров, то у нас есть очень четкое понимание, что нам нужно. Мы понимаем, что, с одной стороны, у нас есть аудитория, которая любит смотреть на НТВ те сериалы, которые она смотрела ранее. С другой стороны, есть задача привлекать нового зрителя. Поэтому мы выбрали для себя направление остросюжетных сериалов. Жанры у них могут быть разными – детектив, драма, даже комедия. «Острый сюжет» – это мировой сериальный тренд. Все наши любимые зарубежные телепроекты, от «Карточного домика» до «Фарго», – остросюжетные. Мы тоже движемся в этом направлении и ни в коем случае не стремимся работать в жанрах, в которых работают наши конкуренты, например, в мелодраме. Зачем нам идти туда, где кто-то уже давно хорошо себя чувствует?

Многие, особенно молодые и насмотренные зрители, упрекают российские проекты в бесконечном паразитировании на ретро-тематике. И в этом сложно с ними не согласиться. Но и каналы можно понять, учитывая их финансовые возможности и возраст среднестатистического зрителя. И все же, есть ли уже сейчас возможности для освоения новых жанров на ТВ – фэнтези, например, которые популярны у киноходящей аудитории?

Я не очень понимаю, кого вы имеете в виду под молодыми и насмотренными зрителями, которые так считают. Был у нас один канал, который занимался мистикой и фэнтезийными проектами, а теперь он резко меняется, потому что аудитория с него уходит. Мне кажется, российская, даже молодая публика с удовольствием смотрит ретро-проекты, если они хорошо сделаны. «Войну и мир» по BBC мы же все смотрим с удовольствием, почему не посмотреть «Хождение по мукам»? Киноходящая аудитория смотрит кино, телевизионная – телек. Кроме всего прочего, у каждого канала есть своя публика, на которую он работает. Понятно, что имеются каналы, у которых она очень молодежная, тот же «2x2», показывающий замечательные мультфильмы. Возможно, те молодые и насмотренные шесть человек, которые недовольны контентной политикой НТВ, с удовольствием посмотрели бы мультфильмы «2x2» на нашем канале, но это же абсурд.

В сериальном производстве сегодня участвует много кинематографистов – как в нашей стране, так и за рубежом. При этом про многие киноработы по-прежнему нередко говорят, что это телемувик. На ваш взгляд, насколько кино- и телеконтент сопоставимы по качеству?

Я могу сказать, что телевизионное производство сегодня местами даже намного серьезней, чем кино. Действительно, мы видим, сколько талантливых кинорежиссеров, киноактеров, тех, кто раньше делал большие кинофильмы, сегодня работает в сериальном производстве. И замечательно, что происходит такая синергия. Я считаю, что очень многие сериалы по качеству совершенно не уступают фильмам. На MIPCOM мы показали две серии «Хождений по мукам», и все отметили, да мы и сами профессиональным взглядом видим, что это кино. Его можно смотреть на большом экране. Раньше это было сложно себе представить, а сегодня такие проекты появляются.

Как вы считаете, модель монетизации «Гоголя» может быть применима к другим сериалам? Стоит ли ждать какие-то еще телепроекты в кинотеатральном прокате?

Я думаю, это исключение из правил. Хорошее, приятное исключение, но если вот так регулярно стараться монетизировать сериальный контент, то, мне кажется, это ни к чему не приведет. Да и зачем? Я не очень понимаю. Есть телевизионный продукт, который ориентирован на телеаудиторию. Есть кинопродукт, рассчитанный на свою публику. Зачем их соединять? Если у кого-то получается как исключение – замечательно. «Гоголь» – это высокобюджетный сериал. В принципе, любой высокобюджетный сериал можно показать в кинотеатре, но мне кажется странным желание объединить столь разные направления.

Помимо «Гоголя», были показы различных пилотных серий в кинотеатрах.

Да, но это же в основном маркетинговые ходы, чтобы показать: вот у нас какой замечательный продукт, его можно смотреть, как кино. Не вижу в таких показах какой-то финансовой модели.

Хорошо, а что насчет обратной истории – закупок полнометражного кино на канал? По какому принципу вы отбираете фильмы для премьерных показов на НТВ?

Во-первых, мы в основном работаем только с российским кино, потому что наш телезритель, как вы знаете, хочет смотреть отечественное – как сериалы, так и все остальное. Конечно, мы ищем большие премьеры для телеканала, и у нас было несколько замечательных кейсов – в некоторых проектах мы даже приняли участие как сопродюсеры. Например, ЛЕДОКОЛ. Как потом сказал прокатчик, нам удалось привлечь более старшую аудиторию в кинотеатры на вторую и третью неделю фильма. У нас же с замечательными цифрами прошла премьера, очень событийно. Показ САМОГО ЛУЧШЕГО ДНЯ очень сильно привлек молодую аудиторию. Так что мы работаем с этим направлением. Само собой, не очень много таких фильмов производится в год в России, понятно, что они делятся между каналами, но это событийные вещи, которые нам необходимы. Кроме всего прочего, мы, еще раз скажу, участвуем как продюсеры. Недавно поддержали фильм ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ, в телевизионном показе которого мы тоже очень заинтересованы. Карен Оганесян уже сейчас снимает нам сериал «Юбилейный встречный» с Владимиром Машковым – тоже работа серьезного масштаба, сейчас начались съемки. Хорошее кино каналу нужно, но еще раз повторюсь, его не так много, поэтому это такие вспышки, события.

В этом направлении, на ваш взгляд, предстоит еще большая работа? В кинопрокате есть некоторое недоверие поддержке канала НТВ. Все ждали в том числе результатов ЖИЗНИ ВПЕРЕДИ, чтобы оценить, насколько обновленный НТВ сработает как канал-партнер.

Не сравнивайте ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ с каким-нибудь ЭКИПАЖЕМ. Вы должны понимать, что ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ – проект, бюджет которого 40 миллионов рублей, а собрал он уже за сто. Я надеюсь, что ни у кого не было надежд, что фильм может собрать миллиард, как ЭКИПАЖ и ВИКИНГ. У данного проекта не было такого маркетингового бюджета. Кроме поддержки одного канала, нужно иметь средства на рекламное время, чтобы привлекать всю остальную аудиторию. ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ нам показалась интересной в первую очередь как телевизионный продукт, потому что там нет никаких больших аттракционов, там не взрываются самолеты, там не скачут кони. Это очень небольшая история, комедийная, добрая, с замечательными звездами, которая, мы уверены, в очень серьезное праймовое время в большой праздник покажет у нас отличный результат. Почему бы не вспомнить о нашей поддержке ЛЕДОКОЛА – это был успешный опыт, на мой взгляд.

А ДУЭЛЯНТ?

ДУЭЛЯНТА мы не поддерживали, мы купили премьерные показы, первый и третий. Поддерживал его как раз холдинг ВГТРК, который был в сопродюсерах – удачно, по вашему мнению, прошел прокат?

Как вы оцениваете опыт премьерных показов на НТВ? Хорошие результаты демонстрировали вроде бы только ЧЕМПИОНЫ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ и ЛЕДОКОЛ.

Да, это три кинособытия на канале с хорошими цифрами, что в принципе большая редкость, поскольку, как я уже говорил, фильмов не так много. Какие-то имиджевые истории, например, сложно судить, если ночью показывать фильмы, которые, изначально понятно, не смогут собрать большую аудиторию. У каждой картины есть свой потолок. ЛЕДОКОЛ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ, ЧЕМПИОНЫ замечательно отработали и будут еще работать. Когда покупаешь фильм, важно, чтобы он работал и дальше. Кино – это многоразовый показ. И мы уверены, что все эти фильмы продолжат давать результат.

В сериальном производстве вам важна остросюжетность. А какими качествами должен обладать российский кинопроект, чтобы попасть к вам?

Во-первых, он действительно должен быть понятным нашей аудитории, во-вторых, он должен быть на слуху. Все знали о САМОМ ЛУЧШЕМ ДНЕ – новогодняя история, замечательный актерский состав. То есть фильм просто должен быть очень качественным.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сотрудничество с полнометражным кино, которое так активно развивают Первый канал, ВГТРК и другие, для вас не в приоритете. Верно?

Мы работаем в этом направлении, стараемся. Не забывайте: ЭКИПАЖ запустили пять лет назад, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ – три года назад. Мы же только начинаем с этим работать и надеемся, что получится. Но сказать, что это наша главная цель, нельзя. Самое главное, чтобы все кинопроекты хорошо работали на телевизионную аудиторию. Мы занимаемся в первую очередь телевидением.

Почему вы принципиально не хотите закупать иностранные фильмы?

На эту тему можно рассуждать сколько угодно, но, кроме АВАТАРА, я лично не могу вспомнить больших зарубежных фильмов на нашем или двух других федеральных каналах, которые дали бы хорошую цифру. Наш зритель любит отечественное. Это мы в свое время опробовали и на сериалах. Да, есть событийные Lost, «Шерлок» – раз в год полторы серии. Кроме того, вы же знаете, что зарубежные фильмы мэйджоры продают большими пакетами. Если бы продавался отдельно тот же АВАТАР, может, мы и подумали бы вступить в переговоры, а так нам это просто не нужно, потому что очень дорого. Смысла нет. У нас случаются какие-то специальные, имиджевые истории наподобие ЛА-ЛА ЛЕНДА, но как форматосодержащие, структурообразующие показы зарубежного кино нам неинтересны. Просто для нас это не бизнес.

Какие взаимоотношения у НТВ с входящими в холдинг «Газпром-медиа» кинокомпанией «Централ Партнершип» и киностудией КИТ? Есть ли планы по более тесному взаимодействию с ними?

Нет, они одни из многих продакшн-компаний, с которыми мы работаем, а эти компании исчисляются десятками. Понятно, что и ЦПШ, и КИТ отвечают за качественный продукт, у них замечательные команды и мы с удовольствием с ними работаем, в том числе делаем сейчас несколько больших сериалов, так что мы и так тесно сотрудничаем. Взаимодействие у нас партнерское.

Как обстоят дела с международными продажами ваших проектов?

Мы ведем переговоры, привозили в Канны несколько проектов, которые были куплены серьезными международными дистрибьюторами. Исторические сериалы, которые, по-вашему, критикуются молодыми зрителями, очень интересны всем странам, совершенно разным аудиториям. Мы видим этот интерес и понимаем: это на самом деле очень важно, что наши, российские форматы начинают выходить на международный уровень. В какой-то момент для всех стало откровением, что в России могут делать сериалы такого высокого качества – большие полотна, которые могут соперничать даже с английскими сериалами. Момент настал, и мы очень надеемся, что двери откроются, потому что раньше особых удач в отношении международных продаж не было, кто бы что ни заявлял. У нас многие любят говорить про интерес десятков стран, но судить о результатах можно только по заключенным контрактам. Телевизионный бизнес – это не только телеканал в России, рейтинги или реклама внутри страны. Телевизионный бизнес – давно уже международная история, и когда ты составляешь стратегический план, то изначально закладываешь, что твой продукт должен быть интересен не только в рамках одной страны. Понятно, что сразу мы не могли сделать этот шаг, нужно подготовить те самые 120 сериалов, делать новые программы. И вот сейчас наступил момент, когда новый продукт стал появляться на полке НТВ, и мы можем, кроме нашего зрителя, радовать еще и международного.

11.12.2017 Автор: Мария Вогт