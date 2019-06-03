Ситора Алиева: «В программе «Кинотавра» впервые за всю историю фестиваля происходит столкновение эпох»

9 июня открывается 30-й «Кинотавр» – фестиваль, создающий тренды и имена, который фактически работает барометром состояния отечественного авторского кино. Президент фестиваля Александр Роднянский назвал программу смотра этого года одной из самых насыщенных и интересных за все время существования «Кинотавра». В интервью БК его программный директор Ситора Алиева рассказывает об особенностях конкурсных картин этого года, а также о специфике бизнес-площадки.

Расскажите о вашем решении отменить отдельный конкурс дебютов. С чем это связано?

Есть две причины. Первая – в том, что министерство культуры поддержало за последние три года около сорока дебютов. Готовя прошлый «Кинотавр», мы впервые за много лет почувствовали, что в кино сформировалось новое поколение молодых и смелых авторов. Фильмы на отборе отличались невероятным разнообразием идей, тем и сюжетов. Конкурс дебютов обозначил, что мы должны уважать и выделить в отдельную экспертизу эту тенденцию. К слову, прошлогодний дебют КИСЛОТА тонко расшифровал проблемы трех поколений, живущих в одном доме, в нем неимоверно много кровавой правды. И он оказался частью общемировой тенденции: в Берлине, отобравшем его в свою программу, было много картин на эту тему. Более того, отбор этого года показал немало фильмов, сделанных под влиянием КИСЛОТЫ. Вторая причина – в этом году дебютов было меньше, и искусственно создавать конкурс не имело смысла. Мы решили: пусть картины соревнуются друг с другом наравне. Нужно отметить, что случился бум технологий, но не эстетический прорыв. Молодые кинематографисты зачастую не понимают, что кино делается на монтажном столе, и стараются впихнуть в него как можно больше. Важная тенденция – желание дебютантов быть ближе к зрителю. Ясный нарратив, понятные герои, актуальные темы. Молодые совершенно не стремятся снимать экстремальный артхаус и смело используют атрибуты мейнстрима. Не знаю, с чем это связано. Возможно, в том числе с расцветом сериалов, которые модифицируют кинематографию и открывают новые карьерные перспективы для режиссеров. Кстати, четыре фильма-конкурсанта – ГРОЗА, КЕРОСИН, ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ, ТРОИЦА – независимые работы, снятые без участия министерства культуры.

Фестивальный год открывал МКФ в Роттердаме, где Россию представляла работа Григория Добрыгина SHEENA667 о том, что вторая реальность в виде Интернета влияет на нашу жизнь, увы, не всегда позитивно. МАЛЬЧИК РУССКИЙ режиссера Александра Золотухина, выпускника мастерской Александра Сокурова, – подлинно авангардное кино, в основе которого неожиданная тема Первой мировой войны. Не случайно его мировая премьера состоялась в секции «Форум» Берлинского кинофестиваля. На днях пришла радостная весть из Карловых Вар: дебют Бориса Акопова БЫК отобран в программу East of the West, где соревнуются лучшие молодые кинематографисты Восточной Европы. Фильм уносит нас в далекие 90-е. Режиссерский дебют уже известного сценариста Анны Пармас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ расшифровывает одну из наиболее волнующих тем этого года – тему распада семьи – с присущими Анне легкостью и юмором... Следующий дебютант – Мария Агранович, лауреат короткометражного конкурса «Кинотавра», − покажет в Сочи свое видение «тяжелой жизни» содержанок. А в картине КУРАТОР Петра Левченко реальное событие – всего лишь толчок для создания гиперреалистичной социальной драмы... Еще одним актуальным социальным высказыванием стал второй фильм Александра Лунгина БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ – рефлексия на тему послевоенных травм, невозможности вписаться в мирную реальность. Свои вторые картины посвятили кризису семьи и режиссеры Нигина Сайфуллаева (ВЕРНОСТЬ) и Ян Гэ (ТРОИЦА). Валерия Гай Германика – далеко не дебютант – рискнула, объединив реальное и мистическо-религиозное в новой картине МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК. Обладательница главного приза «Кинотавра» 2016 года Оксана Карас строит свой сумеречный мир семьи с его манипуляциями и пустотой в фильме ВЫШЕ НЕБА.

Но в конкурсе представлены и более опытные режиссеры, которые заявили о себе лет десять назад и раньше. Например, Юрий Быков получил на «Кинотавре» главный приз за короткометражный фильм «Начальник», неоднократно возвращался в Сочи с новыми работами, стал участником Локарно, Канн и многих других фестивалей...

Юрий Быков не дает о себе забыть. Его СТОРОЖ – жанровая история, яростная и эмоциональная. Григорий Константинопольский, неоднократный участник «Кинотавра», впервые получил у нас приз за бурлеск ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ в 1999 году, а в прошлом году – награду за лучшую режиссуру с фильмом РУССКИЙ БЕС. Его ГРОЗА – адаптация пьесы Островского в нашей сегодняшней реальности с полностью сохраненным текстом. Юсуп Разыков был дипломантом Берлинале, лауреатом «Кинотавра» и приза ФИПРЕССИ в Карловых Варах. Его фильм КЕРОСИН – это провинциальная Россия и бабушка в придорожном доме. В 1998 году Лариса Садилова со своим дебютом С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! «взорвала» «Кинотавр». Позже у нее были главные призы Роттердама и Варшавы за фильм С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ, а в этом году ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ попал в программу Каннского фестиваля.

В конкурсе действует раздражающая и напряженная драматургия столкновения между разными поколениями, которые создают разный контекст, между разными стилями и направлениями. Впервые за историю фестиваля в программе происходит и столкновение эпох: классика в ГРОЗЕ, Первая мировая в МАЛЬЧИКЕ РУССКОМ, послевоенная эпоха во внеконкурсной ДЫЛДЕ Кантемира Балагова и фильме закрытия ФРАНЦУЗ Андрея Смирнова, 70-е – в фильме открытия ОДЕССА Валерия Тодоровского, а также постсоветская и современная действительность внутри самого конкурса. Перед нами встает история России за последние столетия.

Вы всегда много внимания уделяете роли женщин в кинопроцессе. Об этом вы говорили и десять лет назад – но тема стала еще актуальнее сегодня. В России тоже отражаются мировые тренды?

Безусловно. Россия не осталась в стороне, происходит смена парадигмы, феминизация кинопроцесса: в конкурсе «Кинотавра» семь женщин-режиссе-

ров и более десяти женщин-продюсеров, а в программе Work-in-Progress три женщины-режиссера и пять женщин-продюсеров. И женщины главным образом рассказывают о женщинах. Более того, есть и то, что я назвала бы кинофеминизмом: мужчины тоже рассказывают женские истории, как в случае с фильмами КЕРОСИН и ДЫЛДА, отчасти – с картиной Добрыгина. Как мы знаем, женщина и в центре сюжета ГРОЗЫ. Но если, скажем, в программе Каннского фестиваля присутствует элемент квотирования, то мы прежде всего отбираем кино, а не мужчин или женщин.

Александр Роднянский назвал «Кинотавр» «агентством полного цикла», подчеркивая, что режиссеры и короткометражного, и полнометражного конкурсов рано или поздно возвращаются на фестиваль. К тому же в этом году их дополняют программа Work-in-Progress и форум киношкол.

Когда мы решили придать короткому метру тот же статус, что и полному (с полноценными показами, конкурсом, жюри), то хотели запечатлеть те свежие идеи, смыслы, эксперименты, энергию, которых всегда много в фильмах молодых авторов. Как фестиваль мы хотели открывать новые имена, предъявлять их индустрии – с тем, чтобы некоторое время спустя эти режиссеры возвращались на «Кинотавр» с полными метрами. Традиция короткого кино – в принципе часть процесса кинематографического обучения, и вначале условное соревнование происходило между двумя киношколами – ВГИКом и ВКСР. Но в последние годы мы столкнулись с ростом числа короткометражных работ (нам их подали около 500) и открывшихся новых киношкол (их теперь больше 30) – однако количество не переросло в качество. Школы стали конкурировать между собой за возможность попасть в короткометражный конкурс «Кинотавра», процесс коммерциализировался – но искусство от денег, увы, не зависит. В профессию пришло огромное количество людей, которые на самом деле не понимают, что такое режиссура. «Кинотавр» стал жертвой процесса, который сам инициировал, и уже не может остановить этот поток.

Я уверена, что кинообразование – одна из важнейших частей киноиндустрии – находится у нас, увы, в зачаточном состоянии. Время меняется и требует новых методов обучения... Чтобы уменьшить агрессивную конкуренцию между учебными заведениями в программе «Кинотавра», мы, например, решили в будущем не принимать фильмы, в которых присутствуют упоминания киношкол. Форум киношкол призван в первую очередь познакомить нас с представителями главных учебных заведений в сфере кинематографа и услышать об их подходах к кино. Помимо прочего, пора разрешить и конфликт: студенты школ (и не только) обвиняют нас в том, что мы не смотрим присланные фильмы – но мы не просто смотрим, иногда мы смотрим даже не один раз. Мы рьяно ищем что-то новое, подлинное и свежее, нам это необходимо.

Work-in-Progress мы проводим во второй раз, и эта программа очень для нас важна. Это не питчинг в министерстве культуры или Фонде кино, атмосфера там более интимная и домашняя: можно обсудить, дать рекомендации. Мы намеренно отдали предпочтение дебютантам (единственный мастер – Алексей Федорченко с проектом ПОСЛЕДНЯЯ МИЛАЯ БОЛГАРИЯ), потому что именно они ищут совета и консультаций. Фильмы будут анализировать, хвалить, награждать и ругать. Наша задача – дать им жизнь.

03.06.2019 Автор: Макс Туула