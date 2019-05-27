Андрей Анайкин: «Главные враги хорошего трейлера – спойлеры и клише»

Как создаются самые важные элементы продвижения фильма – тизеры, трейлеры и ТВ-споты? Об этом БК рассказал трейлермейкер Андрей Анайкин, создатель эффектного экшн-ролика БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА и роликов фильмов СКИФ, НА РАЙОНЕ и ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ. Андрей работает в крупнейшем в России трейлерхаусе On/Off Pro, на счету которого порядка 50% трейлеров и 90% рекламы для российского кино. Главные заказчики компании – WDSSPR, Fox, «Централ Партнершип» и Universal.

Вы работали над динамичным и впечатляющим трейлером БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА. Расскажите, пожалуйста, как проходило его создание? На что приходилось обращать внимание?

Для БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА создано четыре трейлера, но вышло только три. Первый был сделан в ноябре 2017 года, когда еще шли съемки первого блока. Тогда я был только монтажером фильма, по материалам со съемочной площадки сделал тизер – он был под сербскую музыку, и с ним решили повременить. Стояла задача сделать трейлер, не похожий на стандартные ролики, и передать нужную нам интонацию – не сверхпафос, чтобы не было масштабной трейлерной музыки в духе МСТИТЕЛЕЙ. Нужен был ролик в более «русском» формате, вроде БРАТА 2. Поэтому первый трейлер решили посвятить команде героев фильма и выпустить его под песню группы «Ю-Питер» «Скованные одной цепью». Мы долго выбирали песню, рассматривали Цоя, группу «СерьГа», но режиссер Андрей Волгин услышал «Скованных» и понял, что они лучше подходят для трейлера, добавляя видеоряду масштабности. Второй и третий ролики БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА мне было легче делать, так как я выступал и сценаристом, и монтажером, поэтому знал фильм изнутри, знал, что я создаю и как это должно выглядеть. К счастью, у нас с Андреем сходится мнение о том, каким должен быть фильм и как его лучше презентовать, поэтому не было феерических сложностей в работе.

Как вы относитесь к мнению о том, что важно, чтобы трейлеры создавали специалисты, а не просто режиссеры и монтажеры фильма?

Я поддерживаю это мнение. Но с БАЛКАНСКИМ РУБЕЖОМ другая ситуация, мы сами создавали и придумывали фильм. И как рекламщики понимали, как подать историю, на чем акцентировать внимание, как избежать спойлеров – нам было легче. В первом командном трейлере мы хотели презентовать мощный военный боевик в стиле балабановских фильмов, где играет русский рок и все как надо. Второй трейлер предполагался в большей степени для женской аудитории. Мы взяли трек Линды и немного переписали аранжировку для трейлера в более рόковом стиле. В третьем трейлере мы хотели показать масштаб проекта. Бывает сложно, когда ты делаешь ролик для другого фильма. Тебе приносят материал, ты просматриваешь его, выбираешь эффектные кадры и отбираешь реплики, сюжетные линии, которые можно показать публике. Потом отправляешь трейлер заказчику, а он просит вставить сюжетную линию, которую, по твоему мнению, лучше приберечь для зрителя, чтобы он увидел ее в кино. Тут происходит диссонанс. Трейлер – это же не только смонтированные кадры и реплики, но и выстроенная история. Поэтому если просят что-то вставить, приходится заново переделывать сюжет, чтобы вклинить туда необходимые кадры.

В трейлере БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА очень много экшн-сцен. Нет ли в этом опасности проспойлерить что-то важное?

Мы специально отбирали сцены, которые в принципе можно показать без вреда для раскрытия сюжета. Многое решили попридержать, чтобы порадовать зрителя при просмотре. Если даже вставить небольшой спойлерный момент, зритель уже будет ждать его в кино и в итоге расстроится. Что самое интересное, несмотря на все показанные в ролике перестрелки и экшн, мы видели реакцию зрителей на премьере: они не ожидали такого количества боевых сцен. На премьере до самого конца титров зрители аплодировали.

Говоря о трейлерах, вы первым делом фокусируетесь на музыке. Насколько она важна?

Музыка имеет ключевое значение. Она формирует атмосферу. Именно под музыку строится сюжет трейлера. В частности, в РУБЕЖЕ было очень важно подобрать музыку. Например, если бы для второго трейлера мы взяли трек Линды без изменений, то отошли бы от атмосферы фильма. Если к ужастику возьмешь комедийную музыку, то ничего не получится. У трейлера есть определенная структура. Я уже три года создаю трейлеры, у меня свыше пятидесяти работ – и сейчас очень сильно хочется развиваться, делать что-то другое, экспериментировать, а не придерживаться общепринятой формулы, которая тиражируется из ролика в ролик другими профессионалами. Всегда есть страх, что этого не поймет и не примет прокатчик, попросит стандартный трейлер. Но и прокатчики ищут новые формы подачи материала. Я придумываю необычные новые ходы через монтаж, Андрей Волгин как руководитель студии их одобряет, мы отправляем готовые нестандартные трейлеры заказчикам – и они остаются довольны.

В трейлере недавних ЛЮБОВНИЦ музыка менялась несколько раз. Что это дает?

Трейлер ЛЮБОВНИЦ также делал я. В то время вышли трейлер БАБУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, который делали не мы, а через некоторое время – ЛЮБОВНИЦЫ. В ролике БАБУШКИ кажется, что играет девяносто треков за две минуты (смеется). В самом фильме ЛЮБОВНИЦЫ много песен, и продюсеры с прокатчиком хотели, чтобы реклама передавала музыкальную атмосферу, поэтому мы с помощью нескольких хитов воплотили настроение фильма. Трейлер можно разделить на три части: он начинается с трека Чичериной, потом идет Лобода, а затем мы возвращаемся к Чичериной. Включение Лободы позволило нам привнести развитие и изменение в ролик, что не получалось с бодрым и динамичным треком Чичериной.

С чего вы начинаете работу над роликами?

Студия получает запрос на создание трейлера, руководство определяет, кто из сотрудников будет заниматься конкретным проектом. Иногда сразу два человека берутся за работу, и перед показом заказчику мы решаем, какой из вариантов принимаем как рабочий. Когда я берусь за новый проект, то первым делом смотрю фильм. Многие сразу при просмотре выделяют эффектные трейлер-шоты и вырезают их. Мне же нужно посмотреть все кино, проникнуться атмосферой и придумать, как ее передать. Для ТАНКОВ, например, мы взяли жесткую гибридную музыку с жужжалками и прочими эффектами в стиле ТРАНСФОРМЕРОВ, потому что нужно было передать мощь боевых машин. Затем я подбираю музыкальную композицию. Я ищу музыку на определенных сайтах в зависимости от бюджета на саундтрек. Тут я не могу идти на компромиссы, могу потратить целый день на поиск нужного трека, потому что надо найти именно тот саунд, который рождает в голове необходимую картинку. Я выкладываю эту музыку на таймлайн, начинаю ее резать, создавать структуру: определять, где нужна пауза, а где – реплика. Потом прохожу по всему фильму, вырезаю сцены, где герои говорят важные вещи, и таким образом постепенно создаю ролик. После этого перехожу к референсному саунд-дизайну. Потом мы отдаем это на пересведение, и уже саунд-дизайнеры и звукорежиссеры по моему референсу пытаются сделать так же. Я помню о стандартной структуре трейлера, но в то же время открыт экспериментам, если они нужны для раскрытия атмосферы картины. Я больше за вдохновение, а не за стандарты. Трейлер должен держать тот же ритм, что и фильм. Хотя когда выходил ДОВЛАТОВ, медленное и плавное кино, в трейлере я немного ускорил ритм, чтобы заинтересовать массового зрителя. Пришлось что-то придумывать и сделать трейлер в стиле ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ.

Это ведь как раз то, за что часто упрекают трейлеры – ролик продает фильм в одном жанре, а картина оказывается совершенно не такой.

Главное – сохранить атмосферу. В ДОВЛАТОВЕ нам удалось это сделать. Хотя даже в этом случае зрители по-разному реагируют. В трейлере комедии ГУЛЯЙ, ВАСЯ! я передал дух прикольного раздолбайства, который есть в фильме. Зрители в Интернете начали писать, что это очередное ГОРЬКО! и чушь полная. После того, как они увидели картину, стали говорить, что она хорошая, а трейлер – фуфло, хотя в нем показано, что будет в фильме. В ролике не вырваны из контекста слова, которые могли бы ввести зрителя в заблуждение, там я резал сценами, широкими мазками. То же самое в ДОВЛАТОВЕ: скитающийся писатель, вечеринки питерской интеллигенции, джаз, который там постоянно играет. А вот если ты наврал в атмосфере фильма (скажем, из ужастика сделал комедию), то это уже настоящий обман. Авторское кино часто медленное и медитативное, прокатчики понимают, что такое сложно продать, поэтому приходится пытаться что-то сделать. В этом я ищу компромисс.

К фильмам каких жанров сложнее делать трейлеры?

Мне сложнее всего делать ролики к мультфильмам и комедиям. Мультфильмы я просто не люблю – не мой жанр. И работу со своими «сложными» жанрами я воспринимаю как некий внутренний вызов, шанс расширить свои горизонты. Последним мультфильмом, над трейлером которого я работал, была СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ. И трейлер получился оригинальный – не вполне детский, но работающий. А в комедиях мне сложно продавать удачные шутки, хочется приберечь их для зрителя, но нужно именно их показывать в ролике. Думаю, каждый трейлермейкер обожает работать с экшном. Еще я очень люблю трейлеры к хоррорам, так как там нужно пугать зрителя. Иногда, правда, попадаются совсем не страшные фильмы ужасов, и тогда самому приходится делать скримеры через монтаж. К примеру, бывает стандартный момент, когда девушка поворачивается, а там стоит монстр. Снято это плохо, но сцену нужно вставить в ролик. Приходится ее исправлять: ускорять монтаж, добавлять через саунд-дизайн крик или низкие частоты, усиливать рык монстра. Самым крутым нашим роликом к хоррорам был трейлер ИСТОРИИ ПРИЗРАКОВ. Там мы по-настоящему оторвались. Но это сам по себе очень интересный фильм, где все уже есть и не нужно ничего придумывать самому.

Какие изменения в создании трейлеров вы можете выделить за последнее годы? Какие сейчас ключевые направления?

Раньше была определенная концепция ролика: начало, кульминация, развязка. Трейлер начинался с общего плана, играло пианино, но сейчас стараются отходить от такого. Могут начать с экшна или весь трейлер сделать спокойным и плавным. К примеру, в трейлере фильма Аронофски МАМА! все построено на звуках и на скрипках. Трейлер – это обычная реклама. Главное – захватить внимание зрителя, вставить сильные сцены, намекнуть на сюжетные твисты. Сейчас при создании трейлеров акцент делается не только на музыку, но и на звуковые эффекты, саунд-дизайн. Трейлермейкеры вставляют усиливающие эффекты в такт музыке – стрельбу или звуки ударов. Часто, особенно в Голливуде, стали переписывать популярные треки – это своего рода трейлер-каверы. Во втором трейлере ХЕЛЛБОЯ трек Smoke on the Water, к примеру, переделан – и получилось очень круто. Специально для трейлеров создают кастомную музыку. Берут какой-то референсный трек, делают на нем монтаж, потом отдают композиторам, которые пишут под него конкретную трейлерную музыку. В том же АЛАДДИНЕ Гая Ричи также использована кастомная музыка: оригинальную композицию из мультфильма переделали в трейлерный формат, который предполагает масштабность – больше фанфар, барабанов, оркестра.

Часто производителей трейлеров упрекают в том, что в ролике раскрывается весь сюжет. Из-за чего это происходит?

Точно не из-за непрофессионализма трейлермейкеров. Дело скорее в желаниях заказчика. Действительно есть трейлеры, которые раскрывают сюжет фильма. Возможно, это происходит, потому что есть расчет на реакцию зрителя: он посмотрит двухминутный пересказ и захочет увидеть полную версию. Если честно, не могу сказать, почему появляется такая реклама. Вот недавно вышел ролик трейлермейкера, с чьим творчеством я знаком и считаю его одним из лучших специалистов в России. Но его видео убило всякое желание смотреть фильм. Там показали все – начало, середину, концовку, главную проблему, второстепенные трудности. Не знаю, кто в этом виноват, но в таланте трейлермейкера у меня нет сомнений. В предыдущих работах у него все отлично с ритмом, способностью передать атмосферу.

Вообще можно ли сделать хороший трейлер среднего фильма?

Легко! Можно сделать из очень плохого фильма великолепный трейлер. Но зритель будет сильно разочарован. Иногда нам приходится так грешить. Точно так же очень легко из хорошего фильма сделать плохой трейлер. Вот здесь свою роль может сыграть непрофессионализм трейлермейкера и заказчика, который стремится продать свой продукт. Но не со всеми так бывает. Большинство наших заказчиков – профессионалы своего дела. Иногда я просто удивляюсь, как они соглашаются с моими амбициозными идеями. Я могу предложить сделать трейлер без музыки, а на звуке движущегося поезда. Они соглашаются – выходит в итоге неплохо.

Бывает ли так, что желания продюсеров и дистрибьюторов противоречат друг другу?

Наши заказчики – и дистрибьюторы, и продюсеры. Сначала они согласовывают между собой свои пожелания, собирают все нужные комментарии. Если есть какие-то внутренние конфликтные мнения, они сами их решают. Нам присылают конкретные комментарии, которые нужно учесть. Мы работаем с русскими релизами WDSSPR, Fox, «Централ Партнершип», Universal и с проектами многих независимых продюсеров.

Какими основными чертами должны обладать тизеры и ТВ-споты?

В ТВ-ролике мало что можно рассказать про историю, так как он длится 10–15 секунд. Здесь нужно завораживать зрителя картинкой – зрелищным экшном, взрывами, удачными шутками, эффектными моментами, тогда люди заинтересуются и посмотрят картину. Нужно показывать самые сильные моменты трейлера или фильма. Если речь идет о комедии, то 10 секунд хватает на одну шутку, на одну маленькую сценку, чтобы зрители посмеялись и решили пойти на этот фильм в кино. В экшне нужно привлекать внимание взрывами и перестрелками, как было у нас в БАЛКАНСКОМ РУБЕЖЕ. Хотя в какой-то момент продюсеры и прокатчик попросили разнообразить ролики, потому что нужно привлекать не только мужскую аудиторию, но и женскую. В трейлерах для женской аудитории нужно показывать романтическую сюжетную линию. Есть в целом очень много категорий зрителей, для которых создаются споты, в зависимости от возраста, пола. Если в трейлере важно показать атмосферу и краткий сюжет, то в тизере главное – передать впечатление о фильме и его характер. Тизер может быть без музыки и даже без слов, он может состоять из одной сцены, такое часто бывает в авторском кино.

Почему бывает несколько вариантов трейлеров, особенно если они минимально отличаются друг от друга?

Мне тоже не вполне понятен такой подход – зачем выпускать ролики с видеорядом один в один, можно хотя бы музыку поменять. Чтобы не раскрывать все интересное, у нас в трейлерах РУБЕЖА использованы почти одни и те же экшн-сцены, но они совершенно по-разному подаются и дополнены другими кадрами. В трейлер необходимо отобрать по-настоящему эффектные кадры и показывать их – даже в немного другом монтаже они будут смотреться выигрышно. Разные трейлеры подогревают интерес аудитории и постепенно развивают сюжет. Если мы говорим о высокобюджетном экшне, то от трейлера к трейлеру нужно постепенно показывать графику.

Российская киноиндустрия растет. Как в связи с этим вы оцениваете индустрию создания трейлеров?

Сейчас многие хотят заниматься трейлерами. Трейлермейкеров стало больше. Я вел несколько уроков по созданию трейлеров в Московской школе кино, туда приходило очень много студентов. При этом в России работают крутые профессионалы, но их по-прежнему немного. Так что есть куда расти и развиваться.

Как вы можете описать свой стиль?

В основном я люблю экспериментировать с эффектами и музыкой, миксовать все это вместе. Взять, скажем, трейлер НА РАЙОНЕ, третий ролик ТАНЦЕВ НАСМЕРТЬ, которым я очень горжусь, и первый трейлер БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА – там везде в такт музыке подобраны усиливающие звуковые эффекты. Это не моя придумка, хотя я тоже использую идеи голливудских богов трейлермейкерства, но такие находки невозможно использовать точь-в-точь.

Какие наиболее удачные примеры роликов зарубежных и российских фильмов вы могли бы назвать?

Назову мои самые любимые трейлеры. Все ролики ВЗРЫВНОЙ БЛОНДИНКИ – это просто крышеснос. А увидев впервые трейлер фильма ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА, я принял решение о выборе профессии. Он отлично сделан под дабстеп со звуковыми эффектами. Второй трейлер ПРИТЯЖЕНИЯ – один из моих любимых. У САЛЮТА-7 был крутой трейлер, очень хорошее видео у ТВАРИ.

Какие ключевые ошибки у российских трейлермейкеров?

Плохой монтаж. И очень однообразная музыка. Если, к примеру, выходит российская комедия, то в 90 процентах случаев будет использована затертая до дыр легкая и шутливая музыка. Если выходит ромком, то там тоже используется одна и та же музыка, белые фоны, красные буквы, шутки, любовь, слезы. Мы пытаемся от всего такого отходить и придумывать новые ходы.

На каком этапе кинопроизводства лучше работать над трейлером?

Тут все по-разному, зависит от задачи. Лучше, конечно, к финальной версии монтажа, потому что иначе восприятие фильма может быть сильно искажено. Могу привести пример с одним известным кино. Для тизера к нему нам прислали сырой материал со съемочной площадки – только смонтированные несколько сцен, без музыки. Я делал тизер, думая, какое же это будет неинтересное кино. Но когда для трейлера прислали черновую версию монтажа, я понял, что это одна из лучших российских картин. Даже без графики и прочих эффектов фильм мне очень понравился.

Какова специфика локализации трейлеров к зарубежным фильмам?

Раньше нам присылали трейлер длиной в две с половиной минуты и просили сделать из него минутное видео. Там мы просто вырезали необязательные моменты. Сейчас такое происходит, к счастью, реже. Вообще мы редко делаем российские версии трейлеров к зарубежным фильмам. Студии требуют прокатывать свои ролики, лишь в редких случаях приходится создавать наш. Так мы делали рекламу ИСТОРИИ ПРИЗРАКОВ. Насколько я понял, российским прокатчикам не понравился оригинальный трейлер. Похожая история была с фильмом БАХУБАЛИ.

Какие трейлеры сейчас наиболее интересны – крупных студий или независимых производителей, которые теоретически могут позволить себе больше экспериментов при создании роликов?

Я больше за эксперименты. Большинство трейлеров созданы в рамках структуры, которую мы уже тысячу раз видели. Есть фильмы, которые зритель ждет, и, в принципе, не так важно, как будет сделан трейлер. А бывают трейлеры неочевидных и никому не известных фильмов, которые после ролика хочется посмотреть. И даже не важно, обманули тебя или нет, главное, что трейлер такой. Вот так я в свое время повелся на ВЗРЫВНУЮ БЛОНДИНКУ. Там очень круто смешаны треки Personal Jesus от Depeche Mode и Black Skinhead Канье Уэста – и все это под звуковые эффекты. Мне самому в последнее время нравится делать микс речи и музыки – звучит композиция и туда вставляются подходящие под ритм реплики. То есть усиливать звук ролика не только эффектами, музыкой, но и емкими фразами героев.

Как вы относитесь к разборам трейлеров, которые стали популярны в последнее время?

Я вообще стараюсь на YouTube не заходить. Я большой противник комментариев под трейлерами, разборов роликов, реакций блогеров на трейлеры – ведь сколько людей, столько и будет мнений. Если я читаю комментарии, то на «КиноПоиске». Мне интересна конструктивная критика, отзывы профессионалов. Пару раз я заходил почитать комментарии, но зарекся. После первого опубликованного моего трейлера было особенно жестко – много нового о себе узнал.

На сайте On/Off Pro есть раздел с вирусной рекламой, но в качестве примеров работ указаны очень старые фильмы. Значит ли это, что такого рода реклама не востребована при продвижении кино?

В России такое направление сейчас не очень востребовано, в США оно все так же популярно. Последнее, что я видел крутого из этой темы – ролик о том, как Кит Харрингтон проходил пробы на роль в КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 вместе с Беззубиком. Когда я пришел работать в On/Off, то был очень удивлен тем, что именно они создали вирусное видео с маникюром для Росомахи. Я из Барнаула, у нас этот ролик был суперпопулярен в свое время, переходил с телефона на телефон.

Какие трудности существуют на российском рынке производства трейлеров?

Честно говоря, не могу назвать особых трудностей. У нас много заказов, мы не страдаем от нехватки работы. Вот сейчас после разговора с вами пойду делать трейлер ХОЛОПА. Надеюсь, мой ролик возьмут. Временами бывает, что заказчикам не нравятся мои ролики и их не берут в работу, но в этом нет ничего ужасного. Просто они по-другому видят трейлер, это часть работы. ХОЛОП мне нравится, очень смешной фильм, тем более Клим Шипенко еще не снимал проходного кино.

Чего нужно избегать при создании трейлеров?

Спойлеров. И еще клише – это поцелуи, бегущие в объятия друг друга герои. Конечно, не всегда возможно уйти от таких сцен – все равно приходится вставлять. Также я стараюсь избегать затянутости ролика, сохранять ритм. Паузы нужно делать в определенных значимых местах и не затягивать. Не нужно повторять свои ошибки. В одном из трейлеров я вставил 150 шуток в одну паузу, а потом сам сидел в кинотеатре и не мог дождаться, когда это закончится. Случается, что некоторые мои работы мне не нравятся самому. А иные мне очень нравятся, я могу пересматривать их много раз – это трейлеры СКИФА, ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ и последний ролик БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА под Дина Валентайна.

27.05.2019 Автор: Рая Башинская