Петр Ануров: «На данный момент экономика онлайн-платформ не способна зачистить российский прокат от больших картин»

Компания «Кинослово» оказалась одним из главных ньюсмейкеров весны. В марте появилась информация, что историческая мелодрама СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ стала первым российским игровым проектом, купленным для линейки Netflix Originals. Не менее важной была майская новость о том, что «Кинослово» и «Централ Партнершип» заключили соглашение в формате first-look deal. Кроме того, в начале мая стало известно, что глава «Кинослова» Петр Ануров вошел в экспертный совет Фонда кино. Наконец, совсем недавно прошла церемония награждения премией «Слово», где Ануров выступает продюсером. Обо всем этом спросил БК.

Поздравляем вас с заключением сделки с компанией «Централ Партнершип». Что вместе с ней изменится для вашей компании?

Спасибо. На самом деле изменится не так много. Для нас эта сделка – крайне логичный шаг. С ЦПШ мы имеем долгую историю успешных отношений. Они были прокатчиками фильма ТРЕНЕР, созданного нашей студией вместе c DK Entertainment Данилы Козловского и студией ТРИТЭ, а после стали ключевыми инвесторами проекта СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Затем коллеги предложили изучить варианты дальнейшего сотрудничества. И fisrt-look deal, позволяющий ЦПШ рассматривать наши проекты в первоочередном порядке, оказался довольно комфортным форматом сотрудничества и для нас, и для них. Он не блокирует весь наш лайнап в эксклюзивном формате и дает нам возможность в случае отказа коллег по какой-либо причине от совместной разработки проекта делать это самостоятельно или с другими партнерами. А если ЦПШ новый проект понравится, то мы на раннем этапе получим их экспертизу с точки зрения привлекательности контента для всех сред дистрибуции, а также дополнительное финансирование девелопмента и производства. И сможем делать эти проекты как для кинотеатрального проката, что остается фокусом нашего внимания, так и для российских и международных платформ. Хотя традиционный прокат остается для нас и «Централ Партнершип» приоритетным направлением дистрибуции, формат полнометражного фильма для онлайн-релиза нам также крайне интересен. Я с оптимизмом смотрю на эту сделку. Мы уже презентовали партнерам наш достаточно большой лайнап. Он им понравился, и теперь наши команды будут его развивать вместе.

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ стали первым российским игровым фильмом, который вошел в линейку Netflix Originals. Что вы чувствовали в преддверии онлайн-премьеры?

Нам приятно быть первыми, чего уж тут скрывать. Мы первые, но уже не единственные. Нам крайне важно, что фильм получил возможность быть увиденным буквально сотнями миллионов подписчиков ведущего в мире стриминг-сервиса, это новая уникальная возможность для российских кинематографистов. Мы понимаем, что никогда ни один российский фильм не выходил одновременно на всех территориях. Традиционные формы дистрибуции, в том числе телевидение, не могли предложить инструмент, благодаря которому твой фильм увидел бы практически весь мир. Предложение международных онлайн-платформ уникально именно этим – они дают возможность каждому режиссеру, сценаристу, продюсеру, актеру реализовать свою идею и создать проект, который посмотрят в буквальном смысле сотни и сотни миллионов зрителей по всему миру. Лично меня это радует и поражает. Посмотрим, как фильм проявит себя. Пока мы радуемся сделке, но важно, чтобы картина получила положительную реакцию от мировой аудитории в разных странах, на разных территориях. Мы скрестили пальцы и ждем релиза на всех основных рынках для Netflix.

Вы думали над тем, как заход Netflix изменит правила игры на рынке?

Пока мы наблюдаем только осторожные переговоры отечественных продакшнов с зарубежными платформами. Наши авторы и сценаристы движимы понятным желанием быть замеченными этими платформами и получить доступ к их производству и базам подписчиков. Преждевременно говорить, что это как-то кардинально повлияло на рынок и изменило традиционные формы дистрибуции. Не так много готовых проектов куплено, а еще меньше – запущено и еще меньше из запущенных объявлено. Но, безусловно, определенное смещение фокуса интереса и внимания творческих людей произошло. Профессионалов манят звонкие бренды зарубежных платформ и возможность сделать для них презентацию. Для игроков, добившихся определенного успеха в работе с отечественными платформами и контентом, это качественно новый вызов.

Что произошло с теми контрактами на международную дистрибуцию СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ, которые были заключены вами еще до сделки с Netflix?

Я не могу это разглашать.

По-вашему, что привлекает байеров в лучших российских проектах? Что востребовано на международном рынке?

Международный рынок – не единое понятие, это огромный механизм, который распадается на разные территории, на разные способы дистрибуции и прочее. И на разных территориях требуются разные жанры. В Латинской Америке востребованы наши хорроры, в Юго-Восточной Азии популярны фильмы-катастрофы и экшны. На онлайн-платформах могут продаваться авторские фильмы известных российских режиссеров, в том числе участвовавших в фестивалях класса А. На мой взгляд, стороннему зрителю интересна определенная уникальность, от каждой территории он ждет чего-то, что не встретить в фильмах других стран. Необходимое условие, которое нужно выполнить, чтобы твой проект показали по всему миру, – высокое качество реализации. При этом все также ищут особую идентичность, нашу уникальность, изложенную доступным и нескучным языком. Именно этот рецепт мы применили в СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКАХ.

Не кажется ли вам, что ваша сделка с «Централ Партнершип» является ответом на угрозу оттока контента к зарубежным стримингам?

Честно говоря, в подобном разрезе я об этом даже не думал. Безусловно, с приходом на рынок онлайн-платформ конкуренция между медиакомпаниями обострилась. Давно существующие традиционные медиахолдинги, развивающие собственные платформы, не могут не замечать активного присутствия участников рынка, встроенных в экосистемы, которые поддерживаются банками и другими крупными компаниями. Они инвестируют значительные средства в контент и запустили новую волну эксклюзивных контрактов с ведущими талантами и креативными продакшнами, и не собираются на этом останавливаться. Игроки рынка смотрят в будущее и собирают собственный дружественный пул режиссеров и сценаристов, чтобы сохранять доступ к актуальному контенту в краткосрочной перспективе. Но что касается конкретной конкуренции с международными онлайн-платформами, то лучше об этом спросить у самой ЦПШ. Не думаю, что это является для них каким-то первоочередным опасением и мотивацией. Хотя бы по той причине, что «Централ Партнершип» активно сотрудничает с международными платформами, предлагая им контент, который производят здесь продакшны. Для них продажа отечественного продукта на зарубежные стриминги является серьезной статьей доходов. Возможно, угроза потери контента может стать мотивацией для традиционных дистрибьюторов, но у производителей и правообладателей приход зарубежных игроков должен вызывать лишь энтузиазм.

А кинотеатры? Что, если им нечего будет показывать через пару-тройку лет, когда подавляющая часть контента будет производиться для платформ, в том числе зарубежных?

Пока это угроза преждевременна. На данный момент экономика онлайн-бизнесов не способна зачистить российский прокат от больших картин. Все-таки прокат пока нередко приносит хорошие сборы российским продюсерам. И именно поэтому крупные проекты пока не покупались отечественными онлайн-платформами на эксклюзив, минуя прокат. Пока на сервисы уходят камерные драмы, авторские фильмы и другие проекты, которые попали в промежуточную нишу между онлайн-показом и кинотеатром. Эти картины, по мнению собственных продюсеров, не имеют достаточного потенциала для успешного кинотеатрального проката. Если продюсер верит в успех своего детища на локальной территории, то прокат фильма непременно состоится. И это не помешает сделке с условным Netflix, как это было в случае с КОНЬКАМИ. Формат подобного сотрудничества у них имеется – когда фильм сначала выходит на локальном рынке и только потом появляется на международных территориях. Если у проекта есть кинотеатральный потенциал, бюджет, амбиции – нет смысла отдавать его на платформу в международный эксклюзив.

Складывается ощущение, что для продюсеров настало золотое время. Можно обратиться за поддержкой к министерству культуры, можно заключить контракт с платформой. Не создаст ли столь высокий запрос на контент угрозу появления контентного пузыря?

Мнение, что мы находимся в эпицентре подобного пузыря, мне понятно. Большинство денег, которые пришли на рынок, носят инвестиционный характер. Все платформы, которые сегодня вкладывают в контент, инвестируют средства своих акционеров. Эти деньги тратятся, чтобы развивать другие сервисы, привлекать подписчиков в экосистемы и так далее. То есть потраченные на контент деньги будут приносить доходыгде-то в другом месте. Может ли подобный пузырь лопнуть? Пожалуй, может. И представители индустрии производства контента всегда к этому готовы, но прогнозировать, когда конкретно это произойдет, я не возьмусь. Честно говоря, и не хочу об этом думать, хочется делать кино и сериалы исходя из той конъюнктуры, которая складывается сейчас. Но озвученные вами подозрения, что все это в один прекрасный момент может если не закончиться, то как-то сильно скорректироваться, имеют под собой основания.

По-вашему, что будет дальше происходить с платформами? Как известно, онлайн-сервисы получают в лучшем случае операционную прибыль, а об инвестиционной окупаемости говорить пока не приходится.

В случае нашего рынка есть ощущение, что на нем сейчас наблюдается переизбыток платформ, и уже в этом году в полную силу развернутся процессы по их слиянию. Также напрашивается создание единой системы рекомендации контента, чтобы не было необходимости искать желаемый тайтл по всем онлайн-кинотеатрам. Те люди, которые смогут ее разработать и запустить, изменят пользовательскую индустрию. Кто-то не выдержит конкуренции, кто-то, наоборот, удержится из-за качественного контента и управления ресурсами, в том числе творческими. В ближайший год неразумно ожидать падения объемов смотрения или инвестиций. Гонка еще не находится на своем пике.

Что сейчас происходит со стоимостью продакшна в России? Какая здесь наблюдается динамика? Насколько выросли цены за два-три года?

В рублях стоимость продакшна, конечно, растет. За всю историю цены, как легко догадаться, если и падали, то не драматично, а обычно всегда немного росли. Из-за того, что мы с вами существуем в рублевой зоне, которая подвержена курсовому давлению, в абсолютных мировых величинах мы по-прежнему не очень дорогие. Но в плане производства качественных фильмов и сериалов цены на них не понижаются, а постоянно растут. Растут в том числе и из-за захода новых игроков, тех же платформ. Актерские и режиссерские гонорары увеличиваются. Все, что имеет устойчивый спрос при ограниченном предложении, неуклонно растет и оказывает давление на общий бюджет.

Есть ли у вас эксклюзивные контракты с талантами?

Нет, мы сознательно не идем по пути эксклюзивов. Не хотим привязывать творческих людей к чему-то конкретному. Но мы наработали большое количество дружеских долговременных отношений с режиссерами, актерами, сценаристами и стараемся предлагать им проекты, которые являются для них привлекательными. Для этого нужно, чтобы они были для них определенным творческим вызовом.

Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о прошедшем недавно питчинге лидеров Фонда кино.

Первым делом хочу выразить руководству фонда благодарность за приглашение в экспертный совет. Почти все наши проекты были поддержаны Фондом кино либо напрямую, либо через партнеров. Благодаря в том числе этой поддержке наша студия встала на ноги. С другой стороны, это и большая ответственность, потому что голосовать за или против собственных коллег всегда очень тяжело, это накладывает определенные моральные обязательства. В этом году выделяется не самое большое количество денег, но конкуренция за них развернулась достаточно серьезная. Конкурс в этом году мне показался довольно сильным. Много амбициозных проектов с большими бюджетами, которые вселяют небезосновательную надежду, что через год-два они внесут свой вклад в долю российского кино в бокс-офисе.

Как вы оцениваете итоги прошедшей недавно премии «Слово», продюсером которой являетесь?

В этом году прошла пятая, юбилейная церемония, нам удалось очень широко ее провести благодаря поддержке министерства культуры и онлайн кинотеатра KION. Я думаю, у нас все получилось. На церемонии собралось очень много представителей индустрии. Это всегда важно для премии, особенно посвященной сценарному делу. Это подчеркивает интерес индустрии к профессии сценариста. Сейчас это вызывает дикий интерес, всем хочется поучаствовать, увидеть новых авторов, познакомиться с ними, подружиться. Это указывает на то, в какой ажитации пребывает сейчас наша индустрия в отношении девелопмента, развития контента. Я поздравляю всех номинантов и лауреатов, и в особенности Андрея Сергеевича Смирнова, которому мы вручили почетную премию за верность профессии. Мы с радостью продолжим свою работу с премией и дальше. В следующем году хотим собрать несколько десятков наших ведущих авторов разных возрастов, чтобы номинации определяли именно сценаристы, а не небольшой экспертный совет. Победителей будет по-прежнему выбирать приглашенное жюри, состоящее из ведущих кинематографистов разных профессий.

Какие проекты сейчас в разработке у вашей студии «Медиаслово»?

Компания «Медиаслово» основана известным продюсером Данилой Шараповым, моим близким другом, и мной. Ей удалось довольно быстро стать одним из ведущих независимых игроков на рынке производства сериалов. В январе прошлого года «Медиаслово» заключило first-look deal с «Яндекс.Студией» и производит проекты для онлайн-сервиса «КиноПоиск HD». Сейчас нами запущено в производство сразу два сезона продолжения успешного сериала «Беспринципные». В этом году ожидается релиз проекта «Спойлер» с очень мощным актерским составом. Сериал получился по-настоящему ярким и интересным, так что рассчитываем, что он произведет сильное впечатление на зрителей. Еще мы очень ждем выхода многосерийного фильма «Пропавшая» режиссера Вадима Перельмана. Мы делаем контент и для других платформ, но не можем первыми об этом заявлять. У студии очень сильная команда и есть проекты в запуске.

15.06.2021 Автор: Никита Никитин