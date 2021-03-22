Роман Борисевич: «Практически все фестивали в этом году в той или иной форме потеряны»

В прошлом году мультфильмы продюсера и совладельца компании «Лицензионные бренды» Романа Борисевича БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ стали одними из самых успешных российских проектов за рубежом. В 2021-м в прокат должен выйти самый амбициозный проект «Лицензионных брендов» – ПИНОККИО. Мы поговорили с продюсером о фильмах в производстве, уровне российской анимации, возвращении к созданию фестивального кино и о том, как отсутствие фестивалей влияет на результаты авторского кинематографа.

В период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021-го вышли три ваши картины. Значит вы подпадается под программу господдержки, объявленной Минкультуры и Фондом кино. Вас устраивает схема, по которой будет будет происходить распределение средств?

Предложенная форма поддержки и распределения субсидии максимально прозрачна и справедлива за исключением того, что субсидия не распространяется на картины, произведенные и вышедшие в прокат без участия государственных денег. Вопрос только в пропорциях, которые достанутся продюсерам, так как реальные сборы опережают прошлогодние ожидания. Субсидия позволила нам исполнить обязательства перед партнерами, для которых сроки открытия прав из-за ситуации с пандемией сильно сдвигались, по проектам НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 и ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ. И придержав релизы до лучших времен, мы могли потерять хороших партнеров и договоренности. Наши картины, как и картины коллег, вышли в сложное время, и было ожидаемо, что сборы окажутся сильно ниже, а поддержка хеджировала наши риски. Как следствие – кинотеатры в четвертом квартале не остались без репертуара. А снятые без государственной поддержки фильмы, выходящие в прокат с 1 апреля, как, например, МАЙОР ГРОМ, тоже получат бонус в виде «разогретого» зрителя.

Как раз в апреле вы можете это проверить, когда стартует самый большой анимационный проект «Лицензионных брендов» ПИНОККИО. Как вы оцениваете кассовый потенциал картины и каковы ваши ожидания от выхода?

ПИНОККИО, к сожалению, уходит на осень. Пандемия внесла коррективы в график производства. Проект дорогой, очень красочный, с высоким качеством анимации, наша студия в него верит. И качество подтверждается интересом и продажами на международном рынке. Как оно отразится на внутренних сборах, мы сможем узнать только после выхода.

Как, на ваш взгляд, зритель в России воспримет историю про Пиноккио, а не про Буратино? Можно ли сказать, что с этим проектом вы в большей степени ориентируетесь на международную аудиторию?

Наш ПИНОККИО – оригинальная история, написанная братьями Свешниковыми. За исключением ключевых персонажей, она не имеет большого количества пересечений с классическим произведением. И тем более наша версия никоим образом не связана с любимой всеми в нашей стране сказкой «Буратино». Да и лично я очень трепетно отношусь к советскому наследию.

Ваши предыдущие мультфильмы БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ успешны за границей. Почему они оказались так востребованы зарубежным зрителем?

Российская анимация действительно пользуется большой популярностью за рубежом, и это заслуга всей нашей индустрии. «Лицензионным брендам» удается отвечать запросам международного рынка, и есть доверие к качеству анимации из России, способной конкурировать с продукцией Западной Европы и проектами из других стран. EFM в очередной раз подтвердил востребованность российского контента. Таких хороших рынков уже давно не было. Сказывается отложенный спрос и ограниченное количество нового продукта на рынке.

Ваш контент покупают для кинотеатрального проката или для онлайн-платформ?

Покупают дистрибьюторы, у каждого из них своя стратегия выпуска фильма на конкретной территории. Кто-то зарабатывает на выходе в прокат, кто-то пытается через кинотеатральный релиз повысить цену продажи на платформы или телевизионный канал, а кто-то предпочитает сделать ставку сразу на онлайн.

Как в целом вы оцениваете состояние индустрии анимации в России сейчас?

Некоторое время назад, не без участия государства, которое отдавало приоритет в поддержке и развитии отрасли, произошел рывок российской анимации, позволивший ей выйти на нынешний уровень. За это время сложились творческие коллективы, появились новые режиссеры, и мы стали делать современные мультфильмы Но сегодня у меня складывается впечатление, что происходит стагнация. Возможно, это в том числе связанно с изменением тех самых приоритетов.

Что нужно для дальнейшего развития, как вы думаете?

Необходимы системные преобразования на разных уровнях. Они ведутся, но их явно недостаточно, чтобы сделать еще один уверенный шаг вперед. Особенно учитывая этот нелегкий постпандемийный период. Государство должно инициировать комплекс мер, в котором заинтересованные люди увидят возможности роста бизнеса и придут в эту сферу. Двигатель развития – это всегда заинтересованные, энергичные люди, поступательное движение происходит, если они видят в этом перспективу и возможности.

С одной стороны, анимация – самый универсальный жанр с точки зрения международных продаж. Но при выпуске в России в промоматериалах продюсеры часто не дают понять, что это отечественный мультфильм. Это сознательная тактика? Оправдана ли она, на ваш взгляд?

Напротив, мы стараемся всеми средствами донести до зрителя, что выпускаемые нашей студией проекты произведены в России. На мой взгляд, для нашей публики российская анимация привлекательнее, чем большинство картин независимых зарубежных производителей. Подчеркну, я не говорю о мейджорских мультфильмах и о таких исключениях, как БАЛЕРИНА или МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ, – это тот уровень, к которому нам необходимо стремиться. В Европе анимацию серьезно поддерживают различные фонды и национальные телевизионные каналы, что позволяет формировать проектам бюджеты от 15–20 миллионов евро. Наши бюджеты гораздо скромнее.

МОЛОКО ПТИЦЫ Евгения Марьяна – первый за долгое время проект компании «Коктебель». Можно ли сказать, что вы возвращаетесь к системному производству фестивального кино?

МОЛОКО ПТИЦЫ – действительно авторский дебют, готовящийся к выпуску в этом году. И сейчас идет работа над авторским фильмом Николая Хомерики под рабочим названием ЛЮБОВЬ, сценарий к которому написал Александр Родионов. Ведущие роли исполнили Ольга Бодрова, Андрей Смоляков, Юлия Ауг и Валерий Степанов. Как и МОЛОКО ПТИЦЫ, ЛЮБОВЬ создается при поддержке Министерства культуры и фонда «Кинопрайм». Эти проекты подтверждают, что у меня в производстве есть авторские картины, но мой продюсерский пакет ими не ограничивается.

Сюжет драмы ЛЮБОВЬ похож на перевертыш комедии Алексея Нужного ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, только с точки зрения пары в молодости. Как вы относитесь к схожести в целом довольно оригинальных историй?

Совпадения каждый раз подтверждают, что в данный отрезок времени существует интерес к той или иной теме. В данном случае обоих авторов волнует переосмысление важных жизненных этапов. В своей картине Алексей Нужный призывает задуматься о них через развлекательное повествование, а Николай Хомерики выводит зрителя на серьезный диалог. Сила искусства и заключается в возможности достижения схожих результатов разными художественными средствами.

А ОДИН В ОКЕАНЕ и МЕДЕЯ будут авторскими проектами или зрительскими?

ОДИН В ОКЕАНЕ – пример большого зрительского проекта, в котором участвуют три российский продюсера: Артем Васильев, Константин Буслов и я. Мы объединились на фоне интереса к этой увлекательной истории о человеке, три дня плывшем по океану к своей мечте. Синергетический эффект от нашего сотрудничества нас вдохновляет. Мы рады, что с нами в «заплыве» учувствуют режиссер Кирилл Соколов и ведущий российский актер Данила Козловский. МЕДЕЯ – жанровый фильм в авторском изложении Василия Сигарева. В качестве референса я бы назвал проекты М. Найта Шьямалана и Алехандро Аменабара. Сценарий отличается сильнейшей драматургией, какой еще не было в российском мистическом хорроре. МЕДЕЯ способна по-настоящему напугать и удивить самую искушенную аудиторию. Съемки фильма начнутся осенью, как только позволит график исполнительницы главной роли Яны Трояновой, аудитория поклонников которой сильно увеличилась за последнее время. Также сейчас в запуске находится фантастическая картина СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. Действие фильма разворачивается в открытом космосе, съемки пройдут полностью по технологии virtual production, а главную роль исполнит Александр Кузнецов. Этот проект станет новым опытом не только для нас, но и для российского кино в целом. В августе мы планируем начать снимать многообещающий проект Алексея Попогребского САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА, где одну из главных ролей сыграет Светлана Ходченкова.

На питчинге Фонда кино говорилось, что это история про эмоциональных вампиров.

Да, одними из героев фильма являются эмоциональные вампиры и их мир, но концепция намного интереснее и глубже. С одной стороны, это история о вечном – отношениях, чувствах людей и силе любви, способной быть как созидательной, так и разрушительной. А с другой – о современном мире и технологиях.

Космический триллер СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ в прошлом году поддержали министерство культуры и фонд «Кинопрайм». До этого Фонд кино оставлял фильм без поддержки дважды. Что изменилось в проекте, что его наконец-то поддержали?

Если быть объективным, то оба раза СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ проходило все экспертные советы, но отклонялось на финальном утверждении советом фонда. А министерство культуры и «Кинопрайм» поверили в проект, за что я и творческая группа им очень благодарны. В целом САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА, СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ, МЕДЕЯ и ОДИН В ОКЕАНЕ – зрительские картины, которые, я верю, будут востребованы в России и уже вызывают очень высокий интерес на международном рынке.

Действительно ли МОЛОКО ПТИЦЫ ждет Канн?

Каждый продюсер и режиссер, снимающие авторские фильмы, ориентируются и надеются на участие в фестивалях, а главный из них – конечно же, Каннский. Блажен, кто верует. Фестивали – еще бóльшая рулетка, чем кинопрокат. В данный конкретный период все осложняется тем, что из-за пандемии смотры переносятся или уходят в онлайн, а прошлогодние картины и вновь произведенные наслаиваются друг на друга.

Есть ли, на ваш взгляд, надежда, что фестивали в этом году будут проходить в привычном режиме?

Прогнозирование – дело неблагодарное. Фестивали в онлайне – это не фестивали. Фестивали и Кинорынки в офлайне включают другие механизмы: есть ощущение конкуренции, сопричастности к большому и важному индустриальному событию. Zoom не может заменить общение в ресторане на набережной Круазетт. Фестивали в онлайне стали вынужденным шагом в сегодняшних реалиях. Организаторы больших смотров будут пытаться сделать все, чтобы провести свое мероприятие в классическом виде. Остается надеяться и верить, что у них получится это осуществить.

Насколько чувствительна для фестивального кино фактическая потеря Берлина в этом году? Фестиваль-онлайн очевидно не вызывает такого же выхлопа со стороны медиа, как офлайновые смотры.

Думаю, практически все фестивали в той или иной форме потеряны в этом году. Фестиваль без большого количества участников, гостей и зрителей – неполноценное мероприятие. Девальвируется все, ради чего проводятся смотры. С таким же успехом любая онлайн-платформа может проводить свои фестивали и даже преуспеть. Тот факт, что мы не увидели полноценного Берлина, каким он был в прошлом году, однозначно негативно отразится на картинах-участниках и на их последующей судьбе. Однако в сложившихся обстоятельствах нет смысла сожалеть, надо смотреть в будущее и верить, что все наладится.

Что в этой ситуации делать продюсерам – ждать возобновления офлайновых фестивалей или все-таки выпускать фильмы в прокат?

Фестиваль как инструмент продвижения – важный элемент для авторского проекта, но фильмы имеют свойство морально устаревать. С начала пандемии находящиеся в режиме ожидания с готовыми картинами продюсеры не смогут еще год держать их и в скором времени начнут выпускать. Двигаться вперед всегда лучше, чем стоять на месте.

А с МОЛОКОМ ПТИЦЫ вы как поступите?

В наших планах релиз в этом году. Для режиссера-дебютанта важно показать фильм коллегам и зрителям, заявить о себе.

Как, на ваш взгляд, в целом в России изменилась аудитория авторских фильмов за последние 10–15 лет?

Интерес к ним растет. Связано это как с взрослением киноходящей аудитории, так и с присутствием в программах фестивалей последнего времени все большего количества арт-мейнстримных картин.

Почему произошло это изменение, как вы думаете?

Фестивали – это не только смотр нового и прогрессивного, но и бизнес. Их задача – привлечь к себе как можно больше внимания и стать проводниками не только для актуального кино, но и для востребованного. Для этого необходимо обеспечить участие как актеров и режиссеров с именами, так и широкой зрительской аудитории. А это очень сложно сделать в наше время, создавая программу только из авторских картин и фильмов режиссеров-дебютантов.

Вы сказали, что уже вернулись к производству кино. А что с вашими будущими анимационными проектами?

Сейчас у студии «Лицензионные бренды» в производстве находится два проекта: КОТЫ ЭРМИТАЖА и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА. По запуску новых проектов мы с партнерами решили взять паузу.

Удалось ли извлечь какие-то возможности из коронакризиса?

Как и любой кризис, он способствовал оптимизации рабочих процессов, что всегда идет на пользу. В некотором смысле он дал нам возможность заглянуть в будущее, поставив нас в условия удаленной работы и полного перехода в онлайн. Мы все осознали его силу и его перспективы. Уже сегодня онлайн-платформы стали одними из ведущих игроков кинобизнеса. Стратегия их развития не ограничивается покупкой контента и участием в его производстве, они вышли на рынок с собственным оригинальным продуктом.

Каковы, по-вашему, в этих условиях перспективы кинопроката?

Поменяются запросы аудитории. Большие зрелищные и событийные авторские картины будут собирать больше. А остальные начнут выходить в онлайне, минуя полноценный кинопрокат.

22.03.2021 Автор: Рая Башинская