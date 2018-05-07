Андрей Бусаргин: «От деятельности пиратов рынок теряет больше, чем они сами зарабатывают»

Компания MUSO опубликовала исследование, согласно которому Россия находится на втором месте в мире (после США) по потреблению нелегального видеоконтента. Учитывая, сколько в последнее время было разговоров и государственных инициатив вокруг этой проблемы, столь высокие показатели вызывают определенное разочарование. Чтобы разобраться, так ли все плохо на самом деле, БК пообщался с главой направления Brand Protection & Antipiracy компании Group-IB Андреем Бусаргиным.

Как бы вы прокомментировали отчет MUSO?

Как российский рынок контента, так и теневой рынок онлайн-пиратства для зарубежных игроков до сих пор совершенно не прозрачны. Это легко объяснимо. Во-первых, языковой барьер (согласитесь, русский язык довольно сложен для изучения). Во-вторых, исторические особенности развития телерадиовещания и Интернета, закрытость нашего рынка и даже менталитет в конце концов. Аналитикам извне зачастую виден только рост числа пиратских сайтов и очевидные факты частого появления экранных копий, но оценить реальное потребление контента пользователями коллеги, увы, не могут. Поэтому согласиться с выводами MUSO можно лишь отчасти: да, пиратская активность не убывает, но процент просмотра пиратских копий пользователями скорее снижается. По данным Group-IB, потребление пиратского контента в нашей стране падает, а все легальные сервисы показывают рост. Это подтверждается и отчетами ivi, Okko, «Амедиатеки» и других игроков. Попыток выложить нелегальный контент сейчас стало действительно больше. Количество пиратских ссылок, которые мы находим за месяц, безусловно выросло. Но благодаря сбалансированному законодательному полю, развитию технологий поиска и удаления контента, в том числе через суды и Роскомнадзор, «пиратка» в Интернете стала менее доступна и, соответственно, ее просмотр сокращается.

То есть пиратская активность у нас все-таки растет? Чем больше с ними борются, тем быстрее они размножаются?

Пиратам приходится это делать, чтобы оставаться на плаву. Это их бизнес, и чтобы его сохранить, они идут на различные ухищрения. Допустим, вводится закон о вечной блокировке сайтов с пиратским контентом – они начинают создавать «зеркала». В ответ принимается закон о блокировке «зеркал». Безусловно, и это заставит их сменить тактику. Но к моменту, когда этот закон вступил в силу, уже было создано огромное количество похожих доменов. Причем не только сами владельцы раскрученных сайтов делали эти копии, они продавали свои бренды как франшизу. Платишь 50 000 рублей и получаешь название, которое все на рынке уже знают – Kinogo, к примеру. Так появилось огромное число новых мелких игроков – те же студенты, старшеклассники, которые обратили внимание на весь этот хайп в СМИ, когда все кричали о вечной блокировке Rutracker.org. А там же упоминались заработки пиратов, и молодые ребята подумали: «Это такие сверхприбыли, такой легкий бизнес – что сложного создать свой сайт и начать зарабатывать?» Не знаю, как это влияет на потребление, но предложений действительно стало гораздо больше. Пираты же тоже следят за тем, как с ними борются, они видят, какие законопроекты находятся в обсуждении, и оперативно подстраиваются под новые законодательные рамки. Сейчас, например, пираты уже не стараются быть похожими на уже заблокированные известные крупные пиратские площадки, идет тенденция к автоматическому созданию огромного количества сайтов, но для их раскрутки потребуется время и денежные вложения.

Получается, что закон о блокировке «зеркал» не привел к капитуляции пиратов. Вы готовите новый удар на законодательном поле или остается только механически вычищать ссылки?

Благодаря закону о блокировке «зеркал» нам удалось убрать с рынка крупных игроков – это было в любом случае эффективное решение. Но в целом, конечно, это война скоростей – они создают «зеркала», мы их блокируем. Сейчас в разработке находится законопроект, который сделает бизнес пиратов коммерчески невыгодным. По ним уже наносили удар ранее, когда все крупные рекламодатели перестали сотрудничать с нелегальными ресурсами, не желая портить себе имидж. Пираты оказались в довольно плачевной ситуации, но тут к ним на помощь пришли онлайн-казино. Сошлись две сущности – пираты, у которых есть трафик, но нет денег, и казино, у которых нет трафика, но очень много денег. Получился симбиоз: одни покупают рекламу, вторые гонят трафик. Пиратский бизнес опять стал прибыльным. Да, в законе о рекламе есть пункт о запрете упоминания казино и азартных игр, за нарушение которого предусмотрен штраф, но штрафовать онлайн-казино сложно, потому что у них нет юрлица и неизвестно, кто за этим всем стоит. Поэтому в настоящее время на рассмотрении находится закон по внесудебной блокировке сайтов, которые размещают рекламу казино. Этот вопрос находится в компетенции ФНС и ФАС. Если все сложится удачно, его принятие будет очень сильным ударом – пиратам придется распрощаться или с сайтом, или с большим доходом. В результате останутся лишь энтузиасты, которые готовы бороться за свободу распространения информации, не зарабатывая при этом ничего, или совсем мелкие игроки. Основные усилия регулятора и компаний, ведущих борьбу с нелегальным распространением такого контента, сосредоточены на том, чтобы сделать этот бизнес не только невыгодным, но и опасным. Сейчас за пиратство нет никаких наказаний, реальных сроков и уголовных дел. Владелец ресурса может рассуждать примерно так: «Раньше падало мне на карту по 200 тысяч рублей в месяц, сейчас будет падать 30 – ну тоже на дороге не валяются». Но если эта деятельность начнет угрожать реальным сроком – овчинка не будет стоить выделки. Мы уже видели, как это происходило, когда с рынка ушли рекламодатели – пираты стали переходить в порноиндустрию, заниматься DDoS-атаками, спам-рассылками. Group-IB специализируется на расследовании киберпреступлений, и мы знаем, что все злоумышленники действуют по одной схеме: запахло жареным или бизнес приносит уже не такие деньги – они переключаются на что-то другое. Не знаю, на что массово будут переключаться бывшие пираты, может быть, начнут сами снимать кино, посмотрим, но мы найдем на них управу (смеется).

Есть ощущение, что в Сети действует еще один симбиоз – пираты и поисковики. Уже несколько лет вся индустрия жалуется на политику «Яндекса», но очевидно, что ничего так и не сдвинулось с места.

Это еще один блок, над которым нам предстоит работать. Поисковики являются основным источником трафика для пиратских сайтов. Однако поисковик поисковику рознь. Например, Google имеет сервис, основанный на DMCA (закон об авторском праве в цифровую эпоху), по которому они исключают ссылки на пиратский контент из поисковой выдачи. Более того, если ты жалуешься на один и тот же сайт несколько раз, то этот ресурс навечно попадает в стоп-листы. «Яндекс» никакие ссылки не исключает, это их конкурентное преимущество перед Google, за которое они всячески держатся. Кто только ни пытался с ними общаться – крупные правообладатели, холдинги, телеканалы – ни у кого не получилось. Тут может помочь только закон, который будет регулировать работу поисковиков, заставлять их чистить поисковую выдачу. Тогда способов узнать о новых пиратских ресурсах практически не останется, их будет очень тяжело искать, а администраторам будет трудно их раскручивать. Если только через группы в соцсетях, но мы умеем эффективно и быстро их зачищать. Так что здесь проблем не возникнет.

Представим, что это наконец-то произошло. Как, по-вашему, изменится поведение потребителей «пираток»? Они все перейдут на легальное смотрение или будут находить лазейки, обходы торрентов?

Есть люди, которые принципиально никогда в жизни не заплатят за просмотр кино. Они вообще не станут потреблять мейнстримный и топовый контент, будут ждать, когда фильм покажут бесплатно по ТВ. Это примерно 20 процентов населения. Также около 20 процентов составляют люди, которые привыкли платить за контент – они ходят в кино или покупают фильмы в легальных онлайн-кинотеатрах. Остальные – это та категория, у которой нет принципиальной позиции, она потенциально готова отказаться от услуг пиратов. Но сейчас такие пользователи заходят в «Яндекс», находят фильм на первой странице выдачи и, если ссылка не заблокирована, бесплатно смотрят пиратскую копию, думая, что это нормально. Они рассуждают: «Если это так легко можно сделать – значит это не запрещено». В принципе, обычный зритель не обязан разбираться, легальный это контент или нет. Это ответственность и война правообладателей. Если ты заинтересован в большей выручке – будь добр заняться зачисткой своего продукта. Конечно, можно надеяться, что придет новое поколение с другим менталитетом. Но эффективнее сделать так, чтобы не было столь легкого доступа к нелегальным сайтам. И тогда зрители начнут искать другие способы посмотреть кино – пойдут в кинотеатр, подпишутся на платную VoD-платформу или будут ждать телепремьеры.

А если посмотреть в начало пиратской цепочки, то какими путями к ним попадает киноконтент? Это все еще старые добрые «экранки»?

Происходят еще утечки материалов со студий постпродакшна, графики, монтажа. Это, конечно, редкость, но бывает и так, как в случае со взломом серверов Sony, когда в Cеть попала черновая версия фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 3. Хотя, конечно, самый распространенный случай воровства – «экранка». Несколько лет назад это было довольно редко. Ситуация изменилась примерно с сентября 2016 года, с фильма ЖЕНИХ. Так совпало, что я сам пошел его смотреть в первый день проката, сажусь в зал и мне приходит уведомление от моих коллег: «Обнаружена первая пиратская копия». И дальше началось – «экранки» всех наиболее раскрученных релизов начали появляться в первые дни проката. Никто не понимал, что происходит. Моя гипотеза – это связано с кризисом. Возможно, в кинотеатрах сокращались бюджеты на безопасность. Мы попытались проследить, кто за этим стоит, нашли объявление на форуме в Даркнете о поиске фрилансеров, которых нанимали для двухчасовой съемки за 200 долларов. Оказалось, что есть некая преступная группировка, которая снимает «экранки» по России, и для них это уже налаженный бизнес, поставленный на поток. Действуют они в основном в регионах. Существует даже методичка для начинающих пиратов о том, как нужно себя вести в зале, куда садиться, как снимать, что говорить, если поймали. Они искали фрилансеров, которые будут снимать «экранки» в Европе и Америке, чтобы получать копии в день мирового релиза. Очевидно, что за этим стоит серьезная группа лиц. Во всех нелегальных видео врезана реклама тех самых онлайн-казино, которые являются главными рекламодателями пиратов. Логично предположить, что казино и спонсируют сеть фрилансеров, снимающих «экранки».

Вы привлекали к своим расследованиям правообладателей? Ведь они имеют рычаги воздействия на кинотеатры.

Мы говорим об этом и с правообладателями, и в СМИ, и на всевозможных профессиональных мероприятиях: «Есть такая тенденция, обратите, пожалуйста, внимание. Будьте пожестче с кинотеатрами». Пока ситуация не меняется. Может быть, есть какие-то работники кинотеатров, которые сотрудничают с пиратами. С другой стороны, прокатчики рассказывают нам, что им звонят из кинотеатров и говорят, что у них появилась такая проблема, они привлекают службы безопасности и полицию, но дальше разового штрафа дело не идет. Во-первых, охрана кинотеатра по закону не имеет права никого задерживать. В свою очередь полиция проводит с человеком беседу, а он говорит, что снимал кино для жены, хотел дома пересмотреть. Чтобы предъявить серьезные обвинения, необходимо доказать ущерб, который этот товарищ нанес. Это сложно, это требует анализа его сетевой активности, нужно понять, кому он слил эту копию в Cеть, поэтому полиция берет штраф, составляет протокол и отпускает.

Как бы вы в целом оценили активность правообладателей в вопросах защиты контента? Сильно отличается отношение мэйджоров и российских продюсеров?

Большинство прокатчиков заботится о защите своих релизов от пиратов. Но и у мэйджоров, и у российских продюсеров есть своя специфика. Студии защищают все свои релизы, но не любят эксперименты и все нововведения используют с большим опозданием из-за долгих согласований с Западом. Раньше они вообще не прибегали к антипиратскому законодательству в России, но сейчас ситуация меняется, и у них есть желание заняться вечными блокировками сайтов и их «зеркал». Российские продюсеры впереди планеты всей и используют максимальное количество имеющихся рычагов воздействия на пиратов, но, часто бывает, защищают релиз ровно до выхода на VoD, так как не всегда высоко оценивают отдачу от этого канала дистрибуции. Хотя, по нашим наблюдениям, сейчас люди действительно готовы платить за контент в Интернете. У многих пользователей мобильные устройства, планшеты и Smart TV дома, для них важно смотреть комфортно, без странных врезок громкой навязчивой рекламы, с возможностью получить рекомендации, сформировать свой плей-лист и тому подобным – все то, что сейчас стали предлагать наши представители рынка онлайн-кинотеатров. Есть еще телеканалы, часть из них действительно думает про бизнес – они развивают свою цифровую дистрибуцию, а есть те, которым все равно. Они говорят: «Нам нужно распространить информацию как можно шире, бюджет не важен». Многие игроки просто не понимают, что если мы зачищаем не весь контент, это дает ассортимент пиратам, дает им возможность жить.

Сколько пиратский сегмент зарабатывает в год? Сколько денег теряет индустрия ежегодно из-за его деятельности?

По нашим расчетам, средний пиратский онлайн-кинотеатр в год зарабатывает 89 тысяч долларов. Соответственно, нелегальный рынок в целом – это порядка 100 миллионов долларов, если считать по количеству уникальных посетителей. Но эти цифры мы брали, исходя из данных 2016 года, сейчас ситуация несколько изменилась. Самое печальное, что от деятельности пиратов рынок теряет больше, чем они сами зарабатывают. То есть ты сам заработал сотню миллионов, а ущерба принес на полмиллиарда. Мы сейчас работаем над анализом текущей ситуации на рынке и в ближайшее время будем готовы поделиться своей аналитикой.

07.05.2018 Автор: Мария Позина