Дмитрий Якунин: «У нас нет задачи проводить форум ради форума. Нам важно, что происходит после»

В этом году Всероссийский питчинг дебютантов превратился во Всероссийский молодежный кинофорум. Расскажите, пожалуйста, что изменилось и что вызвало эти изменения?

В прошлом году, проанализировав итоги бизнес-площадки 42-го Московского кинофестиваля, мы пришли к выводу, что питчинг дебютантов, проводимый нами семь лет, оставаясь важным индустриальным событием, не решал ряда других задач по развитию дебютного и регионального кино. После общения с ведущими продюсерскими компаниями и представителями регионов мы решили провести ребрендинг проекта и подготовили заявку на Всероссийский молодежный кинофорум. Идею поддержал Союз кинематографистов России, а затем и Фонд президентских грантов. Помимо питчинга, проект включает скрининг-показы дебютного кино, в том числе лауреатов наших предыдущих конкурсов, дискуссии о развитии регионального кинематографа, мастер-классы для представителей творческих и технических кинопрофессий, в частности, от зарубежных спикеров. Для ведущих продюсерских компаний будут проведены локейшн-туры по регионам. В этом году молодежный кинофорум пройдет в тринадцати городах России: Якутске, Казани, Калининграде, Абакане, Нижнем Новгороде, Черкесске, Иркутске, Ялте, Челябинске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве, а также в Краснодарском крае. Уже в ходе подготовки к проекту мы увидели большой интерес региональных властей. Ряд регионов выделяет дополнительные средства, которые идут на привоз экспертов, дополнительный призовой фонд, образовательные программы. Новый статус проекта привлекает еще больше представителей продюсерских компаний. За три-четыре дня форума они могут увидеть не только работы дебютантов, но и ознакомиться с инфраструктурой сразу нескольких регионов на предмет возможного сотрудничества по организации съемок.

Призовой фонд с 12,5 миллионов рублей в прошлом году вырос до 20 миллионов. За счет чего произошел такой рост?

Наш проект из тех, что растет с каждым годом. В 2017-м сумма поддержки Фондом президентских грантов составила 5,5 миллионов рублей, в 2018-2019 годах – 15 миллионов (из них призовой фонд – 10 миллионов рублей), в 2020-м – 20 миллионов (включая призовой фонд 12,5 миллионов рублей). В этом году Союз кинематографистов получил грант в 40 миллионов рублей, из них призовой фонд составил 20 миллионов. Безусловно, рост форума обусловлен поддержкой качественных проектов в предыдущие годы, уровнем экспертов, резонансом в СМИ и в социальных сетях, интересом к мероприятию у региональной власти. Нам очень приятно, что наш проект с каждым годом завоевывает все бόльшую репутацию среди экспертного сообщества и участников, ведь репутация для нашей команды – самое главное.

Первый этап кинофорума стал частью бизнес-площадки 43-го Московского международного кинофестиваля. Какие итоги вы можете подвести?

Четвертый год Молодежный центр является организатором бизнес-площадки Московского кинофестиваля, что, безусловно, для нас большая честь. С самого начала акцент программы был сделан на региональное и дебютное кино. И если в прошлые годы многие продюсеры не воспринимали это направление как перспективное в своей деятельности, то в этом году мы видим, что оно становится ключевым в их работе – растет конкуренция между продюсерами и все бόльшим становится интерес к регионам. Экспертами питчинга стали ведущие российские продюсеры Сергей Сельянов, Наталья Мокрицкая, Антон Калинкин, Федор Попов, Макар Кожухов, Юлия Мишкинене, Вадим Соколовский, Анна Гудкова, Наталья Иванова, Сергей Корнихин, сценаристы Андрей Золотарев, Роман Кантор, а также наши иностранные гости – Стивен Мао, режиссер и продюсер из США, лауреат премии «Оскар» за лучший короткометражный фильм, Сарфараз Алам, организатор Недели российского кино в Индии, и многие другие. Знаю, что к некоторым проектам, представленным на питчинге, есть повышенный интерес у продюсеров, причем не только участвовавших в жюри, но и специально пришедших на нашу площадку. Надеемся, что часть проектов мы в скором времени увидим на конкурсах Минкультуры, Фонда кино, «Роскино», а также на ведущих платформах.

Регионам на площадке был отведен специальный день. Мы провели круглый стол по кинообразованию, где был представлен опыт федеральных и региональных киношкол по подготовке кадров; состоялся open talk, посвященный исследованию феномена якутского кино. Но, наверное, самым важным для нас стала презентация региональных кинокластеров «Снимаем кино в России», организованная совместно с Ассоциацией продюсеров кино и ТВ. В обсуждении приняли участие представители 27 регионов России, руководители министерств, киносообществ и продюсерских компаний. Экспертами презентаций выступили Светлана Максимченко из Минкультуры, Родион Павлючик, Дмитрий Табарчук, Никита Трынкин, Ольга Жукова от Ассоциации продюсеров кино и ТВ, Евгения Данильченко из Российского экспортного центра, Евгений Григорьев со Свердловской киностудии, Лариса Солоницына от Союза кинематографистов России, Ирина Мастусова из Ассоциации анимационного кино, Анастасия Зуенко от Московской кинокомиссии, представитель Нового института культурологии Нина Кочеляева и Сергей Петров с Киностудии имени Горького.

Какие тенденции развития регионального кино были обозначены в рамках сессии?

Эксперты увидели очень много качественных презентаций. У каждого региона своя специфика в зависимости от исторического развития, природного ландшафта и этнической карты населения. Карачаево-Черкессия, Крым, Республика Алтай, Красноярский край обещают незабываемые локейшн-туры, Челябинск и Омск предлагают индустриальные ландшафты и масштабные истории промышленного развития страны, Новгород и Вологда готовы предоставить локации для исторических картин, Тольятти, Томск, Тюмень и Иркутск используют инновационный подход к организации креативных кластеров, Башкортостан развивает анимационное направление, в рамках которого намерен популяризировать национальных героев. В целом наблюдается тенденция на устойчивое развитие киноиндустрии: практически во всех представленных субъектах Российской Федерации установлено взаимодействие с местными администрациями. Активно развиваются кинокомиссии в Калининградской, Новгородской областях, Пермском крае, недавно созданы кинокомиссии в Краснодарском крае, Камчатском крае, Нижегородской и Архангельской областях. Также постепенно происходит формирование системы поддержки кинематографистов в виде субсидий и грантов. В ходе сессии Светлана Максимченко отметила, что развитие региональной кинематографии и децентрализация отрасли – важные задачи концепции развития отечественной кинематографии до 2030 года. Мы надеемся, что наш многолетний опыт работы с регионами будет полезен для министерства культуры.

Какие еще мероприятия прошли в рамках бизнес-площадки?

Если говорить о цифрах, то в мероприятиях бизнес-площадки приняли участие более 300 участников, 87 экспертов, среди них – 8 иностранных, представители 29 российских регионов, а онлайн-трансляции посмотрело более 5000 зрителей. В международном блоке мы организовали Q&A-сессии с представителями ведущих зарубежных индустриальных платформ. Координатор Польской академии документальных искусств, продюсер Адам Паплинский представил онлайн-платформу неигровых фильмов pitchthedoc.com и рассказал об особенностях взаимодействия участников европейского рынка. Глава Кинорынка Industry@Tallinn&Baltic Event Мардж Лииске говорила о мероприятиях фестиваля «Темные ночи». Заместитель директора и отборщик Софийского международного кинофестиваля, руководитель рынка копродукции Sofia Meeting Мира Сталева рассказала о возможностях своей площадки и выразила заинтересованность в совместных проектах с партнерами из других стран, а также сообщила о развитии рынка Юго-Восточной Европы. В течение года в рамках Всероссийского молодежного кинофорума мы будем плотно работать с коллегами и обязательно представим этим и другим платформам пакет проектов, имеющих копродукционный потенциал. Кроме того, мы пригласим наших коллег на новые этапы кинофорума, в том числе и в регионы.

Традиционным стал совместный с «Роскино» круглый стол об опыте участия российских кинематографистов в зарубежных образовательных программах – Berlinale Talents, EAVE и EAVE on Demand in Russia, TorinoFilmLab. В обсуждении участвовали Анна Рясик, Егор Одинцов, Катя Михайлова, Елена Бродач и Сарфараз Алам, модерировала беседу Анна Гудкова. Подарком от компании 1-2-3 Production стало появление на бизнес-площадке знаменитого режиссера монтажа Франсуа Гадижье, работавшего с такими фильмами, как ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ, КОРОЛЕВА МАРГО, СИНОНИМЫ.

Взглядом в настоящее и будущее нашей киноиндустрии стали open-talk «Кино после пандемии. Развитие индустрии в цифровую эпоху», модератором которого был Никита Тихонов-Рау, и открытый диалог «Кинотеатры или платформы: кому отдать фильм?», который провела Сусанна Альперина. В дискуссиях приняли участие ведущие российские продюсеры – Дмитрий Табарчук из Art Pictures Vision, Наталия Клибанова из «Амедиа Продакшн», Антон Калинкин от веб-кинотеатра Chill и Ассоциации производителей веб-контента, Алексей Троцюк, представляющий студию Yellow, Black and White и платформу Start, Роман Дорофеев из «Русского Репортажа», представитель компании «Белые ночи» Ирина Пономарева, Елена Фисенко из Capella Film, Сергей Корнихин от кинокомпании «Друг друга» и Макар Кожухов из Okko.

Как вы оцениваете уровень проектов питчинга? Были ли какие-то перспективные фильмы в секции Work-in-Progress?

В этом году мы сделали важный для себя шаг – в достаточно короткие сроки создали свою платформу www.script.moviestart.ru. Она может обслуживать не только питчинги дебютантов, но и конкурсы, отдельные задачи по поиску сценаристов и образовательные программы других компаний. Нам очень приятно, что необходимость подобной платформы признали эксперты и участники питчинга (уже зарегистрировано более 2000 профилей), и мы планируем развивать ее и дальше. Что касается самого питчинга, то из 749 заявок отборочная комиссия сформировала шорт-лист из 42 проектов. Причем для попавших в шорт-лист были организованы бесплатные тренинги и консультации по сценариям от экспертов. Многие из них отметили повышающийся с каждым годом уровень как самих проектов, так и защит. На мой взгляд, это связано с растущим количеством и качеством индустриальных мероприятий, конкуренцией государственных и частных киношкол, ну и, надеюсь, нашей системной работой по поддержке дебютантов. Практически в каждой номинации велась серьезная борьба, было представлено большое количество качественных проектов. Мы надеемся, что поддержку получат не только завоевавшие денежные призы проекты, но и ряд заявок, заинтересовавших экспертов, готовых вложить свои деньги и ресурсы в их реализацию.

Если говорить о победителях, то в секции документального кино лауреатом стала комедия ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН 2 Дарины Умновой о женщине, выплачивающей кредиты бывшего мужа-афериста. В коротком метре победил авторский проект «Память Инги» Елены Никифоренко о смотрителе маяка и девушке Инге, потерявшей память. Проект выпускниц ВГИКа «Знакомьтесь, Рак» получил главный приз в категории «Веб-сериалы». Это комедия на серьезную тему – геймер после возвращения из армии узнает, что болен раком. Вместе со своей подругой он пытается заработать на своей болезни и ведет блог. Жюри отметило не только уровень проекта, но и его социальную направленность. Мистический триллер «Буран» сценаристки Лилии Янтилиной о поиске пропавшего эмчээсника был отмечен в категории «Телесериалы». В полном метре победителем стал фильм о поэте Велимире Хлебникове ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА немецкого режиссера Кристины Паустиан. Проект обладает международным потенциалом, и нам приятно, что именно на питчинге Московского кинофестиваля он получил свою первую поддержку. В категории Work-in-Progress лауреатом стала картина КАНТИЯ Марии Вихровой. Этот авторский проект был представлен на питчинге дебютантов еще три года назад, мы надеемся, что полученный денежный приз, а также поддержка «СинеЛаб» позволят команде наконец-то завершить постпродакшн и презентовать фильм на фестивальных площадках. Все перечисленные проекты получили по одному миллиону рублей. Авторы смогут потратить эти средства на производство фильма либо создание тизера проекта для презентации на других питчингах.

Какие новые категории будут введены на питчинге в этом году?

Серьезный денежный приз, выданный Фондом президентских грантов, позволяет нам поддержать новые направления – анимационные фильмы и социальные ролики. Призовой фонд в обеих категориях составит по одному миллиону рублей. В конце года в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума и кинофестиваля «ПитерКит» мы впервые проведем конкурс анимации. В настоящее время с дирекцией Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале и Ассоциацией анимационного кино мы обсуждаем номинации, экспертов и критерии отбора. Там же, в Санкт-Петербурге, мы подведем итоги конкурса социальных роликов «Хорошая история» о некоммерческих организациях, который проведем совместно с Фондом президентских грантов. Задача проекта – повысить информационную открытость успешных проектов НКО, прежде всего региональных, а глобальная миссия – сделать присутствие социальной тематики в медиапространстве обычным делом. Конкурс был представлен также на фестивале в Москве, а прием заявок официально стартует в рамках Сибирского форума в Хакасии 14 мая.

В прошлом году новой категорией стали веб-сериалы. Как показала себя поддержка этого направления?

Нам очень приятно мнение председателя жюри данной категории, известного продюсера Антона Калинкина, отмечающего, что уровень представленных на питчинге проектов растет. Помимо проекта «Знакомьтесь, Рак», эксперты высоко оценили веб-сериал «Основано на реальных событиях» Дмитрия Кирюшкина – псевдодокументальный фильм, рассказывающий о современных неизвестных героях. Представленный на питчинге «пилот» раскрывает секреты подготовки участников современных ток-шоу. Кроме того, был отмечен анимационный веб-сериал «Качеля» – современная экранизация гоголевского «Ревизора». Только героями фильма становятся не люди, а говорящие звери, населяющие заброшенный таежный город. Совместно с командой Антона Калинкина в конце июля мы проведем в Нижнем Новгороде в рамках RealistWebFest новый питчинг веб-сериалов, призовой фонд которого составит также один миллион рублей. Кроме того, в рамках региональных форумов запланирован ряд образовательных программ совместно с изданием The Digital Reporter, направленных на популяризацию направления «веб-сериалы» среди молодых авторов.

Вы говорили о том, что по итогам семилетней работы питчинга дебютантов снято 150 проектов. Расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас с победителями предыдущих питчингов – какие фильмы снимаются, какие сотрудничества наладились с партнерами питчинга?

С этого года в рамках форумов мы будем проводить офлайн- и онлайн-показы региональных и дебютных фильмов, прежде всего – лауреатов наших предыдущих питчингов. Показы будут проходить для представителей онлайн-платформ, дистрибьюторов, фестивальных отборщиков. Все-таки мы в ответе за тех, кого наградили. Среди проектов, которые мы собрали в пакет, несколько короткометражных и документальных фильмов, вызвавших интерес онлайн-платформ, а также ведущих фестивалей. Еще рано раскрывать секреты, но могу сказать, что в ближайшее время мы увидим качественные проекты, получившие денежные призы на питчингах в 2019 и 2020 годах.

Кроме того, в прошлом году поддержку Фонда кино получил проект МАТЬ МОЕГО СЫНА режиссера Ильи Максимова. На уровне сценария фильм был взят в разработку продюсером Екатериной Кононенко, членом жюри нашего питчинга. На питчинге дебютных проектов министерства культуры было представлено восемь проектов, лауреатов и участников шорт-листа наших предыдущих конкурсов. Среди них БЕЛЫЙ ПАРОХОД Инги Шепелевой, лауреата Якутского питчинга, МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕТ Валентины Коровниковой, лауреата Севастопольского питчинга. Однако поддержку государственного ведомства получил только один проект – криминальная драма ЧИКАГО Николая Рыбникова, участника Башкирского и Крымского питчингов.

Учитывая изменения, произошедшие за последний год с форумом, каким вы видите его дальнейшее развитие?

Для нашей команды нет задачи проводить форум ради форума или всю жизнь проводить event для молодежи. Всероссийский молодежный кинофорум, как и питчинг дебютантов, – безусловно, важные для отрасли проекты, но для нас еще важнее то, что будет проходить после мероприятий. Например, в рамках Сибирского форума в Хакасии будет открыта киношкола в местном «Кванториуме», в Карачаево-Черкессии планируется открытие регионального отделения Союза кинематографистов, а в дальнейшем – киностудии, в Архангельске в рамках форума будет представлена концепция недавно созданной кинокомиссии. Участие в формировании «дорожной карты» регионального кино, реализация компетенций, наработанных за долгие семь лет сотрудничества с региональными киносообществами, развитие инициатив под эгидой Союза кинематографистов России – вот наши задачи на ближайшее время, если говорить об общественной деятельности. А какова будет форма реализации этих задач – Всероссийский молодежный кинофорум либо какой-то другой проект, пока сложно сказать. Между тем как человеку, пришедшему в киноиндустрию из бизнеса, закончившему продюсерский факультет Академии Никиты Михалкова, мне хотелось бы активно развиваться не только в общественном, но и в продюсерском направлении. Создание прокатных зрительских документальных фильмов, успешных кейсов в области регионального и дебютного кино, в том числе копродукционных проектов, а в дальнейшем и коммерческих – это задачи нашего продюсерского центра «Мувистарт», которому недавно исполнилось два года. В нашем пакете есть достаточное количество проектов и предложений, с которыми мы начинаем выходить на рынок. Причем эти проекты, во избежание конфликта интересов, не имеют отношения к питчингу дебютантов. Уверен, нашей команде удастся найти баланс между решением важных общественных задач и реализацией своих здоровых продюсерских амбиций. Ведь самые важные для нас критерии оценки наших проектов – «качество» и «репутация» – высоко ценятся не только представителями киноиндустрии, но и зрительской аудиторией.

24.05.2021 Автор: Рая Башинская