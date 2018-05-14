Иван Голомовзюк: «Мы хотим не заработать на производстве, а сделать качественный продукт»

9 апреля в Каннах в рамках крупнейшей в Европе выставки аудиовизуального контента MIPTV холдинг «Газпром-медиа» и канал ТВ-3 объявили о создании студии 1-2-3 Production для производства собственной линейки драматических сериалов. Первые проекты здесь же, в Каннах, представили генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович и генеральный продюсер канала Евгений Никишов. Возглавил студию Иван Голомовзюк – заместитель генерального директора телеканала и исполнительный продюсер франшизы «Гоголь» и сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения». БК расспросил его о причинах создания продакшна и ближайших планах.

Иван, какими мощностями будет располагать новая студия?

Это будет продакшн полного цикла – от сценария до мастеринга. Будут три монтажных поста, комплекс для цветокоррекция DaVinci, аудиостудия со звуковой установкой, свой небольшой просмотровый зал. А также бухгалтерия, юристы, авторские и продюсерские группы.

Где все это будет располагаться?

На Мосфильмовской, в шаговой доступности от «Мосфильма». На самом «Мосфильме» мы тоже будем арендовать помещения для съемочных групп – там разместятся костюмерные, гримерные, реквизиторские и прочее.

Почему вы решили включить в штат и сценаристов, а не сотрудничать с ними на фрилансе?

Для кино самое важное – это авторы, с них все начинается. Мы хотим растить свои кадры. Те авторы, которые есть у нас на канале, теперь будут прикреплены к продакшну. По сути, вся команда уже сформирована – и авторские группы, и кастинг-директора, и исполнительные продюсеры, и съемочные группы, и режиссеры монтажа. Сейчас формируется только управляющая команда.

Как именно вы будете растить кадры? Свою киношколу не планируете открыть?

Мы планируем работать со ВГИКом и киношколами, приглашать студентов, организовывать семинары. Но свою киношколу пока создавать, конечно, не собираемся. Обычно все происходит неформально: мы замечаем кого-то на съемочной площадке, «подтягиваем» его и дальше уже в личной беседе что-то объясняем или рассказываем.

Сложно ли сейчас собрать в Москве профессиональную команду?

Очень сложно. Это производство в принципе построено на людях, и те, кто чего-то достиг, как правило, уже «пристроены». Но многие идут именно к нам, потому что у нас хорошая репутация и интересные проекты.

Насколько остро обстоит дело с конкуренцией в сфере телевизионных и сериальных продакшнов?

Существует много разных продакшнов, но крупных продюсерских центров всего около пятнадцати – двадцати, и лучшие кадры работают, как правило, там. Конкуренция между центрами есть, но рынок не слишком жесткий: все друг друга знают, и мы всегда радуемся, когда у кого-то получается хороший продукт.

В чем целесообразность запуска собственного продакшна? Почему бы не продолжить и дальше работать с подрядчиками?

Конечно, мы продолжим работать с подрядчиками, и сейчас реализуем с ними часть проектов. Но при этом мы так глубоко интегрированы в каждый наш проект, что всегда многое делаем сами. Так что это решение назрело само собой: мы поняли, что надо делать все самостоятельно, и это себя окупит – увеличится скорость производства, будет больше финансового контроля. Мы хотим не заработать на производстве, а сделать качественный продукт. Полностью от подрядчиков мы не откажемся, потому что большие компании приносят интересные проекты, но процентов на 80 мы все будем делать сами.

Давайте теперь немного поговорим о проектах. Что уже отснято?

Совместно с «Легио Феликс» мы завершили съемки сериала «Учителя» с Владимиром Вдовиченковым, Ириной Старшенбаум и Анной Котовой в главных ролях. Это очень честная и откровенная драма о положении дел в отечественной системе образования. Режиссер и автор сценария – Илья Куликов. Один из создателей сериала «Чернобыль: зона отчуждения» и его продолжения, Куликов – стратегический партнер 1-2-3 Production, и в ближайшее время на студии будет произведено еще несколько его проектов. На 95 процентов снято «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым. Он играет столичного следователя, который приезжает в небольшой заполярный городок, чтобы расследовать загадочное убийство дочери местного магната. Над этим колоритным киносериалом работают создатели дилогии ДУХLESS – режиссер Роман Прыгунов, продюсеры Петр Ануров и Данила Шарапов, а также их компания «Медиаслово». В «Мертвом озере» есть и экшн, и компьютерная графика – это такой «нафаршированный» проект. Он снимается в Москве и Кировске, городе в Мурманской области, за полярным кругом.

А зачем понадобилось ехать так далеко?

Это один из краеугольных камней нашей политики – мы хотим открывать для зрителя Россию. Основная масса фильмов и сериалов снимается в Москве и области, хотя у нас в стране есть много удивительных мест. В данном случае мы ехали за северной природой с красивыми горами и озером. Кировск – вообще интересный курортный город. Там катаются на лыжах, поэтому есть хорошая инфраструктура: гостиницы, рестораны, транспорт. Часть группы мы наняли из местных жителей – администрацию, локейшн-менеджеров, рабочих. Впечатления от города у всех остались самые приятные, там мы снимаем сейчас сразу три проекта – еще «Перевал Дятлова» и «Полярный, 17» для ТНТ.

Что еще находится в производстве?

Совместно со студией «Лукфильм» мы снимаем в Москве «Обычную женщину» режиссера Бориса Хлебникова с участием Анны Михалковой, Евгения Гришковца, Татьяны Догилевой, Александры Бортич и Аглаи Тарасовой. Сюжет рассказывает о вроде бы простой москвичке, у которой есть своя весьма пикантная криминальная тайна. На самом деле это история сильной женщины, взвалившей на свои плечи заботу обо всех окружающих и жертвующей собой. Гендерная тема сейчас пользуется повышенным вниманием. «Обычная женщина» стала первым в истории российским сериалом, попавшим в основной конкурс престижного фестиваля Series Mania. Мировая премьера пилотной серии пройдет 29 апреля во Франции. Также мы продолжаем работать над постпродакшном экспериментального «Бонуса» Валерии Гай Германики, а также снятого в Бурятии киносериала «Шаман» с Артуром Смольяниновым. Буквально вчера, 12 апреля, во Владивостоке стартовали съемки пилота «В ожидании завтра» режиссера фильма ЛЕД Олега Трофима. В целом мы начинаем уже готовиться к сезону. Постепенно набираем группу для съемок «Аванпоста» – масштабного проекта на тему постапокалипсиса, который будет снимать режиссер Егор Баранов, создатель ГОГОЛЯ. Запускаем триллер «Колл-центр» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой – сценаристы ГОГОЛЯ здесь проявят себя и в качестве режиссеров. Возможно, будут и два-три полных метра. В этом году мы планируем произвести порядка десяти, а в дальнейшем выпускать около двадцати проектов в год.

14.05.2018 Автор: Павел Гайков