Иван Гродецкий: «Наше кино генерирует денег значительно больше, чем обычное иностранное»

Интервью было опубликовано в печатном «Бюллетене кинопрокатчика» №9, 2017.

Отчитываясь за итоги первого полугодия 2017 года, один из лидеров рынка онлайн-кинотеатров, ресурс Okko, впервые заявил о выходе на операционную прибыль. Ранее аналогичными новостями с отраслью уже успели поделиться другие представители сегмента VoD: Ivi.ru – по итогам 2014 года, «Амедиатека» и TVzavr – по итогам 2016-го. Похоже, что онлайн-кинотеатры в России медленно, но верно становятся реальным бизнесом. Чтобы получить более детальное представление о текущем состоянии дел в отрасли, перспективах, точках роста и неравной борьбе с пиратами, БК поговорил с генеральным директором Okko Иваном Гродецким.

Поздравляем вас с важным этапом в развитии компании! Путь к нему был достаточно продолжительным, учитывая, что ресурс запустился в 2011 году. Вы изначально были настроены на то, что придется запастись терпением на целых шесть лет? Или в процессе работы сроки развития приходилось корректировать?

Спасибо за поздравление! Это, безусловно, важный момент в жизни любой компании. Если говорить об изначальных планах и задачах, то, конечно, они менялись. В 2011 году проект возник внутри Yota и выполнял функции дочерней компании. Потом Okko стал самостоятельным сервисом, но тогда еще никто ничего не знал про рынок, и были надежды, что все само полетит – услуги VoD будут востребованы и полмиллиона платящих пользователей реально собрать за первый год. Далее стало понятно, что это игра в долгую – стратегия и цели пересматривались по мере того, как мы росли, изучали мировую индустрию, строили российский рынок. Конечно, влияние на наше развитие оказали и изменения экономической ситуации. Например, подскочивший в конце 2014 года курс доллара сильно сказался на продажах потребительской электроники, что, в свою очередь, заметно повлияло на VoD-бизнес в целом и на Okko в частности.

Что представляет собой ресурс Оkko на сегодняшний день? Какие основные услуги вы предлагаете пользователям?

С самого запуска Okko – это премиальный платный онлайн-кинотеатр. Сейчас у сервиса два основных продукта. Первый – новинки кино, которые доступны только по транзакционной модели (пользователь выбирает фильм, платит за него деньги и смотрит). И второй – это подписка, когда человек оплачивает 30 дней доступа к огромному каталогу. Сейчас у нас в базе насчитывается более 23 тысяч единиц контента.

Что в настоящий момент является основным драйвером роста доходов ресурса?

Наибольшую динамику сейчас показывает подписка. Полтора года назад мы внесли существенные изменения в продукт, и это начало давать хорошие результаты. В настоящее время подписчики составляют больше трети пользователей ресурса, а в перспективе года-двух подписка может начать конкурировать за первое место по выручке.

До последнего времени на рынке регулярно велись дискуссии о том, что подписная модель в России в принципе не работает. Как вам удалось опровергнуть это представление?

Пять лет назад у всех была иллюзия, что достаточно подписку лишь запустить, и сразу настанет счастье. Каждый мечтал стать местным локальным Netflix. И мы помним, как несколько компаний в свое время бились за эксклюзивный контент и сожгли на этом безумные бюджеты. Но, как оказалось, не только и не столько контент определяет то, как живет подписной продукт. Дело в том, что в России практически не существует категории платного телевидения – в том виде, в котором оно воспринимается пользователями, например, в Штатах или в Великобритании. Там средний чек за pay TV – 50, 70, а то и 100 с лишним долларов в месяц, и такие онлайн-сервисы, как Netflix, по сути являются очень дешевой альтернативой линейного телевидения, в котором хоть и нет премиального контента, но всегда найдется, что посмотреть. В России, отдавая за подписку 300–500 рублей, пользователь ожидает, что там есть все, включая новинки. Иначе зачем платить, проще пойти к пиратам. Ушло несколько лет на то, чтобы рынок придумал, как пересобрать продукт, который стал бы привлекательным для пользователя. Мы свое решение нашли, во многом глядя на классическое телевидение, и сделали целый веер разнообразных подписок, чем-то схожих с тематическими пакетами телеканалов. У нас есть детские подписки, где собраны все ключевые бренды, которые любят дети, подписки для любителей сериалов, российского кино и так далее. Каждая подписка закрывает конкретную потребность пользователя как в части контента, так и в части продукта – удобно использовать, удобно искать, сам контент однороден. В этом случае продукт понятен и отвечает ожиданиям пользователя, поэтому он готов его покупать и, что самое важное для подписки, продлевать.

По итогам первого полугодия 2017 года значительно выросло и количество ежемесячной аудитории ресурса – на 65%. По вашим ощущениям, новые зрители – это принципиально новые пользователи легального VoD или скорее миграция с платформ-конкурентов? В целом вы уже ощущаете борьбу за аудиторию между площадками?

Конкуренция между площадками есть, но она заключается не в перетягивании существующих пользователей, а в борьбе за новых – каждый из игроков стремится увеличить общий «пирог» и откусить от него наиболее значительную часть. Я ощущаю позитивную конкуренцию – в совместном развитии рынка. Рост аудитории происходит отчасти органически вместе с ростом продаж техники (телевизоров и мобильных устройств) и с увеличением категории пользователей, готовых платить за онлайн-сервисы. За последнее время в разы выросло потребление различных услуг через интернет-приложения: такси, шопинг, доставка еды и, конечно, просмотр видеоконтента. Помимо этого, у нас ведется и целенаправленная работа по привлечению новых абонентов. Мы проводим совместные маркетинговые акции с компаниями-вендорами, взаимодействуем с ритейлом, делаем огромное количество кросс-промо и партнерских акций.

Постепенное расширение аудитории ведет к изменениям ее вкусовых предпочтений? Какой контент сегодня наиболее востребован на вашем ресурсе?

Когда мы только начинали и являлись, по сути, единственным премиальным сервисом, Okko был нишевым продуктом для людей с высоким достатком, которым важно качество и удобство. Они готовы были заплатить 100–300 рублей за хороший новый фильм, чтобы посмотреть его дома, но при этом в высоком качестве, как в кинотеатре. Так как категория растет, соответственно, меняются и ее вкусовые пристрастия, поэтому мы за эти годы значительно расширили свою библиотеку. Если раньше фокусировались на новинках и топовых фильмах, то сейчас у нас огромные каталоги детского и сериального контента. Есть документальное и артхаусное кино. Следуя за пожеланиями аудитории, мы увеличиваем и объем библиотеки, и количество разных категорий контента внутри нее. При этом наиболее востребованным в смысле генерации выручки, безусловно, остаются новинки кинопроката.

Какую роль играет российский контент? Насколько отечественный продукт конкурентоспособный и маржинальный с точки зрения затрат на права и доходов от продаж?

Российский контент – крайне важная часть нашего бизнеса. Спрос на него очень высокий, и с выходом каждого нового большого отечественного фильма мы видим всплеск интереса и хорошие продажи. В наших топ-10 половину составляют российские проекты. Количественная доля в объеме библиотеки у отечественного контента равна 10–12%, при этом в выручке он приносит 15–20%. То есть наше кино генерирует денег значительно больше, чем среднестатистическое иностранное.

Помимо страны производства контента, какие еще факторы наиболее сильно сказываются на сборах в онлайн-кинотеатрах? Насколько реально прогнозировать будущий VoD-бокс-офис того или иного релиза?

Безусловно, для бизнеса важно уметь прогнозировать, и мы очень неплохо умеем это делать. Смотрим на два десятка разных параметров. Из самых очевидных и значимых – это масштаб кинопроката, количество копий и бокс-офис. При этом если бокс-офис небольшой, но очень хороший «сарафан», то это идет на пользу фильму. На продажи влияет и наличие культовых актеров. В частности, есть российские лица, которые отлично продают любой фильм. Есть категория проектов, на которые люди просто не успевают сходить в кино, но очень хотят посмотреть. И это идеальная ниша для home entertainment. Безусловно, важно и окно (срок после премьеры в кинотеатре и до появления на сервисе), и много других факторов.

Пару лет назад онлайн-площадки жаловались, что студийные окна чересчур длинны и это негативно сказывается на доходах. Данная проблема еще актуальна?

По российскому и независимому контенту рынок, можно сказать, пришел в равновесие. Фильмы, как правило, выходят с окном в три-четыре недели, максимум – пять-шесть, и это оптимальные сроки. По студийным проектам за последнее время произошло серьезное сокращение холдбэков. Если пять лет назад стандартное окно составляло шестнадцать недель, то сейчас – десять-двенадцать, а иногда бывает и пять-шесть. Безусловно, хотелось бы еще меньше, но нужно понимать балансировку между разными каналами дистрибуции. Пока VoD приносит значительно меньше кинотеатральных бокс-офисов, претендовать на то, что окно схлопнется в ноль или сократится до одной-двух недель, наверное, нет оснований. Наша задача – вырасти еще в несколько раз. Тогда студии начнут думать, что для них важнее – открывать VoD еще на три-четыре недели раньше и при этом рисковать пятой-четвертой неделей кинопроката или все-таки продолжать оберегать кинопрокатную дистрибуцию.

Существует ли в VoD-сегменте насущная кинотеатральная проблема разведения дат релизов? Стоящие на одном уикенде блокбастеры способны помешать сборам друг друга в онлайн-пространстве?

У каждой платформы есть определенная емкость пользователей и денег, которые они в течение уикенда, недели или месяца могут потратить на фильм. Соответственно, если в один уикенд выходит два, а бывали случаи, когда и три-четыре сильных проекта, то, с одной стороны, они конкурируют между собой, и каждый из-за этого собирает меньше, но при этом у них продлевается диджитал-прокат. Потому что пользователь посмотрел один фильм, но запомнил, что ему нужно вернуться через несколько дней и посмотреть второй, который тоже для него важен. В какой-то степени картины добирают выручку позже, но тем не менее общий результат скорее немного ниже. Поэтому как только мы видим, что на горизонте месяца-двух большие фильмы сталкиваются на одной дате, то мы сразу оповещаем студии и стараемся проекты развести. Единственное, что у правообладателей могут быть свои ограничения. Для голливудских студий существует дата первого цифрового релиза в мире, и они не могут шагнуть раньше нее, потому что это точка начала пиратства. Никто не хочет брать на себя такую ответственность. Двигать фильм на более поздний срок – тогда увеличиваются окна и появляется риск, что картина меньше соберет. Возникает дилемма: раньше – невозможно, а позже – не хочется. Зачастую студии решаются на какие-то шаги, а иногда блокбастеры так и остаются на одной дате. В таком случае мы получаем заметный всплеск пользовательского интереса и конверсий – на любой вкус оказывается большой хороший фильм на выбор.

Одним из главных врагов роста VoD-рынка в нашей стране стабильно являются пираты. Вы видите какие-либо улучшения в ситуации?

Последнее время государство стало очень активно этим заниматься, и каждые полгода появляется новый инструмент, который позволяет сделать еще шаг вперед. Это длинная дорога, но тем не менее мы видим значительные улучшения ситуации.

Инициативы и законопроекты возникают действительно регулярно, но пока пиратам удается их обходить – как только что-то закрывается, на этом же месте возникают «зеркала», и так по кругу.

Принципиально ситуация изменится, если мы решимся перенести ответственность на пользователя. Как, например, делается в Германии, где человек каждый раз думает, хочет ли он рисковать и получить штраф в пару тысяч евро или ему проще потратить 3 евро в легальном VoD-сервисе. Но пока, наверное, в России такого шага сделано не будет. Миллион разных аргументов – экономических, политических, контентных и так далее. Кардинальные шаги, которые нужно предпринять – это решение вопроса с поисковиками и социальными сетями. И, к слову, уже сейчас в поисковых выдачах далеко не каждая ссылка работает, а большинство легендарных старых торрентов и стриминг-сайтов закрыты и им пришлось мигрировать в «зеркала», которые сейчас тоже начнут закрывать. К сожалению, на сегодня только одна мэйджорская студия активно занимается борьбой с нелегальными сайтами. Хотелось бы, чтобы все крупные правообладатели этим были озабочены. Как показывает практика, российские студии свой контент берегут и как минимум внутри кинотеатрального окна успешно его защищают.

Среди государственных инициатив, направленных на антипиратство, был и закон об обязательном получении прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров. Насколько это нововведение, по-вашему, решает проблему?

Нужно четко понимать, что декларируемая цель этого закона – борьба с пиратством – не решается в данном случае никак. Пираты никогда не лицензировали контент, почему они вдруг пойдут получать прокатные удостоверения – совершенно непонятно. При этом существует профильный закон, регулирующий работу онлайн-видеосервисов, в котором прописаны требования к VoD-ресурсам по управлению контентом. Дублировать это прокатными удостоверениями кажется избыточным. Это нововведение очень усложняет жизнь как самому министерству культуры, которое должно выдавать бесконечное количество «прокаток», так и онлайн-сервисам, которые просто не смогут управлять своими объемными библиотеками. Результат действия этого закона будет следующий: на VoD-сервисах начнут сокращаться каталоги, а пираты как работали, так и будут дальше работать, даже получат приоритет в плане количества контента. Выходит, что дискриминируются легальные игроки, которые платят правообладателям, платят налоги, создают рабочие места.

Как вы оцениваете рынок онлайн-кинотеатров в плане насыщенности игроками? Ожидаете ли вы прихода новых, в том числе глобальных, или слияний уже существующих?

Сегодня на рынке в платном сегменте сформировалась команда лидеров: три OTT-платформы (Okko, Ivi.ru, Megogo), один сервис от крупного оператора («Ростелеком») и iTunes. Скорее всего эта пятерка сохранит свои позиции. Из существующих сервисов догнать их, кажется, никто не сможет. Что касается глобальных иностранных игроков, то пока все, кто пришел, сделали это формально и по большому счету ни в конкуренции, ни в развитии рынка не участвуют. С одной стороны, потенциал у этих сервисов достаточно большой. С другой стороны, Россия – специфическая территория, и не каждый иностранный продукт будет здесь успешен. Тут нужна фокусировка и активная работа, а этого пока ни один сервис не показывает. Слияния между крупными местными игроками, кажется, невозможны. Были попытки диалогов об этом какое-то количество лет назад, но далеко никто не продвинулся. Этой осенью мы ждем старт нескольких новых ресурсов. Посмотрим. Но пока ощущение, что рынок еще несколько лет будет развиваться в том формате, в котором находится в настоящее время.

Какие прогнозы по его росту?

Если в экономике страны все останется, как сейчас, то рынок может показывать, на мой взгляд, как минимум 50-процентный прирост каждый год на горизонте трех-пяти лет.

18.09.2017 Автор: Мария Позина