Алексей Васясин: «Семейная дружба объединенной сети с Rambler перешла в дружбу на коммерческой основе»

Не так давно в отрасли подвели итоги первого квартала 2021-го. Поэтому хочется спросить: как вы оцениваете итоги первых трех месяцев текущего года? Как в целом ваша сеть выходит из кризиса?

Результаты первого квартала этого года существенно лучше, чем цифры последнего квартала 2020-го. Тогда и ограничения были более серьезные, и психологически было тяжелее. В конце прошлого года царили кризисные настроения, и, если честно, у нас не было никакого понимания, как этот бизнес можно вытянуть. Но сейчас рынок, безусловно, начал восстанавливаться. Март мы закончили с разницей в минус 16-17 процентов по сравнению с 2019 годом. С 2020-м уже бессмысленно сравнивать, поскольку тогда в конце марта кинотеатры массово начинали закрываться, поэтому для себя ориентиром мы взяли 2019 год, начиная с марта. Сейчас нам нужно возвращаться к показателям 2019-го, а уже в 2022 году выйти на те цифры, которые были изначально запланированы на 2020-й.

Раз уж мы заговорили о кризисе, нельзя не затронуть тему, которую рынок активно обсуждал в начале этого года. Это списание банком «Траст» новогодней выручки сети, последующее письмо Олега Березина в администрацию президента и затем – иск «Синема Парка» к «Трасту». На какой стадии эти процессы сейчас и какова в целом ситуация?

Точка в этом вопросе не поставлена, мы в процессе. Поэтому, наверное, пока рано говорить о каких-либо результатах. Когда обе стороны придут к какому-то взаимопониманию, в обычном режиме или с помощью суда, можно будет говорить о том, что данный конфликт исчерпан. Конечно, мы понимаем обеспокоенность рынка, и нам самим эта ситуация неприятна. Но, повторюсь, пока подводить итоги рано.

Если вернуться в начало года, то на новогодних каникулах, во всяком случае, в Москве, наблюдалось резкое повышение стоимости билета в кино, таких цифр на нашей памяти еще не было. В отдельных регионах рост составил от 10 до 30 процентов в январе по сравнению с декабрем. С чем это было связано, только ли с ограничениями? На какой показатель вернулась цена билета после праздников? И планируется ли повышение в дальнейшем?

Вопрос справедливости цены – это всегда пересечение линий спроса и предложения. Понятно, что в январские праздники спрос явно превышал предложение с учетом массовых ограничений. Вы же помните, что в Москве максимальная разрешенная заполняемость была на уровне 25 процентов зала. В других регионах – от 15 и 30 процентов до максимум 50 процентов. Поэтому повышение цены билета было продиктовано рынком. При этом, как только спрос упал, то есть после окончания праздников, цены вернулись примерно на докризисные показатели, может, чуть больше. Сейчас они в среднем колеблются в районе 300 рублей за один билет. В Москве чуть выше, в регионах – чуть ниже. Но в целом исторически уже последние четыре года стоимость билета находится в этом диапазоне. Дальше все зависит от спроса. Но думаю, что сильно повышаться или понижаться цены не будут. У разных сетей есть всевозможные акции и скидки, есть конкуренция, ее никто не отменял, но сейчас на рынке наблюдается сбалансированный спрос.

Несколько лет назад был запущен ребрендинг объединенной сети. На какой стадии этот процесс находится сейчас?

Несколько лет назад объединенная киносеть и Rambler Group были структурами одного холдинга, и тогда мы говорили о единой экосистеме. Сейчас акционеры разделили активы, и Rambler вместе с онлайн-кинотеатром Okko существует отдельно. Объединенная киносеть принадлежит Александру Мамуту. Поэтому в настоящее время о едином бренде мы уже не говорим, поскольку это разные структуры. Мы ищем синергетические эффекты с Rambler уже чисто на коммерческой основе. То есть дружба семейная перешла в дружбу коммерческую. Мы думаем, как можно развивать друг друга, не конкурируя, развивать вместе онлайн- и офлайн-кинотеатры. Аналогичную дружбу, а вернее, партнерство мы ищем и с другими компаниями.

Два года назад в интервью БК вы говорили, что приняли сознательное решение сфокусироваться на настройке существующей мегамашины, которая получилась в результате объединения двух крупнейших киносетей, «Синема Парк» и «Формула Кино», а не на расширении сети. Поменялось ли это видение сейчас?

Нет, видение в отношении объединенной сети не поменялось. Просто раньше киносеть входила в большую структуру, а сейчас это stand-alone business, который развивается самостоятельно и со всеми контрагентами работает на коммерческой основе. Сама стратегия развития сети не поменялась. Расширение контента, превращение контента в ивенты, расширение технологических решений, развитие продуктовых инициатив, взаимодействие с онлайном – это актуально по-прежнему.

Я скорее имел в виду планы по открытию новых площадок. Например, в Перми в конце апреля в торгово-развлекательном центре «Планета» у вас должен открыться кинотеатр с залом IMAX. Есть ли еще ближайшие проекты, о которых можно было бы заявить?

В смутные времена говорить об этом сложно. У нас есть несколько предложений по открытию, но сейчас я не буду их анонсировать, поскольку пока нет окончательных договоренностей, скрепленных подписью и печатью. В целом рынок глобализировался, и эта тенденция будет продолжаться. Девелоперы лишний раз начали задумываться о том, нужны ли им кинотеатры, хотят ли они сами ими оперировать, а мелкие игроки уходят с рынка. Смутные времена рождают возможности, сейчас они тоже есть. Просто это будет приводить к укрупнению основных игроков в индустрии. Сейчас рынок довольно фрагментарный: большое количество игроков, ни у кого нет достаточно крупной доли, самая большая – в районе 17,5 процентов. В то время как в Америке всего три больших игрока, которые со-ставляют около 80 процентов рынка.

А как у вас развивается франшизное направление? Насколько активно идет привлечение площадок на операционное управление?

Франшизное направление есть, но оно развивается не так активно. Сейчас у нас до десяти контрактов, по которым мы оказываем определенную поддержку партнерам в том или ином направлении. В 2020 году, конечно, это направление встало на паузу. Сейчас появилось оживление, но не могу сказать, что оно сильно активное.

Как вы сейчас оцениваете конкуренцию на рынке?

Никаких глобальных изменений не произошло. Есть крупные игроки, у каждого из них свои плюсы и минусы. Наша задача – минимизировать их плюсы и использовать их минусы. Во время пандемии многие из нас пришли к мысли, что хватит конкурировать, нужно объединяться. Есть ряд вопросов, по которым мы сейчас ищем синергетический эффект. Это касается в том числе снятия ограничений, введенных в пандемию. И раньше были вопросы, в которых мы с другими сетями не конкурировали, а дополняли друг друга. Пандемия просто лишний раз их подсветила. Так что по отдельным вопросам мы не конкуренты, а сподвижники.

В прошлом году ваша киносеть начала реализовывать свои рекламные возможности самостоятельно, отказавшись от сотрудничества с Index 20. Почему было принято такое решение и как изменилась ситуация?

Такое решение было принято, потому что стороны не договорились. Нам предложили изменить условия, которые были неприемлемы не только для нас, но и для других киносетей из топ-20. Поэтому мы решили развивать свой собственный канал продажи рекламы, и в этом виден некий потенциал. Конечно, сейчас рекламные бюджеты сократились, но в перспективе мы будем самостоятельно продавать рекламу, и упор сделаем не на традиционные инструменты (например, продажу трейлеринга), а на подход с точки зрения презентации самого продукта. Ведь реклама в кинотеатре хоть и дает глубокое погружение зрителя, но является достаточно дорогой для рекламодателя. Поэтому для того, чтобы реально обосновывать бюджеты, рекламодатель должен видеть перформанс, а чтобы это показывать, нужно делать проекты, которые будут привлекать внимание. Чистая продажа эфирного времени – в прошлом. Нужно пересматривать подход к продаже рекламы в кинотеатрах.

Хочется обсудить новые форматы, которые появились в пандемию. В 2020 году вы оборудовали первый бар самообслуживания – в московском торгово-развлекательном центре «Щелковский». Как вы оцениваете это направление? Будете ли развивать его дальше? Например, в «Киномакс» вообще планируют постепенный отказ от традиционных баров в пользу селф-сервисов. А вы?

Мы пока экспериментируем с таким форматом. Видим определенный прогресс, но пока не достигли тех результатов, которые изначально были запланированы. Поэтому мы работаем с продуктовой матрицей, с ассортиментом, ценовыми решениями, проводим обучение персонала. Это важно, чтобы заложенные цели были достигнуты на практике. Далее мы будем делать вывод: нужно это масштабировать или держать в отдельных кинотеатрах.

Как вообще сейчас складывается ситуация с кино-барами? В феврале мы писали, что у киносетей вырос средний чек на барах. Он продолжает расти?

Ситуация по линии кинобаров неплохая. Правильно говорят, что нет худа без добра. Ведь, с одной стороны, закрытие фудкортов повлияло на трафик в торгово-развлекательных комплексах, соответственно, чем меньше пришло людей, тем меньше продано билетов. Но, с другой стороны, во многих регионах сейчас по-прежнему ограничена работа кафе и ресторанов, поэтому у нас существенно вырос средний чек, улучшилась конверсия в барах. Но по-хорошему, конечно, хотелось бы, чтобы все работали и трафик вернулся на тот уровень, который был в 2019 году.

В продолжение пищевой темы: сейчас в отрасли снова обсуждается запрет на пронос своей еды в кинозалы. Все крупные сети, в том числе и ваша, поддержали эту инициативу Минкультуры. А как вы для себя просчитываете риски в случае принятия такого закона? Планируется ли досмотр всех зрителей? И что будет, если человек все-таки пронесет свою еду в зал и начнет есть – его выведут?

Я могу объяснить, почему наша киносеть поддержала эту инициативу. Я всегда против крайностей. Когда мы говорим о том, что поддерживаем эту историю, это вовсе не значит, что мы собираемся все запрещать. Но мы хотим иметь определенные правила, в рамках которых будет жить кинотеатр и которые будут соблюдать наши гости. Когда человек приходит с приготовленной на гриле курицей в зал и начинает ее есть, это никому, кроме него, не доставляет никакого удовольствия. И у нас нет никакой законодательной базы, чтобы решить этот вопрос мирным путем. Конечно, мы не собираемся отбирать у ребенка бутылку воды или вытряхивать сумки у зрителей. Но давайте уважать друг друга, это же в первую очередь вопрос уважения к другим зрителям. Должны быть определенные правила, согласно которым мы сможем вывести нарушителя из зала. Интересы законопослушных граждан ущемлены не будут.

Давайте вернемся к новым пандемийным форматам. У вас в прошлом году была запущена акция «Идем в кино онлайн» по продаже билетов в онлайн-кинотеатр на сайте одновременно с покупкой билета в офлайн. Она еще действует? Актуальны ли такие предложения после карантина?

Такая акция уже не действует, но мы в это верим (улыбается). Пандемия несколько ускорила объединение онлайна и офлайна. Олег Тиньков недавно говорил, что если у вас нет онлайна, то вы не в бизнесе. Поэтому у нас уже 50 процентов всех билетов продается в онлайне. Но в рамках диверсификации бизнеса можно пробовать и такую функцию, когда на сайте кинотеатра есть какая-то библиотека, где можно посмотреть кино, в том числе онлайн. У нас много экспериментов, мы много что пробуем, работаем с форматами, технологиями, акциями. Думаю, что и такая возможность должна быть у зрителей.

Раз уж мы заговорили про онлайн. Как вы относитесь к изменению ситуации с кинотеатральными окнами? Во-первых, многие фильмы сейчас выходят одновременно онлайн и в кино. Во-вторых, явно налицо тенденция сокращения окна. Например, БАТЯ вышел в онлайне всего через три недели после старта в кинотеатрах, и при этом продолжал хорошо собирать в прокате.

БАТЯ действительно вышел немного раньше времени в онлайн-режиме, поскольку он еще показывал очень неплохую наработку на сеанс, особенно в регионах. Наверное, я отрицательно к этому отношусь. Вы сказали, что сейчас такое время: действительно, Warner Bros. выпускает фильмы одновременно онлайн и офлайн, Universal это пробует, Paramount. Это время экспериментов. Но в будущем, на мой взгляд, сначала должен стартовать премиальный формат – IMAX и прочие, чтобы люди могли оправдать свой поход в кинотеатр и увидеть такое кино раньше. Дальше уже должны начинаться обычные сеансы, а затем – подключаться TVoD, когда фильм арендуется на определенное время.

После этого релиз должен попадать в подписку онлайн-кинотеатра, а потом уже и на ТВ. Этот цикл, как мне кажется, обеспечивает максимальную отдачу продюсерам и студиям. Если будет сбой в этом процессе, студия просто станет зарабатывать меньше, чем нужно. Возможно, получится реализовать какие-то краткосрочные задачи – например, нарастить число подписчиков. Но чтобы зарабатывать вдолгую, нужна именно такая схема, состоящая из пяти стадий. А вопрос о том, какие будут окна – 90, 45 или 30 дней, должен регулироваться исходя из того, как работает фильм. Если кино собирает, то зачем подрубать сук, на котором мы сидим? Если БАТЯ собирает в офлайн-кинотеатрах, можно было бы подождать еще пару недель, а потом уже зарабатывать еще и в онлайне. Ведь онлайн и офлайн могут хорошо существовать вместе и дополнять друг друга. Например, если в кинотеатрах выходит сиквел, в онлайне в это время можно посмотреть приквел, это разумно. Должна быть комплиментарность в этом вопросе. Опять же, до сих пор не решен вопрос учета онлайн-просмотров. Если индустрия кинопоказа достаточно прозрачна, есть ЕАИС, comScore, то в онлайн-кинотеатрах все непонятно. Поэтому регулирование нужно развивать и туда.

Какими могут быть новые способы привлечения зрителей в кинотеатры в пандемийной реальности? Например, многие сети стали предлагать услуги по аренде кинозала, сдавать зал в аренду геймерам и так далее.

В этом плане важно помнить, что мы не просто показываем контент, мы дарим определенные эмоции зрителю. С этим нужно работать. Необходимо делать так, чтобы эмоций от похода в кинотеатр у людей было больше. Тогда конкуренция окажется в разных весовых категориях, то есть кинотеатры будут вне конкуренции с теми же онлайн-платформами. Например, в этом нам помогают показы с кинокритиками, когда есть возможность обсудить кино с профессионалом. Вы же не можете обсудить кино с телевизором или компьютером, а с кинокритиком – можете. Одна из наших и индустрии в целом стратегических инициатив – превращать кино в ивент. Приведу еще один пример. Когда-то давно, когда я еще работал в другой киносети, мы впервые показали финал Лиги чемпионов в 3D. Цена билета составляла 1000 рублей, это дорого, ведь тогда билет в кино стоил около 250 рублей. Но билеты были проданы в большой зал за три-четыре дня, их не хватило. Притом что этот матч можно было посмотреть в любом баре бесплатно. Но люди пришли, потому как понимали, что могут быть частью такого мероприятия, это уже другая система координат. Поэтому если кинотеатры будут скатываться до уровня показа фильма, ни к чему хорошему это не приведет. Еще один пример – БОГЕМСКУЮ РАПСОДИЮ показывали все, но только у нас была караоке-версия. Задача каждой киносети – находить такие возможности, чтобы играть на другом поле, в более высокой лиге, так сказать, и не конкурировать с онлайн-платформами. Не нужно демпинговать – нужно стараться за ту же цену дать зрителю чуть больше.

Недавно завершился второй международный форум «Российский кинобизнес». Как вы отнеслись к тому, что Кинорынок прошел в усеченном формате, практически без участия мейджоров? Повлияет ли это на следующие форумы? Какие у вас ожидания от «КиноЭкспо» и осеннего Кинорынка?

Мне кажется, что формат таких Кинорынков постепенно умирает. Он умирает и внутри, потому что там было определенное разделение между организаторами, и по концепции. Либо это должно быть вау-мероприятие с мощным эмоциональным вовлечением, либо нет. Возможно, я скептически отношусь к такому мероприятию из-за масштаба нашей сети. Ведь отдельно стоящим кинотеатрам это важно – приехать на форум, посмотреть на себя со стороны, пообщаться с коллегами. Но для крупных киносетей и для больших студий формат умирает. Думаю, что если все продолжится в нынешнем виде, ничего хорошего ждать не стоит. Мы же наблюдаем тенденцию, что участников с каждым годом все меньше, происходит регресс. Для того, чтобы был прогресс, нужно пересмотреть формат.

Какие у вас ожидания по релизам от весны и лета 2021 года? Как вы оцениваете репертуарную сетку в нынешнем виде?

Наверное, повторюсь, но мы сейчас видим по последним трем месяцам, что при наличии хороших релизов посещаемость растет. Та же ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА стартовала выше ожиданий, в допандемийной реальности, наверное, фильм собирал бы меньше. Народ действительно истосковался по хорошим экшн-проектам. При этом, как сказал недавно один из моих коллег, «неприкасаемых» сейчас нет, релизы продолжают переезжать. Но тем не менее по тому, что сейчас есть в репертуаре, у нас очень оптимистичные ожидания. От того же ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО мы ждем очень хороший бокс-офис. Доживем сейчас до лета, потом – до осени. Но ведь сэкономленные в 2020 году релизы должны же когда-нибудь «выстрелить», как крейсер «Аврора». С другой стороны, тут я вспоминаю уикенд с 13 декабря 2018 года, когда одновременно стартовали АКВАМЕН, БАМБЛБИ, ГРИНЧ и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. У людей просто не хватило времени и денег, чтобы все это посмотреть. Поэтому сейчас очень важно грамотно подойти к программингу. Должны быть крупные, сильные релизы каждую неделю, но по четыре штуки на уикенд не надо, потому что они просто сожрут друг друга.

10.05.2021 Автор: Дмитрий Некрасов