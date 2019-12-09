Дмитрий Кириенко: «Наша сеть первой в Казахстане подключилась к автоматической выгрузке в Rentrak»

Одна из крупнейших киносетей Казахстана Chaplin Cinemas в этом году запустила самый большой в республике кинотеатр на пятнадцать залов. Всего у показчика теперь пять площадок на 47 залов. В целом кинорынок Казахстана переживает бурную стадию роста: в 2017 году число залов увеличилось на 11%, в 2018-м – на 4%, в первом полугодии 2019-го – на 7,6%. Мы поговорили с генеральным директором Chaplin Cinemas Бакытжаном Мусатаевым и коммерческим директором Дмитрием Кириенко о модернизации киносети и нынешнем ее состоянии, а также о кинопрокате Казахстана и его перспективах.

Cети Chaplin Cinemas удалось увеличить посещаемость с 1 миллиона зрителей в 2014 году до 2,5 миллионов в 2018-м. Расскажите, пожалуйста, как вы этого добились?

БАХЫТЖАН МУСАТАЕВ: На рост посещаемости повлияли два основных фактора. Во-первых, это появление новых кинотеатров. За последние два года мы открыли три кинотеатра с более чем 30 экранами. Открытие происходило последовательно, и потенциал органического роста в новых объектах далеко не исчерпан. Во-вторых, мы серьезно пересмотрели наши подходы к формированию репертуара, ценообразованию с учетом особенностей и предпочтений аудитории каждой нашей площадки. За эти годы компания прошла серьезный путь трансформации. До открытия новых мы решили закрыть четыре из шести кинотеатров, которые не отвечали нашей обновленной стратегии или мы не видели в них потенциала для роста. В целом мы проделали огромную внутреннюю работу по оздоровлению и повышению эффективности компании. В ходе трансформации нам удалось сохранить посещаемость на том же уровне, несмотря на закрытие четырех площадок. Думаю, это хороший показатель того, насколько качественно изменилась ситуация в оставшихся на тот момент двух кинотеатрах.

Как в целом вы оцениваете состояние киносети на рынке кинопоказа Казахстана? В чем принципиальное отличие Chaplin Cinemas от других крупных сетей?

БАХЫТЖАН МУСАТАЕВ: Казахстан отражает мировой тренд развития кинотеатров – это очень консолидированный рынок, где есть несколько сильных, контролирующих существенную долю рынка игроков и много небольших или независимых компаний. Наша сеть входит в первую группу кинотеатров, и мы своим примером стараемся показать, что современные, инновационные, прозрачные компании могут быть успешными. Мы стараемся идти на шаг впереди, у нас нет десятилетнего багажа привычек: старыми способами тяжело привлечь зрителей, нужно постоянно предлагать нечто новое и интересное. То, что работало вчера, не факт, что будет работать завтра.

В интервью Forbes вы говорили о том, что сеть фокусируется на большеформатных премиальных мультиплексах, стремясь реализовать концепцию «кинотеатр – больше, чем кино». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

БАХЫТЖАН МУСАТАЕВ: Эта стратегия развития компании сформировалась три-четыре года назад, и мы продолжаем ее развивать. Мы вносим много разных новшеств в различные направления нашего бизнеса. Начиная с того, какие кинотеатры мы проектируем, до конечного клиентского опыта и конечного продукта в кинопоказе, F&B, работы с партнерами в корпоративном секторе и бизнесе в целом. В Казахстане демографическая картина отличается от России и Европы: структура и средний возраст населения у нас намного моложе. Высокая рождаемость и, соответственно, прирост населения, высокие темпы урбанизации и внутренняя миграция создают спрос на кино и другие развлечения. Соответственно, у кинотеатров большие социальная и развлекательная функции, и мы развиваем эти направления.

Эта концепция, видимо, активно внедряется в вашем самом крупном кинотеатре страны, открытом в апреле. Там реализовано несколько технологических решений, о работе которых было бы интересно узнать.

БАХЫТЖАН МУСАТАЕВ: В нашем новом кинотеатре действительно очень много новшеств. Что-то мы реализуем впервые либо продолжаем развивать существующие форматы. Киноконцертный зал дает нам возможность значительно расширить функциональность самого кинотеатра. Здесь мы продолжаем нашу стратегию «кинотеатр – больше, чем кино». Мы хотим превратить наш объект в destination, то есть место для социализации и развлечения, помимо стандартного просмотра кино. Киноконцертный зал начнет функционировать с полным открытием кинотеатра в середине ноября, но уже сейчас мы видим живой интерес и получаем различные идеи по его применению.

Как зрители отреагировали на новый формат зоны самообслуживания? Привело ли это к увеличению доли кинобара в прибыли? В целом какую часть составляет выручка от кинобара по сети?

БАХЫТЖАН МУСАТАЕВ: Формат самообслуживания внедрен в двух городах. Зрителям потребовалось некоторое время для адаптации, но сегодня мы видим положительную реакцию. Эта концепция реализована в тех наших кинотеатрах, где мы увидели большой потенциал в зонах self service. Конечно, для этого нам пришлось полностью пересмотреть внутренние процессы. Мы не связываем повышение доходности кинобаров только с зонами самообслуживания – это лишь одна из составляющих. В целом кинобары – одно из важнейших направлений развития нашего бизнеса, и внутри компании в этом направлении ведется ежедневная комплексная работа. Для нас это в большей степени долгосрочный процесс. Продажи кинобара 35–40 процентов в структуре выручки – это хороший показатель, и мы движемся к этой цели.

Как себя показывает детский зал, где дети не только могут посмотреть кино, но и поиграть? Не мешает ли возможность игры просмотру?

БАХЫТЖАН МУСАТАЕВ: Chaplin Kids – очень интересный и многообещающий формат. Мы получаем много позитивных отзывов от гостей: детям нравится, что на них сосредоточено все внимание. Помимо всего, они любят играть и смотреть кино одновременно, мы им дали такую возможность. Но нужно понимать, что такой формат очень чувствителен к аудитории кинотеатра. Он применим не на каждой площадке. Коммерческий успех зависит от правильной концепции и реализации.

Как в целом площадка отработала первые полгода? Сложилась ли у нее аудитория? К открытию нового кинотеатра сеть прогнозировала увеличение сборов на 40 процентов. Актуальны ли еще эти эстимейты?

БАХЫТЖАН МУСАТАЕВ: Актуальность эстимейтов и успешность новых решений мы сможем анализировать после года работы в полном формате. Пока цифры выглядят перспективно, но нужно набрать километраж.

Кинотеатры вашей сети находятся только в Алма-Ате и Нур-Султане. По данным «Невафильм», эти города обеспечивают 60 процентов сборов Казахстана. На ваш взгляд, не исчерпан ли потенциал роста в двух крупнейших городах страны? Вы начинали модернизацию сети с закрытия кинотеатров в регионах. Сейчас остальные города вам так же неинтересны с точки зрения развития бизнеса?

БАХЫТЖАН МУСАТАЕВ: С точки зрения географического расширения ключевые города, в которых мы находимся, продолжают нас интересовать. Там основной рост будет происходить за счет повышения качества концепций кинотеатров и увеличения частоты посещаемости. В регионах, несомненно, скрыт существенный потенциал роста. Закрытие старых региональных кинотеатров было больше связано с конкретными объектами, чем с городами. Мы рассматриваем развитие в тех регионах, где возможны применение нашего формата и, как результат, коммерческий успех.

Несколько лет назад были сообщения о том, что вы разрабатываете собственную систему онлайн-продаж билетов. Работает ли она?

БАХЫТЖАН МУСАТАЕВ: Мы предпочитаем фокусироваться и приоритезировать ресурсы компании, особенно учитывая количество новшеств, которые мы внедряем в кинотеатрах. На данном этапе наши онлайн-продажи происходят через внешние каналы, но мы работаем над собственной системой. Сейчас уже запущен проект с продажами в киосках кинотеатров.

Как в целом вы оцениваете современный рынок кинопроката в Казахстане? Какова его специфика и особенности, потенциал дальнейшего развития?

ДМИТРИЙ КИРИЕНКО: Специфика в том, что емкость рынка двух столиц и остальных регионов неоднородна. Это концентрирует фокус развития новых площадок на Алма-Ате и Нур-Султане. Между тем рынок этих городов пришел к своей зрелости, и мы видим потенциал развития в регионах, но еще размышляем, есть ли экономический резон строить кинотеатры нашего уровня в городах с более низкой стоимостью билета. Согласно данным государственной статистики, емкость рынка в 2018 году составила 47 миллионов долларов. Если исходить из этого, доля нашей сети составляет 12,5 процентов. С полноценным запуском самого большого кинотеатра в стране мы рассчитываем довести этот показатель до 16-17 процентов по результатам 2019-го.

В конце 2018 года в Казахстане был принят закон о кинематографии, который предполагает создание Единой автоматизированной информационной системы мониторинга фильмов. Есть ли какие-то наработки в этом направлении? Как в целом принятие закона повлияло на кинопоказ?

ДМИТРИЙ КИРИЕНКО: Насколько мне известно, наше министерство культуры обсуждает построение своей системы на базе ЕАИС или comScore. Пока систему нам никто до сих пор не презентовал. Наша сеть первой в Казахстане подключилась к автоматической выгрузке в Rentrak, и мы очень довольны наличию системы двойного контроля со стороны студий. На сегодняшний день абсолютно ясно, что те сети и кинотеатры, которые выбрали прозрачное ведение бизнеса, уже подключены к comScore, поэтому наличие государственного софта ничего для нас не меняет. Мы будем рады присоединению всех участников рынка к существующей и налаженной системе отчетов.

После Almaty Film Festival сеть Cinemax заключила соглашение с российской ЕАИС. Рассматриваете ли вы внедрение модульных систем Фонда кино России?

ДМИТРИЙ КИРИЕНКО: Подобные бизнес-решения в нашей компании проходят глубокое и детальное изучение. Мы беспокоимся о безопасности наших данных, поэтому в настоящий период тестируем корректность выгрузки этой системы на тот случай, если именно она ляжет в основу софта, который позаимствует Государственный фонд поддержки национального кино. Наша специально созданная рабочая группа с удовольствием поделится опытом данного сопряжения.

В 2018 году в прокат вышло рекордное количество казахстанских картин – 41. С чем связан прорыв в кинопроизводстве?

ДМИТРИЙ КИРИЕНКО: На самом деле на экраны вышло 45 казахстанских картин, 39 из которых были представлены в нашей сети. Это было время глобального выброса на рынок огромного количества проектов – естественный этап роста рынка, когда качество уступает количеству. Весьма опасный период для неподготовленного зрителя. Мы глубоко вовлечены в изучение данного сегмента и знаем, что финансово успешными оказались лишь 16 картин из общего числа. В текущем году увидит свет уже 31 локальный проект. Так что 2019-й можно назвать годом действительно качественного продукта.

Также закон о кинематографии предполагает введение 30-процентных рибейтов зарубежным продюсерам, снимающим в Казахстане. Работает ли уже эта система?

ДМИТРИЙ КИРИЕНКО: Казахстан – это уникальная комбинация огромного выбора локаций и уникального климата, что в сочетании с длинным солнечным днем и доступностью природных ландшафтов в одной географической точке дает прекрасные возможности для съемочных команд со всего мира. Наличие рибейтов становится распространенной практикой, и здорово, что Казахстан приобщается к данной формуле, увеличивая свою конкурентоспособность на мировом рынке кинопроизводства. Хотелось бы увидеть эту инициативу в реализованном виде, но пока о таких случаях нам не известно.

Как зрители воспринимают национальный кинематограф? В целом по вашей сети какую долю сборов занимает казахское и российское кино?

ДМИТРИЙ КИРИЕНКО: В 2018 году мы выпустили на наши экраны 265 картин из 389-ти заявленных. В топ-20 тогда вошли три фильма казахстанского производства. В текущем году лидерами пока являются ФОРСАЖ 8, КОРОЛЬ ЛЕВ, МСТИТЕЛИ. И в нынешний топ-20 уже вошло три локальных хита. Конец года, безусловно, внесет свои правки в этот список. По результатам 2019-го на сегодняшний день доля казахстанского кино составила 12,7 процента, российского – 4,3 процента.

Что происходит с российским кино на казахстанском рынке? В 2017 году доля сборов фильмов из России составляла примерно 25 процентов, в 2018-м – 15 процентов, в этом году – 8–10 процентов. С чем связано падение зрительского интереса? На ваш взгляд, почему российские блокбастеры не особо востребованы у казахов? ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ только 18-й, а Т-34 – 33-й в топе самых кассовых фильмов страны.

ДМИТРИЙ КИРИЕНКО: Мне кажется, с самим кино ничего не изменилось. Изменилась аудитория, ежегодно омолаживающаяся, живущая своей жизнью, своими локальными интересами, все больше общающаяся на своем родном языке. Растет количество и качество национального кино, максимально близкого по культуре и менталитету. И потом, реальная доля российских фильмов, основанная на естественном спросе, значительно отличается от желаемой. Что касается ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ, то 18-е место – это прекрасный результат.

Как зрители воспринимают премиальные форматы? Доля 3D-залов, в начале года составлявшая 62 процента, к июлю 2019-го сократилась до 59 процентов. С чем связан спад интереса?

ДМИТРИЙ КИРИЕНКО: В двух флагманских кинотеатрах, а именно – Chaplin Mega Silk Way и Chaplin Mega Alma-Ata, представлены наши премиальные залы на 322 и 346 мест соответственно. Они обладают экранами размером с футбольное поле, сдвоенной проекцией и системой 3D-изображения от RealD. К 2020 году мы намерены довести долю 3D-залов до 30 процентов, исходя из соотношения спроса и наличия контента.

Как вы оцениваете будущее кинопроката в Казахстане? Какие цели и задачи ставите себе?

ДМИТРИЙ КИРИЕНКО: В ближайшие годы мы видим существенное укрепление рынка как результат прохождения значительного этапа его эволюции. Мы уже наблюдаем, как меняется отношение студий к рынку по мере того, как он становится прозрачным. Нам приятно отметить, что, будучи многолетним примером этой прозрачности, наша сеть наконец становится их респондентом. Мы уверены, что с ростом нашей компании будет увеличиваться выручка производителей фильмов, а также поставщиков товаров и услуг. Мы стремимся качественно отличаться от своих соседей по рынку, причем не только Казахстана. Для этого мы ежедневно ищем и внедряем дифференцирующие отличия в трех плоскостях: качество нашего сервиса, контентная политика и нишевые решения. В любом из случаев мы даем зрителю больше, нежели принято считать нормой. Мы – другие.

09.12.2019 Автор: Рая Башинская