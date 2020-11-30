Светлана Максимченко: «Министерство культуры готово стать площадкой для обсуждения сложных вопросов»

Два месяца назад Светлана Максимченко была назначена главой департамента кинематографии Министерства культуры РФ. До этого она занимала пост руководителя компании «Московское кино» и Московской кинокомиссии. Максимченко встала у руля отечественной кинематографии в самый непростой период за последние лет тридцать – из-за коронавируса в стране велик риск коллапса системы кинопоказа. БК поговорил с ней о текущей ситуации в отрасли, господдержке и самых спорных решениях министерства культуры за последние годы.

Расскажите, пожалуйста, как вам поступило предложение занять должность главы департамента кинематографии Минкультуры. Почему вы согласились?

На эту должность меня пригласила министр культуры Ольга Любимова. Я с ней познакомилась, когда руководила «Москино» и отвечала за работу Московской кинокомиссии. Мы обсуждали вопросы содействия киносъемкам и на проблемы в организации кинопроизводства смотрели во многом одинаково. Предложение поступило, когда значительная часть глобальных процессов в «Москино» была завершена, заметные результаты за три с половиной года работы достигнуты. Мне хотелось нового вызова, масштаба. И, что важно, хотелось принести пользу индустрии. За два с половиной года работы кинокомиссии, к примеру, стало понятно, что часть проблем можно разрешить только на федеральном и на законодательном уровне.

Легко ли вы переключились на новую должность?

Масштаб вопросов глобальный плюс много задач нужно решить в срочном порядке, до конца года. А есть еще и стратегические задачи. Конечно, это нелегко.

Какие приоритетные задачи сейчас перед вами стоят?

Приоритетная задача очевидна – поддержать отрасль в кризис, минимизировать потери от последствий эпидемии коронавируса. В ближайшие минимум два года нужна работа над восстановлением индустрии. Второй, хотя стратегически даже более важный приоритет, – разработка концепции развития кинематографии до 2025 года. Она разрабатывается с учетом мнений всех индустриальных игроков, сейчас идет процесс формулирования предложений по приоритетным направлениям. Один из важнейших вопросов при обсуждении концепции развития – будущее государственных киностудий. Речь о «Союзмультфильме», студии Горького, «Ленфильме», Свердловской киностудии и других. Уже запущен процесс приватизации «Союзмультфильма», разработаны программы по восстановлению студии Горького, вывода из кризиса «Ленфильма». Фактически антикризисные программы нужны сейчас каждой государственной киностудии. Не переживаем разве что за «Мосфильм», за что огромное спасибо Карену Шахназарову. Если строить новые студии коммерческими усилиями, то с учетом современных стандартов это будет эффективнее для киноиндустрии. В то же время мы не имеем права утратить наследие легендарных киностудий, которые внесли неоценимый вклад в историю нашего кинематографа. Студии могут развиваться как творческие кластеры, где есть производственные мощности и собственное кинопроизводство, образовательные программы, музейно-выставочные направления. Из краткосрочных задач – необходимо успеть завершить до конца года конкурсы дебютного кино, авторской анимации и документального кино. Проектов очень много, а поддержать сможем лишь малую часть.

На 2020 год пришелся самый суровый кризис мировой киноиндустрии за последние полвека. Фактически отрасль была остановлена коронавирусом. Насколько оптимистично вы оцениваете перспективы ее восстановления? Сколько времени это займет?

Главная проблема индустрии на сегодня – это пандемия и ее последствия. Кинотеатры были закрыты от четырех до семи месяцев, до сих пор есть регионы, где они не открылись и вряд ли откроются до конца года. Там, где кинотеатры открыты, действуют ограничения по заполняемости залов, введены увеличенные промежутки между сеансами и прочие меры безопасности. Кроме того, все крупные релизы передвинулись на следующий год. В конечном итоге мы видим критичное падение посещаемости и сборов. Хорошо, если мы начнем процесс восстановления в следующем году.

Как вы оцениваете ситуацию с санитарной безопасностью в кинотеатрах?

Я уверена, что кинотеатры безопаснее, чем многие другие общественные пространства. Увеличенные интервалы между сеансами, дезинфекция и санитайзеры, рассадка с промежуточными креслами, онлайн-продажа билетов, рециркуляция воздуха в больших помещениях кинозалов – все это делает кинотеатры безопаснее в сравнении с общественным транспортом, магазинами, ресторанами или барами. Особенно обидно за кинотеатры в тех регионах, где они остаются закрытыми, а все остальные общественные заведения работают. К сожалению, мы мало чем можем повлиять на ситуацию. Продолжаем писать письма губернаторам регионов. Недавно наконец открылись кинотеатры в Волгоградской области и в Ставропольском крае. До сих пор действует запрет на работу в Удмуртии, Мурманской области, Краснодарском крае.

Какие достижения последних лет, если оставить за скобками текущий коронакризис, вы бы отметили?

Если говорить об успехах российского кино, то я бы отметила постоянство участия и побед нашего авторского кино на зарубежных фестивалях. Специальный приз фильму ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского в Венеции, Гран-при в программе Venice Days дебюту Филиппа Юрьева KITOBOY, наши картины в программе Берлинале и других фестивалей. Отмечу целенаправленную работу по господдержке, которая дала свой очевидный коммерческий результат. И дело не только в высокой доле российского кино. У нас получилось производить высокобюджетные проекты вроде ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ, которые смогли окупить себя. Раньше подобных успехов в принципе не было, а теперь производство такого кино поставлено на поток. Отдельный успех – рост продаж нашего контента на зарубежных рынках. Чего стоят проекты, которые появляются на зарубежных сервисах и получают там заслуженную любовь зрителей. Фильм СПУТНИК вошел в топ-3 американского iTunes, а сериал «Эпидемия» – в топ-3 Netflix. Подобные достижения – показатель качества контента. Раз его начали покупать, значит, он востребован. Не забудем и кинофикацию малых городов. На конец прошлого года было открыто 992 кинозала, а в этом году запущено еще два. 61 кинозал поддержан в текущем году. Тысяча залов по всей стране сделали кино, в первую очередь российское, ближе к зрителю.

Стоит ли ждать изменений в структуре взаимодействия Фонда кино и министерства культуры? Многие продюсеры открыто говорят, что фонд должен быть более самостоятелен в своих решениях.

Фонд кино более чем самостоятелен в своих решениях, министерство культуры вносит кандидатуру руководителя фонда, которую потом утверждает правительство. Другое дело, что давно назрела необходимость провести более четкое разграничение между проектами, которые поддерживаются Фондом кино и Минкультуры. Сейчас нередки случаи, когда одни и те же фильмы подаются на поддержку в обе инстанции. Понятно, что фонд в первую очередь финансирует высокобюджетное, зрительское кино, производимое лидерами отрасли.

Будет ли как-то меняться система госфинансирования кинематографа в ближайшее время? Какие суммы запланированы на поддержку отрасли в этом и следующих годах?

Из-за пандемии и кризиса сейчас в бюджете 2021 года заложено меньше денег. В то же время в силу необходимости антикризисной поддержки индустрии, возможно, будем запрашивать дополнительное финансирование. Но об этом пока рано говорить.

Что вы думаете об эффективности вложенных государством средств в киноиндустрию за последние пять лет?

Если смотреть с позиции конкретных проектов, то ситуация, разумеется, разная. Производство кино в этом смысле похоже на венчурный бизнес – финансируешь десять проектов, девять проваливаются, зато десятый окупает все. Но сказать заранее, как сложится судьба каждого проекта, нельзя. Что касается общей картины, то выстроить более эффективную систему финансирования, пожалуй, возможно. Государственная поддержка менее эффективна в сравнении c частным финансированием. Но государство финансирует не более 70 процентов, а чаще – не более 50 процентов от бюджета фильма, а остальные средства продюсеры привлекают дополнительно. В то же время полученный до пандемии эффект можно считать феноменальным успехом. Но теперь из-за кризиса настает время еще более строгой оценки эффективности произведенных вложений.

Как вы оцениваете прошедшие в Фонде кино и министерстве питчинги? Быть может, есть проекты, которые заинтересовали вас больше других?

Точно не буду отмечать любимые проекты, у меня их не может быть по определению. Что касается питчингов, то ровно в первый день моей работы в новой должности они и начались. Впереди еще завершение нескольких конкурсов, и поэтому еще несколько питчингов. Кстати, теперь они идут в онлайн-режиме, каждый может посмотреть и оценить презентацию проектов.

До последнего времени были четко обозначены государственные приоритеты в области кино – это повышение доли отечественных фильмов до максимального уровня и съемки масштабных исторических картин. Интересно ваше мнение по поводу и того, и другого.

Безусловно, данные приоритеты придали индустрии импульс к развитию в определенном направлении. В то же время не менее важны другие направления, в числе которых поддержка авторского и экспериментального кино, дебютов, документальных и научно-популярных картин, авторской анимации. Поддержка таких проектов никак не влияет на долю, но может оставить след в киноискусстве.

Нужно ли использовать для поднятия доли отечественного кино все методы, включая нерыночные?

Моя личная позиция – регулирование должно происходить исключительно рыночными методами. Но давайте договоримся, что именно мы подразумеваем под нерыночными методами. Если раздвижку релизов, то в 2016 году было введено много нормативно-правовых актов, в них нужно вносить поправки. Также требует совершенствования механизм выдачи прокатного удостоверения и удостоверения национального фильма. Как минимум все это должно быть автоматизировано, в удобном электронном формате, прозрачно для всех участников рынка.

Продолжит ли государство пользоваться раздвижкой релизов для уменьшения конкуренции со стороны голливудской продукции? Если да, то не стоит ли заранее четко обозначить дистрибьюторам правила игры: вот эти даты не занимаем, во все остальные государство не вмешивается?

Безусловно, прозрачность важна в каждом аспекте индустрии, и ее повышение можно назвать одним из приоритетов нашей работы на ближайшее время. Проблема в том, что на текущий момент нет ясности ни по одному из ключевых вопросов – ни по количеству открытых и закрытых кинотеатров, ни по графику релизов. Например, некоторые фильмы, которым Минкультуры и Фонд кино выделили финансирование на поддержку проката, были перенесены на более поздний срок. В данном вопросе министерство может выступать лишь модератором, собирая на одной площадке всех игроков, чтобы они вырабатывали совместное решение.

Недавний Key Buyers Event подтвердил, что за рубежом есть интерес к российскому кино, однако спросом пользуются в основном жанровые проекты и анимация. Быть может, государству стоит в первую очередь стимулировать производство подобных картин?

Безусловно, мы уже делаем первые шаги в этом направлении. Вместе с «Роскино» 5 ноября мы представили новый бренд российских недель – Russian Film Festival. Пока эти мероприятия пройдут только онлайн. На самых популярных платформах в разных странах, от Австралии до Бразилии, будут показаны российские картины, от анимации СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА до драмы ТЕКСТ Клима Шипенко. Интерес на разных территориях отличается, где-то больше востребован артхаус, где-то – высокобюджетные зрительские проекты. Мы находимся в самом начале пути по созданию нового экспортного бренда российского кино. Уже сейчас существуют различные направления поддержки по линии Фонда кино. Планируется выделение средств детскому кинематографу и анимации, новый питчинг данного конкурса прошел 10 ноября. Есть мысль создать отдельный конкурс Минкультуры по поддержке социально значимого кино. Но на самом деле важно не то, на какую тему фильм снят, а сильный сценарий, талантливый режиссер и хорошая картина в результате.

Как вы оцениваете деятельность частного фонда Романа Абрамовича «Кинопрайм»? Значительная часть призеров последнего «Кинотавра» была профинансирована именно этой организацией.

Запуск частного фонда я считаю крайне важным для индустрии. За неполных два года фонд вложил 1,5 миллиарда рублей в поддержку кинопроизводства, причем часть проектов была в софинансировании с государственными институтами, Минкультуры и Фондом кино. И, кстати, у большинства поддержанных «Кинопраймом» фильмов сложилась успешная фестивальная судьба. На самом деле частных фондов поддержки кино должно быть, конечно, больше. Надеюсь, пример «Кинопрайма» станет вдохновляющим для других инвесторов и создания других фондов. Государственная поддержка проектов не покрывает сто процентов затрат на производство, продюсерам нужно или вкладывать собственные средства, если они есть, или привлекать инвесторов. И чем больше будет возможностей как частичного, так и полного финансирования картин за счет частных инвесторов, тем здоровее станет индустрия.

Одно из спорных решений министерства культуры последних лет – создание реестра фестивалей и ограничение показа на них картин без прокатного удостоверения. Не видите ли вы необходимости ослабить контроль в этой сфере?

Проблема в том, что Минкультуры не всегда является реальным инициатором той или иной инициативы. Не все законы, имеющие отношение к кино, вносятся министерством. У реестра фестивалей было очень много итераций, и это тот самый случай, когда на практике получилось не совсем то, что изначально задумывалось. Возможно, стоит подумать над поправками.

Не можем не спросить про возрастные рейтинги. Кинотеатры жалуются, что практически у всей голливудской продукции они завышены, в то время как российское кино даже с кровавыми и откровенными сценами получает более мягкие возрастные ограничения. Как сейчас происходит маркировка картин? Видите ли вы необходимость в изменении подхода к формированию возрастных рейтингов?

Кинотеатры отмечали существование проблемы, это вопрос большей прозрачности и единых правил игры. Мы регулярно говорим с дистрибьюторами и продюсерами об этом на общих совещаниях. Минкультуры только подтверждает рейтинг, который предоставляют прокатчики, и вся ответственность лежит на них. От неравных правил игры, завышений или занижений рейтингов нужно уходить.

В октябре разразился скандал вокруг фильма АУТЛО. Появились инициативные граждане, которые ставят картине палки в колеса, а площадки действуют по принципу «как бы чего не вышло». Не считаете ли вы нужным в подобных ситуациях внятно обозначить позицию, что Минкультуры не против конкретного фильма – у него маркировка 18+, он соответствует законодательству и за его показ не будет никаких санкций? Не кажется ли вам, что это сняло бы ненужное напряжение и остановило бы разговоры о цензуре?

Вокруг АУТЛО сложился, скажем так, нездоровый интерес. Я сама еще не видела фильм, но теперь собираюсь его посмотреть. Я обсуждала эту тему с программным директором фестиваля «Дух огня» Борисом Нелепо. Он очень переживает за фестиваль, но могу сразу сказать, что фестивалю быть и впредь, мы не перестанем его поддерживать. Фильму АУТЛО выдали прокатное удостоверение летом 2019 года с возрастным рейтингом 18+. Никто и предположить не мог, что такой публичный интерес может возникнуть к концу 2020-го. К сожалнию, здесь мы столкнулись с общественной активностью, когда оскорбленные граждане просят разобраться с фильмом, провести проверки и всех наказать. При том, что фильм шел в очень ограниченном прокате всего в нескольких кинотеатрах, даже при большом желании его сложно найти и посмотреть. На ворохи написанных под копирку жалоб нам приходится отвечать, что картина выходит под маркировкой 18+ и тем самым соответствует законодательству. Буквально на днях я встречалась с Андреем Зайцевым, который подвергся нападкам обеспокоенных граждан за свою работу БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК. На вопрос, в чем причина нездорового обсуждения фильма, он признался, что давно перестал читать агрессивные комментарии людей, которые даже не видели кино. Это такая технология разжигания, на которую лучше не реагировать. На самом деле Минкультуры готово помогать и выступать площадкой для обсуждения сложных вопросов. Мы открыты к индустрии и к нашим творцам, готовы встречаться, комментировать проблемные ситуации, обсуждать, чем можем помочь и быть полезными. Мы здесь для того, чтобы выстраивать механизмы, необходимые АУТЛО для результата, к которому все мы стремимся.

30.11.2020 Автор: Никита Никитин