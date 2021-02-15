Дмитрий Можаев: «Сегодня рекламный бюджет часто съедает у дистрибьютора его собственную прибыль»

БК продолжает отслеживать, как идут дела у независимых дистрибьюторов. Компания TenLetters в 2020-м заработала в прокате 34,5 млн рублей. Львиную долю сборов в ушедшем году прокатчику принесли анимационные проекты КУРИНЫЙ ЗАБЕГ и ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ, которые освоили в совокупности 23,3 млн. БК поговорил с главой компании TenLetters Дмитрием Можаевым об итогах ушедшего года и планах на будущее.

Как вы оцениваете ушедший 2020 год? Насколько ваши ожидания от перезапуска проката после локдауна совпали с реальностью?

Думаю, не буду особо оригинален, если скажу, что год был сложным и наша отрасль понесла ощутимые потери. Наверное, она просела даже больше других отраслей. Безусловно, мы думали, как и все, что перезапуск произойдет гораздо раньше, но пришлось работать в новой реальности. Все оказались в одинаково неуютных условиях.

Как ваша компания пережила кризис? Есть ли изменения в кадровом составе?

Мы спокойно пережили кризис. У нас и до этого не был раздут штат, весь функционал и должностные обязанности были расписаны предельно прагматично. Еще в 2008 году, когда я получал образование в МВА по специальности «Стратегический менеджмент», нам рассказывали о том, что американские компании все чаще используют удаленную работу. Поэтому мы изначально многое делали на аутсорсинге и спокойно работали удаленно, как говорится, когда это еще не стало мейнстримом. Как ни странно, в численном составе компания даже выросла. Мы взяли одного хорошего букера и еще одного пиар-менеджера. Можно сказать, переманили у конкурентов.

Вы вынесли для себя какие-нибудь уроки под влиянием пандемии?

Определенные уроки мы вынесли, в основном анализируя опыт конкурентов. Было время подумать и понять, что мы делаем не так и какие изменения требуется внести в дистрибьюторскую деятельность.

Как в ушедшем году складывались ваши отношения с кинотеатрами? Есть ли вам что сказать по поводу проблемы долгов показчиков?

У нас сохраняются крепкие и партнерские отношения с кинотеатрами. Проблемы долгов, думаю, у всех одинаковые, и это проблемы не только исключительно киносетей, которые попали в непростую ситуацию. Мы даже не писали особо кинотеатрам требования о погашении долгов. Будем решать эту проблему самостоятельно.

Насколько оправдались ваши эстимейты на ключевые релизы 2020 года?

Мы точно недобрали на проекте ПРОКСИМА с Евой Грин и Мэттом Диллоном и на анимации ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ. По второму проекту мне до сих пор трудно понять, почему кинотеатры снимали его после первой недели, хотя он неплохо собирал. И вышедший следом ВПЕРЕД совершенно не при чем. Мы шли не в столь большом количестве кинотеатров, чтобы ему мешать. У МОШЕННИКОВ было около трехсот площадок, все они показывали отличную наработку. По крайней мере, она была сопоставима с наработкой соседних релизов, но им выделили вдвое больше экранов. Мы умеем работать с детским и семейным контентом. Приходится говорить о том, что наши проекты, в особенности анимация, демонстрируют прекрасную наработку на копию, но почему-то партнеры-кинотеатры этого не замечают и редко продлевают нашим релизам прокат. Почему так происходит – большая загадка.

Какие у вас ожидания от начавшегося года?

Ожидания всегда должны быть позитивные, иначе зачем работать? Задачи также не поменялись – хорошая норма прибыли с каждого проекта. Какие-то наполеоновские планы и космические цифры мы никогда не анонсируем, предпочитаем работать молча. Нам всего три года, из которых полгода пришлось на пандемию. Думаю, пока мы идем достаточно стабильно.

Вы можете анонсировать свои ближайшие релизы?

11 марта мы выпускаем прекрасное семейное кино СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ, это высокобюджетный английский фильм на основе книжного бестселлера. Главную роль там озвучил популярный сейчас комик Денис Дорохов. Стильный, но жуткий триллер ПРЕПОД выйдет 25 марта. Следом мы выпустим французский анимационный проект ЛИТЛ ГРОМ, а также фильм с Моникой Беллуччи ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ. Он снят по нашумевшей реальной истории, когда мужчина продал свою спину с татуировками и был представлен на выставках как арт-объект. Проект уже завоевал одного из «Золотых львов» на кинофестивале в Венеции. Остальные релизы мы анонсируем позже.

Есть ли у вас планы по работе с отечественным кино?

Касательно отечественного кино мы действуем очень аккуратно и выборочно. Социальных обязательств непременно выпускать российские фильмы в прокат у нашей компании нет. Когда есть понятная финансовая составляющая, то мы, конечно, открыты в том числе и к соотечественникам – молодым продюсерам и режиссерам. Некоторые проекты я уже отметил для себя, будучи членом экспертного совета министерства культуры по режиссерам-дебютантам. Есть очень талантливые ребята. Надеюсь, за ними будущее нашего кино.

Будете ли вы что-то менять в стратегии продвижения своих релизов? Планируете ли сокращать или увеличивать бюджеты на продвижение?

Мы всегда в поиске новых идей и стратегий. Какие-то классические приемы всегда будут актуальны, но мы стараемся привносить и что-то новое. Не требуется много ума, чтобы увеличить бюджет на продвижение. Вливай на здоровье, если финансы позволяют. Но часто случается так, что рекламный бюджет съедает у компании собственную прибыль. Дистрибьютор как бы сам же и финансирует посещение своего фильма зрителями. Посредством рекламы он покупает проданные билеты, которые ему возвращают зрители в виде бокс-офиса. Смысл так работать? Конечно, без продвижения сейчас никуда, тем более с таким количеством проектов. Необходимо делать так, чтобы твой фильм выделялся и запоминался. Я выступаю преподавателем по специальности «Продвижение аудиовизуальной продукции» на факультете продюсеров в прекрасном вузе – институте кино и телевидения. Так вот, очень много нового я узнаю от своих студентов. У меня с ними ситуация win-win. Всегда невероятно ценно получать информацию о восприятии рекламных активностей от непосредственной целевой аудитории, с учетом последних тенденций.

Изменилась ли ваша закупочная стратегия в связи с кризисом?

Пожалуй, никак не изменилась, разве что стоит учитывать просевший в очередной раз рубль. Приходится более тщательно взвешивать и просчитывать проекты. Тем не менее все наши картины стали более дорогостоящими. Мы теперь не выводим в кинопрокат все подряд, как делали это раньше. Теперь много контента у нас идет сразу на VoD.

Нет ли у вас планов разнообразить свой пакет хоррорами или другими актуальными жанрами?

Я очень рад за коллег, которые зарабатывают хоррорами, но найти достойного представителя жанра очень непросто. По крайней мере, я давно не встречал хороших фильмов ужасов в свободной продаже либо не обращал на них должного внимания. Но любой тренд на то и тренд, что он рано или поздно проходит.

На каких условиях вы сотрудничаете с онлайн-кинотеатрами? Насколько нынешние цены, которые они предлагают за контент, устраивают вас как правообладателя?

Думаю, условия у всего рынка примерно одинаковые. Конечно, всегда хочется большего в плане закупочных цен. Онлайн-кинотеатры, безусловно, понимают, что в случае прокатного кино покупают уже готовый продукт, с адаптацией и рекламной кампанией. Поэтому всегда более охотно платят минимальные гарантии за фильмы, которые побывали в кинотеатрах. Но мы продаем и сразу на платформы, минуя прокат.

Какова доля онлайна и ТВ-прав в общих доходах ваших картин? Увеличилась ли она за время карантина?

Это очень индивидуально. Все зависит от проекта и жанра. Есть фильмы, которые люди совершенно точно охотнее будут смотреть дома, нежели пойдут на них в кинотеатр. Например, КОКАИНОВЫЙ БАРОН собрал на онлайн-платформах раза в три больше, чем в кино. А бывало и наоборот. Про ТВ, в том числе Pay TV, говорить сложно, этот сегмент сильно просел.

Насколько мы можем судить, некоторые независимые дистрибьюторы стали закупать фильмы трех-пятилетней давности. Не испытываете ли вы недостаток контента?

Безусловно, недостаток контента уже присутствует. Этого и следовало ожидать, ведь почти полгода во всем мире не проводились съемки и не работали студии. Касательно релизов трех-пятилетней давности – пока не планируем. У нас не так много кино, но каждый фильм со своей эстетикой и изюминкой. Вместе с нами это ценят и наши партнеры, особенно в онлайн-кинотеатрах.

Насколько сложно в условиях кризиса выстроить диалог с инвестором? Есть ли у вас крупный инвестор как таковой?

Нет, мы выживаем на свои. У нас нет кредитов или какой-то другой финансовой подпитки. Крутимся сами, как можем.

Каких изменений на рынке в наступившем году вы ожидаете?

Я верю, что те большие изменения, которые происходят в последнее время, когда медиагиганты переходят на стриминговое вещание и прочие экстренные меры, носят временный характер. Это вынужденная реакция глобального рынка на непредвиденные негативные обстоятельства, которые не будут продолжаться вечно. Убежден, что как только ситуация с вирусом нормализуется, все вернется в той или иной степени в прежнее состояние. Да, кинотеатры как досуг могут перейти в премиум-сегмент, но независимый прокат никуда не исчезнет. И мы продолжим занимать свой островок в океане кинопроката.

Ожидаете ли вы массового возвращения Кинорынков в офлайн-формате в этом году? Будете ли участвовать в уже анонсированных индустриальных мероприятиях?

Конечно, ожидаем, все-таки кино – это мир общения и бизнес-настроения. С удовольствием полетим на первый же Кинорынок, чтобы обнять наших зарубежных партнеров и российских конкурентов (смеется).

15.02.2021 Автор: Никита Никитин