Виктория Репникова: «Амбиции у «Экспоненты» – мэйджорские»

В компании «Экспонента Фильм» пополнение – вакантную должность руководителя отдела маркетинга заняла Виктория Репникова, которая, в частности, известна успешными кейсами в компании Bazelevs. В своем первом интервью на новом посту Виктория рассказала о выпуске КУРСКА и ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!, а также о серьезных амбициях независимого дистрибьютора.

У вас впечатляющий послужной список в российской киноиндустрии. Каким образом началось ваше сотрудничество с «Экспонентой»?

Мое присутствие в индустрии началось с выпуска ДНЕВНОГО ДОЗОРА. В то время я работала в компании Bazelevs пиар-менеджером. Тогда я впервые увидела, как устроен кинопрокат. Большую роль в этом сыграл Вадим Смирнов, за работой которого я наблюдала. Дальше у Тимура Бекмамбетова появился проект студии Universal ОСОБО ОПАСЕН. Я была внутри производства этой картины и знала всю внутреннюю структуру. А уже после окончания работы над фильмом мне поступило предложение от UPI заняться маркетингом проекта уже как сотруднику дистрибуционной компании. То есть вышло так, что на этой картине у меня был полный цикл. Пять лет я работала в Universal Pictures International Russia, огромное спасибо Вадиму Иванову за мое профессиональное становление и развитие. Затем мне захотелось глубже погрузиться в российскую киноиндустрию и получить опыт управления – MBA. Я начала учебу в Kingston University и приняла предложение Георгия Шабанова перейти в All Media Distribution and Licensing – тогда это был стартап, и я стояла у истоков развития компании. А дальше был этап только что на тот момент созданной Александром Роднянским и Александром ван Дюльменом A Company. Она была чем-то похожа на мини-мэйджора: в ее пакете были и большие иностранные фильмы, и российское кино. Совместно с компанией Fox мы выпускали ГОРОД ГРЕХОВ 2, МАЧЕТЕ УБИВАЕТ и Я, ФРАНКЕНШТЕЙН. К сожалению, компания просуществовала не очень долго – из-за начавшегося экономического кризиса весь российский бизнес начал испытывать сложности. Потом декретный отпуск и… возвращение в индустрию, вновь Bazelevs: было несколько проектов, связанных с форматом screenlife (реалити-шоу «На экране», экспериментальный проект ВЗЛОМАТЬ БЛОГЕРОВ – мы пытались понять, насколько блогерская аудитория готова к переходу из Рунета в кинотеатры), и ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ – сложное большое кино. После него мне стали поступать различные предложения по работе. Тогда я услышала от гендиректора «Экспоненты» Юлии Муравовой о фильме КУРСК. Мне было очень интересно поучаствовать в этом проекте, потому что это важный для нашей страны фильм. Максимально успешный выпуск этой картины – просто долг, который необходимо выполнить. Сначала мы с Юлией говорили только об этом релизе, но в процессе работы она предложила мне стать частью команды. И так КУРСК определил курс для нового развития.

Раз уж КУРСК вы рассматриваете как этапный релиз в своей биографии, давайте немного поговорим о нем. Из отдельных промоматериалов некоторые зрители могут сделать парадоксальный вывод, что данный фильм – российского производства. Это сознательный ход?

Нет, мы совершенно точно не продвигаем этот фильм как российский проект. Напротив, всячески подчеркиваем, что продюсер КУРСКА – Люк Бессон, а режиссер – Томас Винтерберг. К сожалению, факт, что часть зрителей начинает воспринимать это кино как отечественное. И они боятся, что столкнутся с обманом, который присутствовал в информационном пространстве при освещении тех трагических событий. Мы развеиваем эти сомнения, рассказывая о том, что картина хоть и иностранная, но сделана с большим уважением к событиям 2000 года и посвящается памяти наших подводников.

Вы как человек, много работавший с мэйджорами, наверняка уже почувствовали разницу в продвижении их проектов и контента независимого дистрибьютора?

Что касается КУРСКА, то у него была очень масштабная рекламная кампания. Конечно, ее нельзя сравнивать с мэйджорскими проектами. Впрочем, сам характер и тематика фильма в данном случае обеспечивают то, что он отчасти несет себя сам – конечно, не без наших усилий. Нечасто случается такой общественно-культурный интерес к независимому проекту. О картине написали «Медуза», «Коммерсант», говорило «Эхо Москвы» и другие федеральные СМИ. Релиз не единожды комментировал министр культуры Владимир Мединский. Со своей стороны мы сделали большую digital-кампанию, ориентированную на зрителей, интересующихся экшн-драмами. Люк Бессон дал несколько интервью. Одним словом, о КУРСКЕ говорили каждый день, и кампания получилось большой даже без применения мэйджорского инструментария.

Нужно ли понимать, что основной упор в продвижении КУРСКА вы делаете на digital-инструменты?

Нет, потому что кампания получается действительно разнообразной – есть кинотеатры, трейлеринг, радио, пресса и даже телевидение, пусть не с прямой рекламой, но с новостными сюжетами о картине. Мы провели несколько региональных премьер и получили от кинотеатров огромное количество благодарных отзывов. В общем, у нас горячо по всем фронтам.

Вы устроили и большую московскую премьеру КУРСКА. Насколько, на ваш взгляд, этот маркетинговый инструмент привлекателен?

Это достаточно стандартный инструмент. «Экспонента» им пользуется не так часто, но в данном случае нам действительно важно достучаться до сердца каждого зрителя. Люди должны помнить своих героев, молодежь должна знать свою историю. И кино – это самый доступный способ донести эту информацию до молодых жителей нашей страны. Премьера выполняет функцию дополнительного канала связи с этой аудиторией через публикации и сюжеты в светской хронике, а также через выступления критиков и лидеров мнений, которые посещают подобные мероприятия. Когда речь идет о релизе, подобном КУРСКУ, затраты на организацию премьеры, конечно, оправданы.

«Экспонента» – дистрибьютор, название которого у многих ассоциируется с успешным выпуском независимых хорроров на протяжении нескольких лет. Сейчас ситуация на рынке фильмов ужасов довольно тревожная – недобирают практически все релизы. Ваша компания из-за этого будет каким-то образом корректировать свою деятельность?

Мне кажется, дело не в самом жанре, а в количестве фильмов, которое в последнее время растет в прокате, простите за каламбур, по экспоненте. То есть интерес у публики к хоррорам никуда не денется – это достаточно универсальный и понятный жанр как для потребителя, так и для продавца контента. Поэтому здесь мы своего курса менять не будем и продолжим работать с фильмами ужасов. Впереди у нас ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ. Дальше, думаю, подобное кино также будет частью нашего разножанрового пакета.

А вот к российскому кинематографу «Экспонента» обращается не так часто. Тем не менее в этом году вы выпускаете комедию Анны Пармас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! Как сложилось сотрудничество СТВ и вашей компании по данной картине?

Прежде всего хочу сказать, что сейчас наша стратегия заключается в привлечении большего количества российских фильмов в том числе. Мы открыты ко всем предложениям и готовы работать с отечественным кино. Дополнительно объявим об этом на сентябрьском «Кино Экспо». Что касается ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!, то наш генеральный директор Юлия Муравова влюбилась в этот фильм, посмотрев его. И дальше так сложились звезды, что общий язык с СТВ был найден достаточно легко. Мы счастливы, что картина у нас в пакете – особенно после успеха на «Кинотавре», откуда она уехала с тремя призами. Жизнь, конечно, интересная штука. Когда я выпускала ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ, моей любимой новеллой в этом альманахе была история про вокзал. Ее как раз сняла Анна Пармас. Поэтому сейчас для меня особое удовольствие работать именно с ее полнометражным дебютом. Понятно, что нам поступают и будут поступать заявки от фестивалей, мы планируем выстраивать большую рекламную кампанию. И тут тоже без светской премьеры мы не обойдемся. В этом смысле работать с российским релизом удобнее, чем с иностранным, потому что главные звезды готовы поддержать выход картины своим непосредственным присутствием. А когда речь идет о такой актрисе, как Анна Михалкова, которая, на мой взгляд, одна из лучших в стране, это превращается в дополнительный козырь.

В какую аудиторию вы будете целиться в случае с комедией Пармас?

Понятно, что проект очень женский. А именно женщины в паре принимают решение, на какой фильм пойти в кино. Уверена, что эта картина понятна каждой женщине старше 25 лет в нашей стране. У фильма довольно сложная тема, но при этом ему удается быть легким и жизнеутверждающим. В финале зритель понимает, что после трудных испытаний жизнь только начинается.

При этом главной героине фильма, как и большинству других персонажей, за 40. Вы не видите в этом сложности для привлечения более молодой аудитории?

Не думаю, что это проблема. Мы будем стремиться захватить несколько сегментов женской аудитории, и сегмент 25+ мне видится перспективным, потому что в этом возрасте многие женщины уже познали прелести семейной жизни и им явно будут понятны все переживания главной героини. Плюс там есть вторая, более молодая героиня, с которой часть зрительниц может ассоциировать себя.

Как бы вы в целом оценили ситуацию на рынке независимых дистрибьюторов здесь и сейчас?

Мы чувствуем себя уверенно и готовы к дальнейшему росту. Конкуренция существовала всегда – за даты, за проекты, за роспись. Сейчас, быть может, рынок в какой-то степени перенасыщен. Плюс некоторые дистрибьюторы, которые ранее специализировались исключительно на фестивальном контенте, заявляют о смене стратегии и переходе в нишу более массового кино. Но пока у нас нет опасений. Мы спокойно работаем своим пакетом – благо хорошие даты для всех фильмов у нас нашлись. Наши проекты – это разножанровое умное кино. Можно сказать, что мы – маленький мэйджор. По крайней мере, амбиции у нас именно такие – мэйджорские.

05.08.2019 Автор: Александр Нечаев