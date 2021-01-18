Максим Рогальский: «В будущем онлайн будет в большей степени конкурировать с телевидением, а не с кинопрокатом»

В начале декабря стало известно, что Максим Рогальский приобрел 75% акций прокатной компании «Наше кино» у Игоря Толстунова и Сергея Сельянова. Предполагается, что «Наше кино» будет переформатировано в дистрибьютора приобретенных и привлеченных релизов иностранного и российского производства. БК поговорил с Рогальским о заключенной сделке, грядущих изменениях в компании и итогах «новогодней битвы».

Почему вы решили приобрести 75% акций «Нашего кино» у Сергея Сельянова и Игоря Толстунова?

Для меня это предложение было в определенной степени неожиданным, но мы довольно быстро обо всем договорились. Я вижу хорошие перспективы для рынка кинопроката и возможности для компании «Наше кино» на этом рынке. Это самая главная причина. Я не верю в кончину кинотеатрального показа, я считаю, что просмотр фильмов в кино останется одним из самых доступных и востребованных развлечений. Родители будут приводить детей на мультфильм, парни будут приглашать девушек на комедии, ужастики или блокбастеры, киноманы будут смотреть на большом экране умное кино и так далее. В этом смысле я приверженец консервативных взглядов и не верю, что все потребление кино уйдет в онлайн.

Правильно ли мы понимаем, что Сергей Сельянов в недавнем интервью БК назвал переход компании под ваш контроль «органическим», потому что именно вы занимались закупками иностранного контента для «Нашего кино»?

Мы никогда это особо не афишировали, но много лет успешно сотрудничали с «Нашим кино» по зарубежным релизам и некоторым российским фильмам. Совместно с командой этой компании мы выпустили в прокат десятки картин. Конечно, доля наших проектов в общем объеме дистрибьютора не была определяющей, но результаты были заметны. Я очень хорошо знаю команду «Нашего кино», я не чужой для компании человек. Наверное, Сергей Михайлович имел в виду именно это. Замечу, что у него остался пакет из 25 процентов акций «Нашего кино». И он прекрасно знает, что для его проектов наши двери всегда открыты.

Ждать ли изменения названия компании, ведь «Наше кино» теперь не в меньшей степени ориентировано на зарубежные релизы?

Нет, «Наше кино» – это хорошо известный бренд на рынке. В пакете не будет жесткой ориентации на зарубежные или российские фильмы. Мы будем стараться подбирать качественный кинотеатральный продукт, независимо от страны его происхождения. «Наше кино» – кинопрокатная компания. Ее задача – выпускать картины в кинотеатрах. Но я рассматриваю «Наше кино» как специальный мощный инструмент, который дает различные дополнительные возможности. Например, входить в продакшн фильмов, которым в дальнейшем понадобится прокат, или участвовать вместе с онлайн-платформами в работе над их оригинальными проектами. Это другая часть бизнеса, это уже не «Наше кино», но одно будет тянуть за собой другое. Если раньше компания была заточена на выпуск проектов студии СТВ и ее партнеров, то теперь мы активно занимаемся поиском и привлечением контента. Мы делаем «Наше кино» максимально открытым для рынка. Сейчас мы заинтересованы в сотрудничестве с любыми продюсерами и правообладателями – отечественными и зарубежными. Это одно из ключевых изменений в работе – мы максимально заинтересованы в привлечении качественных проектов. И для нас вовсе не обязательно, чтобы все эти проекты были нашими продюсерскими.

То есть вы планируете продолжать работать с отечественным кино?

Да, и очень активно.

Насколько обновится кадровый состав компании?

Совместно с Сергеем Михайловичем мы постарались учесть интересы нашей обновленной прокатной компании, компании СТВ и интересы сотрудников. Часть персонала «Нашего кино» перешла на работу в СТВ, но костяк людей, связанных с прокатом, конечно, остался в компании-дистрибьюторе. Не могу сказать, что у нас море вакансий, но по мере становления бизнеса мы их будем открывать. Как многие знают, я имею отношение и к другой прокатной компании – «Ракета Релизинг», которая также продолжит свою деятельность. У нее собственная репертуарная политика – она работает с более нишевым продуктом, в то время как «Наше кино» может позволить себе по-настоящему широкую роспись. Однако определенная синергия у нас возникнет, так как обслуживающие департаменты – лаборатория, логистика, юристы и другие – будут работать на обе компании. Но это будут два автономных юридических лица с отдельными контрактами и прочим.

Можете ли вы анонсировать ближайшие релизы?

Ближайшие релизы «Нашего кино» – трогательное драмеди НЕБЕСА ПОДОЖДУТ, комедия Романа Каримова ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ – сиквел успешной комедии ГУЛЯЙ, ВАСЯ!; качественные независимые мультфильмы УПС! ПРИПЛЫЛИ и 100% ВОЛК, новая работа студии Ghibli АЯ И ВЕДЬМА. Особые ставки у нас на сиквел ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Это зрительское молодежное кино, первая часть которого собрала 258 миллионов рублей. Вторая часть гораздо более масштабная с точки зрения продакшна, экшна и юмора. Я уверен, что и мужская, и женская аудитории будут в восторге. Мы верим в фильм и убеждены, что он составит достойную конкуренцию всем проектам, которые стоят на той же дате, 4 марта. Фильм выйдет при серьезной рекламной поддержке, включая телевизионную, в том числе на канале ТНТ. Будет много рекламы в Интернете, а также много пиара, построенного на работе с актерами. В общем, все как обычно в отношении больших отечественных фильмов. Из других крупных, но более поздних картин 2021 года отдельно отмечу фантастическую ленту VOYAGERS Нила Бергера. Бόльшая часть упомянутых фильмов – привлеченные проекты, что в полной мере соответствует озвученной мною стратегии развития компании. График релизов на 2021-й сейчас активно формируется. Я уверен, что мы еще укрепим пакет достойными проектами – переговоров в данный момент очень много. В нашем пакете нет проходных фильмов, только по-настоящему крепкие независимые релизы. Предполагается, что это позволит еще сильнее укрепить репутацию «Нашего кино».

Как в вашем пакете оказались 100% ВОЛК, который изначально был у TenLetters, и АЯ И ВЕДЬМА, заявленная «Русским Репортажем»?

В данном случае наши партнеры, компании TenLetters и «Русский Репортаж», выступают правообладателями, а «Наше кино» взяло на себя функции дистрибьютора. Наша задача – расписать фильмы по кинотеатрам и совместно с партнерами привлечь к ним внимание зрителей. Как я уже говорил, «Наше кино» – по-настоящему мощный B2B-бренд, который позволяет обеспечить соответствующий уровень букинга. Тот же 100% ВОЛК – один из лучших зарубежных независимых мультфильмов, что я видел за последние несколько лет. Очень приятно работать над продвижением подобных проектов.

Будете ли вы что-то менять в стратегии продвижения релизов?

Если говорить про работу над ближайшими фильмами компании, то, помимо общей внутренней заряженности на результат, мы будем активно использовать внешнюю экспертизу. Позволить себе много дорогих сотрудников (особенно в этот кризисный момент) мы не можем, поэтому будем приглашать на конкретные участки работы людей с соответствующим успешным опытом. Для нас нет разницы, свой это проект или привлеченный – всем фильмам будет уделено должное внимание при продвижении и росписи, тем более что у нас нет задачи непременно гнаться за количеством релизов. При продвижении конкретных картин мы будем отталкиваться от специфики самого контента. Анимация требует одного рекламного инструментария, хулиганская комедия – другого. Конечно, кризис неминуемо вносит свои ограничения в вопросы продвижения, бюджетирования рекламных кампаний. Я вас обману, если скажу, что сохраняются доковидные бюджеты на маркетинг. Что вчера делалось за два рубля, сегодня стоит один рубль. В плане охвата аудитории и качества работы, может, ничего и не изменилось, но денег всеми тратится меньше, это факт.

Какую стратегию закупок вы планируете реализовать, учитывая текущий кризис?

Напомню еще раз, что «Наше кино» – прокатная компания. Ее задача – привлекать и выпускать проекты, и я допускаю, что привлеченных проектов будет большинство. Что касается меня как правообладателя, то я стану активнее закупать более крупные зарубежные фильмы, но приобретать проекты за любую цену я точно не буду. Оставлю возможность потерять деньги своим коллегам (смеется). Важно также отметить, что мы остаемся в активном партнерстве с компанией СТВ в контексте крупных зарубежных закупок. Проект VOYAGERS, который я уже упомянул, триллер Ридли Скотта NAKED SINGULARITY, а также другие масштабные картины, которые были закуплены СТВ на последних международных рынках и находятся сейчас на стадии подписания, также остаются в пакете «Нашего кино». Безусловно, сегодня в плане закупок все сильно усложнилось. К традиционным конкурентам добавились глобальные онлайн-платформы, которые скупают подавляющее большинство привлекательных проектов сразу на все территории. Но иногда права на Россию можно отвоевать, если сервис ограниченно представлен на рынке. Да, стало сложнее, но это не значит, что нельзя работать совсем.

Каким образом вы планируете отличаться от конкурентов? Будете ли делать ставку на альтернативный или какой-то другой оригинальный контент?

У нас не будет ярко выраженной жанровой ориентации. Нам интересны любые проекты, которые способны собирать в прокате десятки или сотни миллионов рублей.

Рассматриваете ли вы возможность покупки контента специально для онлайн-платформ?

Да, мы этим также активно занимаемся, но это не основной бизнес «Нашего кино». Все же фокус будет на качественных кинотеатральных проектах. Сейчас идет бурное развитие онлайн-платформ, но я верю, что кинотеатральный рынок восстановится. В будущем я вижу в большей степени конкуренцию между ТВ и онлайном, нежели между кинопрокатом и онлайном.

Как вы планируете выстраивать деятельность компании в отсутствие Кинорынков?

Будем активно участвовать в онлайн-рынках. Исходим из тех реальностей, которые есть на сегодняшний день.

В прошлом было много разговоров о том, что конкуренция среди независимых игроков слишком высока. Как вы оцениваете конкуренцию в условиях коронакризиса?

Конкуренция была, есть и будет. Весной прошлого года все компании столкнулись с поистине колоссальными трудностями, многие потеряли серьезные деньги. Но я вижу, что потихоньку большинство игроков независимого рынка приходит в себя – по крайней мере, по их закупочной активности.

Какие у вас остались впечатления от прошедшей «новогодней битвы»? По-вашему, насколько сильно введенные ограничения повлияли на посещаемость и активность зрителей?

Новогодние результаты превысили мои ожидания. Я думал, фильмы соберут максимум половину от суммы прошлого года, а в итоге недобор составил, насколько я понял, всего около четверти. С учетом ограничений результаты всех фильмов можно признать выдающимися. Мне кажется, все участники «новогодней битвы» должны быть довольны. C учетом текущей ситуации в мире мы живем просто на каком-то райском острове, где открыты кинотеатры. Возможно, у нас это происходит не от хорошей жизни – в большинстве стран, где сейчас введены жесткие ограничения, есть возможность помочь бизнесу из казны. У нас же таких возможностей нет, и бизнес пусть и с ограничениями, но работает. Я очень рад, что кинотеатры сумели заработать и закроют часть своих образовавшихся в бюджете дыр.

Какие глобальные изменения на рынке в наступившем году вы ожидаете?

Я очень жду и надеюсь на одно глобальное изменение – что пандемия закончится. Восстановится в полной мере желание людей ходить в кино. А все остальное – ерунда. Если давать прогноз, то есть надежда, что к лету нам всем будет заметно легче. Но пока приходится терпеть ограничения.

Видите ли вы какую-нибудь светлую сторону в произошедшем коронакризисе?

От любого кризиса есть определенная польза. Может, я скажу банальную вещь, но кризисы здорово закаляют. Нужно оптимизировать все, что можно, и искать возможности. Одну из таких возможностей в этом кризисе я, надеюсь, нашел – это компания «Наше кино» (улыбается).

18.01.2021 Автор: Никита Никитин