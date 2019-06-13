Интервью


Нигина Сайфуллаева: «Меня интересует, как эротические механизмы действуют на людей»

Режиссер фильма «Нежность» − о своем проекте-участнике «Кинотавра»

Дебютная картина Нигины Сайфуллаевой КАК МЕНЯ ЗОВУТ, участвовавшая в конкурсе «Кинотавра» в 2014 году, открыла актрису Александру Бортич. Сама Сайфуллаева, которая начинала с молодежных телесериалов, с тех пор значится восходящей звездой российской режиссуры. ВЕРНОСТЬ – всего лишь второй ее полнометражный фильм, но один из самых интригующих в конкурсе «Кинотавра».

В программе «Кинотавра» часто возникает много рифм и пересечений. Например, главная героиня ВЕРНОСТИ – гинеколог, и в фильме ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ персонаж Анны Михалковой тоже работает гинекологом.

Да, и там тоже речь идет об измене! Более того, насколько я помню, в их рабочем названии упоминались и свет, и звезды, а одной из версий названия нашего фильма было ЗВЕЗД НЕВЕРНЫЙ СВЕТ.

А почему вы изменили название?

Вообще, первоначальным названием было РЕВНОСТЬ. Но за два года работы сценарий изменился, и ревность уступила место совсем другим интересным деталям. Перед началом съемок меня одолел художественный психоз, и название решили поменять – придумать что-то более поэтичное. В конце концов стало очевидно, что ЗВЕЗД НЕВЕРНЫЙ СВЕТ звучит кошмарно, а когда фильм уже сложился, мы поняли, что более правильного названия, чем ВЕРНОСТЬ, быть просто не может. Не буду раскрывать сюжет, но фильм о верности, которая по ходу действия переживает понятийную трансформацию.

В ваших предыдущих фильмах вы тоже говорите о внутрисемейных проблемах – причем с долей эротического напряжения.

Скажем так: если бы меня дико волновала французская революция, я снимала бы об этом. Про семью и отношения ты знаешь из личной практики – и когда начинаешь копаться в себе, выруливаешь на какие-то крайне интересные вещи. А насчет эротики – даже не знаю, разумного объяснения у меня нет. Я была страшно озабоченным подростком и крепко этим всем интересовалась. Сейчас меня интересует, как эти механизмы работают, как устроены, какие мотивации их запускают, как они действуют на людей.

У вас недавно появился ребенок. Это как-то повлияло на ваше восприятие подобных тем в фильме?

Ребенок появился позже: сценарий мы написали буквально перед моей беременностью. Но снимала я уже вовсю матерью. Действительно непросто фанатке грудного вскармливания, совместного сна и теории привязанности, у которой на руках младенец, приступать к эротическому фильму и искать на роль женщину со скрытой гиперсексуальностью. Появилась задача научиться настраиваться в нужный момент. Я стала смотреть вебинары на темы сексуальности, но вместо того, чтобы штудировать видео о многократном оргазме, я выбирала лекции типа «Как воспитать мальчика». В итоге я так долго искала главную героиню, что успела настроиться на нужную волну. Не только сексуальную, а вообще профессиональную. Кастинг проходил в 20:00 и длился два часа, потому что сын засыпал и мог не есть пару часов. Снимать, будучи кормящей мамой – тоже та еще задачка. Но все это меня как-то усложнило, я стала интереснее самой себе. Значимость человека в моей голове сильно выросла, почти обожествилась, и замысел фильма тоже чуть одухотворился, что ли.

Когда я только прочел описание фильма, то подумал, например, о работах Эдриана Лайна. Вы думали о каких-то похожих картинах, когда писали сценарий?

Наоборот, я стараюсь ничего похожего не смотреть, потому что волнуюсь, что это как-то на меня повлияет, что я начну думать: «О, как правильно они тут сделали!» Или самое ужасное: «О боги, они уже все сняли до меня!» Поэтому мне необходима кинематографическая изоляция. Чтобы не быть сбитой чужим взглядом на актрису, я даже не смотрела спектакли и фильмы, где она была занята.

Расскажите о ней немного, пожалуйста. В предыдущем своем фильме КАК МЕНЯ ЗОВУТ вы открыли прекрасных актрис.

Я так долго искала стопроцентное попадание в роль, что уже начала думать, будто способна точно подобрать только подростков. Но когда на кастинг пришла Евгения Громова, стало сразу понятно, что я нашла актрису. Вообще, конечно, я соскучилась по этому волшебному чувству, когда через пару минут ты ее уже любишь. Женя больше известна по работам в театре Женовача, а в кино пока скромно реализовала себя. И это несмотря на ее блестящую актерскую технику, глубину и красоту большой актрисы. Других новых актеров в фильме нет: там снимаются Аня Котова, Марина Васильева, Алексей Агранович, Павел Ворожцов и, конечно, Александр Паль.

Почему вы снимали в Калининграде?

В Калининграде и в Москве. Когда я придумываю фильм, то стараюсь, чтобы и работать было приятно. Не хотелось снимать в каком-нибудь ледяном Мурманске, хотелось моря и солнца – они, похоже, у меня в голове уравниваются с витальностью. Но море должно было выглядеть не южным, а более интеллигентным, европейским, соответствовать стилю фильма и отталкиваться от образа самой героини: благородной, спокойной, с ровной спиной. Никакой кукурузы на пляже рядом с Женей представить невозможно. Если в КАК МЕНЯ ЗОВУТ юг и подростковый драйв, то этой героине и духу этого фильма больше подходит нордическая морская прохлада. Героиня сначала холодна, хотя потом постепенно раскрывается. Общая атмосфера картины – медленная, плавная, в отличие от КАК МЕНЯ ЗОВУТ, где все подвижно, порой сумбурно, со множеством деталей. Кроме того, и город должен быть небольшим, с понятными, простыми условиями, которые не отвлекали бы от внутреннего конфликта. Сам Калининград оказался не таким, каким я его помнила: он чрезвычайно эклектичен. Даже диалог двух героев снять сложно: смотришь в одну сторону – это один город, смотришь в другую – совершенно иной, мы немного с этим помучились, так как было сложно создать образ одного цельного города.

У фильма довольно длинный список продюсеров.

Да, с продюсерами вышел кавардак: я забеременела, одни продюсеры ушли, другие пришли – и в итоге мы остались с Сергеем Корнихиным, с которым делали КАК МЕНЯ ЗОВУТ и все остальное. Потом к нам присоединился Валерий Федорович как второй основной продюсер. С нами остался и Павел Одынин, который не изменил нам и поставил все на фильм, когда отвалились другие продюсеры. Павел Лилиенфельд был исполнительным продюсером, который тоже взял на себя финансовые риски. Порой малобюджетные проекты требуют усилий большего числа людей.

13.06.2019 Автор: Макс Туула

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