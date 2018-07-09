Юлиана Слащева: «На анимацию государство выделяет 800 миллионов рублей в год. Это катастрофически мало»

В начале апреля в Сети состоялась премьера первой за много лет серии мультфильма «Простоквашино». Всего за несколько дней эпизод набрал порядка 20 млн просмотров. Вторая серия, вышедшая в мае, была просмотрена уже более 25 млн раз. В течение ближайших полутора лет «Союзмультфильм» рассчитывает выпустить еще 28 серий знаменитого анимационного проекта. О других планах студии БК поговорил с Юлианой Слащевой, которая этой зимой была назначена на должность председателя правления «Союзмультфильма».

Одним из первых проектов, о которых было объявлено студией, когда вы стали председателем правления «Союзмультфильма», стало продолжение мультфильма «Простоквашино». Какие еще советские анимационные картины можно было бы возродить и выпустить уже в наше время? Какая работа ведется в этом направлении?

В этом году мы планируем показать первый сезон «Нового Простоквашино», который включает в себя десять серий. Параллельно начнем разрабатывать и второй, также состоящий из десяти эпизодов. Всего же на экраны выйдет тридцать серий, из них мы уже выпустили две. Что касается новых релизов по мотивам советских хитов, то в этом случае мы будем ориентироваться на зрительский запрос. Я говорю в первую очередь о нашей самой юной аудитории. Сначала нужно изучить реакцию на первые пять-шесть серий «Нового Простоквашино», а потом уже принимать дальнейшие решения.

Над какими полнометражными фильмами сейчас ведет работу «Союзмультфильм»?

В прошлом году на студии было завершено производство полнометражного фильма ГОФМАНИАДА – проект готовился с перерывами пятнадцать лет. На широкий экран этот шедевр кукольной анимации выйдет в конце этого года, его дистрибуцией в России и странах СНГ займется WDSSPR. Сейчас мы активно ведем поиск международных прокатчиков фильма, для этого он был продемонстрирован на каннском Кинорынке и в Анси. Помимо этого, на студии ведется работа над еще двумя полнометражными проектами – СУВОРОВ, завершение которого планируется в 2018 году, и СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ.

Решены ли у «Союзмультфильма» все вопросы с авторскими правами? Чехарда с директорами (еще до вашего назначения на студию) была вызвана в том числе и неурегулированными правами на коллекцию, нерегулярными отчислениями авторам советских мультфильмов.

Студия заняла активную позицию в защите прав на анимационные образы, и на сегодняшний день «Союзмультфильм» участвует в ряде судебных разбирательств. Часть споров уже разрешена в нашу пользу. Так, например, недавно были удовлетворены требования студии к крупным ритейлерам – «Перекресток» и «Седьмой континент». Помимо этого, на днях президиум суда по интеллектуальным правам подтвердил право студии на образы Винни-Пуха и пчел. Теперь без получения согласия «Союзмультфильма» невозможно зарегистрировать товарные знаки с изображением этих популярных персонажей. Что касается прав на золотую коллекцию, то этот вопрос полностью урегулирован, студия является правообладателем. Сейчас создатели фильмов коллекции получают авторское вознаграждение в полном объеме, и мы неукоснительно контролируем этот процесс.

В январе вы были избраны председателем правления Ассоциации анимационного кино. Какие цели и задачи стоят перед вами на этом посту?

Ассоциация анимационного кино – единственная общественная организация, которая с момента своего создания шесть лет назад занимается развитием анимационной отрасли, продвижением отечественных проектов на международной арене, представляет интересы индустрии на государственном уровне. Все эти годы анимация проходит процесс становления, постепенно превращаясь из «золушки» кинематографа в самостоятельную индустрию. В мае 2017-го состоялась встреча ведущих продюсеров анимационных студий с Владимиром Путиным. Результатом стал ряд поручений, направленных на инфраструктурное развитие отрасли. По этим вопросам ведется работа, касающаяся в том числе налоговых льгот, профессионального образования, создания отечественного программного обеспечения. На сегодняшний день приоритетной задачей является разработка стратегии развития анимационной индустрии. Именно это обеспечит системную поддержу отрасли.

Комментируя свое избрание на пост председателя правления Ассоциации анимационного кино, вы сказали о создании на базе «Союзмультфильма» Дома российской анимации, разговоры о котором велись очень давно. Что включает в себя данное понятие и как скоро он может появиться?

Создание анимационного технопарка «Дом российской анимации» обсуждалось на встрече с президентом в мае прошлого года и вошло в соответствующий перечень поручений. Главная задача технопарка – обеспечить технологическое, образовательное, инфраструктурное сопровождение разработки и производства анимационных проектов. Мы сейчас плотно взаимодействуем с московским правительством и рассчитываем в ближайшее время получить официальный статус технопарка, чтобы уже летом принять у себя первых резидентов. Создание Дома российской анимации особенно важно для производства новых проектов – это позволит стартапам снизить производственные издержки. Технопарки как центры коллективного пользования доказали свою высокую эффективность в Китае и Корее, где еще пятнадцать лет назад анимационной индустрии просто не существовало, а сейчас они выпускают вполне конкурентоспособные проекты.

Российская анимация является одним из самых востребованных продуктов за рубежом. Какие страны проявляют больший интерес к нашим мультфильмам? Какие проекты более востребованы, а каких, на ваш взгляд, недостает?

Действительно, российские проекты всегда радушно встречают на международных фестивалях. Только за последние пять лет наши фильмы получили порядка тридцати призов на крупных международных конкурсах и смотрах. И сейчас наша задача – помимо короткометражек, широко представить на зарубежном рынке полнометражные проекты и сериалы. И здесь мы видим большой потенциал – тех же «Машу и медведя» и «Смешариков» купило огромное количество стран. Что касается территориального аспекта, то, безусловно, отечественные мультфильмы всегда найдут своего зрителя в Восточной Европе – здесь в силу исторических обстоятельств и общей ценностной платформы наш контент, высказывания и драматургия понятны и вызывают живой отклик. Вообще, анимация – особый вид искусства, обладающий способностью легко обходить языковые барьеры и быть понятной в любом уголке нашей планеты. Доказательство тому – популярность наших фильмов на азиатском рынке. Сейчас, например, мы ведем активные переговоры с китайскими партнерами.

Если говорить о развитии анимации внутри страны, то у нас популярны сериальные бренды и полнометражные фильмы. Почему, на ваш взгляд, менее востребованной является авторская анимация? Чего ей не хватает – коммерческого потенциала, кадров, механизма дистрибуции? Нужна ли она вообще сегодня в России?

Обязательно нужна. В первую очередь я хотела бы отметить, что из авторского кино вышло довольно много звездных режиссеров и художников, которые так или иначе сейчас задействованы в производстве сериальных проектов и полнометражных фильмов. Это своего рода кузница талантов. У авторского кино не всегда есть массовый зритель, часто оно создается для узкого круга ценителей и профессионалов, а также для фестивалей. Однако художники «Союзмультфильма» хотят и продолжают делать авторские проекты. Мы тоже как студия заинтересованы в развитии авторской анимации, нацеливаем наших режиссеров на создание детских авторских проектов, которые потом можно будет показывать в кино и по ТВ в специально собранных нами альманахах. И я уверена, что сейчас необходимо вкладываться в их продвижение не меньше, чем в такие заведомо популярные проекты, как «Новое Простоквашино». Нужно постепенно растить зрителя таких фильмов. А это аудитория, которая любит не только развлекаться, но и получать удовольствие от мыслительного процесса, эстетики авторского кино. Тогда появятся и дистрибьюторы, которые пока что неохотно вкладываются в этот сегмент. Безусловно, все вышеописанное – не сиюминутный процесс, но мы двигаемся в эту сторону и будем развивать это направление.

Как вы относитесь к системе государственной поддержки отечественной анимации? Достаточное ли, на ваш взгляд, количество денег государство выделяет на производство таких проектов?

Практика такова, что государство обеспечивает в среднем до 60 процентов бюджета проектов, а остальные средства студия должна найти самостоятельно. Мы благодарны министерству культуры за эту поддержку, но, учитывая текущую ситуацию в индустрии, этого катастрофически мало. В целом на всю анимацию через министерство культуры и Фонд кино выделяется примерно 800 миллионов рублей в год. И это в разы меньше бюджета одного иностранного анимационного фильма. Еще одна проблема состоит в том, что малым и средним студиям трудно привлекать частные деньги, чтобы дофинансировать проекты. По этой причине целый ряд картин превращаются в долгострои и так и не находят своего зрителя.

Может ли российская анимация существовать без государственной финансовой поддержки?

Российская анимационная индустрия сейчас начинает поднимать голову и все активнее заявляет о себе, но для того, чтобы осуществить качественный рывок, безусловно, необходима интенсивная господдержка. Есть показательный пример с кино – здесь вложения со стороны властей действительно помогли в последние годы поднять статус и популярность российских фильмов. Развитие анимационной индустрии для государства особенно важно, учитывая ее высокий экспортный потенциал. Это один из инструментов так называемой мягкой силы, с помощью которого можно усилить свое влияние на мировых рынках. И сейчас без существенных государственных вливаний высоких результатов в этой сфере достичь будет просто невозможно. Параллельно с этим необходимо повышать ответственность продюсеров и творческих групп, которые работают над анимационным фильмом. У них должно быть четкое понимание того, что от результатов их работы зависит коммерческий успех ленты. Что касается направлений поддержки, то я предложила бы вкладывать также средства в талантливые студенческие проекты. Нужно находить свои жемчужины, помогать им развиваться, финансировать их образование, дипломные работы, дебютные фильмы.

Планируете ли вы, будучи председателем правления Ассоциации анимационного кино и крупнейшей отечественной студии «Союзмультфильм», заниматься вопросами проката и телепоказа всех видов анимации? Какие вы видите эффективные механизмы для того, чтобы вся производимая отечественными аниматорами продукция доходила до зрителей?

Я возглавляю рабочую группу по детскому кино и анимации координационного совета при правительстве Российской Федерации по формированию плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Мы понимаем, что анимация является социально значимой отраслью, и намерены системно подойти к вопросам развития этого направления. Анимационное производство является долгосрочным, трудоемким и финансово затратным процессом, и мы очень поддерживаем появление такой программы, как Десятилетие детства, поскольку межведомственный подход позволит сконцентрировать ресурс для широкоформатного развития отрасли на благо всех российских детей. Ассоциация анимационного кино совместно с киностудией «Союзмультфильм» вошла в соисполнители нескольких важных пунктов этого плана. В части телепоказа и распространения мы будем продвигать вопрос снятия ограничений на рекламу в детских программах, поскольку такая мера может существенно увеличить интерес к покупке анимации со стороны эфирных телеканалов.

09.07.2018 Автор: Дмитрий Некрасов