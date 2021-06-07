Елена Тазетдинова и Евгений Гусятинский: «Чем больше в Москве кураторских кинотеатров, тем лучше для всех»

БК продолжает следить за территорией альтернативного проката в поисках конкретных примеров, где культуртрегерская деятельность приблизилась к состоянию прибыльного бизнеса. Прошлым летом мы изучали примеры музеев в крупных мегаполисах, которые превратились в специализированные мультимедийные центры, где подготовленная аудитория находит себе развлечения и контент на любой вкус. 13 мая состоялось открытие нового сезона летнего кинотеатра Garage Screen и российская премьера эксцентричной драмы ДЕВУШКА И ПАУК швейцарских режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхер. В продолжение темы музейного проката мы поговорили с ведущим менеджером Garage Screen Еленой Тазетдиновой и куратором Garage Screen Евгением Гусятинским.

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, что такое Garage Screen.

Елена Тазетдинова: Garage Screen – летний кинотеатр, который существует в рамках Музея современного искусства «Гараж». Программа показов, проходившая в стенах музея, стартовала еще в 2012 году, но летний кинотеатр в актуальном формате на Площади искусств существует с 2017-го. С 2018-го мы каждый год проводим конкурс среди молодых архитекторов из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии на создание концепции нового здания кинотеатра. Благодаря такой временной архитектуре мы размышляем о том, каким образом люди будут смотреть кино в будущем, пусть и на примере временного кинотеатра. Важно понимать, что Garage Screen – это не только летний кинотеатр, но и название масштабной кинопрограммы музея «Гараж». Помимо кинотеатра, у нас есть путешествующая кинопрограмма Garage Screen Film Festival, которая проходит в музеях, центрах современного искусства и культуры в городах России и странах СНГ. Также Garage Screen – это начинающий кинодистрибьютор. По сути, Garage Screen – уже давно не просто кинотеатр, а некая платформа, на которой происходит самая различная деятельность музея, связанная с кино. Это и сами кинопоказы, и образовательная программа (у нас есть специальный кинокурс), и издательская деятельность. Очень скоро мы запустим серию книг о кино под названием Garage Screen. Это также поддержка молодых режиссеров и художников, снимающих кино на стыке с современным искусством, создание фильмов о художниках, как, например, снятая при поддержке музея «Гараж» картина о Кабаковых.

Планируете ли вы не ограничиваться только летним кинотеатром?

Евгений Гусятинский: Пока нет, но и существующий сейчас кинотеатр – не такой уж и летний. Учитывая, что мы открываемся в мае, а закрываемся в начале октября, получается, что мы работаем пять месяцев в году в безостановочном режиме. У нас есть небольшой кинолекторий внутри самого музея. Он, конечно, не действует как круглогодичный кинотеатр, но в холодные месяцы там идет кураторская кинопрограмма и много чего еще.

По какому принципу вы отбираете фильмы в репертуар?

Евгений Гусятинский: Garage Screen – часть Музея современного искусства «Гараж», то есть контекст современного искусства является определяющим для нас, и наша кинопрограмма так или иначе связана с тем, что происходит в сегодняшнем культурном ландшафте. Это фильмы о состоянии современности, разговаривающие с аудиторией на актуальном и подчас неожиданном языке, формирующие этот язык, а он неизбежно связан с другими художественными практиками. Поле бытования современного искусства сегодня очень широкое и междисциплинарное, в нем происходит синтез всего со всем, поэтому фильмы, которые мы показываем, обладают гибкостью, междисциплинарностью, открытостью к совершенно разным художественным контекстам.

То есть подавляющую часть вашего репертуара можно назвать альтернативным контентом?

Евгений Гусятинский: По отношению к контенту репертуарных кинотеатров и в целом к масс-маркету, коммерческой киноиндустрии – да, он альтернативный. По отношению к актуальному искусству – нет. Прокатное кино у нас занимает обычно 10, иногда 20 процентов от общей программы, не более. И важно, чтобы оно тоже обладало актуальностью, чтобы в них был этот «пульс времени». Примеры – фильмы Вонга Карвая и Хаяо Миядзаки, без которых невозможно представить кино настоящего и будущего. Но таких фильмов сейчас выходит меньше, чем обычно – прежде всего из-за пандемии, повлиявшей на ситуацию в прокате.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про структуру ваших показов.

Елена Тазетдинова: Мы много работаем с международными и российскими кинофестивалями, совместные программы с которыми занимают значительную часть нашего расписания. Наши собственные показы мы делим на программы и рубрики, некоторые из них существуют не первый год. Одна из самых долгоживущих рубрик – «Один раз увидеть». Там мы показываем новинки, которые Евгений или кто-то еще из нашей команды видел на европейских или американских фестивалях и которые не выйдут в прокат в России. Например, все три фильма открытия нового сезона относятся к этой рубрике. В рамках рубрики «Серебряные копии» мы показываем фильмы на 35-миллиметровой пленке (название отсылает к серебру как к одному из основных элементов, входящих в состав пленки). А недавно мы поставили проектор для показа картин на 16-миллиметровой пленке.

Евгений Гусятинский: Можно сказать, что у нас всегда есть две параллельные и при этом пересекающиеся линии в программе. Первая – новейшее кино, которое можно увидеть только в Garage Screen и которого не будет в прокате. Эти фильмы мы показываем первыми в России. Другая линия – синематечная, связанная с историей кино: ретроспективы, пленочное кино, архивные фильмы. Важно исследовать преемственность между прошлым и настоящим, и нередко старое кино оказывается более актуальным, чем кино, снятое сегодня.

На каких условиях вы договариваетесь с правообладателями?

Елена Тазетдинова: У нашей команды большой опыт общения с российскими и иностранными правообладателями, прокатчиками, архивами. Связываясь с ними, мы обсуждаем условия каждого отдельного показа в Garage Screen, и каждый раз приходится учитывать тысячу нюансов. Конечно, почти всегда мы приобретаем права на коммерческих условиях, но чтобы прийти к какому-нибудь соглашению, очень долго можем обсуждать требования технического характера – например, каким именно звуковым или проекционным оборудованием должен быть оснащен зал. Или вопрос вместимости, который в условиях ограничений стал серьезным козырем в переговорах. В прошлом году мы начали показывать кино с пленки, и так как во многих архивах, в том числе иностранных, копии некоторых фильмов существуют в единственном экземпляре, про- цесс обсуждения условий выдачи копий проходит порой крайне тяжело. Часто нам помогают достать пленку посольства и культурные центры. Например, в самый разгар локдауна нам удалось привезти пленочную копию фильма Жана Эсташа МАМОЧКА И ШЛЮХА из Французского института в Париже благодаря поддержке коллег из Французского института в России.

Какие кейсы вы могли бы назвать самыми успешными с точки зрения посещаемости?

Елена Тазетдинова: Мы не ожидали такого спроса и ажиотажа вокруг нашей программы «Серебряные копии», не думали, что она окажется столь востребованной. Многие зрители просили повторить фильмы из программы и расстраивались, узнав, что повторов не предвидится. Еще у нас сложилась крайне удачная коллаборация с международным фестивалем короткометражного кино shnit. Поначалу фестиваль шел на других площадках, но с 2017 года, когда музей «Гараж» стал одной из основных его площадок, на показах shnit в Garage Screen всегда аншлаги. Вспоминаются также фильмы, которыми мы открыли текущий сезон: швейцарская картина ДЕВУШКА И ПАУК братьев Цюрхер, СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА Дени Коте и ПЛАНЕТА из конкурса «Сандэнса». Первый фильм мы уже показали два раза и по одному разу два других – и билеты на все эти показы были у нас полностью распроданы. Причем я уверена: не будь ограничений, на всех сеансах обязательно наблюдались бы полные залы.

Кто ваша аудитория? Вы можете дать ее общий портрет?

Евгений Гусятинский: Наша аудитория довольно большая и разная, но если говорить о ее ядре, то это люди, которые интересуются кинематографом профессионально (студенты киношкол, режиссеры, представители московской кинотусовки), и те, кому интересно кино как часть более широкого культурного контекста. Это аудитория самого музея, люди творческих профессий, с определенным культурным или синефильским бэкграундом, которые всегда готовы пополнить его чем-то новым. Принято считать, что современный кинозритель всегда хочет смотреть что-то уже знакомое, похожее на то, что он видел раньше, чтобы его ожидания оправдывались. В случае Garage Screen можно наблюдать обратный кейс – наша аудитория всегда готова к тому, что увидит что-то принципиально иное, и это не будет соответствовать их ожиданиям и уже сформированным представлениям о кино. В каком-то смысле мы – вместе с нашими зрителями – ставим эти представления под вопрос. Все наши фильмы по сути очень разные, бывает, что один полностью опровергает другой, но и связь между ними тоже прослеживается. Наша публика, повторюсь, прежде всего готова к новому опыту – эмоциональному, интеллектуальному, визуальному. Это вполне глобалистская аудитория: ей важно смотреть кино на языке оригинала и она может легко найти общий язык с аналогичной зарубежной аудиторией.

Средний возраст посетителя Garage Screen – 27 лет, женщин почти в два раза больше, чем мужчин. Абсолютное большинство живет в Москве и имеет законченное высшее образование. Доля студентов составляет примерно 17 процентов. В основном кинопрограмма привлекает профессиональную и околопрофессиональную аудиторию: доля занятых в сфере культуры и искусства среди респондентов – 22,2 процента. А суммарная доля околопрофессиональных сфер занятости (реклама, маркетинг, дизайн, архитектура) – 24,5 процента. Также значительные доли респондентов отметили, что работают в IT (11,9 процента) и в образовании и науке (10,2 процента). Доля владельцев карт Garage составляет 15,7 процента.

Как вы формируете ценовую политику?

Елена Тазетдинова: Мы позиционируем себя как демократичный кинотеатр, доступный совершенно разной аудитории. Цена нашего обычного сеанса – 350 рублей, плюс у нас есть льготы для студентов и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, у музея есть программа лояльности – карта Garage, которая дает 50-процентную скидку от полной цены билета на показы музейной кинопрограммы. Карта обеспечивает бесплатный проход на выставки без очереди и скидки в кафе и магазине музея. Владельцев карт всегда приглашают на превью выставок и специальные мероприятия. Также есть чуть более коммерческие сеансы, на которые цена немного выше, но наши показы остаются доступными и для студентов, и для пенсионеров.

Вы могли бы рассказать про ваш KPI?

Евгений Гусятинский: Важно понимать, что мы – некоммерческая площадка, наша главная задача скорее символическая, связанная с формированием среды и культуры восприятия самого разного кино. Но да, мы стараемся привести максимум зрителей на наши фильмы, устанавливаем для себя в этом плане самую высокую планку. Мы стараемся максимально подробно рассказывать о наших фильмах в СМИ, в наших соцсетях и на ресурсах музея, чтобы привлекать аудиторию.

Как вы пережили локдаун?

Евгений Гусятинский: Пандемия в некотором смысле пошла нам на пользу. Интересного прокатного кино стало еще меньше, и нам пришлось формировать программу исключительно из уникальных, событийных показов.

Расскажите, пожалуйста, про концепцию вашего кафе. Наблюдается ли какая-нибудь синергия между ним и кинопоказом?

Елена Тазетдинова: Да, к большим программам мы всегда придумываем что-нибудь интересное, чтобы во время фестиваля, условно говоря, гонконгского или иранского кино наш зритель мог попробовать что-нибудь из блюд данных регионов. Например, к грядущей ретроспективе Аббаса Киаростами мы готовим специальные блюда ближневосточной кухни. А для кинопрограммы «Настроение – Вонг Карвай» наш шеф-бармен разработал три специальных коктейля, вдохновленных фильмами гонконгского режиссера.

Как вы оцениваете конкурентное окружение? Чем вы отличаетесь от «Пионера» или, например, недавно открывшегося «Художественного»?

Евгений Гусятинский: Мы не существуем в режиме конкуренции с другими арт-площадками города. Чем больше будет в Москве мест, нацеленных на развитие аудитории, тем лучше для всех. Наше принципиальное отличие от многих площадок – мы максимально нерепертуарный кинотеатр, который стремится показывать то, что существует за границами привычных – или «репертуарных» – представлений о кино.

Видите ли вы сегодня какие-нибудь угрозы кураторскому сегменту кинопоказа?

Евгений Гусятинский: Нет, вижу только потенциал для развития и новые возможности. Существенная часть коммерческого кино уходит сейчас на стриминг-платформы, и это дает возможность несетевым кинотеатрам стать еще более кураторскими и в этом смысле обрести свою индивидуальность.

Согласны ли вы с главой АВК Олегом Березиным, что сегодня кинотеатр становится фактически элитарным, дорогим видом досуга? Делаете ли вы ставку на элитарность или еще какую-нибудь специфичность вашей площадки?

Евгений Гусятинский: Мне не нравится слово «элитный». Это устаревшее определение, которое не помогает описывать те процессы, которые реально происходят в современной культуре. Только в России билет в театр на актуальный современный спектакль может стоить баснословных денег. В Берлине или даже в Париже он в разы дешевле, а студенты или журналисты могут получить его бесплатно или с огромной скид-

кой. Я в принципе не сторонник «элитизации» культурного процесса, тем более за счет ценовой политики – это как раз приводит к оскудению и сегрегации аудитории. Авторское кино во всем мире становится все более и более демократичным. Оно сегодня существует в совершенно разных форматах, и его авторы хотят, чтобы их фильмы смотрели самые разные люди. Они ищут и находят своего зрителя – порой абсолютно неожиданного, порой совсем не там, где ожидали. Ведь не только кино ставит под вопрос ожидания публики, но и публика часто обманывает ожидания режиссеров по поводу того, кто хочет и может смотреть их фильмы. Мы же со своей стороны помогаем их встрече состояться и стать максимально интересной.

07.06.2021 Автор: Никита Никитин