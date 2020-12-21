Леонид Верещагин: «Решение оставить «Серебряные коньки» и «Огонь» в графике релизов декабря 2020-го было сложным, но, надеюсь, правильным»

«Новогоднюю битву» можно считать торжественно открытой. В 2020-м она и раньше, и страннее. Кинотеатрам как никогда нужны большие проекты, поставщиком которых традиционно является студия ТРИТЭ. БК побеседовал с ее генеральным директором, продюсером Леонидом Верещагиным.

Как вы считаете, поменяет ли пандемия расстановку сил в индустрии? На ваш взгляд, повлияет ли на поход в кинотеатры возросший интерес к просмотрам фильмов на онлайн-платформах?

За свою профессиональную деятельность я много раз наблюдал, как с внедрением новых технологий высказывалось мнение, что эпоха смотрения фильмов в кинозалах заканчивается. Это было и в период бурного развития телевидения, в первую очередь цветного, и после появления VHS, а затем – DVD. Потом пришла эра Интернета, и снова пошли разговоры о смерти кинотеатров. Конечно же, рынок перераспределился, внедряются другие формы смотрения, сейчас это онлайн-платформы. Однако я убежден, что эффект коллективного смотрения, когда энергия зрителей разливается по залу, не может пока заменить ни одно из современных нововведений. Я уж не говорю о том, что фильм на пятидюймовом экране мобильника в трясущемся вагоне метро пока что все-таки не альтернатива экрану кинотеатра. Поэтому я уверен, что после окончания пандемии зрители, насмотревшись фильмов дома, вновь с радостью вернутся в кино. И будут опять переживать те эмоции, которые может дать только большой экран.

На вторую половину этого года приходится релиз трех ваших проектов. В сентябре вышел СТРЕЛЬЦОВ, в декабре с интервалом в две недели − СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ и ОГОНЬ. Какие аргументы за и против выпуска фильмов в этот период были на чаше весов? Что в итоге убедило не уходить на 2021-й, как сделали многие?

Мы рассчитывали, что 2020 год станет успешным для нашей компании, поскольку было много планов и на кинопроизводство, и на кинопрокат. К сожалению, вмешался коронавирус, все спутавший – снимать нельзя, показывать негде. СТРЕЛЬЦОВ – картина, которую изначально придумала и делала кинокомпания «Рок» продюсера Алексея Учителя. Сделав проект, Алексей пригласил нас вместе с каналом «Россия 1» и компанией «Централ Партнершип» войти в него в качестве инвесторов и провести вместе с ним монтажно-тонировочный период. Для меня это фильм, рассказывающий о герое моего детства, о выдающемся футболисте, которого по уровню футбольного таланта я сравнил бы, пожалуй, с Месси и Роналду, о человеке трагической судьбы. Материал нам очень понравился, и дальше мы уже работали вместе с Алексеем Учителем и замечательным режиссером-дебютантом Ильей Учителем. Фильм, с моей точки зрения, получился. Илья Учитель сумел блестяще передать атмосферу того времени и ярко рассказать историю. Мы должны были выходить 16 апреля, но кинотеатры в это время уже закрылись, и мы сделали ставку на осень, рассчитывая на длинный прокат. Стратегия себя оправдала. Картина вышла 24 сентября, работала полтора месяца и собрала очень большую по сегодняшним меркам кассу в 350 миллионов рублей. Что касается СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ, то этот фильм мы с самого начала делали вместе с компанией «Кинослово» и продюсером Петром Ануровым, который принес нам идею и сценарную заявку и предложил сотрудничество. Позже к проекту присоединились наши с Никитой Сергеевичем Михалковым постоянные партнеры: телеканал «Россия 1» с продюсером Антоном Златопольским, а также компании «Централ Партнершип» и КИТ с продюсером Рафаелом Минасбекяном. Фильм был полностью готов еще зимой, в начале года, и мы хотели выпускать его в начале марта. Мы понимали, что он получился и может стать прокатным хитом. Тщательно продумывали дату релиза, но в результате неблагоприятного стечения целого ряда обстоятельств унесли ее на конец года. Так как к тому моменту Новый год уже был занят, в том числе и нашей картиной ОГОНЬ, мы поставили СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ на ближайшую свободную к праздникам дату 10 декабря.

С ужесточением ограничений, конечно же, мы думали о том, как поступить – уходить на следующий год, не уходить. Если уходить, то на какие даты. Обе картины – и ОГОНЬ, и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ – высокобюджетные, в каждой из них, помимо государственных, немало внебюджетных, в том числе наших личных, инвестиций, и переносить релизы еще на год было бы довольно тяжелым решением. Поэтому мы решили остаться. И здесь большую роль сыграло государство, которое поддержало в этот тяжелый момент всю киноиндустрию и рекламой, и дополнительной поддержкой выходящих в прокат картин. Все это вместе и повлияло на то, что все новогодние российские релизы остались на своих датах. Я убежден, что наши фильмы создадут дополнительный зрительский поток, и будут довольны и кинотеатры, и, самое главное, зрители.

Сколько, на ваш взгляд, декабрьские картины могут недобрать из-за существующих ограничений?

По нашим подсчетам, мы потеряем примерно 50–60 процентов зрителей и, соответственно, бокс-офиса. Может быть, чуть больше. Но, как я сказал, есть поддержка со стороны государства, да и к тому же картины ОГОНЬ и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ уже проданы на телевидение и на онлайн-платформы. Уйти еще на год – это подвести и партнеров, и кинотеатры, и себя, так что, повторюсь, решение было очень сложным, но надеюсь, что правильным. Та поддержка, которую государство оказало отрасли и которую мы с благодарностью принимаем, – это результат общих усилий администрации президента, правительства, министерства культуры и самих участников рынка. Это как раз пример того, что вся индустрия может слаженно работать и находить пути выхода из кризиса, нанесшего нашей кинематографии существенный урон.

Изменила ли пандемия ваш подход к маркетингу проектов?

Конечно, изменения в стратегии маркетинга есть. Для больших проектов это более короткие рекламные кампании, то есть основной поток рекламы приходится на последние две-три недели до выхода картины. Больше рекламы смещается в онлайн, поскольку именно там за последнее время зритель привык получать информацию и контент. При этом телевидение как было, так и остается мощнейшим инструментом рекламы. Ну и, естественно, фасады кинотеатров, внутренние поверхности – это все тоже по-прежнему работает.

Оба проекта – и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, и ОГОНЬ – это работа в том числе и с новыми именами. Расскажите, что вы думаете о поколенческих сдвигах в индустрии?

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ – это проект режиссера-дебютанта Михаила Локшина. Когда его кандидатуру предложили продюсер Петр Ануров и автор сценария Роман Кантор, то вначале, естественно, у нас были определенные опасения. Но посмотрев экспликацию Локшина, то, как он представил визуальный ряд картины, показал героев, какое внимание уделил разработке декораций, костюмов, реквизита и вообще образу персонажей, мы поняли, что здесь есть очень серьезная перспектива. Михаил – мастер рекламных роликов, очень мощных. Я сразу вспомнил созданную им рекламу Тинькофф Банка. И с проектом СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ он справился блестяще. Я считаю, что в индустрию пришел очень яркий, талантливый режиссер. Хотел бы особо сказать о своем товарище, продюсере Петре Анурове – инициаторе и моторе проекта. СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ – вторая наша совместная работа. То, как быстро мы нашли общий язык на этом проекте, распределили роли и задачи, как слаженно работали, оставило у меня очень хорошие воспоминания. Его вовлеченность, заинтересованность и профессионализм вызывают большое уважение.

На этапе запуска ОГОНЬ был второй режиссерской работа Алексея Нужного для большого экрана. Когда он пришел к нам с коллегами по фильму Я ХУДЕЮ из компании «Друг Друга», Сергеем Корнихиным, Николаем Куликовым и Константином Майером, и предложил снять фильм про тушение лесных пожаров, то мы сразу за эту идею ухватились. Затем мы совместно разрабатывали сценарную структуру и концепцию фильма, Николаю Куликову, Константину Майеру и Алексею Нужному заказали сценарий, а производство оставили у себя на студии. На мой взгляд, он получился очень мощным, с эмоцией и последействием. Осенью этого года на нашей же студии Алексей Нужный снял еще одну картину, которая называется ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, она выйдет следующей весной. В ближайших планах у нас с Алексеем есть еще несколько больших проектов. Считаю, что Нужный – один из уже состоявшихся режиссеров, несмотря на молодой возраст. У него не просто свое видение мира, но уже и свой, необычный и яркий киноязык. В его фильмах подкупает еще и то, что он умеет очень точно и внятно представить своих персонажей, но никогда не занимается морализаторством, не осуждает и не восхваляет их, предоставляя это делать нам, зрителям.

Возвращаясь к вашему вопросу о смене поколений: помимо Алексея Нужного, я уже упомянул очень талантливых и молодых Михаила Локшина и Илью Учителя. Но есть еще и Клим Шипенко, триумфатор прошлого года с картинами ТЕКСТ и ХОЛОП, и Данила Козловский, который после блестящего режиссерского дебюта ТРЕНЕР, где участвовали и его компания, и ТРИТЭ с «Кинословом», снял картину ЧЕРНОБЫЛЬ, обещающую стать событием весны следующего года. Есть и многие другие молодые имена – среди них Нигина Сайфуллаева, Иван Твердовский, Андрей Зайцев, Кантемир Балагов, это режиссеры, которые делают яркое авторское кино, получают призы на престижных международных кинофестивалях. Так что, конечно, происходят поколенческие сдвиги. Это естественный процесс, поскольку многое меняется и в жизни, и в искусстве. Но это не означает, что ветераны отечественной режиссуры сидят сложа руки. Поэтому новое молодое поколение – это не на смену ветеранам, а им в дополнение. В этом и есть преемственность поколений.

Правильно ли мы понимаем, что СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ – это картина, по сути, рождественская, а релиз ОГНЯ приурочен ко Дню спасателя, который отмечается 27 декабря?

Для меня новогодняя картина – это прежде всего интересный для зрителя фильм, увлекающий его своей историей и обязательно – своей эмоцией, а это не так часто бывает. Оба проекта соответствуют этим критериям, и зрители точно получат заряд самых разных позитивных эмоций. ОГОНЬ выходит не просто в День спасателя, это еще и 30-летие МЧС России. Эта служба не нуждается в представлении, ее знает и уважает каждый. У Никиты Сергеевича много друзей и товарищей среди тех, кто стоял у истоков МЧС в 90-е годы, я тоже лично знаю многих из них. Это все абсолютно бесстрашные, преданные своему делу люди. Самое главное, как ни пафосно это звучит, они каждый день действительно совершают подвиг, причем не придавая этому особого значения. В такой огромной стране, как наша, это абсолютно необходимая работа. Алексей Нужный снимал фильм про «Авиалесоохрану», но мы посвятили его также всем сотрудникам МЧС России.

Большое российское кино не так часто говорит про современность. ОГОНЬ в этом смысле крайне любопытный проект – в нем чувствуется что-то голливудское еще на уровне задумки. История про здесь и сейчас, про то, что волнует всех – каждый год страна обсуждает масштабные пожары, и вряд ли мы на самом деле знаем обо всех трагедиях. Что для вас было важно в этой истории?

Мне кажется, в современном отечественном кино есть определенный дефицит героя. Причем не супермена, а обычного простого человека, с которым легко может ассоциировать себя зритель, но поставленного в необычные обстоятельства, требующие мобилизации его сил и воли. Кроме того, представляется и нехватка остросюжетных, внятно изложенных историй. Надеюсь, зрители в полной мере ощутят чудовищную гибельную мощь лесных пожаров, хотя наш фильм – не учебное пособие для сотрудников МЧС и «Авиалесоохраны» (кстати, сильно нам помогавшим в работе). Это увлекательная история о простых людях, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Как и на предыдущих проектах нашей студии, мы вступили на тропу, во многом неизвестную современному отечественному кинопроизводству. Ведь пожары такого масштаба в последний раз снимали Калатозов и Урусевский в фильме НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО 1959 года. Как снимать огонь? Как делать дубли? Как запустить туда артистов? Алексей Нужный стремился к натуральности, хотел сделать пожар таким, каким сам видел его в карельских лесах. Из-за этого стремления компьютерной графики в фильме намного меньше, чем могло бы быть. Многое удалось осуществить усилиями художников картины и пиротехников. При этом – что важно отметить! – ни одно живое дерево мы не сожгли: мы закупили уже спиленные деревья и из них построили павильонные и натурные декорации. Заходишь туда – и попадаешь в настоящий лес, где растут деревья, грибы и ягоды. А потом на каждый дубль мы поджигали эту декорацию, затем тушили, снова поджигали и опять тушили. И так около семидесяти дней. Получилось очень подлинно. Артистам приходилось забегать в огонь и играть в окружении пламени, внутри. В таких условиях трудно было все, от начала и до конца. Например, в кадре тридцать артистов, четыре камеры, и все это в окружении пожара, огромного пламени. А под конец сцены оператор-постановщик Михаил Милашин с камерой в руках бежит за артистом в это пламя или прыгает с обрыва… И вот так почти каждый день.

Что вы пожелаете кинотеатрам в преддверии нового года? Когда, как вам кажется, рынок сможет оправиться от последствий карантинных мер 2020-го? Каковы ваши прогнозы сборов по СЕРЕБРЯНЫМ КОНЬКАМ и ОГНЮ?

В преддверии 2021 года я хочу пожелать кинотеатрам продержаться, надеюсь, еще совсем немного, равно как и всем нам, кинематографистам. Хочется верить, что в следующем году человечество преодолеет эту страшную угрозу. Желаю нам всем вернуться к нормальной жизни, а кинематографистам – к своему призванию: создавать и показывать людям фильмы. Что касается прогнозов, то я отвечу так, как всегда отвечаю на этот вопрос: дело это неблагодарное. Мы надеемся, конечно же, на высокие сборы и уверены, что сделали для этого все, что могли. Теперь слово за зрителем.

21.12.2020 Автор: Артур Чачелов