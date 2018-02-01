Касса четверга: новые «Пятьдесят оттенков» стартуют с 88,6 млн рублей

Первое место в российском кинопрокате легко заняли ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ (UPI). По официальным данным, картина освоила в четверг 88,6 млн рублей на территории России. Это на 10% больше, чем было у второй части франшизы (81,0 млн). Прошлогодний фильм увеличил стартовые цифры в 4,2 раза к концу уикенда. Если приросты у новинки будут примерно такими же, то от нее можно ожидать 370-375 млн рублей за четыре дня.

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

НАТАЛЬЯ МИЛОСЕРДОВА

Управляющая сетью «ГриннФильм»: к/т «ГриннФильм» в Орле (8 залов на 1428 мест), к/т «ГриннФильм» в Белгороде (6 залов на 1200 мест), к/т «ГриннФильм» в Курске (9 залов на 1428 мест)

У нас стартовали ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ, УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ВЕРОНИКИ, ТРОН ЭЛЬФОВ, КОЛЕСО ЧУДЕС, ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ. С большим, грандиозным отрывом на первом месте – ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ, дальше идут ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН и на третьем месте – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. ОТТЕНКИ по сравнению с прошлой частью испытали совсем небольшое падение, поэтому, в общем-то, мы надеемся, что в целом результат будет на уровне второго фильма. Не могу сказать, что какой-то ажиотаж наблюдался вчера. На эту картину приходит определенная категория зрителей, мы определили это как 18–25 лет, и в 90 процентах случаев это девушки. Пока мы полны оптимизма насчет проката новинки. Остальные фильмы стартовали очень скромно. Фильмы Вуди Аллена у нас, к сожалению, плохо идут, и КОЛЕСО ЧУДЕС не стало исключением. ТРОН ЭЛЬФОВ взяли для того, чтобы предложить детской аудитории, посмотрим по выходным.

ОЛЕСЯ КАРНИШЕВА

Маркетолог к/т «Мадагаскар» (9 залов на 1324 места), Саранск

В нашем кинотеатре вчера стартовали следующие фильмы: ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ, ОХОТА НА ВОРОВ, ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ, ТРОН ЭЛЬФОВ, УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ВЕРОНИКИ. Тройка лидеров за вчерашний день выглядит так: ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ, СЕЛФИ, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. Из новинок отработали отлично только ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ и КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ. Стартом ОТТЕНОК мы очень довольны, ажиотаж вокруг новинки наблюдался, хотя предпродаж не было. Из холдоверов еще работают ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ; КОРОЧЕ, ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР. Мультфильм, кстати, идет на удивление неплохо. На выходных ждем полные залы на ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ.

АННА ГУСЕВА

Управляющий директор киноцентра «Монитор Красная Площадь» (7 залов на 1044 места), Краснодар

У нас стартовали ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ, ОХОТА НА ВОРОВ, ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ, МЕСТО ВСТРЕЧИ, УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ВЕРОНИКИ. ОТТЕНКИ СВОБОДЫ занимают первое место по сборам и посещаемости за минувший четверг. Второе место – у ОХОТЫ НА ВОРОВ. Очень любят у нас охоту, не важно на кого, мужчин и это заводит. Третье место – у российской комедии. Женщины против мужчин – любимая тема домохозяек. Из новинок УИДЖИ и МЕСТО ВСТРЕЧИ ни проявили себя никак. Видимо, не то место для встречи. Баскетбольная команда СССР немного устала играть второй месяц и занимает четвертое место по итогам четверга. Сейчас мы ждем выходные и надеемся на положительную активность наших зрителей в киноцентре.

НАТАЛЬЯ ВЯЗНИКОВА

Менеджер по репертуарному планированию к/т «Космос» (6 залов на 1166 мест), Оренбург

Вчера у нас были только две премьеры: ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ и ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ. На первом месте ожидаемо идут ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ, на втором месте – ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН и на третьем месте идет ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. ОТТЕНКИ стартовали слабо, хуже предыдущей части франшизы. Результат в принципе ожидаемый, потому что уже вторая часть показала отсутствие такого ажиотажа, как было на первом фильме. Даже брони на вчерашний день по ОТТЕНКАМ не было, не то что предпродаж. Надежда, конечно, на фильм еще есть, но выходные все покажут. От российской комедии мы многого не ожидали. У нас и первая часть не очень много собирала, так что и сейчас больших ожиданий не было. На выходных, помимо новинок, мы делаем ставки также на СЕЛФИ и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ.

ИВАН КОЗЛОВ

Менеджер по рекламе к/т «Чарли» (2 зала на 450 мест), Братск

В нашем кинотеатре в четверг, 8 февраля, стартовали ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ, ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ и УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ВЕРОНИКИ. ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ожидаемо возглавили прокат, но старт все равно нельзя назвать хорошим, он слабый: ни аншлагов, ни какого-либо ажиотажа. Динамика франшизы идет по наклонной: вторая часть отработала хуже первой, а третья сейчас – хуже второй. На втором месте по итогам четверга идет ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, а вот третьего места фактически нет, потому что остальные фильмы совсем плохо показали себя. У двух оставшихся новинок практически одинаковое количество зрителей. Еще работаем СЕЛФИ, БЕГУЩИМ В ЛАБИРИНТЕ, ZOMBOЯЩИКОМ. Но неплохие показатели только у СЕЛФИ. Несмотря ни на что, в целом ожидания от выходных у нас позитивные: поскольку ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ все вытягивает, особенно в субботу и воскресенье.

Предварительные сборы за четверг 08.02.2018 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.95 руб.



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