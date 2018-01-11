Касса четверга: «Движение вверх» лидирует на свободном от конкуренции рынке

Лидером российского кинопроката девятнадцатый день подряд остается картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (CP). За минувший день фильм освоил еще 32,1 млн рублей, что увеличило его общие сборы до 2,025 млрд рублей только без учета СНГ. За весь уикенд картина претендует на 280-300 млн рублей, что с большей долей вероятности хватит для первого места по итогам уикенда. В субботу, как известно, свой прокат начинают ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 (VLG).

Пока же среди новинок уикенда лидирует хоррор АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (WDSSPR), в активе которого 24 млн рублей. Этого может хватить на 120-130 млн за уикенд, что лишь немногим уступает третьей части франшизы (143 млн рублей). При этом превью-показы за шесть дней принесли уже 83,9 млн рублей.

ФОРМА ВОДЫ (FOX) освоила в четверг 6,5 млн рублей, что может принести ей 45-50 млн рублей за четыре дня проката. Российская картина СКИФ (NKI) финишировала завершила день только с 4,5 млн рублей и претендует на 30-35 млн рублей. В первую десятку с 1,3 млн рублей попал также фильм ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА (UPI). К концу воскресенья на счету окажется 10-11 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

ПОЛИНА КРЮКОВА

Менеджер по кинопрокату сети «Синема 5» (14 к/т), Нижнекамск, Оренбург, Саратов, Уфа, Чебоксары, Набережные Челны, Бузулук, Казань, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Звенигово, Волжск, Шумерля, Саранск

У нас стартовали ФОРМА ВОДЫ, СКИФ, в некоторых кинотеатрах – КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ, из превью вышли АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ и ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА. У АСТРАЛА лучшая наработка на сеанс. Что касается суммарных сборов, они делят первое место с ДВИЖЕНИЕМ, скорее даже у АСТРАЛА второе место по кассе за четверг. А вот третье место везде разное, где-то – ДЖУМАНДЖИ, где-то – вообще БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ выстрелило. В общем, есть два лидера, а у остальных сборы небольшие. Новинки отработали плохо. СКИФ хуже ФОРМЫ ВОДЫ. После новости о переносе ПАДДИНГТОНА пришлось добавлять сеансы другим картинам – ДВИЖЕНИЮ ВВЕРХ, ДЖУМАНДЖИ, БОГАТЫРЯМ, ФЕРДИНАНДУ. Какому-то одному фильму эти показы, конечно же, отданы не были. ДВИЖЕНИЕ мы и так расширяли, ставили больше сеансов, чем было в договоренностях. Потому что картина работает отлично. Я уверена, что по зрителям фильм останется лидером на этой неделе, зрительский интерес виден. Сейчас, после каникул, нам стали приходить коллективные заявки от школ. Плюс подтянулись те, кто не ходил в кино на праздниках. В целом на выходных делаем ставки на АСТРАЛ и ДВИЖЕНИЕ, больше уже никаких ожиданий.

СВЕТЛАНА БУДНИК

Букер к/т «Калевала» (2 зала на 559 мест), Петрозаводск, к/т «Восход» (1 зал на 138 мест), Полярные Зори, к/т «Панорама» (5 залов на 290 мест), Брянск, к/т «Высшая Лига» (5 залов), Пенза, к/т «Марс» (2 зала на 176 мест), Касимов, к/т «Кино-Люкс» (1 зал), Донецк, Ростовская область, к/т «Гагарин» (1 зал), Каменск-Шахтинский, к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

Накануне у нас стартовали СКИФ, ФОРМА ВОДЫ и основной прокат АСТРАЛА и ТЕМНЫХ ВРЕМЕН. В прошлые выходные у АСТРАЛА были практически аншлаги, в будние дни, конечно, был спад, но все равно хорошо. Вчера лидировало по-прежнему ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, АСТРАЛ на втором месте, на третьем, четвертом, пятом и шестом – все остальное. И КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?, и ФОРМА ВОДЫ, и СКИФ, и ДЖУМАНДЖИ, и ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН. Они все толкаются в районе третьего места. Основной картиной четверга, конечно, в отсутствие ПАДДИНГТОНА оказался АСТРАЛ. Кино уже брендовое, и народ уже соскучился по страшным картинам, спрос есть. Все остальное из новинок – где-то далеко. Ситуация с переносом ПАДДИНГТОНА аховая, просто шок. Вечером в среду, когда расписание было уже выгружено, ключи готовы, мне приходилось на ходу всех обзванивать и просить закрыть продажи. Естественно, мы везде добавили сеансы ДВИЖЕНИЮ, оно работает так, что несмотря на количество показов, в выходные на фильм получается попасть не всем зрителям. Кроме того, добавили ДЖУМАНДЖИ, который хорош в любое время, все-таки лента на самую широкую аудиторию.

ОЛЕСЯ КАРНИШЕВА

Маркетолог к/т «Мадагаскар» (9 залов на 1324 места), Саранск

В нашем кинотеатре вчера стартовали АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (превью мы не брали), ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА, ФОРМА ВОДЫ, СКИФ, КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ. Тройка лидеров выглядит следующим образом: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА. Среди новинок могу выделить АСТРАЛ и СКИФ, но все равно по сравнению с ДВИЖЕНИЕМ цифры небольшие. Российская картина о баскетболе работает отлично, сейчас мы добавили ей несколько сеансов. Думаю, фильм поработает еще как минимум 2-3 недели. К ситуации с переносом ПАДДИНГТОНА мы относимся, как и большинство коллег, негативно. Это ужасно, на сеансы уже были проданы билеты, пришлось делать возвраты. Освободившиеся «места» в репертуаре были отданы ДВИЖЕНИЮ, ДЖУМАНДЖИ и ВЕЛИЧАЙШЕМУ ШОУМЕНУ. На выходных зрители пойдут на АСТРАЛ и другие ужастики, ну и, конечно же, на ДВИЖЕНИЕ.

ЮЛИЯ ДЕНИСОВА

Директор по кинопрокату к/т «Спартак» (6 залов на 1000 мест), Воронеж

У нас вчера стартовали АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ, ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА, СКИФ. Все слабо – АСТРАЛ с большим отрывом возглавляет список наравне с ДВИЖЕНИЕМ. Все остальное просто лежит. Тройка лидеров – ДВИЖЕНИЕ / АСТРАЛ (одинаковые сборы и посещение), ФОРМА ВОДЫ (в 3 раза хуже предыдущих), ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА (в 2 раза хуже ВОДЫ). Превью АСТРАЛА и ТЕМНЫХ ВРЕМЕН я не брала, поскольку ставка была на новогодние релизы, многие зрители вернулись с каникул и не видели фильмов. К новости о переносе ПАДДИНГТОНА я отношусь, как и подавляющее большинство моих коллег, дополнительные комментарии здесь излишни. Освободившиеся внезапно сеансы в равной пропорции распределили между фильмами проката. Добавили сеансы ДВИЖЕНИЮ, но и другие картины получили дополнительные показы. ДВИЖЕНИЕ пока продолжает собирать, а значим и держать его будем до тех пор, пока совсем не сдуется. Из новогодних релизов еще остались БОГАТЫРИ, но они совсем упали. Надеюсь, на выходных поработают более успешно. Ожидания по субботе и воскресенью не особо радужные. С ПАДДИНГТОНОМ было бы повеселее точно.

ЖАННА ОСИТ

Менеджер по рекламе и репертуару к/т «Синема» (5 залов на 550 мест), Нижний Новгород

У нас стартовали СКИФ, ФОРМА ВОДЫ. АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ и ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА работали в превью-формате с прошлой недели. АСТРАЛ очень хорошо начал работать еще с превью и продолжает показывать отличные результаты. По итогам четверга на первом месте у нас ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, на втором – АСТРАЛ и далее с очень большим отрывом идет СКИФ, но рядом с ним еще ТРИ БОГАТЫРЯ и ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА. Между сборами ДВИЖЕНИЯ и АСТРАЛА небольшая разница, у отечественной картины, может, процентов на 10 больше. В любом случае, видны два лидера. К переносу старта ПАДДИНГТОНА мы отнеслись с огромным возмущением, пришлось перекраивать репертуар, добавили сеансы ФЕРДИНАНДУ, ДЖУМАНДЖИ. Кстати, в среду у нас был предпремьерный показ, бесплатный, и люди выходили в восторге. На выходные будем ждать, что хорошо будут идти ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, АСТРАЛ, на детские фильмы – ТРИ БОГАТЫРЯ, ФЕРДИНАНД.

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

Предварительные сборы за четверг 18.01.2018 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.59 руб.

* Rentrak

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