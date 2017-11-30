Касса четверга: «Счастливого дня смерти» стал лучшей из новинок

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

По итогам четверга лидером отечественного кинопроката осталась картина ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (СР), которая, по официальным данным дистрибьютора, освоила 15,3 млн рублей на территории России. Относительно первого дня проката фильм потерял чуть больше половины кассы. Впрочем, по итогам всего уикенда падение может составить и менее 50%. С четверга по воскресенье проект может освоить 135–145 млн рублей, а его общая касса составит к концу недели 470-480 млн рублей.

Молодежный хоррор СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ (UPI) возглавил чарт среди новинок нынешнего уикенда. Фильм освоил 12,1 млн рублей, что меньше по сравнению с недавними КОМАТОЗНИКАМИ (16,3 млн), но в два раза больше, чем у ПРОЧЬ (5,7 млн). За весь уикенд релиз идет на 70–75 млн рублей.

Комедия ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 (VLG) идет на существенно больший результат по сравнению с первой частью франшизы. За вчерашний день релиз освоил около 9,1 млн рублей, что может дать 60–65 млн рублей за весь уикенд. Прошлогодний релиз освоил на старте 32 млн рублей, а за все время – 66 млн рублей.

Российская драма ЖГИ! (WDSSPR) освоила 1,1 млн рублей за минувший день, чего хватило для попадания в первую десятку. За первые четыре дня проката релиз может освоить 10–11 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (159 к/т)

В нашей сети накануне стартовали СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2, ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ, ЖГИ!, ЦЕПНОЙ ПЕС, ВИЖУ ЛИШЬ ТЕБЯ, ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ. Лидером дня снова стала ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, которая потеряла примерно половину стартовых сборов. Видимо, у фильма хорошие отзывы, раз люди до сих пор на него идут. На втором месте – СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, а потом – ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2. В общем-то, четверг был очень слабый, как и предполагалось. Это такой проходной уикенд перед ЗВЕЗДНЫМИ ВОЙНАМИ. Поэтому первое место и за новинкой прошлой недели. Из новинок хоррор и комедия еще что-то собирает, остальное – по нулям. На выходных ставки делаем на тройку лидеров четверга, они и будут собирать. Плюс еще, может, подтянется ТАЙНА КОКО за счет семейной аудитории, где-то будет работать ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. Из холдоверов больше и нечего выделить, больше ничего не работает.

ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ

Менеджер по прокату фильмов к/т «Космос» (3 зала на 2191 место), Екатеринбург, к/т «Киноград» (2 зала на 249 мест), Верхняя Пышма, к/т «Родина» (2 зала на 397 мест), Энгельс, к/т «Калейдоскоп» (2 зала на 127 мест), Новошахтинск, к/т Cinema Hall (2 зала на 370 мест), Махачкала

У нас вчера практически во всех кинотеатрах стартовали ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 и СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, на одной площадке пошел фильм ЖГИ! Лучше всего сейчас работает СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, он довольно-таки бодро зашел, дневные сеансы прошли хорошо, с нормальной заполняемостью для четверга и середины декабря, когда люди заняты немного другими делами. У ОЧЕНЬ ПЛОХИХ МАМОЧЕК 2 вечерние сеансы работают более-менее хорошо. А вообще продолжает работать ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. Российская картина вчера собрала почти столько же, сколько и хоррор-новинка, но последняя все-таки немного впереди. ЖГИ! пока не особо себя проявил. Но я думаю, на выходных на него больше взрослая аудитория пойдет. Но сейчас трудно сказать, как будет идти прокат этого проекта. В субботу и воскресенье лидировать будут ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ и СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ. Скорее всего, вперед выйдет КОЛОВРАТ, потому что он рассчитан на более широкую аудиторию. ТАЙНА КОКО в любом случае будет продолжать работать в выходные, потому что по анимации у нее нет конкурентов совсем, за исключением МУЛЬТА В КИНО. Вообще сейчас наблюдается стандартное затишье перед крупным релизом в середине декабря. Сейчас, как и в прошлом году, это ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, до этого был ХОББИТ.

ИРИНА ЛЕОНОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Роликс» (8 залов на 2143 места), Екатеринбург

Вчера стартовали ЖГИ!, ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 и СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ. Лидером дня стал хоррор, он обогнал даже ЛЕГЕНДУ О КОЛОВРАТЕ. В целом вчерашний день выдался очень неважным, пришла примерно половина зрителей среднего четверга. Из общего числа людей примерно четверть пришла на СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, четверть – на КОЛОВРАТА, еще четверть – на МАМОЧЕК, а у всего остального были единичные посещения. ЖГИ! еще более-менее сработал на фоне всего остального. Но любопытно, что пришли люди только на один сеанс в 14:00. Я поражена. Может, 12+ сыграло свою роль, поскольку все остальные сеансы почти не сработали. ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ по сравнению с прошлым четвергом потеряла половину сборов. Но надо сказать, что после первого уикенда фильм набирал обороты, даже в среду была очень хорошая посещаемость. А вчера на картине было много кадетов и масса стариков. Последних было человек 20 на одном сеансе. На выходных мы рассчитываем на СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, ТАЙНУ КОКО и КОЛОВРАТА. МАМОЧКИ также могут раскачаться, а вот ЖГИ! – вряд ли. В субботу и воскресенье наверняка будет много детей, а кроме КОКО и ФИКСИКОВ, которых я держу уже шестую неделю, показывать нечего.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

На обеих площадках у нас стартовали ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 и СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ и в кинотеатре «Мир» еще добавилось ЖГИ! В кинотеатре «Россия» на первом месте оказалась ТАЙНА КОКО, на втором – СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, а на третьем – ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. В «Мире» лидирует СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, на втором месте ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. ЖГИ! вообще никак себя не проявил, пока очень слабо. Может, в выходные раскачается за счет рекламы, но пока желающих на него нет. У МАМОЧЕК пока тоже плохо, но чуть получше, чем у ЖГИ! Ждем зрителей на выходных. Вообще хочу сказать, что стартовый четверг уже не чувствуется четвергом. Посещаемость как-то поиссякла. Видимо, денежный вопрос перед Новым годом остро встает. Сейчас мало зрителей, в основном ходит молодежь, студенты. Думаю, что лидером по итогам уикенда все-таки станет КОЛОВРАТ. Потому что фильм потрясающий, все с него выходят довольные, аплодируют. Люди ошарашены фильмом, не ожидали, что он будет таким хорошим. Отзывы великолепные. Надеюсь, что в выходные картина побьет все рекорды. Вторую неделю должен быть на первом месте. Ну и ТАЙНА КОКО должны быть где-то рядом. А из новинок лучше всех отработать должен СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ.

СЕРГЕЙ ЧАНЧИКОВ

Директор к/т «Русь» (4 зала на 848 мест), Архангельск

У нас стартовали СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 и ЖГИ! Среди всех фильмов, находящихся в прокате, по итогам четверга на первом месте – ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. Конечно, картина много потеряла по сравнению с прошлой неделей. Среди новинок лидер – МАМОЧКИ. Хотя сложно назвать их лидерами, просто у них на копеечку больше, чем у других. СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ стартовали почти как МАМОЧКИ. А вот ЖГИ! – пока совсем слабо. На выходных мы рассчитываем в большей степени на КОЛОВРАТА и ОЧЕНЬ ПЛОХИХ МАМОЧЕК. Возможно, ЖГИ! Что-то соберет, но давать прогнозы в данном случае сложно. ТАЙНА КОКО у нас в кинотеатре уже дорабатывает, больших сборов нет. С одной стороны, семейная аудитория пойдет, но в любом случае у релиза уже не такая большая роспись, будут популярным утренние и дневные сеансы. Что-то мультфильм за выходные соберет. В целом уикенд, безусловно, будет слабее предыдущих недель. На дате просто нет сильных проектов, все – текущие. Плюс ко всему у людей сейчас немного другие задачи и переживания, скоро Новый год, многие уже начинают закупаться подарками, так что кино отходит на второй план.

Предварительные сборы за четверг 07.12.2017 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 58.93 руб.

* Rentrak

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