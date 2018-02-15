Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Довлатов» творит чудеса, но «Черная пантера» все равно первая

«Лед» опускается на третье место

ДОВЛАТОВ (WDSSPR) мощно стартовал в российских кинотеатрах. На волне новостей с Берлинского кинофестиваля, где фильм получил несколько наград, и информации о коротком прокате в четверг картина собрала 13,8 млн рублей. Напомним, что в начале лета 2017 года на похожем фестивальном хайпе стартовала НЕЛЮБОВЬ, которая в первый день работы в кинотеатрах финишировала с результатом в 5,7 млн рублей. Первый уикенд принес фильму Андрея Звягинцева чуть больше 31 млн рублей, ДОВЛАТОВ же может попробовать дотянуться до 100 млн.

Впрочем, первое место в российском прокате все равно у ленты ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (WDSSPR). Она лидирует начиная с понедельника. Четверг принес ей еще 37,7 млн рублей. За весь уикенд фильм может заработать около 250 млн рублей, а общая касса проекта должна перевалить за 550 млн рублей 

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА – единственный иностранный фильм в топ-5. Бывший лидер – сказка ЛЕД – занимает третье место, а на четвертом дебютирует фантастический экшн ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (CRP). Четверг принес этому проекту 7,3 млн рублей, что может вылиться в 50-55 млн рублей за весь уикенд. В спину новинке дышит комедия О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ с 7,2 млн рублей.

Примерно 11–12 млн по итогам уикенда может получить аниме МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК (MVK). Лента попала в топ-10 четверга: первый день проката принес этому релизу чуть больше 1,1 млн рублей.

 

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по кинопрокату компании «Мир Кино»: к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), к/т ОКЦ (1 зал на 160 мест), к/т Харбин (1 зал на 309 мест), Благовещенск

Сами по себе кассовые сборы вчера были неважными. Тем не менее, на первом месте – ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, на втором – ЛЕД. Все, что стартовало из фильмов 1 марта, прошло слабенько и еле-еле, кроме одного сюрприза. Это ДОВЛАТОВ. Он у нас стоял одним сеансом. Фильм невероятно востребован. Вчера на сеансе было заполнено ползала, что для 16 часов в четверг довольно-таки удивительно. По сравнению с другими новинками (а это СО ДНА ВЕРШИНЫ, ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ, КУПИ МЕНЯ, МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК) ДОВЛАТОВ вчера выделялся. А сегодня на фильме почти полный небольшой зал. В итоге я вчера написал WDSSPR письмо о том, чтобы они рассмотрели возможность поработать фильмом и дальше. Потому что если у нас такие сборы, думаю, что и по стране картина пошла неплохо. Поэтому снимать проект с понедельника явно контрпродуктивно. А вообще все бы фильмы российские так стартовали: четыре дня, по результатам которых можно сделать выводы, надо дальше работать или нет. Было бы классно.

АНАСТАСИЯ АЛТАБАЕВА

Заместитель директора по связям с общественностью сети «РоликС»: к/т «РоликС» (5 залов на 1580 мест), Екатеринбург, к/ц «РоликС» (4 зала на 569 мест), Пенза

В наших кинотеатрах накануне стартовали следующие фильмы: СО ДНА ВЕРШИНЫ, КУПИ МЕНЯ, ДОВЛАТОВ, ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ. Среди всех фильмов лидирует ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА. Из новинок можно выделить только ДОВЛАТОВА и ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ. У последней картины результат побольше, она на втором месте по кассовым сборам четверга. У ДОВЛАТОВА третье место. Остальные новинки стартовали слабо. Хотя по одному дню судить сложно, посмотрим, как фильмы будут работать в выходные. Конечно, цифры должны быть повыше, но насколько – это вопрос. Я вообще в последнее время не делаю ставки на фильмы, потому что зачастую выигрывают другие проекты.

БОРИС СОБКО

Управляющий киноцентром «Вавилон» (8 залов на 570 мест), Омск

В нашем кинотеатре вчера стартовали ДОВЛАТОВ, ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ, МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК, ПОГРУЖЕНИЕ, СО ДНА ВЕРШИНЫ, и в рамках показов «оскаровских» фильмов мы взяли НЕЛЮБОВЬ. Лучше всех идет ДОВЛАТОВ – вчера были сплошь аншлаги. Я ему даже еще добавил один сеанс на вечер сейчас. Лидирует ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, народ шел на нее с 15 часов. Но цифр, которые были у фильма в начале недели, уже нет. Прямо, знаете, есть ощущение плохого понедельника. Хочется верить, что в выходные все вернется. При этом могу отметить, что со стартом ПАНТЕРЫ в понедельник сдал позиции ЛЕД, а сейчас он опять набирает силу. В среднем наполнение на ЛЕД лучше, чем на ПАНТЕРУ. Очень неплохо показал себя японский мультфильм, было бы место, можно было бы его подрасширить. НЕЛЮБОВЬ почти незаметно идет. На днях «Оскар», и по идее должен быть подогрет интерес к фильму, а тут как-то никак. У НОЧНЫХ ИГР и О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ работают только вечерние сеансы. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ подсдулось. ГНОМЫ В ДОМЕ в будние дни не работают. На выходных ставки делаю на ПАНТЕРУ, ДОВЛАТОВА, мультики и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ.

ЖАННА ОСИТ

Менеджер по рекламе и репертуару к/т «Синема» (5 залов на 550 мест), Нижний Новгород

У нас вчера стартовали только два фильма: ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ и ДОВЛАТОВ. Лидером за четверг среди всех фильмов стала ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, на втором месте – ЛЕД, а на третьем расположился О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Вчерашний результат ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ достаточно близок к О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ, можно сказать, они делят третье место. А ДОВЛАТОВ идет тоже где-то рядом. Кстати, многие зрители интересуются, почему картина идет только четыре дня, и искренне этим возмущаются. Это публика взрослая, ближе к пенсионному возрасту. В общем, первое место у ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ с большим отрывом от конкурентов, остальные фильмы примерно на одном уровне идет, кроме картины ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА, ГНОМОВ В ДОМЕ и ПЯТИДЕСЯТИ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ. Посещаемость у ПАНТЕРЫ по сравнению с понедельником упала, но незначительно. Зато если сравнивать со средой, то в четверг зрителей на кинокомиксе Marvel было больше. 2D-формат идет лучше, впрочем, как и всегда. По сути работают сейчас только старые фильмы, новинки четверга ситуацию не изменили. На выходных ждем, что тройка лидеров не изменится. Может быть, на мультфильм еще пойдут.

ОЛЬГА ПОДЛЕГАЕВА

Управляющая к/ц «Галакс» (4 зала на 535 мест), Долгопрудный

В нашем кинотеатре в четверг стартовали СО ДНА ВЕРШИНЫ, КУПИ МЕНЯ и ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ. В итоге лидируют старые фильмы – ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, ЛЕД, О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. По новым фильмам ничего сказать по сути не могу. Из новинок более или менее отработал ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ, но примерно на одном уровне с ним прошел и СО ДНА ВЕРШИНЫ. КУПИ МЕНЯ – вообще практически никого не было, 6 человек за весь день. У ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ с понедельника было три сеанса, и все они были полными. Сейчас же мы поставили шесть сеансов, и заполнены были только вечерние. На выходных поставили в большие залы ПАНТЕРУ и ЛЕД. Новые проекты стоят в залах чуть поменьше, надежды на новинки в этот раз нет.

Предварительные сборы за четверг 01.03.2018 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
01.03.2018		 Изменение Общая
касса на
01.03.2018		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDSSPR 1 - 1257 37 700 000
$665 490		 - 345 700 000
$6 102 383		 250 000 000
$4 413 063
2 WDSSPR 1 - 373 13 800 000
$243 601		 - 13 800 000
$243 601		 100 000 000
$1 765 225
3 WDSSPR 3 - 1420 11 500 000
$203 001		 - 1 120 600 000
$19 458 239		 130 000 000
$2 294 793
4 CRP 1 - 1138 7 308 000
$129 003		 - 7 308 000
$129 003		 50 000 000
$882 613
5 NKI 2 - 1073 7 228 951
$127 607		 - 234 417 013
$4 137 988		 55 000 000
$970 874
6 CAO 2 - 952 3 900 000
$68 844		 - 95 513 200
$1 686 023		 22 000 000
$388 350
7 CP 1 - 426 2 100 000
$37 070		 - 2 100 000
$37 070		 11 000 000
$194 175
8 CP 1 - 779 1 500 000
$26 478		 - 1 500 000
$26 478		 10 000 000
$176 523
9 MVK 1 - 300 1 365 751
$24 109		 - 1 365 751
$24 109		 11 000 000
$194 175
10 CP 2 - 1230 1 200 000
$21 183		 - 73 200 000
$1 292 145		 -
11
ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА
All the Money in the World
 VLG 2 - 415 1 011 697
$17 859		 - 34 185 719
$603 455		 -
12 UPI 4 - 516 803 346
$14 181		 - 676 742 406
$11 883 098		 -
13 VLG 2 - 872 790 664
$13 957		 - 63 359 424
$1 118 436		 -
14 FOX 5 - 100 573 863
$10 130		 - 166 429 694
$2 962 437		 -
15 UPI 2 - 397 429 416
$7 580		 - 29 041 467
$512 647		 -
16 CP 10 - 184 270 000
$4 766		 - 2 958 800 000
$51 502 176		 -
  ИТОГО TOP-16:   91 481 688
$1 614 858		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.65 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Лед» собирает еще 50,5 млн рублей (Сборы четверга 15.02.2018)

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

01.03.2018
четверг

ДРИС ВАН НОТЕН / Dries (PNR), данные не предоставлены дистрибьютором.

ПОГРУЖЕНИЕ / Submergence (PRD), данные не предоставлены дистрибьютором.

ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ! / Elias og Storegaps Hemmelighet (RR), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

02.03.2018 Автор: Артур Чачелов

ПРОГНОЗ

01.03 - 04.03
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
WDSSPR
250 000 000
1100
$4 413 063
ЛЕД
WDSSPR
130 000 000
1200
$2 294 793
ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ
CRP
100 000 000
1100
$1 765 225
ДОВЛАТОВ
WDSSPR
80 000 000
400
$1 412 180
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
NKI
55 000 000
1050
$970 874
НОЧНЫЕ ИГРЫ
CAO
22 000 000
950
$388 350
КУПИ МЕНЯ
CP
20 000 000
700
$353 045
ГНОМЫ В ДОМЕ
VLG
19 000 000
850
$335 393
СО ДНА ВЕРШИНЫ
CP
15 000 000
700
$264 784
РУБЕЖ
CP
13 000 000
1000
$229 479
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