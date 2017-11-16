Касса четверга: «Коматозники» преподносят сюрприз и выходят вперед

Первое место в российском прокате неожиданно заняла картина КОМАТОЗНИКИ (WDSSPR), в активе которой по итогам четверга 16,3 млн рублей на территории России. К концу воскресенья релиз может претендовать на 90–95 млн рублей, чего не хватит для победы по итогам уикенда, но будет существенно больше по сравнению с такими картинами, как НЕ ДЫШИ (56 млн), НЕРВ (57 млн), ПРОЧЬ (34 млн) и другими.

Еще один триллер уикенда – СНЕГОВИК (UPI) – собрал 14,1 млн рублей, а за уикенд идет примерно на те же цифры, что КОМАТОЗНИКИ (90–95 млн рублей). Чуть больше месяца назад такой же результат показал другой релиз прокатчика СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ. У прошлогодней ДЕВУШКИ В ПОЕЗДЕ было 112 млн рублей на старте, правда стартовала она в праздничный уикенд.

Так или иначе, победу за весь уикенд должен одержать мультфильм ТАЙНА КОКО (WDSSPR). В активе нового релиза от студии Pixar 10,3 млн рублей на территории России. При пессимистичном раскладе это даст 140–150 млн рублей за весь уикенд, а при оптимистичном – около 190–200 млн. Два года назад ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР освоил на старте 130 млн рублей.

На семейную аудиторию на выходных претендует и комедия ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (СРР), которая завершила вчерашний день с результатом в 11,1 млн рублей. За уикенд релиз претендует на 80–85 млн рублей. Первая часть франшизы освоила 70 млн рублей, но она выходила в праздники.

ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ (САО) потеряла 80% сборов относительно первого дня проката и собрала 14,7 млн рублей. Картина вполне возможно преодолеет рубеж в 100 млн рублей за уикенд и финиширует на второй строчке.

Таблица кассовых сборов обновлется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

ПОЛИНА КРЮКОВА

Менеджер по кинопрокату сети «Синема 5» (17 к/т), Нижнекамск, Оренбург, Саратов, Уфа, Чебоксары, Набережные Челны, Бузулук, Казань, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Звенигово, Волжск, Шумерля, Саранск

В этот четверг у нас повсеместно стартовали фильмы ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!, КОМАТОЗНИКИ, СНЕГОВИК, ТАЙНА КОКО, еще мы взяли ОБЕТ МОЛЧАНИЯ и в некоторых кинотеатрах – ДЕТКИ НАПРОКАТ. СНЕГОВИК и КОМАТОЗНИКИ работают, можно сказать, одинаково плохо. ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! – еще хуже. ТАЙНА КОКО тоже неприятно удивила своими сборами, давно у нас мультики не стартовали так низко. Тройку лидеров сейчас сложно выделить, лучше всех все-таки идут новинки – СНЕГОВИК, КОМАТОЗНИКИ и ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА. Второе место делят УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ и ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. С прошлых недель у нас еще идут фильмы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, ТОР: РАГНАРЁК, МИФЫ, ЧУДО. Из них эффективнее всего на данный момент работает ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, все еще отлично заполняются залы. У ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ на второй неделе очень сильное падение – 70 процентов, я пока не понимаю, с чем это связано. Мы поставили достаточно большое количество сеансов на ЛИГУ в хорошее время, и такого результата явно не ждали. На выходных, надеемся, ситуация исправится. ТАЙНА КОКО – отличный мультфильм для выходного дня, другие новинки тоже должны хорошо сработать.

КОНСТАНТИН КРАСКОВ

Заместитель директора к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест) и репертуарное планирование к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск, к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала на 130 мест), Санкт-Петербург

У нас стартовали следующие новинки проката: СНЕГОВИК, КОМАТОЗНИКИ, ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 и ТАЙНА КОКО. Все фильмы стартовали неплохо. Нельзя сказать, что кто-то из них сильно вырвался вперед, может, КОМАТОЗНИКИ чуть лучше остальных. В Санкт-Петербурге тройка лидеров выглядит следующим образом: УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ, затем СНЕГОВИК, а на третьем месте – КОМАТОЗНИКИ. В Омске сложилась несколько иная ситуация, здесь на первом месте идет фильм КОМАТОЗНИКИ, за ним – СНЕГОВИК, и, наконец, ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА. ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ на второй неделе очень резко пошла вниз. Я думаю, это закономерно: у фильма не очень хороший «сарафан», а сейчас появились новинки, и зрители переключились на них. У нас продолжают работать фильмы ТОР: РАГНАРЁК и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. У БОГАТЫРЯ еще довольно приличные показатели, он входит в пятерку лидеров. От уикенда в целом ожидания положительные, мы ждем, что все-таки раскрутится ТАЙНА КОКО.

ЭЛЬВИРА РИЗВАНОВА

Аналитик к/т «Кинопростор» (5 залов на 654 места), Уфа

Накануне в нашем кинотеатре стартовали ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2, КОМАТОЗНИКИ, СНЕГОВИК и ТАЙНА КОКО. Они все идут практически вровень, ни одна из новинок пока не выделяется. На вчерашний день самая лучшая посещаемость у фильма УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ, несмотря на то что фильм сейчас стоит только на двух вечерних сеансах. На втором месте – СНЕГОВИК, третье место разделили ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! и КОМАТОЗНИКИ. Наши ожидания от старта новинок, в общем-то, оправдались: обычно мы рекламируем фильмы в соцсетях и по реакции пользователей уже примерно понимаем, чего ждать. Что касается ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, на второй неделе она работает очень слабо. Мы продолжаем работать фильмами ЧУДО, МИФЫ, ДЖИПЕРС КРИПЕРС 3. ЧУДО и ДЖИПЕРС КРИПЕРС – единичные посещения, МИФЫ идут чуть лучше. Я думаю, в уикенд сборы будут хорошие, сработают детские фильмы, помимо КОКО на выходных у нас еще идут ФИКСИКИ. В целом репертуар сейчас неплохой, посещаемость к выходным должна исправиться.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

Вчера у нас вышли в прокат фильмы ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2, КОМАТОЗНИКИ, СНЕГОВИК, ТАЙНА КОКО. Мультфильм ТАЙНА КОКО стартовал слабо, так как это будний день. В целом из новинок лучше всех показал себя СНЕГОВИК, КОМАТОЗНИКИ и ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА – чуть хуже. По всему репертуару лидер четверга – СНЕГОВИК, после него идет ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ, на третьем месте – КОМАТОЗНИКИ. Еще неплохо собирают УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ и ТОР: РАГНАРЁК. У ЛИГИ по сравнению с первой неделей наблюдается значительное падение: если в воскресенье посещаемость была 245 человек, то, например, в понедельник – 40. С прошлых недель у нас еще неплохо работает ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. На выходных самым кассовым фильмом, я думаю, будет ТАЙНА КОКО, потому что это новинка. КОМАТОЗНИКИ и СНЕГОВИК тоже должны себя неплохо показать, а по поводу комедии ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! у меня все-таки есть сомнения, не уверена, что этот фильм привлечет много зрителей.

ИВАН КОЗЛОВ

Менеджер по рекламе к/т «Чарли» (2 зала на 450 мест), Братск

В нашем кинотеатре в прошедший четверг стартовали следующие фильмы: СНЕГОВИК, ТАЙНА КОКО, ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 и КОМАТОЗНИКИ. Лидером дня стала последняя картина. Такой результат мы ждали, потому что КОМАТОЗНИКОВ наши зрители активно спрашивали, особенно подростки интересовались лентой. На втором месте по итогам четверга оказалась ТАЙНА КОКО. Для буднего дня это неплохой результат, но основной поток зрителей на мультфильм мы ждем, естественно, на выходных. Далее по кассовым сборам пока идут ТОР: РАГНАРЁК и СНЕГОВИК. Комедия стартовала слабо. Из холдоверов еще неплохо работает УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ, ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ сильно просела в посещаемости. От предстоящих выходных у нас хорошие ожидания. В городе серьезно похолодало, температура воздуха опустилась до минус 20-25 градусов, так что других развлечений кроме кино у жителей не так много. Что касается СНЕГОВИКА, мы рассчитываем, что его сборы увеличатся на следующей неделе, потому что такие фильмы у нас обычно лучше работают на втором уикенде, чем на первом.

Предварительные сборы за четверг 23.11.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

23.11.2017 Изменение Общая

касса на

23.11.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 КОМАТОЗНИКИ

Flatliners WDSSPR 1 - 714 16 300 000

$276 224 - 16 300 000

$276 224 95 000 000

$1 609 897 2 ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ

The Justice League CAO 2 - 1318 14 740 000

$249 788 -80,0% 455 936 000

$7 567 402 95 000 000

$1 609 897 3 СНЕГОВИК

The Snowman UPI 1 - 779 14 059 782

$238 261 - 14 059 782

$238 261 95 000 000

$1 609 897 4 ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2

Daddy's Home 2 CPP 1 - 1051 11 100 000

$188 104 - 11 100 000

$188 104 80 000 000

$1 355 702 5 ТАЙНА КОКО

Coco WDSSPR 1 - 1135 10 300 000

$174 547 - 10 300 000

$174 547 180 000 000

$3 050 330 6 УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ

Murder on the Orient Express FOX 3 - 833 8 226 967

$139 416 -59,7% 696 262 305

$11 751 263 65 000 000

$1 101 508 7 ТОР: РАГНАРЁК

Thor: Ragnarok WDSSPR 3 - 920 4 200 000

$71 174 -69,8% 1 165 000 000

$19 662 447 35 000 000

$593 120 8 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ

WDSSPR 5 - 473 2 400 000

$40 671 -45,5% 1 586 700 000

$27 542 093 35 000 000

$593 120 9 МИФЫ

WDSSPR 2 - 670 900 000

$15 252 -77,5% 40 600 000

$673 859 - 10 ДЖИПЕРС КРИПЕРС 3

Jeepers Creepers III PRD 2 - 650 700 000

$11 862 -80,6% 28 500 000

$473 029 - 11 СУБУРБИКОН

Suburbicon CPRG 2 - 182 563 500

$9 549 -72,0% 20 270 000

$336 432 - 12 МАТИЛЬДА

CRP 5 - 120 500 000

$8 473 -58,3% 507 100 000

$8 802 291 - 13 ЧУДО

Wonder CP 2 - 397 470 000

$7 965 -31,9% 14 500 000

$240 664 - 14 ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

CRP 4 - 300 200 000

$3 389 -77,0% 410 119 283

$7 051 570 - 15 ДЕТКИ НАПРОКАТ

EXP 1 - 360 180 941

$3 066 - 621 490

$10 532 - ИТОГО TOP-15: 84 841 190

$1 437 743

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.01 руб.

* Rentrak

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