Касса четверга: «Монстры на каникулах 3» собрали 80 млн рублей

Российский кинопрокат, кажется, начал оживать после долгой спячки. Кассовые сборы существенно увеличились, за что стоит сказать мощному набору новинок. Лидером дня, как и предполагалось, стал мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (WDSSPR). На счету проекта 80 млн рублей на территории России. Это значит, что к концу уикенда проект может собрать сумму в районе 400 млн рублей, а, может, и выше. Предыдущая часть франшизы в октябре 2015 года стартовала с 345 млн.

Вторым по итогам дня стал НЕБОСКРЕБ (UPI). Лента получила 36 млн рублей и к концу воскресенья на счету релиза может оказаться 160 млн рублей. Это несколько меньше, чем было у апрельского РЭМПЕЙДЖА (178 млн рублей). Увы, слабее ожиданий в четверг выступил отечественный хоррор РУСАЛКА: ОЗЕРО МЕРТВЫХ (CP), который теперь, по итогам выходных, может собрать не больше 40-42 млн рублей, хотя многочисленные прогнозы давали ему куда более серьезные цифры.

В десятку лидеров вошел релиз MUSE: DRONES WORLD TOUR (NVF). Концерт легендарной группы заработал в российских кинотеатрах почти 5,9 млн рублей. А вот новая лента с Шарлиз Тэрон ТАЛЛИ (PRD) собрала только 800 тыс. рублей и в топ-10 не попала.

ОПРОС БУКЕРОВ

НАТАЛЬЯ МИЛОСЕРДОВА

Управляющая сетью «Гриннфильм»: к/т «Гриннфильм» в Орле (8 залов на 1428 мест), к/т «Гриннфильм» в Белгороде (6 залов на 1200 мест), к/т «Гриннфильм» в Курске (9 залов на 1428 мест)

У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ и НЕБОСКРЕБ. Конечно, лидируют, и мы очень рады этому, МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ. Наконец-таки свершилось, народу вчера было много. Мультфильм прекрасно работал и на утренних, и на вечерних, и даже на поздних вечерних сеансах. Сеансы позже 21 часа были достаточно заполнены, это была взрослая аудитория. Интерес к проекту был виден заранее, было много звонков с предварительными продажами, но к сожалению, прокатное удостоверение выдали чуть ли не в последний день перед стартом. На втором месте с достаточно большим отрывом НЕБОСКРЕБ. Посмотрим, может он на выходных на более взрослую аудиторию сработает. Третье место сохранил ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ и на четвертом – РУСАЛКА. РУСАЛКА пока идет не очень, поклонников жанра приходит не очень много. ТАЛЛИ стартовала очень скромно. От выходных ожиданий хорошие, хотя есть большие опасения, связанные с футболом. Мне даже кажется, что такой хороший старт в четверг чем-то объясняет, что родители спешат отвести детей в будние дни в кино, чтобы в субботу и воскресенье смотреть финал чемпионата мира.

КОНСТАНТИН КРАСКОВ

Заместитель директора к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест) и репертуарное планирование к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск, к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала на 130 мест), Санкт-Петербург

У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, НЕБОСКРЕБ, ТАЛЛИ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ. Лидируют, конечно, МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ, на втором – ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА, НЕБОСКРЕБ – на третьем. Мультфильм стартовал очень хорошо, прямо душа радуется. Весьма прилично работали даже вечерние сеансы. Ждем, что эти выходные будут лучше предыдущих. Футбол и МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ – это все-таки две разные песни. Плюс футбол – это больше вечерняя история, которая дневные сеансы не затрагивает. НЕБОСКРЕБ отработал на уровне хорошего, крепкого проекта, таких бы побольше. Но думать о нем, как об АВАТАРЕ, наверное, слишком оптимистично. РУСАЛКА, на удивление, достаточно слабо вчера отработала. От ТАЛЛИ особых ожиданий не было, и скромный результат не удивил. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ отделался небольшим падением по сравнению с прошлой неделей, а вот 8 ПОДРУГ ОУШЕНОВ – неожиданно упали значительно. Откуда такая закономерность, непонятно. Может, с ОУШЕНОВ зрители переключились на НЕБОСКРЕБ.

РЕГИНА ГАРЕЕВА

Маркетолог к/т «Кинопростор» (5 залов на 654 места), Уфа

У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, НЕБОСКРЕБ и ТАЛЛИ. Лидируют МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ, на втором месте – НЕБОСКРЕБ и на третьем – РУСАЛКА. Мультфильм стартовал хорошо, особенно для четверга. Но бывали старты и получше. Хотя учитывая, что сейчас многие еще в футбольной лихорадке, результат более чем достойный. Полных залов не было, но заполняемость хорошая. На вечернем сеансе после 21:00 зал был заполнен где-то на четверть. Ждем, что в выходные будет больше народу, потому что бронируют очень много. НЕБОСКРЕБ отработал чуть ниже ожиданий, но для четверга все равно неплохо. РУСАЛКА – слабовато. В общем, выходные должны сделать МОНСТРЫ, потому что на них дети приходят сами, без родителей, которые могут быть заняты просмотром футбола.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, НЕБОСКРЕБ и ТАЛЛИ. МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ лидируют, мы очень довольны стартом. Мы даже рискнули, поставили вечерний сеанс и не пожалели, был почти полный зал. Обычно на вечерние сеансы мультфильмов не ходят, а тут совсем другая ситуация. Аудитория у мультфильма совершенно разная: дети с родителями, отдельно дети, взрослые люди, молодежь 25–30 лет. НЕБОСКРЕБ на втором месте по сборам, но у него больше всех сеансов сейчас. Лучше работали вечерние сеансы. Утренний вообще не состоялся, днем было по ползала. РУСАЛКА стартовала слабее, ТАЛЛИ – совсем плохо, по два человека на сеанс. От выходных ждем хороших показателей, ждем аншлаги на МОНСТРОВ. Обещают дождливую погоду, так что надеемся, что народ пойдет в кино. Футбол уже не должен так сказываться, поскольку сборная России не играет. Когда наша сборная играла, действительно были пустые фойе.

ВИКТОРИЯ ТАРАКИНА

Заместитель директора по репертуару и рекламе к/т «Русь» (2 зала на 628), Железногорск

В нашем кинотеатре вчера стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ и НЕБОСКРЕБ. Конечно, наконец мы оживились благодаря МОНСТРАМ НА КАНИКУЛАХ, они лидируют с большим отрывом. Из новинок на втором месте – РУСАЛКА и третье – НЕБОСКРЕБ. МОНСТРЫ оправдывают ожидания, а вот от НЕБОСКРЕБА ожидали немного большего, пока интереса к фильму нет. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА работает чуть лучше НЕБОСКРЕБА, но в общем его результат нас не радует. Выходные ждем сильные, хорошее разнообразие репертуара, отличные новинки. Конечно, есть опасения насчет футбола, но ажиотаж теперь будет значительно меньшим.

Предварительные сборы за четверг 12.07.2018 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.1 руб.



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