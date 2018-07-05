Касса четверга: «Монстры на каникулах 3» собрали 80 млн рублей

Российский кинопрокат, кажется, начал оживать после долгой спячки. Кассовые сборы существенно увеличились, за что стоит сказать мощному набору новинок. Лидером дня, как и предполагалось, стал мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (WDSSPR). На счету проекта 80 млн рублей на территории России. Это значит, что к концу уикенда проект может собрать сумму в районе 400 млн рублей, а, может, и выше. Предыдущая часть франшизы в октябре 2015 года стартовала с 345 млн.
Вторым по итогам дня стал НЕБОСКРЕБ (UPI). Лента получила 36 млн рублей и к концу воскресенья на счету релиза может оказаться 160 млн рублей. Это несколько меньше, чем было у апрельского РЭМПЕЙДЖА (178 млн рублей). Увы, слабее ожиданий в четверг выступил отечественный хоррор РУСАЛКА: ОЗЕРО МЕРТВЫХ (CP), который теперь, по итогам выходных, может собрать не больше 40-42 млн рублей, хотя многочисленные прогнозы давали ему куда более серьезные цифры.
В десятку лидеров вошел релиз MUSE: DRONES WORLD TOUR (NVF). Концерт легендарной группы заработал в российских кинотеатрах почти 5,9 млн рублей. А вот новая лента с Шарлиз Тэрон ТАЛЛИ (PRD) собрала только 800 тыс. рублей и в топ-10 не попала.
ОПРОС БУКЕРОВ
НАТАЛЬЯ МИЛОСЕРДОВА
Управляющая сетью «Гриннфильм»: к/т «Гриннфильм» в Орле (8 залов на 1428 мест), к/т «Гриннфильм» в Белгороде (6 залов на 1200 мест), к/т «Гриннфильм» в Курске (9 залов на 1428 мест)
У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ и НЕБОСКРЕБ. Конечно, лидируют, и мы очень рады этому, МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ. Наконец-таки свершилось, народу вчера было много. Мультфильм прекрасно работал и на утренних, и на вечерних, и даже на поздних вечерних сеансах. Сеансы позже 21 часа были достаточно заполнены, это была взрослая аудитория. Интерес к проекту был виден заранее, было много звонков с предварительными продажами, но к сожалению, прокатное удостоверение выдали чуть ли не в последний день перед стартом. На втором месте с достаточно большим отрывом НЕБОСКРЕБ. Посмотрим, может он на выходных на более взрослую аудиторию сработает. Третье место сохранил ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ и на четвертом – РУСАЛКА. РУСАЛКА пока идет не очень, поклонников жанра приходит не очень много. ТАЛЛИ стартовала очень скромно. От выходных ожиданий хорошие, хотя есть большие опасения, связанные с футболом. Мне даже кажется, что такой хороший старт в четверг чем-то объясняет, что родители спешат отвести детей в будние дни в кино, чтобы в субботу и воскресенье смотреть финал чемпионата мира.
КОНСТАНТИН КРАСКОВ
Заместитель директора к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест) и репертуарное планирование к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск, к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала на 130 мест), Санкт-Петербург
У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, НЕБОСКРЕБ, ТАЛЛИ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ. Лидируют, конечно, МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ, на втором – ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА, НЕБОСКРЕБ – на третьем. Мультфильм стартовал очень хорошо, прямо душа радуется. Весьма прилично работали даже вечерние сеансы. Ждем, что эти выходные будут лучше предыдущих. Футбол и МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ – это все-таки две разные песни. Плюс футбол – это больше вечерняя история, которая дневные сеансы не затрагивает. НЕБОСКРЕБ отработал на уровне хорошего, крепкого проекта, таких бы побольше. Но думать о нем, как об АВАТАРЕ, наверное, слишком оптимистично. РУСАЛКА, на удивление, достаточно слабо вчера отработала. От ТАЛЛИ особых ожиданий не было, и скромный результат не удивил. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ отделался небольшим падением по сравнению с прошлой неделей, а вот 8 ПОДРУГ ОУШЕНОВ – неожиданно упали значительно. Откуда такая закономерность, непонятно. Может, с ОУШЕНОВ зрители переключились на НЕБОСКРЕБ.
РЕГИНА ГАРЕЕВА
Маркетолог к/т «Кинопростор» (5 залов на 654 места), Уфа
У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, НЕБОСКРЕБ и ТАЛЛИ. Лидируют МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ, на втором месте – НЕБОСКРЕБ и на третьем – РУСАЛКА. Мультфильм стартовал хорошо, особенно для четверга. Но бывали старты и получше. Хотя учитывая, что сейчас многие еще в футбольной лихорадке, результат более чем достойный. Полных залов не было, но заполняемость хорошая. На вечернем сеансе после 21:00 зал был заполнен где-то на четверть. Ждем, что в выходные будет больше народу, потому что бронируют очень много. НЕБОСКРЕБ отработал чуть ниже ожиданий, но для четверга все равно неплохо. РУСАЛКА – слабовато. В общем, выходные должны сделать МОНСТРЫ, потому что на них дети приходят сами, без родителей, которые могут быть заняты просмотром футбола.
МАРИНА ЕРЕМИНА
Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда
У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, НЕБОСКРЕБ и ТАЛЛИ. МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ лидируют, мы очень довольны стартом. Мы даже рискнули, поставили вечерний сеанс и не пожалели, был почти полный зал. Обычно на вечерние сеансы мультфильмов не ходят, а тут совсем другая ситуация. Аудитория у мультфильма совершенно разная: дети с родителями, отдельно дети, взрослые люди, молодежь 25–30 лет. НЕБОСКРЕБ на втором месте по сборам, но у него больше всех сеансов сейчас. Лучше работали вечерние сеансы. Утренний вообще не состоялся, днем было по ползала. РУСАЛКА стартовала слабее, ТАЛЛИ – совсем плохо, по два человека на сеанс. От выходных ждем хороших показателей, ждем аншлаги на МОНСТРОВ. Обещают дождливую погоду, так что надеемся, что народ пойдет в кино. Футбол уже не должен так сказываться, поскольку сборная России не играет. Когда наша сборная играла, действительно были пустые фойе.
ВИКТОРИЯ ТАРАКИНА
Заместитель директора по репертуару и рекламе к/т «Русь» (2 зала на 628), Железногорск
В нашем кинотеатре вчера стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ и НЕБОСКРЕБ. Конечно, наконец мы оживились благодаря МОНСТРАМ НА КАНИКУЛАХ, они лидируют с большим отрывом. Из новинок на втором месте – РУСАЛКА и третье – НЕБОСКРЕБ. МОНСТРЫ оправдывают ожидания, а вот от НЕБОСКРЕБА ожидали немного большего, пока интереса к фильму нет. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА работает чуть лучше НЕБОСКРЕБА, но в общем его результат нас не радует. Выходные ждем сильные, хорошее разнообразие репертуара, отличные новинки. Конечно, есть опасения насчет футбола, но ажиотаж теперь будет значительно меньшим.
Предварительные сборы за четверг 12.07.2018 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
12.07.2018
|Изменение
|Общая
касса на
12.07.2018
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ
Hotel Transylvania 3
|WDSSPR
|1
|-
|1213
|80 300 000
$1 293 076
|-
|80 300 000
$1 293 076
|410 000 000
$6 602 254
|2
|
НЕБОСКРЕБ
Skyscraper
|UPI
|1
|-
|1156
|36 254 548
$583 809
|-
|36 254 548
$583 809
|160 000 000
$2 576 490
|3
|
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА
Ant-Man and the Wasp
|WDSSPR
|2
|-
|1195
|22 700 000
$365 539
|-74,7%
|433 800 000
$6 860 667
|87 000 000
$1 400 966
|4
|CP
|1
|-
|1129
|9 900 000
$159 420
|-
|9 900 000
$159 420
|40 000 000
$644 122
|5
|
MUSE: DRONES WORLD TOUR
Muse: Drones World Tour
|NVF
|1
|-
|134
|5 907 804
$95 134
|-
|5 907 804
$95 134
|-
|6
|
8 ПОДРУГ ОУШЕНА
Ocean’s 8
|CAO
|4
|-
|300
|2 100 000
$33 816
|-71,5%
|365 493 088
$5 744 940
|9 500 000
$152 979
|7
|
ТЫ ВОДИШЬ!
Tag
|CAO
|3
|-
|600
|1 800 000
$28 986
|-75,0%
|141 574 856
$2 242 237
|8 000 000
$128 824
|8
|
ВО ВЛАСТИ СТИХИИ
Adrift
|VLG
|3
|-
|319
|1 358 089
$21 869
|-69,6%
|85 311 612
$1 351 150
|6 500 000
$104 670
|9
|
СУПЕРСЕМЕЙКА 2
Incredibles 2
|WDSSPR
|5
|-
|361
|1 200 000
$19 324
|-85,0%
|832 500 000
$13 189 163
|12 000 000
$193 237
|10
|
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2
Jurassic World: Fallen Kingdom
|UPI
|6
|-
|221
|930 118
$14 978
|-66,8%
|1 089 543 710
$17 570 452
|5 500 000
$88 567
|11
|
ТАЛЛИ
Tully
|PRD
|1
|-
|300
|801 902
$12 913
|-
|801 902
$12 913
|-
|12
|
КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ
I Feel Pretty
|VLG
|6
|-
|56
|309 470
$4 983
|-50,0%
|148 705 433
$2 398 088
|-
|ИТОГО TOP-12:
|163 561 931
$2 633 848
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.1 руб.
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13.07.2018 Автор: Артур Чачелов, Мария Дружинина, Дмитрий Некрасов