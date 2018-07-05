Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Монстры на каникулах 3» собрали 80 млн рублей

«Небоскреб» уверенно занял вторую строчку

Российский кинопрокат, кажется, начал оживать после долгой спячки. Кассовые сборы существенно увеличились, за что стоит сказать мощному набору новинок. Лидером дня, как и предполагалось, стал мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (WDSSPR). На счету проекта 80 млн рублей на территории России. Это значит, что к концу уикенда проект может собрать сумму в районе 400 млн рублей, а, может, и выше. Предыдущая часть франшизы в октябре 2015 года стартовала с 345 млн.

Вторым по итогам дня стал НЕБОСКРЕБ (UPI). Лента получила 36 млн рублей и к концу воскресенья на счету релиза может оказаться 160 млн рублей. Это несколько меньше, чем было у апрельского РЭМПЕЙДЖА (178 млн рублей). Увы, слабее ожиданий в четверг выступил отечественный хоррор РУСАЛКА: ОЗЕРО МЕРТВЫХ (CP), который теперь, по итогам выходных, может собрать не больше 40-42 млн рублей, хотя многочисленные прогнозы давали ему куда более серьезные цифры.     

В десятку лидеров вошел релиз MUSE: DRONES WORLD TOUR (NVF). Концерт легендарной группы заработал в российских кинотеатрах почти 5,9 млн рублей. А вот новая лента с Шарлиз Тэрон ТАЛЛИ (PRD) собрала только 800 тыс. рублей и в топ-10 не попала.  

 ОПРОС БУКЕРОВ

НАТАЛЬЯ МИЛОСЕРДОВА

Управляющая сетью «Гриннфильм»: к/т «Гриннфильм» в Орле (8 залов на 1428 мест), к/т «Гриннфильм» в Белгороде (6 залов на 1200 мест), к/т «Гриннфильм» в Курске (9 залов на 1428 мест)

У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ и НЕБОСКРЕБ. Конечно, лидируют, и мы очень рады этому, МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ. Наконец-таки свершилось, народу вчера было много. Мультфильм прекрасно работал и на утренних, и на вечерних, и даже на поздних вечерних сеансах. Сеансы позже 21 часа были достаточно заполнены, это была взрослая аудитория. Интерес к проекту был виден заранее, было много звонков с предварительными продажами, но к сожалению, прокатное удостоверение выдали чуть ли не в последний день перед стартом. На втором месте с достаточно большим отрывом НЕБОСКРЕБ. Посмотрим, может он на выходных на более взрослую аудиторию сработает. Третье место сохранил ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ и на четвертом – РУСАЛКА. РУСАЛКА пока идет не очень, поклонников жанра приходит не очень много. ТАЛЛИ стартовала очень скромно. От выходных ожиданий хорошие, хотя есть большие опасения, связанные с футболом. Мне даже кажется, что такой хороший старт в четверг чем-то объясняет, что родители спешат отвести детей в будние дни в кино, чтобы в субботу и воскресенье смотреть финал чемпионата мира.

КОНСТАНТИН КРАСКОВ

Заместитель директора к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест) и репертуарное планирование к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск, к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала на 130 мест), Санкт-Петербург

У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, НЕБОСКРЕБ, ТАЛЛИ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ. Лидируют, конечно, МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ, на втором – ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА, НЕБОСКРЕБ – на третьем. Мультфильм стартовал очень хорошо, прямо душа радуется. Весьма прилично работали даже вечерние сеансы. Ждем, что эти выходные будут лучше предыдущих. Футбол и МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ – это все-таки две разные песни. Плюс футбол – это больше вечерняя история, которая дневные сеансы не затрагивает. НЕБОСКРЕБ отработал на уровне хорошего, крепкого проекта, таких бы побольше. Но думать о нем, как об АВАТАРЕ, наверное, слишком оптимистично. РУСАЛКА, на удивление, достаточно слабо вчера отработала. От ТАЛЛИ особых ожиданий не было, и скромный результат не удивил. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ отделался небольшим падением по сравнению с прошлой неделей, а вот 8 ПОДРУГ ОУШЕНОВ – неожиданно упали значительно. Откуда такая закономерность, непонятно. Может, с ОУШЕНОВ зрители переключились на НЕБОСКРЕБ.

РЕГИНА ГАРЕЕВА

Маркетолог к/т «Кинопростор» (5 залов на 654 места), Уфа

У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, НЕБОСКРЕБ и ТАЛЛИ. Лидируют МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ, на втором месте – НЕБОСКРЕБ и на третьем – РУСАЛКА. Мультфильм стартовал хорошо, особенно для четверга. Но бывали старты и получше. Хотя учитывая, что сейчас многие еще в футбольной лихорадке, результат более чем достойный. Полных залов не было, но заполняемость хорошая. На вечернем сеансе после 21:00 зал был заполнен где-то на четверть. Ждем, что в выходные будет больше народу, потому что бронируют очень много. НЕБОСКРЕБ отработал чуть ниже ожиданий, но для четверга все равно неплохо. РУСАЛКА – слабовато. В общем, выходные должны сделать МОНСТРЫ, потому что на них дети приходят сами, без родителей, которые могут быть заняты просмотром футбола.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

У нас стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ, НЕБОСКРЕБ и ТАЛЛИ. МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ лидируют, мы очень довольны стартом. Мы даже рискнули, поставили вечерний сеанс и не пожалели, был почти полный зал. Обычно на вечерние сеансы мультфильмов не ходят, а тут совсем другая ситуация. Аудитория у мультфильма совершенно разная: дети с родителями, отдельно дети, взрослые люди, молодежь 25–30 лет. НЕБОСКРЕБ на втором месте по сборам, но у него больше всех сеансов сейчас. Лучше работали вечерние сеансы. Утренний вообще не состоялся, днем было по ползала. РУСАЛКА стартовала слабее, ТАЛЛИ – совсем плохо, по два человека на сеанс. От выходных ждем хороших показателей, ждем аншлаги на МОНСТРОВ. Обещают дождливую погоду, так что надеемся, что народ пойдет в кино. Футбол уже не должен так сказываться, поскольку сборная России не играет. Когда наша сборная играла, действительно были пустые фойе.

ВИКТОРИЯ ТАРАКИНА

Заместитель директора по репертуару и рекламе к/т «Русь» (2 зала на 628), Железногорск

В нашем кинотеатре вчера стартовали МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ и НЕБОСКРЕБ. Конечно, наконец мы оживились благодаря МОНСТРАМ НА КАНИКУЛАХ, они лидируют с большим отрывом. Из новинок на втором месте – РУСАЛКА и третье – НЕБОСКРЕБ. МОНСТРЫ оправдывают ожидания, а вот от НЕБОСКРЕБА ожидали немного большего, пока интереса к фильму нет. ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА работает чуть лучше НЕБОСКРЕБА, но в общем его результат нас не радует. Выходные ждем сильные, хорошее разнообразие репертуара, отличные новинки. Конечно, есть опасения насчет футбола, но ажиотаж теперь будет значительно меньшим.

Предварительные сборы за четверг 12.07.2018 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
12.07.2018		 Изменение Общая
касса на
12.07.2018		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDSSPR 1 - 1213 80 300 000
$1 293 076		 - 80 300 000
$1 293 076		 410 000 000
$6 602 254
2 UPI 1 - 1156 36 254 548
$583 809		 - 36 254 548
$583 809		 160 000 000
$2 576 490
3 WDSSPR 2 - 1195 22 700 000
$365 539		 -74,7% 433 800 000
$6 860 667		 87 000 000
$1 400 966
4 CP 1 - 1129 9 900 000
$159 420		 - 9 900 000
$159 420		 40 000 000
$644 122
5
MUSE: DRONES WORLD TOUR
Muse: Drones World Tour
 NVF 1 - 134 5 907 804
$95 134		 - 5 907 804
$95 134		 -
6 CAO 4 - 300 2 100 000
$33 816		 -71,5% 365 493 088
$5 744 940		 9 500 000
$152 979
7 CAO 3 - 600 1 800 000
$28 986		 -75,0% 141 574 856
$2 242 237		 8 000 000
$128 824
8 VLG 3 - 319 1 358 089
$21 869		 -69,6% 85 311 612
$1 351 150		 6 500 000
$104 670
9 WDSSPR 5 - 361 1 200 000
$19 324		 -85,0% 832 500 000
$13 189 163		 12 000 000
$193 237
10
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2
Jurassic World: Fallen Kingdom
 UPI 6 - 221 930 118
$14 978		 -66,8% 1 089 543 710
$17 570 452		 5 500 000
$88 567
11 PRD 1 - 300 801 902
$12 913		 - 801 902
$12 913		 -
12 VLG 6 - 56 309 470
$4 983		 -50,0% 148 705 433
$2 398 088		 -
  ИТОГО TOP-12:   163 561 931
$2 633 848		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.1 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: новый «Человек-муравей» получает почти 90 млн рублей (Сборы четверга 05.07.2018)

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

12.07.2018
четверг

БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ / Un paese quasi perfetto (PLK), данные не предоставлены дистрибьютором.

ГЕНЕЗИС 2.0 / Genesis 2.0 (RUR), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
NVF - Невафильм Emotion
PLK - ПилотКино
PRD - Парадиз
RUR - Русский Репортаж
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

13.07.2018 Автор: Артур Чачелов, Мария Дружинина, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

12.07 - 15.07
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ
WDSSPR
450 000 000
1240
$7 246 377
НЕБОСКРЕБ
UPI
170 000 000
1300
$2 737 520
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА
WDSSPR
150 000 000
1195
$2 415 459
РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ
CP
80 000 000
1000
$1 288 245
СУПЕРСЕМЕЙКА 2
WDSSPR
11 000 000
500
$177 134
8 ПОДРУГ ОУШЕНА
CAO
11 000 000
500
$177 134
ТЫ ВОДИШЬ!
CAO
9 000 000
600
$144 928
ТАЛЛИ
PRD
8 000 000
500
$128 824
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